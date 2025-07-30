Wednesday, July 30, 2025
LocalNewsOnly
Grapevine, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
RYDER, BART ALLEN; W/M; POB: LA; AGE: 43; ADDRESS: LAFAYETTE LA
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 07/11/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER
SCHWOYER, JOHN ADRIAN; W/M; POB: PA; AGE: 59; ADDRESS: FLOWER MOUND TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 07/11/2025; CHARGES: AGG ASSLT W/DEADLY WEAPON
JONES, ALESHA ANN; B/F; POB: TX; AGE: 38; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 07/11/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – INJURY TO CHILD; 2) CAPIAS EULESS PD – SPEEDING; 3) CAPIAS EULESS PD – DWLI; 4) CAPIAS EULESS PD – FMFR; 5) CAPIAS EULESS PD – FTA
NDAWANA, FERNANDO; B/M; POB: AFGHANISTAN; AGE: 36; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 07/11/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND
SMITH, GARRETT; W/M; POB: KY; AGE: 31; ADDRESS: NASHVILLE TN
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BOLLMAN P; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 07/11/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
TORABI, LOUIS; W/M; POB: TX; AGE: 21; ADDRESS: PLANO TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 07/11/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
DELEON, ARNOLDO; W/M HISPANIC; POB: MI; AGE: 71; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 07/11/2025; CHARGES: 1) WARRANT CLEBURNE PD – SLEEPING IN PUBLIC PLACE; 2) WARRANT CLEBURNE PD – LITTERING; 3) WARRANT CLEBURNE PD – SLEEPING IN PUBLIC PLACE; 4) WARRANT CLEBURNE PD – JAYWALKING; 5) WARRANT CLEBURNE PD – SLEEPING IN PUBLIC PLACE; 6) WARRANT CLEBURNE PD – JAYWALKING
KOFINK, BRENDON JESSIE; W/M; POB: TX; AGE: 22; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 07/12/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
LOPEZ, JOSE LEOPOLDO; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 50; ADDRESS: GRANBURY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 07/12/2025; CHARGES: WARRANT FORT WORTH PD – THEFT PROP>=$100<$750
GUILLEN, EXON; W/M HISPANIC; POB: HONDURAS; AGE: 23; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN BT; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 07/13/2025; CHARGES: 1) WARRANT IRVING PD – DL-NO VALID TEXAS; 2) WARRANT IRVING PD – SPEEDING OVER LIMIT 83 IN A 70MPH ZONE; 3) WARRANT IRVING PD – LICENSE PLATE-DEALER TAG VIOLATION; 4) WARRANT IRVING PD – FAILURE TO SIGNAL LANE CHANGE; 5) WARRANT IRVING PD – UNSAFE LANE CHANGE
The ultimate relaxation experience!
MCGHEE, JESSE CARL; W/M; POB: TX; AGE: 39; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TAYLOR C; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 07/13/2025; CHARGES: POSS MARIJ < 2OZ
TREJO, REBA MICHELLE; W/F; POB: TX; AGE: 32; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 07/13/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – SPEEDING; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – FMFR; 3) WARRANT GRAPEVINE PD – FAIL TO DISPLAY DRIVERS LICENSE; 4) WARRANT GRAPEVINE PD – SPEEDING; 5) WARRANT GRAPEVINE PD – NO DRIVERS LICENSE; 6) WARRANT GRAPEVINE PD – NO DRIVERS LICENSE; 7) WARRANT GARLAND PD – NO VALID DRIVERS LICENSE; 8) WARRANT GARLAND PD – SPEEDING; 9) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – SPEEDING; 10) WARRANT RICHARDSON PD – SPEEDING; 11) WARRANT RICHARDSON PD – NO DRIVERS LICENSE
COLUMBUS, VICTORIA LYNN; W/F; POB: TX; AGE: 22; ADDRESS: HALTOM CITY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 07/13/2025; CHARGES: WARRANT NORTH RICHLAND HILLS PD – FAIL TO DISPLAY VALID DRIVERS LICENSE
FRAGOSO, CESAR AGUSTO; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 28; ADDRESS: DESOTO TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 07/13/2025; CHARGES: CRIMINAL TRESPASS
GIL, ADILIN; W/F HISPANIC; POB: CUBA; AGE: 20; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 07/13/2025; CHARGES: 1) POSSESS A CRIMINAL INSTRUMENT; 2) WARRANT PLANO PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 3) WARRANT PLANO PD – NO DRIVERS LICENSE
BAILEY, SHANARA STINETTE; B/F; POB: TX; AGE: 33; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 07/13/2025; CHARGES: 1) PUBLIC INTOXICATION; 2) WARRANT DUNCANVILLE PD – NO DRIVERS LICENSE; 3) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – SPEEDING IN A 40MPH ZONE 51MPH IN A 35MPH ZONE; 4) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – NO OPERATORS LICENSE; 5) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 6) WARRANT CEDAR HILL PD – FMFR; 7) WARRANT CEDAR HILL PD – FAILURE TO APPEAR; 8) WARRANT DUNCANVILLE PD – SPEEDING; 9) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – FMFR
BROWN, GRACE ANGELLE; B/F; POB: LA; AGE: 24; ADDRESS: MESQUITE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 07/13/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ<2OZ; 2) WARRANT GARLAND PD – SPEEDING; 3) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – FMFR (ALIAS); 4) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – SPEEDING 48/35; 5) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – STATE REGISTRATION LAW
RAXON-XETEY, MIRNA MARLENY; W/F HISPANIC; POB: GUATEMALA; AGE: 24; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 07/14/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – THEFT PROP>=$750<$2,500
LACY, KADARRION MONTRE; B/M; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 07/14/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER
LOPEZ, JOSE CARLOS; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 36; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOUA-BROWN M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 07/14/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – FMFR; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – NO DRIVERS LICENSE; 3) WARRANT GRAPEVINE PD – DEFECTIVE TAIL LAMPS
Regenerative Skincare!
FRIEDEMANN, MITCHELL CLAYTON; W/M; POB: WI; AGE: 33; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: OLSEN M; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 07/14/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
DAVIS, EBONY DEONA; B/F; POB: LA; AGE: 41; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 07/14/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) UNL CARRYING WEAPON
WADE, TAKISHA RAECHELLE; B/F; POB: TX; AGE: 43; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 07/14/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
MCDANIEL, MATTHEW JOHN; W/M; POB: TX; AGE: 37; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN BT; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 07/14/2025; CHARGES: ASSAULT-FAMILY VIOLENCE (CLASS C)
AUGHENBAUGH, NADYA JEANNETTE; B/F; POB: MD; AGE: 28; ADDRESS: KELLER TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBORD J; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 07/15/2025; CHARGES: 1) ASSAULT PEACE OFFICER/JUDGE; 2) POSS CS PG 1/1-B<1G; 3) INTERFERENCE WITH RAILROAD PROPERTY; 4) PUBLIC INTOXICATION; 5) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – PUBLIC INTOXICATION; 6) WARRANT EULESS PD – PUBLIC INTOXICATION; 7) WARRANT EULESS PD – FTA; 8) WARRANT BEDFORD PD – PUBLIC INTOX
COLLINS, JOHN MARVIN; W/M; POB: OH; AGE: 65; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: POOLE O; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 07/15/2025; CHARGES: 1) DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O/ FIN RES; 2) DRIVING WHILE LICENSE INVALID
FUSSELL, KARA GRACE; W/F; POB: TX; AGE: 40; ADDRESS: BEDFORD TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 07/15/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
BLACK, VERNON LYNN; B/M; POB: TX; AGE: 35; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBORD J; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 07/15/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – NO OPERATORS LICENSE; 2) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCE RESPONSIBILITY; 3) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DISPLAY FICTITIOUS LICENSE PLATE; 4) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – OPERATE UNREGISTERED MOTOR VEHICLE; 5) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DRIVE NOT USING SEAT BELT
WITT, KEMON RASHAD; B/M; POB: TX; AGE: 33; ADDRESS: BURLESON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBORD J; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 07/15/2025; CHARGES: 1) WARRANT GALLATIN COUNTY – FORGERY $1500-$5000; 2) WARRANT DENTON PD – ALCOHOL OPEN CONTAINER
MORENO VARGAS, SUSANA JAZMIN; W/F HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 32; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 07/15/2025; CHARGES: ASSAULT-FAMILY VIOLENCE (CLASS C)
HARRIS, SCOTT MICHAEL; W/M; POB: TX; AGE: 57; ADDRESS: QUITMAN TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN BT; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 07/15/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B>=1G<4G; 2) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – STATE REGISTRATION LAW; 3) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – FAILURE TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY
SMITH, ALEXIS MARIE; B/F; POB: FL; AGE: 30; ADDRESS: HOUSTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 07/15/2025; CHARGES: POSS MARIJ<2OZ
FLAKE, ERIN ROSS; W/F; POB: TX; AGE: 41; ADDRESS: BEDFORD TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SALAZAR T; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 07/16/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
FRANKENBERY, SCOTT VINCENT; W/M; POB: TX; AGE: 37; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 07/16/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
WESTMORELAND, PEYTON EUGENE; B/M; POB: TX; AGE: 27; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SYROME A; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 07/16/2025; CHARGES: WARRANT EULESS PD – SPEEDING 82/65; 2) WARRANT EULESS PD – FTA
WHITE, ANDRES RAUL; W/M; POB: TX; AGE: 24; ADDRESS: RICHLAND HILLS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MCWILLIAMS N; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 07/16/2025; CHARGES: 1) PUBLIC INTOXICATION; 2) WARRANT HALTOM CITY PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 3) WARRANT HALTOM CITY PD – FAILURE TO APPEAR
EZEH, SCOTT CARRIS CHINONYEL; B/M; POB: TX; AGE: 38; ADDRESS: HOMELESS ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: PERSSON J; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 07/16/2025; CHARGES: 1) WARRANT ARLINGTON PD – THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV; 2) WARRANT ARLINGTON PD – INJ CHILD/ELDERLY/DISABLED W/INT BODILY INJ; 3) WARRANT ARLINGTON PD – THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV; 4) WARRANT ARLINGTON PD – CRIMINAL MISCHIEF>=$750<$2,500
HUTCHINGS, CHRISTOPHER JAMES; W/M; POB: CA; AGE: 58; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 07/16/2025; CHARGES: 1) ASSAULT FAM/HOUSE MEM IMPEDE BREATH/CIRCULAT; 2) INTERFER W/EMERGENCY REQ FOR ASSISTANCE
GOSSETT, DARRELL JAY; W/M; POB: TX; AGE: 33; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 07/16/2025; CHARGES: 1) PUBLIC INTOX W/3 PRIOR CONVICTIONS; 2) DISORDERLY CONDUCT-ABUSE OR THREATENS
CARTER, MAXWELL ANDRE; B/M; POB: TX; AGE: 36; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 07/16/2025; CHARGES: 1) ASSAULT FAM/HOUSE MEM IMPEDE BREATH/CIRCULAT; 2) ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER
OJUKWU, TURNER; B/M; POB: NV; AGE: 23; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 07/16/2025; CHARGES: 1) EVADING ARREST DET W/PREV CONVICTION; 2) TAMPER/FABRICATE PHYS EVID W/INTENT TO IMPAIR
JOHNSON, CARLOS VERANDEL; B/M; POB: AR; AGE: 44; ADDRESS: PLANO TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 07/17/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER
RIVERA, FRANCISCA NICOLAS; W/F HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 47; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 07/17/2025; CHARGES: POSS CS PF 1/1-B>=1G<4G
MARQUEZ, JUAN RAMON; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 30; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 07/17/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B<1G; 2) WARRANT DHS/ICE – IMMIGRATION HOLD
JONES, FRATREVUS DESHUN; B/M; POB: LA; AGE: 28; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 07/17/2025; CHARGES: 1) CRIMINAL TRESPASS; 2) OBSTRUCTION OR RETALIATION
CHUQUICUSMA-VALLADARES, MAX ALDHAIR; W/M HISPANIC; POB: PERU; AGE: 22; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 07/17/2025; CHARGES: 1) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 2) WARRANT RIVER OAKS PD – SPEEDING; 3) WARRANT RIVER OAKS PD – NO DL; 4) WARRANT RIVER OAKS PD – FMFR; 5) WARRANT RIVER OAKS PD – FTA
Linda Baker, Crime Reporter
LNO relies on the Federal and State Freedom of Information Act to obtain public information. LNO has been reporting on arrests in the area since 2000. If you have been proven innocent or the charges dismissed please contact LNO at [email protected].
LNO Policy: Considering the time it takes to clear most cases through the court system, LNO does not have the ability to track the eventual outcome of every arrest. LNO often is requested to remove data based on alleged clearance of charges at a later date. LNO therefore is expanding and restating our policy on removing information by request at a later date from the archives dating back to 2000. If you have been reported as arrested and subsequently been cleared of the arrest charges; you may inform LNO with verifiable information. Although LNO is not obligated to remove information based on the information below, as such information was obtained from Law Enforcement and was believed to be true and correct at the time of posting, you have another option, please read carefully. CLEARED OF CHARGES MEANS THE CHARGES WERE DISMISSED OR YOU WERE FOUND NOT GUILTY. SEND A COPY OF THIS INFORMATION VIA EMAIL TO [email protected]. LNO will provide equal coverage to same or removal of information at requester’s choice. Note: A downward plea, for example “obstruction of a roadway” in lieu of a DWI/DUI is not considered “cleared of charges”. If on the other hand, received a deferred adjudication with the charges deferred or dismissed upon successful completion and with verifiable documentation or if an expungement order is presented; LNO will remove the photo and text at no charge. NOTE: LNO does not control any third-party search engines such as Google, Yahoo, etc.; LNO does not provide the information directly to any Internet Search Engine nor has any ability to remove that information. LNO does not sell any information on its site to any other entities. Information is obtained through FOIA and available to the public; as reported by law enforcement. You should check with an attorney concerning Open Records statutes prior to making any assumption of LNO rights to publish same.
Questions? [email protected]