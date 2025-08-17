Sunday, August 17, 2025

Southlake, Texas

Linda Baker, Crime Reporter

Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.



ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: MOWDY D; BOOKING OFFICER: MOAN-STILLMAN A; ARREST DATE: 8/8/2025; CHARGES: POSS CHILD PORNOGRAPHY>=50 DEPIC OR VIDEO; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY WRIGHT, ERIC; W/M; POB: TX; AGE: 39; ADDRESS: SOUTHLAKE TXARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: MOWDY D; BOOKING OFFICER: MOAN-STILLMAN A; ARREST DATE: 8/8/2025; CHARGES: POSS CHILD PORNOGRAPHY>=50 DEPIC OR VIDEO; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY

ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: ANDERSON N; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ J; ARREST DATE: 8/8/2025; CHARGES: 1) FAIL TO MAINTIAN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 2) NO DRIVER LICENSE; 3) LICENSE PLATE (NOT DISPLAYING TWO OR OPERATING W/NO LICENSE PLATE); 3) WARRANT ARLINGTON PD – FMFR; 4) WARRANT ARLINGTON PD – DISP EXP TX LP/REG; RELEASE REASON: CASH ESCROW WIGGINS, MARK EDWARD; W/M; POB: TX; AGE: 52; ADDRESS: FORT WORTH TXARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: ANDERSON N; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ J; ARREST DATE: 8/8/2025; CHARGES: 1) FAIL TO MAINTIAN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 2) NO DRIVER LICENSE; 3) LICENSE PLATE (NOT DISPLAYING TWO OR OPERATING W/NO LICENSE PLATE); 3) WARRANT ARLINGTON PD – FMFR; 4) WARRANT ARLINGTON PD – DISP EXP TX LP/REG; RELEASE REASON: CASH ESCROW

ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: MARTINEZ A; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 8/9/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY BECERRA, CAROLINA; W/F; POB: TX; AGE: 30; ADDRESS: DENTON TXARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: MARTINEZ A; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 8/9/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY

ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: TEJADA E; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 8/9/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR; RELEASE NOTES: BLEW UNDER LEGAL LIMIT SUKTHANKAR, MIHIR DEEPAK; W/M; POB: CA; AGE: 23; ADDRESS: FREEMONT CAARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: TEJADA E; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 8/9/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR; RELEASE NOTES: BLEW UNDER LEGAL LIMIT

ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: DAVIS Z; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ J; ARREST DATE: 8/9/2025; CHARGES: 1) POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 2) WARRANT ARLINGTON PD – SPEEDING; RELEASE REASON: CASH ESCROW TAYLOR, CHARON TYONCA; B/F; POB: RI; AGE: 40; ADDRESS: FORT WORTH TXARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: DAVIS Z; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ J; ARREST DATE: 8/9/2025; CHARGES: 1) POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 2) WARRANT ARLINGTON PD – SPEEDING; RELEASE REASON: CASH ESCROW

ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: DAVIS Z; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ J; ARREST DATE: 8/9/2025; CHARGES: POSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; RELEASE REASON: CASH ESCROW SCHAEFFER, ERIC SCOTT; W/M; POB: NY; AGE: 47; ADDRESS: HASLET TXARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: DAVIS Z; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ J; ARREST DATE: 8/9/2025; CHARGES: POSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; RELEASE REASON: CASH ESCROW

ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: LISLE G; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ J; ARREST DATE: 8/9/2025; CHARGES: 1) UNL CARRYING WEAPON; 2) POSS MARIJ<2OZ; 3) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY REED, DRAKE ALEXANDER; B/M; POB: TX; AGE: 24; ADDRESS: DESOTO TXARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: LISLE G; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ J; ARREST DATE: 8/9/2025; CHARGES: 1) UNL CARRYING WEAPON; 2) POSS MARIJ<2OZ; 3) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY

ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: MARTINEZ A; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 8/10/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY LEAL, LIZA ASUNCION; W/F; POB: TX; AGE: 33; ADDRESS: FORT WORTH TX; OCCUPATION: SUPERVISOR-DHLARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: MARTINEZ A; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 8/10/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY

ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: TEJADA E; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 8/10/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: COUNTY CASH BOND HAQ, MUHAMMAD; A/M; POB: PAKISTAN; AGE: 27; ADDRESS: FORT WORTH TX; OCCUPATION: PARALEGAL-GRISG LAW FIRMARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: TEJADA E; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 8/10/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: COUNTY CASH BOND

ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: DAVIS Z; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ J; ARREST DATE: 8/10/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) CAPIAS EULESS PD – SPEEDING, FRA; 3) CAPIAS DALLAS MARSHALS OFFICE – NO DL, DISREGARD TRAFFIC CONTROL DEVICE; RELEASE REASON: JONES, SHANDON DWAYNE; B/M; POB: TX; AGE: 30; ADDRESS: ARLINGTON TXARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: DAVIS Z; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ J; ARREST DATE: 8/10/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) CAPIAS EULESS PD – SPEEDING, FRA; 3) CAPIAS DALLAS MARSHALS OFFICE – NO DL, DISREGARD TRAFFIC CONTROL DEVICE; RELEASE REASON:

ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: SAWYER D; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 8/11/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) INDECENT EXPOSURE; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY HAVENER, RICHARD VINSON; W/M; POB: IL; AGE: 60; ADDRESS: FORT WORTH TX; OCCUPATION: JPI-SUPERINTENDENTARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: SAWYER D; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 8/11/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) INDECENT EXPOSURE; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY

ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: LISLE G; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ J; ARREST DATE: 8/13/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJ; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY SWENSON, BRIAN J; W/M; POB: WA; AGE: 53; ADDRESS: HOMELESS SOUTHLAKE TXARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: LISLE G; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ J; ARREST DATE: 8/13/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJ; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY

ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: HAMMESFAHR P; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 8/13/2025; CHARGES: 1) NO DRIVER LICENSE; 2) WARRANT VAN ZANDT CO – FTA ASSLT CAUSE BOD INJ FAM; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY HENSON, COREY TODD; W/M; POB: TX; AGE: 31; ADDRESS: FORT WORTH TX; OCCUPATION: UNEMPLOYEDARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: HAMMESFAHR P; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 8/13/2025; CHARGES: 1) NO DRIVER LICENSE; 2) WARRANT VAN ZANDT CO – FTA ASSLT CAUSE BOD INJ FAM; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY

ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: MARTINEZ A; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 8/14/2025; CHARGES: 1) FAIL TO ID FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO; 2) WARRANT DALLAS CO SO – ABANDON ENDANGER CHILD W/O INTENT TO RETURN; 3) WARRANT DALLAS CO SO – ROBBERY; 4) WARRANT MESQUITE PD – SPEEDING; 5) WARRANT MESQUITE PD – FAIL TO SECURE CHILD UNDER 8 OR 4’9; 6) WARRANT MESQUITE PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 7) WARRANT MESQUITE PD – SPEEDING; 8) WARRANT MESQUITE PD – FAIL TO LEAVE ID>COLLISION ATTENDED VEH; 9) WARRANT MESQUITE PD – EXPIRED OPERATOR LICENSE; 10) WARRANT MESQUITE PD – SPEEDING SCHOOL ZONE; 11) WARRANT MESQUITE PD – EXPIRED OPERATOR LICENSE; 12) WARRANT MESQUITE PD – SPEEDING; 13) WARRANT MESQUITE PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 14) WARRANT MESQUITE PD – FAIL TO COMPLY WITH TX MOTOR VEH SAFETY; 15) WARRANT LANCASTER PD – EXPIRED REGISTRATION; 16) WARRANT LANCASTER PD – DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED; 17) WARRANT GARLAND PD – FMFR; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY MOTLEY, BRIANA JAZMERE; B/F; POB: DE; AGE: 32; ADDRESS: DALLAS TX; OCCUPATION: UNEMPLOYEDARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: MARTINEZ A; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 8/14/2025; CHARGES: 1) FAIL TO ID FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO; 2) WARRANT DALLAS CO SO – ABANDON ENDANGER CHILD W/O INTENT TO RETURN; 3) WARRANT DALLAS CO SO – ROBBERY; 4) WARRANT MESQUITE PD – SPEEDING; 5) WARRANT MESQUITE PD – FAIL TO SECURE CHILD UNDER 8 OR 4’9; 6) WARRANT MESQUITE PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 7) WARRANT MESQUITE PD – SPEEDING; 8) WARRANT MESQUITE PD – FAIL TO LEAVE ID>COLLISION ATTENDED VEH; 9) WARRANT MESQUITE PD – EXPIRED OPERATOR LICENSE; 10) WARRANT MESQUITE PD – SPEEDING SCHOOL ZONE; 11) WARRANT MESQUITE PD – EXPIRED OPERATOR LICENSE; 12) WARRANT MESQUITE PD – SPEEDING; 13) WARRANT MESQUITE PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 14) WARRANT MESQUITE PD – FAIL TO COMPLY WITH TX MOTOR VEH SAFETY; 15) WARRANT LANCASTER PD – EXPIRED REGISTRATION; 16) WARRANT LANCASTER PD – DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED; 17) WARRANT GARLAND PD – FMFR; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY

ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: MARTINEZ A; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 8/14/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY LEWIS, ANTOINEL L; B/F; POB: IL; AGE: 30; ADDRESS: MATTISON IL; OCCUPATION: AYA HEALTH CARE-SURGICAL TECHARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: MARTINEZ A; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 8/14/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY

