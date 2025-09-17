Wednesday, September 17, 2025
LocalNewsOnly
Grapevine, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
FONSECA, JOSE; W/M HISPANIC; POB: IL; AGE: 49; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: YOUNG B; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 9/5/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2>-1G<4G; 2) WARRANT EULESS PD – EXPIRED DL; 3) WARRANT EULESS PD – FMFR; 4) WARRANT EULESS PD – FTA
BONILLA, JOSE ALEXANDRE; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 35; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 9/5/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 2) WARANT GRAPEVINE PD – NO VALID DRIVERS LICENSE
SANTOS, NORAA MERCADO; W/F HISPANIC; POB: CA; AGE: 47; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HENDRY T; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 9/5/2025; CHARGES: THEFT PROP>=$100<$750
DAWSON, TERRY J; B/M; POB: FL; AGE: 36; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SYROME A; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 9/5/2025; CHARGES: 1) WARRANT BURLESON PD – SPEED 0/10% 52/35; 2) WARRANT BURLESON PD – VIOLATION OF PROMISE TO APPEAR; 3) WARRANT ALLEN PD – SPEEDING 57/45; 4) WARRANT IRVING PD – STOP-SIGN; 5) WARRANT IRVING PD – STOP-SIGN
MOORE, MARQUAVIOUS LAVOSEA; B/M; POB: LA; AGE: 29; ADDRESS: GRAND TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 9/5/2025; CHARGES: FAIL TO ID FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO; 2) WARRANT TARRANT CO SO – DEL MARIJ>1/4OZ<=5LBS; 3) WARRANT TARRANT CO SO – UNL POSS FIREARM BY FELON; 4) WARRANT TARRANT CO SO – UNL POSS FIREARM BY FELON; 5) WARANT TARRANT CO SO – POSS MARIJ>4OZ<=5LBS; 6) WARRANT CADDO PARISH SO – OBSTRUCTION OF JUSTINCE AND MANUF AND DISTR OF SCH I; 7) WARRANT EULESS PD – REGISTRATION (EXPIRED); 8) WARRANT EULESS PD – FMFR; 9) WARRANT EULESS PD – POSS OF DRUG PARA; 10) WARRANT EULESS PD – POSS OF DRUG PARA; 11) WARRANT EULESS PD – POSS OF DRUG PARA; 12) WARRANT EULESS PD – FTA; 13) WARRANT EULESS PD – POSS OF DRUG PARA; 14) WARRANT RICHLAND HILLS PD – EXPIRED REGISTRAION/LICENSE PLATES; 15) WARRANT RICHLAND HILLS PD – FAILURE TO APPEAR
BROWN, OLESSECLA PECHEZ SHARRAY DIANE; B/F; POB: LA; AGE: 27; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 9/5/2025; CHARGES: 1) TAMPER/FABRICATE PHYS EVID W/INTENT TO IMPAIR; 2) POSS MARIJ<2OZ
MUNOZ-HUERTA, LUIS FRANCISCO; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 33; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 9/5/2025; CHARGES: 1) WARRANT HALTOM CITY PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 2) WARRANT HALTOM CITY PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 3) WARRANT HALTOM CITY PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID
CABALLERO, CARLOS ALBERTO; W/M HISPANIC; POB: HONDURAS; AGE: 32; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 9/6/2025; CHARGES: POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
LOPEZ-MUNIZ, HECTOR; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 26; ADDRESS: SOUTHLAKE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 9/6/2025; CHARGES: 1) TAMPER/FABRICATE PHYS EVID W/INTENT TO IMPAIR; 2) POSS CS PG 1/1-B<1G; 3) NO VALID DRIVERS LICENSE
MAYS, PEDROZA JUNO; B/M; POB: TN; AGE: 23; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HENDRY T; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 9/6/2025; CHARGES: WARRANT BENBROOK PD – PUBLIC INTOXICATION
LEWIS, MALLORY KIRSTI; W/F; POB: CO; AGE: 36; ADDRESS: NORTH RICHLAND HILLS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN KG; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 9/6/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND
SOSA, DANIA STEPHANIE; NA/F; POB: TX; AGE: 25; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 9/7/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER; 2) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – DRIVING MOTOR VEHICLE W/O DRIVERS LICENSE; 3) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – STATE REGISTRATION LAW – REGULAR; 4) WARRANT IRVING PD – LIGHTS-HEADLAMP-NONE/DEFECTIVE; 5) WARRANT IRIVNG PD – DL-FAILURE TO DISPLAY
JOHNSON, JONATHAN RASHAD; B/M; POB: TX; AGE: 35; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 9/7/2025; CHARGES: 1) FAIL TO ID FUGITIVE FRM JUSTINCE REFUSE TO GIVE; 2) WARRANT SOUTHLAKE PD – SPEEDING 10% OR OVER 60MPH IN A 45MPH ZONE; 3) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 4) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 5) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 6) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DEFECTIVE EQUIPMENT; 7) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DISPLAY EXPIRED LICENSE PLATES; 8) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCE RESPONSIBILITY; 9) CAPIAS DALLAS MARSHALS OFFICE – THEFT; 10) CAPIAS DALLAS MARSHALS OFFICE – SPEEDING/SCHOOL ZONE – 37MPH IN 20MPH ZONE; 11) CAPIAS DALLAS MARSHALS OFFICE – DRIVING MOTOR VEHICLE W/O DRIVERS LICENSE; 12) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED/REVOKED; 13) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – STATE REGISTRATION LAW-REGULAR; 14) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – DRIVING WHILE LICENSE EXPIRED DURING SUSPENSION; 15) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – FAILURE TO APPEAR; 16) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – SPEEDING – 67 IN 40MPH ZONE
JONES, FRATREVUS DESHUN; B/M; POB: LA; AGE: 29; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBORD J; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 9/7/2025; CHARGES: CRIMINAL TRESPASS
ROSE, TRE EDWARD; W/M; POB: NY; AGE: 26; ADDRESS: WEATHERFORD TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SALAZAR T; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 9/7/2025; CHARGES: WARRANT CHARLES CITY COUNTY SO – GRAND LARCNY STEAL>=$1000 NOT FROM PERSON
STANFIELD, JAMES MARLIN JR; W/M; POB: CA; AGE: 59; ADDRESS: LITTLE ELM TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SALAZAR T; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 9/7/2025; CHARGES: POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
FELIX CARLOT, SANDRA; B/F HISPANIC; POB: VI; AGE: 43; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 9/7/2025; CHARGES: RECKLESS DRIVING
BAKER, CORY RICHARD; W/M; POB: TX; AGE: 29; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN KG; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 9/7/2025; CHARGES: INTERFER W/EMERGENCY REQ FOR ASSISTANCE
RIGGS, KRISTEN NICOLE; W/F HISPANIC; POB: AZ; AGE: 26; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 9/8/2025; CHARGES: 1) WARRANT DENTON CO – THEFT PROP>=$100<$750; 2) WARRANT IRVING PD – FAILURE TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY
PEREZ, CATHERINE SUSAN; W/F; POB: OH; AGE: 45; ADDRESS: NORTH RICHLAND HILLS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 9/8/2025; CHARGES: THEFT PROP>=$100<$750 ENH IAT
TARMO, GRACIANA BENEDICT GIDANGAY; B/F; AGE: 24; ADDRESS: DENTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN BT; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 9/8/2025; CHARGES: 1) COLLISION INVOLVING SERIOUS BODILY INJURY; 2) INTOXICATION ASSAULT W/VEHICLE SBI
OSHIKOYA, MORENIKE ADIA; B/F; POB: NJ; AGE: 33; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: POOLE O; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 9/9/2025; CHARGES: 1) WARRANT IRVING PD – ANIMAL-NO VACCINE TAGS; 2) WARRANT IRVING PD – ANIMAL NEGLECT; 3) WARRANT IRVING PD – ANIMAL NEGLECT; 4) WARRANT ARLINGTON PD – FAMILY VIOLENCE-OFFENSIVE/PROVOCATIVE CONTACT; 5) WARRANT ARLINGTON PD – SPEEDING 15MPH OR MORE (CITY RD)(SERIOUS TRAF VIOL) 59MPH IN A 35MPH ZONE; 6) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – SPEEDING IN A 40MPH 75MPH IN A 40MPH ZONE
MCCORMICK, JEFFERY STEVEN; W/M; POB: TX; AGE: 36; ADDRESS: BENBROOK TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOUA-BROWN M; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 9/9/2025; CHARGES: WARRANT BENBROOK PD – EXPIRED REGISTRATION
DONALDSON, LEON RICKEY; B/M; POB: FL; AGE: 22; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MCWILLIAMS N; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 9/9/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – EXPIRED REGISTRATION
DIAZ, EMMANUEL; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 22; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MCWILLIAMS N; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 9/9/2025; CHARGES: POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
POLNITZ, THEO; B/M; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 9/9/2025; CHARGES: 1) WARRANT THE COLONY PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 2) WARRANT PANTEGO PD – DWLI; 3) WARRANT PANTEGO PD – FMFR
