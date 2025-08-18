Monday, August 18, 2025
ELIZALDE, RODRIGO RODRIGUEZ; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 43; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 8/1/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
DUNN KENDALL JAMES; W/M; POB: TX; AGE: 28; ADDRESS: TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/1/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
TAYLOR, GERALD DOUGLAS JR; B/M; POB: LA; AGE: 28; ADDRESS: CROWLEY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRANCO G; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 8/1/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >= 0.15
SAVOLE, CHRISTOPHER MARK; W/M; POB: TX; AGE: 22; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 8/1/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ > 2OZ; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
HARDY, KIMBERLEE TAYLOR; W/F; POB: TN; AGE: 28; ADDRESS: COLLEYVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 8/1/2025; CHARGES: WARRANT EULESS PD – FMFR
GALVAN, JAMES MARCUS WELLS; B/M; POB: TX; AGE: 27; ADDRESS: COPPELL TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 8/1/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ < 2OZ; 2) EXPIRED REGISTRATION/FAIL TO DISPLAY VALID INSIGNIA
ALBIN, NICHOLAS LEE; W/M; POB: TX; AGE: 28; ADDRESS: DENTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 8/1/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
SALAZAR, MICHAEL DAVID; W/M HISPANIC; POB: NY; AGE: 21; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/1/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
LOYA, JAIME GRANILLO; W/M; POB: MEXICO; AGE: 29; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BOLLMAN P; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/2/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >= 0.15
MCINTIRE, DAKOTA CHARLES; W/M; POB: TX; AGE: 29; ADDRESS: HOMELESS DENTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 8/1/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2 < 1G; 2) DRIVING WHILE INTOXICATED; 3) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA-TO INJECT INHALE OR INJEST
PUENTE, ROBIN; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 20; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/2/2025; CHARGES: ASSAULT-FAMILY VIOLENCE (CLASS C)
DIAZ, ARTURO III; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 25; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 8/2/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2 < 1G; 2) WARRANT CROWLEY PD – FMFR; 3) WARRANT CROWLEY PD – EXP MVR
TAYLOR, JOSEPH JERRIEL; B/M; POB: MS; AGE: 40; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/2/2025; CHARGES: 1) INTERFER W/PUBLIC DUTIES; 2) DRIVING WHILE INTOXICATED; 3) FLEEING POLICE OFFICER IMMINENT DANGER SBI
RIVERA PINA, SAUL; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 25; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/2/2025; CHARGES: POSS MARIJ < 2OZ
RIVERA PINA, JOSE PABLO; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 27; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/2/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
CANDELARIA; W/M HISPANIC; POB: NM; AGE: 22; ADDRESS: BLOOMFIELD NM
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/2/2025; CHARGES: 1) ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER; 2) INJ CHILD/ELDERLY/DISABLED W/INT BODILY INJ
PHILLIPS, DRAYLON JAMES; B/M; POB: TX; AGE: 46; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAVENS J; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/2/2025; CHARGES: 1) WARRANT HURST PD – THEFT < $100; 2) WARRANT HURST PD – POSS OF DRUG PARA; 3) WARRANT HURST PD – FTA; 4) WARRANT HALTOM CITY PD – PUBLIC INTOXICATION
BURGETT, RODNEY JASON; W/M; POB: CO; AGE: 47; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/2/2025; CHARGES: VIOL BOND/PROTECTIVE ORDER
DEMETRIO CASCIANA, RICARDO; W/M; POB: MEXICO; AGE: 33; ADDRESS: KEENE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRANCO G; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/3/2025; CHARGES: 1) ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER; 2) PUBLIC INTOXICATION
ALEGRIA, DESIREE HEATHER; W/F; POB: TX; AGE: 49; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 8/3/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
ALBERTO, PABLO; W/M; POB: EL SALVADOR; AGE: 27; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/3/2025; CHARGES: 1) PUBLIC INTOXICATION; 2) VIOLATE CURFEW IN CITY PARKS; 3) VIOLATE GLASS BEVERAGE CONTAINER ORDINANCE AT LAKE
RODRIGUEZ, NOE; W/M; POB: EL SALVADOR; AGE: 27; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/3/2025; CHARGES: VIOLATE CURFEW IN CITY PARKS
ALBERTO VASQUEZ, RAMON; W/M; POB: EL SALVADOR; AGE: 21; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/3/2025; CHARGES: VIOLATE CURFEW IN CITY PARKS
SANTANA GARCIA, DELFINO; W/M; POB: MEXICO; AGE: 33; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/3/2025; CHARGES: 1) PUBLIC INTOXICATION; 2) VIOLATE CURFEW IN CITY PARKS; 3) VIOLATE GLASS BEVERAGE CONTAINER ORDINANCE AT LAKE
MENA, VICTOR RENE; W/M; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/3/2025; CHARGES: POSS CS PG 1/1-B<1G
VALENCIA, CHRISTIAN; W/M; POB: CA; AGE: 36; ADDRESS: MIDLOTHIAN TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BOLLMAN P; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/3/2025; CHARGES: DISORDERLY CONDUCT-FIGHTING IN PUBLIC
BLACKMON, JOSEPH MICHAEL JR; B/M; POB: CA; AGE: 49; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN BT; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 8/3/2025; CHARGES: 1) WARRANT TARRANT CO SO – POSS CS PG 1/1-B=1G<4G; 2) WARRANT ARLINGTON PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY-SUBSEQUENT VIOLATION
ALVARADO, ALFREDO HERNANDEZ; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 43; ADDRESS: ODESSA TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 8/3/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED W/CHILD UNDER 15 YOA
LIVELY, LONA; W/F; POB: UKRAINE; AGE: 23; ADDRESS: COLLEYVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 8/4/2025; CHARGES: POSS CS PG 3<28G
HATLEY, BILLY WARREN; W/M; POB: NY; AGE: 60; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN BT; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 8/4/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
GUTIERREZ PENA, JASIEEL; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 28; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: LYNCH K; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 8/4/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2>=4G<400G; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 3) POSS CS PG 2>=1G<4G
RICHARDSON, ISHA EESHAY; B/F; POB: TX; AGE: 38; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 8/4/2025; CHARGES: 1) WARRANT FLOWER MOUND PD – NO LIABILITY INSURANCE PROOF; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 3) WARRANT WATAUGA PD – FAILURE TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 4) WARRANT WATAUGA PD – NO DRIVERS LICENSE; 5) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – NO DL; 6) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – FAILURE TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 7) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – CHILD PASSENGER SEAT; 8) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – DWLS; 9) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – NO DL; 10) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – FAILURE TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 11) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – NO DL; 12) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – SPEEDING IN SCHOOL ZONE
TICE, JENNIFER MARIE; W/F; POB: CA; AGE: 33; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 8/5/2025; CHARGES: 1) PUBLIC INTOXICATION; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
STANDBACK, BRIAN ELLIOTT; B/M; POB: TX; AGE: 41; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: CUELLAR L; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 8/5/2025; CHARGES: WARRANT GRAND PRAIRIE PD – THEFT OF SERVICE>=$2500<$30000
ROSHTO, JASON CLAIBORNE; W/M; POB: TX; AGE: 49; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SALAZAR T; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 8/6/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
TAYLOR, CLAYTON TRUMAN; W/M; POB: TX; AGE: 38; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 8/6/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
GODLOCK, FRED DOUGLAS; B/M; POB: TX; AGE: 58; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 8/6/2025; CHARGES: 1) WARRANT ARLINGTON PD – FOLLOWING TOO CLOSELY; 2) WARRANT ARLINGTON PD – EXP TX DL; 3) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DWLI; 4) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FMFR; 5) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – EX DL; 6) WARRANT IRVING PD – SPEEDING
VO, FRANCIS THANH; A/M; POB: VIETNAM; AGE: 57; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 8/6/2025; CHARGES: 1) WARRANT DENTON CO SO – DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >= 0.15; 2) WARRANT TCSO – DRIVING WHILE INTOXICATED
WEAVER, WILLIAM CHARLES; W/M; POB: CA; AGE: 57; ADDRESS: SOUTHLAKE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: WILBANKS C; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 8/6/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – STALKING
DAVIS, BRIAN OSHAY; B/M; POB: TX; AGE: 39; ADDRESS: RICHARDSON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 8/6/2025; CHARGES: 1) WARRANT ARLINGTON PD – DISPLAY EXP LIC PLATES/REG; 2) WARRANT CARROLLTON PD – SPEED SCHOOL ZONE
CIGGS, CAMRON TERRELL; B/M; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MIRAMONTES K; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 8/7/2025; CHARGES: CONTINUOUS VIOLENCE AGAINST THE FAMILY
GOSSETT, DARRELL JAY; W/M; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 8/7/2025; CHARGES: PUBLIC INTOX W/3 PRIOR CONVICTIONS
ADAMSON, CODY ALAN; W/M; POB: TX; AGE: 39; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: RIEWE K; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/7/2025; CHARGES: 1) AGG ASSLT W/DEADLY WEAPON; 2) ASSAULT FAM/HOUSE MEM IMPEDE BREATH/CIRCULAT; 3) INTERFER W/EMERGENCY REQ FOR ASSISTANCE
FERNANDEZ PARRA, LUIS RAMON; W/M HISPANIC; POB: VENEZUELA; AGE: 21; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MIRAMONTES K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/8/2025; CHARGES: POSS MARIJ < 2OZ
MARTINEZ, AUDREY ROSE; W/F; POB: TX; AGE: 29; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HALE C; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 8/8/2025; CHARGES: 1) THEFT OF SERV >= $100<$750; 2) FRAUD USE/POSS IDENTIFYING INFO # OF ITEMS <5
