Wednesday, August 20, 2025
LocalNewsOnly
Grapevine, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
DUKE, ALEX MATHEW; W/M; POB: TX; AGE: 25; ADDRESS: HOMELESS FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HALE C; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 8/8/2025; CHARGES: 1) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 2) CAPIAS EULESS PD – FRA; 3) CAPIAS EULESS PD – NO DL; 4) CAPIAS EULESS PD – POSS DRUG PARA; 5) CAPIAS EULESS PD – SEATBELT DRIVER/PASSENGER; 6) CAPIAS EULESS PD – FTA; 7) CAPIAS EULESS PD – DEFECT EQUIP LP LAMP
NORRID, ASHLEY NICOLE; W/F; POB: TX; AGE: 39; ADDRESS: HURST TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HALE C; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 8/8/2025; CHARGES: 1) THEFT OF SERV >= $100<$750; 2) FRAUD USE/POSS IDENT INFO # ITEMS 50 OR MORE; 3) POSS CS PG 2 < 1G
BEATTIE, JAMIE; W/F; POB: TX; AGE: 38; ADDRESS: DESOTO TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 8/8/2025; CHARGES: 1) WARRANT CEDAR HILL PD – THEFT U/$100; 2) WARRANT CEDAR HILL PD – VPTA
RATCLIFF, TIMOTHY; B/M; POB: TX; AGE: 41; ADDRESS: DESOTO TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 8/8/2025; CHARGES: 1) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 2) THEFT UNDER $100; 3) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – SPEEDING; 4) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – DWLI; 5) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – OPERATE MOT VEH WITH EXPIRED DL
DARBY, JOHNATHAN ANDREW; B/M; POB: MS; AGE: 32; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: EDSON J; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 8/8/2025; CHARGES: 1) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 3) PUBLIC INTOXICATION
ACUNA, ROSA ISELA; W/F HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 50; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN KG; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 8/8/2025; CHARGES: FICTITIOUS DRIVER LICENSE ID
OLALDE, MARCOS; W/M; POB: MEXICO; AGE: 24; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/8/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
SOLANO MARTINEZ, MARCOS; W/M HISPANIC; POB: MONTENEGRO; AGE: 24; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/8/2025; CHARGES: 1) PUBLIC INTOXICATION; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
DEANDA, BENJAMIN JOSEPH; W/M; POB: TX; AGE: 57; ADDRESS: CORINTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/8/2025; CHARGES: 1) BOATING WHILE INTOXICATED; 2) INDECENT ASSAULT; 3) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP; 4) CRIMINAL MISCHIEF>=$750<$2500
BOEMIA, LOUIS SALVADOR; W/M; POB: LA; AGE: 67; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/9/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B>=1G<4G; 2) POSS CS PG 2<1G
RIVERA-INFANTE, FRANCISCO JAVIER; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 32; ADDRESS: HOMELESS TULSA OK
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/9/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B>=1G<4G; 2) WARRANT COLLIN CO SO – ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER; 3) WARRANT COLLIN CO SO – INTERFER W/EMERGENCY REQ FOR ASSISTANCE
MIRANDA, GIOVANNI RAMOS; W/M; POB: PUERTO RICO; AGE: 47; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MIRAMONTES K; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/9/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
COX, CAELEB ANDERSON GRAY; W/M; POB: TX; AGE: 24; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/9/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) WARRANT IRVING PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
KIRK, KENNETH DWYER; W/M; POB: OK; AGE: 57; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROMAN S; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 8/9/2025; CHARGES: CRIMINAL TRESPASS
ROQUE-MATAS, NELSON ENRIQUE; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 38; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBORD J; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/9/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
MCMAHON, CHRISTOPHER LEE; W/M; POB: TX; AGE: 22; ADDRESS: NORTH RICHLAND HILLS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/10/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) POSS CS PG 2<1G
MARTINEZ HOLGUIN, VALENTIN; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 55; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: LAPPE A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/10/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
TENNYSON, ALESSANDRA DAMIANA; W/F; POB: TX; AGE: 24; ADDRESS: GUNTER TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 8/10/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
PHERIBO, BLANCA SIMONS; B/F; POB: FL; AGE: 23; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: OLSEN M; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 8/10/2025; CHARGES: ASSAULT-THREATENS BODILY INJURY
HARRIS, LYZA BRENAE; B/F; POB: TX; AGE: 23; ADDRESS: DUNCANVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: OLSEN M; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 8/10/2025; CHARGES: 1) CRIMINAL MISCHIEF>=$100<$750; 2) ASSAULT-THREATENS BODILY INJURY
KATES, JOSHUA DEVON; W/M; POB: HI; AGE: 29; ADDRESS: MANSFIELD TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAVENS J; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 8/10/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
CRUZ HERNANDEZ, EMILIO; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 54; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 8/10/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >= 0.15
HOPKINS, KENNETH WAYNE II; NAAI/M; POB: TX; AGE: 38; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 8/10/2025; CHARGES: 1) FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 3) EXPIRED OPERATOR’S LICENSE; 4) WARRANT ARLINGTON PD – EXPIRED TEXAS DRIVERS LICENSE; 5) WARRANT ARLINGTON PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 6) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – SPEEDING 59/45; 7) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – DRIVING MTR VEHICLE W/O DL; 8) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – DRIVING MTR VEHICLE W/O DL
HOLDER, CHRISTIE; W/F; POB: CA; AGE: 40; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN BT; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 8/10/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >= 0.15
RAMIREZ, CESAREO RAMIREZ; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 56; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VELAZQUEZ P; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 8/10/2025; CHARGES: AGG ASSLT W/DEADLY WEAPON
CARTER, SONNI LYNN; B/F; POB: TX; AGE: 22; ADDRESS: FRISCO TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN KG; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 8/10/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B>=4G<200G; 2) WARRANT HARRIS COUNTY SO – ASSAULT – BODILY INJURY
COLEMAN, DILLON COLE; W/M; POB: LA; AGE: 40; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 8/11/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND
HOGAN, DEMACKUS DEQUINTA; B/M; POB: MS; AGE: 31; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: POOLE O; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 8/11/2025; CHARGES: 1) FAIL TO ID FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO; 2) WARRANT DCSO – EVADING ARREST DETENTION
PUCKETT, KANISHA NICOLE; B/F; POB: TX; AGE: 29; ADDRESS: TERRELL TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: POOLE O; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 8/11/2025; CHARGES: 1) FAIL TO ID FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO; 2) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – ASSAULT THREATS FV; 3) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – ASSAULT CONTACT FV
MARMOLEJO, JACOB MORIN; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 27; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JOHNSON A; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 8/11/2025; CHARGES: 1) THEFT UNDER $100; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
AVITIA, NOEL; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 40; ADDRESS: HURST TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TRINIDAD S; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 8/11/2025; CHARGES: WARRANT NORTH RICHLAND HILLS PD – FMFR
NICHILO, APRIL ANN; W/F; POB: MI; AGE: 43; ADDRESS: HURST TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TRINIDAD S; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 8/11/2025; CHARGES: THEFT PROP >= $100<$750
TROUPE, TERRANCE LORENZO; B/M; POB: TX; AGE: 20; ADDRESS: DENTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JOHNSON N; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 8/11/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – AGG ROBBERY
TOVAR ALVAREZ, LUIS ANGEL; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 28; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 8/11/2025; CHARGES: 1) WARRANT ARLINGTON PD – DISPLAY EXPIRED TEXAS LICENSE PLATES/REGISTRATION; 2) WARRANT ARLINGTON PD – NO VALID DL-UNLICENSED (NO DISPLAY); 3) WARRANT ARLINGTON PD – DISPLAY EXPIRED TEXAS LICENSE PLATES/REGISTRATION; 4) WARRANT ARLINGTON PD – NO VALID DL-UNLICENSED (NO DISPLAY)
BURKLEY, DAYVISON JABRAE; B/M; POB: USA; AGE: 22; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELAON P; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 8/11/2025; CHARGES: POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
AUBRY, BRADLEY JOSEPH; W/M; POB: OH; AGE: 52; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN KG; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 8/11/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
MORA, ABEL; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 24; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VELAZQUEZ P; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 8/12/2025; CHARGES: 1) ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER; 2) INTERFER W/EMERGENCY REQ FOR ASSISTANCE; 3) UNLAWFUL RESTRAINT
ALEXANDER, DESHAWN ANTWON; B/M; POB: TX; AGE: 33; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROMANS ; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 8/12/2025; CHARGES: 1) WARRANT ARLINGTON PD – FAMILY VIOLENCE-OFFENSIVE/PROVOCATIVE CONTACT; 2) WARRANT IRVING PD – DL-NO VALID TEXAS; 3) WARRANT IRVING PD – SPEEDING OVER LIMIT; 4) WARRANT RICHLAND HILLS PD – USE WIRELESS COMM. DEVICE | SZ; 5) WARRANT RICHLAND HILLS PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESP 2ND OFFENSE; 6) WARRANT RICHLAND HILLS PD – VIOLATE PROMISE TO APPEAR
KADIMA, ALI; B/M; POB: TX; AGE: 17; ADDRESS: JUSTIN TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOELLER J; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 8/12/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – AGG ROBBERY; 2) WARRANT JUVENILE JUSTICE DEPT – PAROLE VIOLATION
CHAVEZ, ERICA DANIELS; W/F; POB: TX; AGE: 30; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: POOLE O; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 8/12/2025; CHARGES: CRIMINAL TRESPASS
BOLAT, ALPEREN; W/M HISPANIC; POB: TURKEY; AGE: 22; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 8/12/2025; CHARGES: POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
ADULLAH, ZEAIR; W/M; POB: TURKEY; AGE: 23; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 8/12/2025; CHARGES: POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
