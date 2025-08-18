Monday, August 18, 2025
LocalNewsOnly
Colleyville, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
KIDWELL, CAMERON; W/F; POB: CA; AGE: 24; ADDRESS: NORTH RICHLAND HILLS TX; OCCUPATION: SERVER/TECH SUPPORT
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: OLIVAREZ E; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 08/8/2025; CHARGES: POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; RELEASE REASON: CASH ESCROW
AUTREY, BRADY MAX; W/M; POB: TX; AGE: 28; ADDRESS: DALLAS TX; OCCUPATION: SALES-EVERYTHING BREAKS
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: ROSS J; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 08/9/2025; CHARGES: RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
VIEUX, KIMBERLY ROSE; W/F; POB: MI; AGE: 37; ADDRESS: COLLEYVILLE TX; OCCUPATION: DEAL PATH, IMPLEMENTATION MANAGER
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: ROSS J; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 08/9/2025; CHARGES: 1) FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 2) POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; RELEASE REASON: CASH ESCROW
BLAIR, DEANNA LYNN; W/F; POB: OK; AGE: 49; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: CRITTENDEN R; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ J; ARREST DATE: 08/9/2025; CHARGES: WARRANT TARRANT COUNTY – DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
SUMBERAZ, STEVE WESLEY; W/M; POB: TX; AGE: 37; ADDRESS: BEDFORD TX; OCCUPATION: SELF EMPLOYED-ANGLERS ATTIC INSULATION
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: OLIVAREZ E; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 08/9/2025; CHARGES: 1) PURCHASE/POSS LICENSE PLATE FLIPPER CRIME NEG; 2) POSS CS PG 1/1-B<1G; RELEASE REASON: COUNTY CASH BOND
BROWN, KAYLAH ALANA; B/F; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: COLLEYVILLE TX; OCCUPATION: NURSE PRACTITIONER
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: WARREN C; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 08/9/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
CHILDERS, RICKY LYNN; W/M; POB: WV; AGE: 57; ADDRESS: COLLEYVILLE TX; OCCUPATION: FOOT AND ANKLE SURGEON
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: BERRY A; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 08/10/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
FRIAS GUTIERREZ, FERNANDO; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 32
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: AGUIRRE J; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 08/10/2025; CHARGES: 1) WARRANT DHS-ICE – IMMIGRATION DETAINER; 2) DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
RODRIGUEZ REYES, FRANK JOSE; W/M HISPANIC; POB: VENEZUELA; AGE: 25; ADDRESS: GRAPEVINE TX; OCCUPATION: UNEMPLOYED
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: FOSS M; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 08/11/2025; CHARGES: 1) NO DRIVER LICENSE; 2) POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; RELEASE REASON: CASH ESCROW
PARKER, BRANDON LEIGH; W/M; POB: TX; AGE: 43; ADDRESS: ARLINGTON TX; OCCUPATION: CURB APPEAL-PAINTER/SALES
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: SOLTYSIAK J; BOOKING OFFICER: DUNNAVANT S; ARREST DATE: 08/12/2025; CHARGES: SOLICITING WITHOUT A PERMIT; RELEASE REASON: CASH ESCROW
JONES, SAMANTHA; W/F; POB: CA; AGE: 29; ADDRESS: SOUTHLAKE TX
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: WARREN C; BOOKING OFFICER: MOAN-STILLMAN A; ARREST DATE: 08/12/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) POSS CS PG 2>=1G<4G; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR; RELEASE NOTES: BLEW UNDER LEGAL LIMIT
GORRELL, KEVIN WAYNE; W/M; POB: TX; AGE: 39; ADDRESS: HALTOM CITY TX
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: BELL C; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ J; ARREST DATE: 08/13/2025; CHARGES: 1) WARRANT HALTOM CITY PD – DISREGARD OFFICIAL TRAFFIC CONTROL DEVICE; 2) WARRANT HALTOM CITY PD – FAILURE TO APPEAR; RELEASE REASON: RELEASED PER HOLDING AGENCY
MITCHELL, DAVID RAY; W/M; POB: RI; AGE: 52; ADDRESS: HALTOM CITY TX
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: BELL C; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ J; ARREST DATE: 08/13/2025; CHARGES: 1) DISPLAY EXPIRED REGISTRATION/LICENSE PLATES; 2) FAIL TO DISPLAY DRIVERS LICENSE; RELEASE REASON: CREDIT TIME SERVED
GREEN, LATONYA RENA; B/F; POB: TX; AGE: 49; ADDRESS: DALLAS TX; OCCUPATION: SECURITY
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: SOLTYSIAK J; BOOKING OFFICER: BILYEU C; ARREST DATE: 08/14/2025; CHARGES: 1) POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 2) NO DRIVER LICENSE; 3) WARRANT ALIAS UNIVERSITY PARK PD – NO DRIVERS LICENSE, SPEEDING; 4) WARRANT ALIAS DALLAS MO – DALLAS WARRANTS CLASS C X19; RELEASE REASON: CASH/SURETY BOND
JOHNSON, CHAMP DWAYNE; W/M; POB: TX; AGE: 47; ADDRESS: COLLEYVILLE TX; OCCUPATION: CONSTRUCTION-KAP CONSTRUCTION
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: OLIVAREZ E; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 08/14/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
