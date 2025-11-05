Wednesday, November 5, 2025
Grapevine, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
HINCKLEY, JACOBEY PAUL; W/M; POB: TX; AGE: 24; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/21/2025; CHARGES: RECKLESS DRIVING
MORAN, FREDERICK DOMEGIOUS ANTONI; B/M; POB: LA; AGE: 30; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOELLER J; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 10/21/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B<1G; 2) WARRANT MESQUITE PD – NO OPERATOR LICENSE; 3) WARRANT MESQUITE PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 4) WARRANT MESQUITE PD – FAIL TO COMPLY WITH TX MOTOR VEH SAFETY; 5) WARRANT ARLINGTON PD – SPEEDING; 6) WARRANT ARLINGTON PD – NO VALID DL
JACKSON, FAREED HASSAN; B/M; POB: IL; AGE: 41; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOELLER J; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 10/21/2025; CHARGES: 1) UNL POSS FIREAREM BY FELON; 2) MAN/DEL CS PG 1>=4G<200G; 3) MAN/DEL CS PG 1>=200G<400G
RUFFINS, JOY JASHAUNA; B/F; POB: LA; AGE: 25; ADDRESS: GARLAND TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOELLER J; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 10/21/2025; CHARGES: 1) UNL POSS FIREARM BY FELON; 2) MAN DEL CS PF 1-B>=4G<200G; 3) MAN DEL CS PG 1-B>=200<400G; 4) WARRANT RICHARDSON PD – POSS DRUG PARA; 5) WARRANT RICHARDSON PD – NO LP LIGHT; 6) WARRANT RICHARDSON PD – NO DL; 7) WARRANT RICHARDSON PD – OPEN ALCOHOL CONTAINER; 8) WARRANT IRVING PD – SPEEDING OVER LIMIT 49MPH IN A 35MPH ZONE; 9) WARRANT IRVING PD – DL-NO VALID TEXAS; 10) WARRANT IRVING PD – FMFR; 11) WARRANT IRVING PD – DL-NO VALID TEXAS; 12) WARRANT GARLAND PD – NO TURN SIGNAL-TURNING LEFT OR RIGHT; 13) WARRANT GARLAND PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 14) WARRANT GARLAND PD – NO VALID DRIVERS LICENSE-CLASS C VEH
ALLEN, OSCAR LEE JR; B/M; POB: IL; AGE: 44; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOELLER J; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 10/21/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – MAN DEL CS PF 1-B>=4G<200G; 2) MAN DEL CS PG 1-B>=1G<4G; 3) UNL POSS FIREARM BY FELON
CLARK, NICHOLAS JAMES; W/M; POB: TX; AGE: 36; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: POOLE O; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 10/21/2025; CHARGES: 1) WARRANT GARLAND PD – NO VALID REG; 2) WARRANT GARLAND PD – FMFR; 3) WARRANT GARLAND PD – FAIL TO DISPLAY DL; 4) WARRANT ARLINGTON PD – FAIL TO PROVIDE TAIL LAMPS, STOP LAMPS, OR TURN SIGNAL FOR TOWED VEHICLE; 5) WARRANT ARLINGTON PD – OPERATE TOW TRUCK W/O REQ IDENT MARKINGS; 6) WARRANT ARLINGTON PD – TOW TRUCK TOWING W/O A STATE LIC; 7) WARRANT ARLINGTON PD – OPERATE UNREG M/V; 8) WARRANT ARLINGTON PD – EXPRED TX DL; 9) WARRANT ARLINGTON PD – FMFR-SUBSEQUENT VIOLATION
SUH, EUNYUP; A/M; POB: SOUTH KOREA; AGE: 29; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: STANDAGE S; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 10/21/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – ONLINE IMPERSONATION-NAME/PERSONA CREATE PAGE; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – HARASSMENT
GUEVARA, FRANKLIN J JR; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 25; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/21/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – ASSAULT FAM/HOUSE MEM IMPEDE BREATH/CIRCULAT; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – CONTINUOUS VIOLENCE AGAINST THE FAMILY
WASHINGTON, MARKAYLON BERNAE; B/F; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 10/22/2025; CHARGES: 1) WARRANT FLOWER MOUND PD – NO LIABILITY INSURANCE PROOF; 2) WARRANT FLOWER MOUND PD – FAILURE TO APPEAR; 3) WARRANT FLOWER MOUND PD – OPEN CONTAINER IN VEHICLE; 4) WARRANT FLOWER MOUND PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
FEENSTRA, STEVEN LEE; W/M; POB: MI; AGE: 47; ADDRESS: PLANO TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P ; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/22/2025; CHARGES: 1) EVADING ARREST DETENTION; 2) OBSTRUCT HWY PSGWAY
TAYLOR, JESSICA MONQUIE; B/F; POB: TX; AGE: 32; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TAYLOR C; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 10/22/2025; CHARGES: WARRANT COLLIN CO SO – DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES
FISHER, SIERRA NICOLE; B/F; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 10/22/2025; CHARGES: 1) WARRANT BURLESON PD – SPEED 0/10% 56/40; 2) WARRANT BENBROOK PD – EXP REG
LOPEZ, NICHOLAS ANSON II; W/M; POB: TX; AGE: 36; ADDRESS: ROWLETT TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 10/22/2025; CHARGES: DRVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE IAT
BRIDGEWATER, KANI TREVON; B/M; POB: MN; AGE: 23; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 10/22/2025; CHARGES: 1) WARRANT ARLINGTON PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 2) WARRANT EULESS PD – PUBLIC INTOX UNDER 21; 3) WARRANT BEDFORD PD – SPEEDING – SCHOOL ZONE
ARNOLD, NATHANIEL RYAN; W/M; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 10/22/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – NO DL; 2) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FMFR; 3) WARRANT IRVING PD – DWLI
COLLINS, DALIN ROSHONE EUGENE; B/M; POB: TX; AGE: 27; ADDRESS: LA MARQUE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN T; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 10/23/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ<2OZ; 2) NO VALID DRIVERS LICENSE; 3) EXPIRED REGISTRATION; 4) FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 5) WARRANT ARLINGTON PD – DISPLAY EXPIRED TEXAS LICENSE PLATE/REGISTRATION; 6) WARRANT ARLINGTON PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 7) WARRANT ARLINGTON PD – DROVE TEXAS REGISTERED VEHICLE W/O TWO LICENSE PLATES; 8) WARRANT ARLINGTON PD – NO VALID DL-UNLICENSED; 9) WARRANT ARLINGTON PD – EXPIRED TEXAS DRIVERS LICENSE; 10) WARRANT COPPELL PD – SPEEDING 10% ABOVE SPEED LIMIT 65/45
BOOTCHEE, JIMMIE; B/M; POB: IL; AGE: 30; ADDRESS: EAST ST LOUIS IL
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BARCH E; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 10/23/2025; CHARGES: 1) THEFT PROP<$2500 2 MORE PREV CONV; 2) POSS CS PG 1/1-B<1G; 3) WARRANT HARRIS CO SO – THEFT PROP>=$2500<$30K; 4) WARRANT BIBB CO SO – ROBBERY BY INTIMIDATION
NOBLE, QUANNAE ALEXIS; B/F; POB: CA; AGE: 26; ADDRESS: JUSTIN TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BARCH E; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 10/23/2025; CHARGES: THEFT PROP>=$100<$750
STARKS, TROY II; W/M; POB: TX; AGE: 29; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN T; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 10/24/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
GARCIA BARRIOS, KENIN JOSE; W/M; POB: VENEZUELA; AGE: 21; ADDRESS: CARROLLTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HENDRY T; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 10/24/2025; CHARGES: 1) THEFT PROP>=$100<$750; 2) ENGAGING IN ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY
HARVEY, DEANDRE LAMONT; B/M; POB: IN; AGE: 29; ADDRESS: CINCINNATI OH
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 10/25/2025; CHARGES: 1) CRIMINAL TRESPASS; 2) WARRANT EULESS PD – ASSAULT OFFENSIVE CONTACT; 3) WARRANT EULESS PD – ASSAULT OFFENSIVE CONTACT; 4) WARRANT EULESS PD – ASSAULT OFFENSIVE CONTACT
CHARLES, MCKINNLEY BELLE; W/F; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRANCO G; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 10/25/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
FOSTER, DEVIN HOLLY; W/F; POB: TX; AGE: 25; ADDRESS: BARTONVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: RIEWE K; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 10/25/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
KELLOUGH, CHRISTEN XAVIER; B/M; POB: TX; AGE: 30; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 10/26/2025; CHARGES: 1) WARRANT BEDFORD PD – SPEEDING; 2) WARRANT BEDFORD PD – NO DRIVERS LICENSE; 3) WARRANT BEDFORD PD – FMFR; 4) WARRANT BEDFORD PD – POSS OF DRUG PARAPHERNALIA; 5) WARRANT BEDORD PD – VIOLATE PROMISE TO APPEAR; 6) WARRANT HURST PD – NO DRIVERS LICENSE; 7) WARRANT HURST PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 8) WARRANT CROWLEY PD – FMFR; 9) WARRANT CROWLEY PD – FTA; 10) WARRANT CROWLEY PD – SPEEDING; 11) WARRANT CROWLEY PD – NO DL; 12) WARRANT CROWLEY PD – VPTA
LONG, JOHNNY LEE II; B/M; POB: MI; AGE: 36; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 10/26/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
BROCK, PHYLLIS MCALEXANDER; W/F; POB: TN; AGE: 64; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 10/26/2025; CHARGES: CRIMINAL TRESPASS
GUZMAN, DANIEL NATHANIEL; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 23; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: CUELLAR L; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 10/26/2025; CHARGES: 1) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 2) WARRANT LEWISVILLE PD – NO DRIVERS LICENSE; 3) WARRANT LEWISVILLE PD – FAIL TO PROVIDE PROOF OF FINANCIAL RESPONSIBILITY; 4) WARRANT LEWISVILLE PD – SPEEDING REGULAR ZONE
DIAZ SAEZ, VERONICA ALEJANDRA; W/F HISPANIC; POB: CHILE; AGE: 49; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 10/26/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – THEFT PROP>=$750<$2500
POPHAM, RAMI JOSHUA; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 29; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: OLSEN M; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 10/26/2025; CHARGES: CRIMINAL TRESPASS
MIZER, KENNETH LAWERENCE; W/M; POB: TX; AGE: 28; ADDRESS: COLLEYVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/26/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – POSS CS PG 2<1G
GILL, CLARK CHRISTIAN; W/M; POB: UT; AGE: 42; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/26/2025; CHARGES: 1) PUBLIC INTOXICATION; 2) OPEN CONTAINER
COYNE, ANNA RENEE; W/F; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 10/27/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
HARBIN, CAITLIN ELIZABETH; W/F; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 10/27/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
DE LA O, RICK DANIEL; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 43; ADDRESS: ROWLETT TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/27/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
FORREST, JAMES THOMAS; W/M; POB: TX; AGE: 32; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/27/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
BARNES, DONNA MARIE; W/F; POB: SC; AGE: 60; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 10/27/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
DECK, DAVID CHRISTIAN; W/M; POB: TX; AGE: 35; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: POOLE O; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 10/27/2025; CHARGES: WARRANT TCSO – DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE IAT
GILL, CLARK CHRISTIAN; W/M; POB: UT; AGE: 42; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: WADOLOWSKI S; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/27/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
