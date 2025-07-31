Thursday, July 31, 2025
LocalNewsOnly
Grapevine, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
GABREL, KARSON SHAFER; W/M; POB: TX; AGE: 22; ADDRESS: CANYON LAKE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: GRAVES E; BOOKING OFFICER: ROUNDS A; ARREST DATE: 07/18/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER
RIVERA-MEIGAR, ARNUAL JOSUS; W/M HISPANIC; POB: HONDURAS; AGE: 26; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 07/18/2025; CHARGES: PURCHASE FURNISH ALCOHOL TO A MINOR
THOMPSON, KEVIN WAYNE; W/M; POB: TX; AGE: 37; ADDRESS: WATAUGA TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 07/18/2025; CHARGES: 1) INDECENT EXPOSURE; 2) WARRANT TDCJ – PAROLE VIOLATION
LUNA, ALEXANDER RILEY; W/M; POB: TX; AGE: 22; ADDRESS: BEDFORD TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 07/18/2025; CHARGES: PURCHASE FURNISH ALCOHOL TO A MINOR
FLECKER, ALEX ARTHUR; W/M; POB: TX; AGE: 21; ADDRESS: CUMBY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 07/18/2025; CHARGES: PURCHASE FURNISH ALCOHOL TO A MINOR
DUNCAN, KAYLA COLEEN; W/F; POB: TX; AGE: 24; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 07/18/2025; CHARGES: POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
WORTHINGTON, PRISCILLA ANNE; W/F; POB: TX; AGE: 23; ADDRESS: RED OAK TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 07/18/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
LANDAVERDE-MADIRD, JONATHAN A; W/M HISPANIC; POB: EL SALVADOR; AGE: 23; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 07/18/2025; CHARGES: POSS CS PG 1/1-B>=1G<4G
GLENN, FATIMA ANTOINESHA; B/F; POB: MS; AGE: 29; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 07/18/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – SPEEDING IN A 35MPH ZONE 60MPH IN A 35MPH ZONE; 2) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FAIL TO DISPLAY OPERATORS LICENSE; 3) WARRANT ARLINGTON PD – SPEEDING 15MPH OR MORE (ST RD) (SERIOUSTRAO VIOL) 82MPH IN A 60MPH ZONE; 4) WARRANT IRVING PD – FMFR; 5) WARRANT IRVING PD – SPEEDING OVER LIMIT 51MPH IN A 45MPH; 6) WARRANT IRVING PD – FMFR; 7) WARRANT IRVING PD – SAFETY BELT – DRIVER; 8) WARRANT SOUTHLAKE PD – SPEEDING
SERRANO, JOAN; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 21; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 07/18/2025; CHARGES: POSS CS PG 2>=1G<4G
The ultimate relaxation experience!
MILLS, NATHAN BLAKE; W/M; POB: TX; AGE: 40; ADDRESS: COLLEYVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 07/19/2025; CHARGES: WARRANT FORT WORTH PD – CRIMINAL MISCHIEF>=$100<$750
MALDONADO, RAFAEL ALEJANDRO; W/M HISPANIC; POB: CA; AGE: 24; ADDRESS: DUNCANVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 07/19/2025; CHARGES: POSS CS PG 2>=1G<4G
HERNANDEZ, KERVIN RENE; W/M; POB: GUATEMALA; AGE: 38; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 07/19/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
GALANAKOS, KEVIN; W/M; AGE: 28; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 07/19/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
FELTNER POWEL, JAEDYN RAQUEL; B/F HISPANIC; POB: TN; AGE: 21; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 07/19/2025; CHARGES: POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
BATES, FLOYD III; B/M; POB: TX; AGE: 32; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HALE C; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 07/19/2025; CHARGES: WARRANT DALLAS CO SO – INSB-AGG ASSAULT W/DEADLY WEAPON
SANDERS, BART LAUREN; W/M; POB: TX; AGE: 67; ADDRESS: HURST TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 07/19/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 3<28G; 2) POSS CS PG 2<1G; 3) CAPIAS HURST PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY (3RD VIOLATION); 4) WARRANT ROANOKE PD – REGISTRATION EXPIRED; 5) WARRANT ROANOKE PD – EXPIRED DL; 6) WARRANT ROANOKE PD – FTA/BAIL JUMPING; 7) WARRANT ARLINGTON PD – DISPLAY EXPIRED TEXAS LICENSE PLATES/REGISTRATION; 8) WARRANT ARLINGTON PD – DISPLAY EXPIRED TEXAS LICENSE PLATES/REGISTRATION; 9) WARRANT ARLINGTON PD – EXPIRED TEXAS DRIVERS LICENSE; 10) WARRANT ARLINGTON PD – EXPIRED TEXAS DRIVERS LICENSE
DE LAS SALAS-BECERRA, SANTIAGO ANDRES; W/M HISPANIC; POB: COLOMBIA; AGE: 27; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 07/19/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2>=1G<4G; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
RATHKE, DEANNA KAYE; W/F; POB: TX; AGE: 59; ADDRESS: CEDAR PARK TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 07/19/2025; CHARGES: WARRANT WILLIAMSON CO SO – DRIVING WHILE INTOXICATED
Regenerative Skincare!
JAMES, MEREDITH KELLY; W/F; POB: TX; AGE: 27; ADDRESS: MANSFIELD TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 07/20/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC>=0.15
ARENAS-SANDOVAL, CHRISTIAN; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 27; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 07/20/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
SANDERS, JOSEPH D; W/M; POB: AR; AGE: 42; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VANDIFORD C; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 07/20/2025; CHARGES: AGG ROBBERY
GUTIERREZ, EDGAR ALEXIS; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 23; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VANDIFORD C; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 07/20/2025; CHARGES: 1) WARRANT WILMER PD – SPEEDING; 2) WARRANT ARLINGTON PD – SPEEDING 15MPH OR MORE (ST RD) (SERIOUSTRAFVIOL) 70MPH IN A 40MPH ZONE
LEFLORE, DONALD VALASKA; B/M; POB: LA; AGE: 52; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HALE C; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 07/20/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – SPEEDING
ROCHA, JOSE LUIS JR; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 31; ADDRESS: ALLEN TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 07/20/2025; CHARGES: 1) WARRANT IRVING PD – LP – DISPLAY EXPIRED; 2) WARRANT IRVING PD – DL-NO VALID TEXAS; 3) WARRANT IRVING PD – LIGHTS-TAIL LAMP-NONE/DEFECTIVE
ROMERO-NOGALES, JORGE; W/M; POB: TX; AGE: 49; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HALE C; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 07/20/2025; CHARGES: AGG ASSLT W/DEADLY WEAPON
JASSO, KELLY ANN; W/F; POB: TX; AGE: 38; ADDRESS: COLLEYVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HALE C; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 07/21/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER
SNYDER, GABRIEL REECE; W/M; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: WEATHERFORD TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 07/21/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ < 2OZ; 2) WARRANT TARRANT CO – INDECENCY W/CHILD SEXUAL CONTACT
SMITH, PHILIP QUINN; B/M; POB: IL; AGE: 50; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 07/21/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
POPHAM, RAML JOSHUA; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 29; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DAVIS EC; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 07/21/2025; CHARGES: 1) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP; 2) PUBLIC INTOXICATION
GILL, CLARK CHRISTIAN; W/M; POB: UT; AGE: 41; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: POOLE O; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 07/21/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 4<28G; 2) POSS CS PG 1/1-B>=1G<4G; 3) POSS CS PG 3<28G; 4) DISPLAY WRONG LICENSE PLATE
Linda Baker, Crime Reporter
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