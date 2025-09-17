Wednesday, September 17, 2025
Grapevine, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
REEDER, JOSEPH SCOTT; W/M; POB: TX; AGE: 46; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 8/29/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
MARAVILLA-COREAS, RENE ROMEO; W/M HISPANIC; POB: EL SALVADOR; AGE: 38; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/29/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B<1G; 2) NO FISHING LICENSE
ORREGO-VILLEGAS, MELVIN ENRIQUE; W/M HISPANIC; POB: EL SALVADOR; AGE: 36; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/29/2025; CHARGES: NO FISHING LICENSE
VANGINAULT, KEVIN BRENT; W/M; POB: TX; AGE: 43; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 8/29/2025; CHARGES: 1) CAPIAS GRAPEVINE PD – THEFT OF SERVICE OF OTHERS; 2) CAPIAS GRAPEVINE PD – PUBLIC INTOXICATION
DELEON, ARNOLDO; W/M HISPANIC; POB: MI; AGE: 71; ADDRESS: HOMELESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/29/2025; CHARGES: CRIMINAL TRESPASS
METZGER, RYAN TODD; W/M; POB: TX; AGE: 43; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/29/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B>=1G<4G; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
LAYNE, KAMEL DEVON; B/M; POB: TX; AGE: 30; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: LAPPE A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/30/2025; CHARGES: 1) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 3) WARRANT ARLINGTON PD – RAN RED SIGNAL; 4) WARRANT ARLINGTON PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 5) WARRANT ARLINGTON PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 6) WARRANT TARRANT CO – THEFT PROP >= $2500<30K
MORENO RANGEL, JESUS; W/M; POB: CA; AGE: 34; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/30/2025; CHARGES: 1) PUBLIC INTOXICATION; 2) WARRANT COPPELL PD – CHARGE/SPEEDING 10% ABOVE LIMIT 56/40; 3) WARRANT IRVING PD – SPEEDING OVER LIMIT 71MPH IN A 45MPH ZONE
FOURNET, YON MICHAEL; W/M; POB: LA; AGE: 53; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/30/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
XITUMUL-ISMALEJ, EDDIN ARIEL; W/M HISPANIC; POB: GUATEMALA; AGE: 33; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/30/2025; CHARGES: 1) MAN/DEL CS PG 1>=4G<200G; 2) POSS CS PG 2>=1G<4G; 3) WARRANT GRAPEVINE PD – THEFT PROP>=$750<$2500
MORALES RIOS, FLAVIO CESAR; W/M; POB: MEXICO; AGE: 23; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: RIEWE K; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/30/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
HERNANDEZ RIOS, JAMIE; W/M; POB: MEXICO; AGE: 24; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MIRAMONTES K; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/30/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC>=0.15
RIOS-JASSO, LUIS DAVID; W/M; POB: MEXICO; AGE: 22; ADDRESS: OKLAHOMA CITY OK
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MIRAMONTES K; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/30/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
JOHNSON, TONIA MONIQUE; B/F; POB: TX; AGE: 54; ADDRESS: HARTFORD CT
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/30/2025; CHARGES: POSS MARIJ <2OZ
ECHEVARRIA, AZUA CHRISTEN; NA/F; POB: MA; AGE: 55; ADDRESS: HARTFORD CT
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/30/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ<2OZ; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
VELASQUEZ-GUEVARA, FLOR MORENA; W/F; POB: EL SALVADOR; AGE: 42; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRANCO G; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 8/30/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED W/CHILD UNDER 15YOA
MARTINEZ-ULLOA, JOAGUIN BISMARCK; W/M; POB: NICARAGUA; AGE: 47; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/31/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
GARATEIX, PABLO EDELMAN; W/M HISPANIC; POB: CUBA; AGE: 57; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TRINIDAD S; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 8/31/2025; CHARGES: WARRANT GRAND PRAIRIE PD – NO OPERATORS LICENSE
ROBLES, JOSE LUIS; W/M HISPANIC; POB: CA; AGE: 32; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 8/31/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
REEDER, JOSEPH SCOTT; W/M; POB: TX; AGE: 46; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 8/31/2025; CHARGES: 1) PUBLIC INTOXICATION; 2) WARRANT EULESS PD – FAILURE TO APPEAR; 3) WARRANT EULESS PD – PUBLIC INTOXICATION
POMROY, MATTHEW ALEXANDER; W/M; POB: TX; AGE: 33; ADDRESS: HOMELESS ADDISON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SALAZAR T; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 9/1/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
HILL, JASON DWAYNE; B/M; POB: MI; AGE: 40; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 9/2/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2>=1G<4G; 2) WARRANT EULESS PD – FAILURE TO APPEAR; 3) WARRANT EULESS PD – NO DRIVERS LICENSE; 4) WARRANT EULESS PD – REGISTRATION (EXPIRED); 5) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – NO OPERATORS LICENSE; 6) WARRANT IRVING PD – FAILURE TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 7) WARRANT IRVING PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 8) WARRANT GRAPEVINE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 9) WARRANT GRAPEVINE PD – NO DRIVERS LICENSE
SIWWI, ADAM AHMAD; W/M; POB: TX; AGE: 38; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 9/2/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ < 2OZ; 2) FAIL TO DISPLAY DRIVERS LICENSE; 3) FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 4) REGISTRATION REQUIRED; 5) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
FORD, MATTHEW TERCEL; B/M; POB: IL; AGE: 35; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 9/2/2025; CHARGES: UNL POSS FIREARM BY FELON
ROMERO, EDGAR ALLEN; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 35; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COPAS L; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 9/2/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – ONLINE SOLICITATION OF A MINOR UNDER 14
POMROY, MATTHEW ALEXANDER; W/M; POB: TX; AGE: 33; ADDRESS: HOMELESS ADDISON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROMAN S; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 9/2/2025; CHARGES: THEFT UNDER $100
LIAN, THAWNG THA; W/M; POB: MYANMAR; AGE: 34; ADDRESS: MOUNT PLEASANT MI
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 9/2/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER
ALVAREZ, ISAAC LAZARUS; W/M; POB: WI; AGE: 28; ADDRESS: KELLER TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: WADOLOWSKI S; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 9/3/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – SPEEDING 55MPH IN A 35MPH ZONE; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 3) WARRANT SOUTHLAKE PD – SPEEDING; 4) WARRANT SOUTHLAKE PD – EXPIRED LP/REGISTRATION
MATTHEWS, MARK; W/M; POB: TX; AGE: 39; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 9/3/2025; CHARGES: 1) PUBLIC INTOXICATION; 2) WARRANT ARLINGTON PD – SPEEDING 15MPH OR MORE (CITY RD) (SERIOUS TRAF VIOL) 61MPH IN A 45MPH ZONE; 3) WARRANT EULESS PD – VIOLATE PROMISE TO APPEAR; 4) WARRANT EULESS PD – SPEEDING 84/65
HEARN, RACHEL ANNE; W/F; POB: TX; AGE: 33; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 9/3/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
BENITEZ, NATALIE MICHELLE; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 28; ADDRESS: RICHARDSON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 9/3/2025; CHARGES: RACING ON HIGHWAY
TAYLOR, MATTHEW ADAM; W/M; POB: TX; AGE: 29; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MCALEER C; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 9/3/2025; CHARGES: WARRANT TCSO – ASSAULT FAMILY/HOUSEHOLD MEM W/PREV CONV
BURGETT, RODNEY JASON; W/M; POB: CO; AGE: 47; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: YOUNG B; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 9/3/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – VIOL BOND/PROTECTIVE ORDER 2+ TIMES W/I 12 MO
CHANDLER, JASMINE MERCEDES; B/F; POB: OH; AGE: 31; ADDRESS: MESQUITE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BARCH E; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 9/3/2025; CHARGES: WARRANT DENTON CO SO – RELEASE OF SURETY/AGG ASSAULT W/DEADLY WEAPON
SHARIF, ATA; A/M; POB: IRAN; AGE: 46; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 9/3/2025; CHARGES: CONTINUOUS VIOLENCE AGAINST THE FAMILY
RAMOS-ALDANS, FREDY ROBERTO; W/M HISPANIC; POB: EL SALVADOR; AGE: 22; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 9/3/2025; CHARGES: POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
HERNANDEZ SALAZAR, EDGAR; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 37; ADDRESS: ROANOKE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 9/3/2025; CHARGES: POSS CS PG 1/1-B<1G
KEENER, AMBER LILLY; W/F; POB: TX; AGE: 40; ADDRESS: COPPELL TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 9/4/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 3<28G; 2) POSS CS PG 3<28G
LOPEZ MEJIA, ABELARDO YONATHAN; W/M HISPANIC; POB: GUATEMALA; AGE: 30; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN T; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 9/4/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – COLLISION INVOLVING DAMAGE TO VEHICLE>=$200
RUGGIERO, COMFORT HEATHER; W/F; POB: CA; AGE: 46; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 9/4/2025; CHARGES: 1) POSS CS PF 1/1-B>=4G<200G; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
ESTEPH, KENNETH RAY; W/M; POB: CA; AGE: 46; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 9/4/2025; CHARGES: 1) POSS DANGEROUS DRUG; 2) UNL CARRYING WEAPON; 3) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
BOUSKILA, ADIR RAFEAL; NA/M; POB: FL; AGE: 34; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 9/4/2025; CHARGES: POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 2) NOT SECURE SAFETY BELT; 3) REGISTRATION REQUIRED
LUTTRELL, SHELLY ANN; W/f; POB: IN; AGE: 41; ADDRESS: NASHVILLE TN
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 9/4/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B<1G; 2) POSS CS PG 3<28G; 3) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
RIVERA, OSCAR ALEXANDER; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 22; ADDRESS: HALTOM CITY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HENDRY T; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 9/5/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER
GARCIA-HERNANDEZ, MARTIN; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 60; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: OSBORNE B; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 9/5/2025; CHARGES: 1) WARRANT HURST PD – PUBLIC INTOXICATION; 2) WARRANT HURST PD – FAILURE TO IDENTIFY; 3) WARRANT HURST PD – FAILURE TO APPEAR/BAIL JUMPING; 4) WARRANT IRVING PD – FMFR; 5) WARRANT IRVING PD – DL – NO VALID DL
