Monday, May 19, 2025
LocalNewsOnly
Grapevine, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
GARRETT, ALAN CHARLES III; B/M; POB: TX; AGE: 24; ADDRESS: MESQUITE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 04/11/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND; 2) WARRANT MESQUITE PD – NO OPERATOR LICENSE; 3) WARRANT MESQUITE PD – FAIL TO COMPLY WITH TX MOTOR VEH SAFETY; 4) WARRANT COLLIN CO SO – DRIVING WHILE INTOXICATED
STRAWN, EMILY PAIGE; W/F; POB: OK; AGE: 22; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 04/11/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – PUBLIC INTOXICATION; 2) WARRANT CARROLTON PD – PUBLIC INTOXICATION
WAGER, JOSHUA BISHOP; B/M; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: NORTH RICHLAND HILLS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TRINIDAD S; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 04/11/2025; CHARGES: ADD ASSLT W/DEADLY WEAPON
ANGWIN, DAVID; W/M; POB: CA; AGE: 37; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VILLARREAL A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 04/11/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
GOSSETT, DARRELL JAY; W/M; POB: TX; AGE: 33; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADER E; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 04/11/2025; CHARGES: 1) PROH SUBSTANCE/ITEM IN CORR/CIV COM FACILITY; 2) PUBLIC INTOXICATION; 3) FAIL TO IDENTIFY-GAVE FALSE INFO
The ultimate relaxation experience!
KRALLCKE, ROBERT PRESTON; W/M; POB: TX; AGE: 40; ADDRESS: COLLEYVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 04/11/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND; 2) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP
BONDS, BYRON NICKELOS; B/M; POB: TN; AGE: 50; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMMER C; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 04/12/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE IAT
Regenerative Skincare!
EBENHACK, RENEE DANIELLE; W/F; POB:; AGE: 41; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 04/12/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER
MCCARTHY, MADALYN NADINE; W/F; POB: TX; AGE: 39; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 04/12/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/10B>-4G<200G; 2) DRIVING WHILE INTOXICATED; 3) POSS CS PG 3/<28G; 4) WARRANT TARRANT COUNTY SO – MAN DEL CS PG1 4G-200G
NEAL, RICCI LASHAUNDA; B/F; POB: TX; AGE: 48; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BOLLMAN P; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 04/12/2025; CHARGES: THEFT PROP >=$100<$750
BLAXON, PHILLIP SR; B/M; POB: CA; AGE: 54; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BOLLMAN P; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 04/12/2025; CHARGES: THEFT PROP >=$100<$750
KIMBLE, CHRISTIAN TAYLOR; B/M; POB: TX; AGE: 33; ADDRESS: DENTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 04/12/2025; CHARGES: 1) PSSS MARIJ <=4OZ>2OZ; 2) WARRANT LEWISVILLE PD – POSS OF DRIG PARA; 3) WARRANT LEWISVILLE PD – DWLI; 4) WARRANT LEWISVILLE PD – ALCOHOL BEVERAGE IN VEH; 5) WARRANT LEWISVILLE PD – POSS OF DRIG PARA; 6) NO VALID DRIVER’S LICENSE; 7) REGISTRATION REQUIRED; 8) FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY
CHAVEZ, ERICA DANIELS; W/F; POB: TX; AGE: 30; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMMER C; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 04/12/2025; CHARGES: 1) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP; 2) PUBLIC INTOXICATION
FIERROS-DELAPAZ, LUIS JESUS; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 41; ADDRESS: LITTLE ELM TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 04/13/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
COLLINS, JOHN MARVIN; W/M; POB: OH; AGE: 64; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BATES B; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 04/13/2025; CHARGES: WARRANT BEDFORD PD – THEFT PROP 30K
TURNER, JALAIN ALVIN; B/M; POB: LA; AGE: 21; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MARRS A; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 04/13/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
ALVARADO, MARIA ISABEL; W/F; POB: TX; AGE: 21; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MARRS A; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 04/13/2025; CHARGES: PSSS MARIJ < 20Z
BORJA, ANJULLE ESPERANZA; W/F; POB: TX; AGE: 21; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MARRS A; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/13/2025; CHARGES: POSS MARIJ < 2OZ
GALLEGOS, DAVID JEREMIAH; W/M; POB: TX; AGE: 22; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TRINIDAD S; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 03/19/2025; CHARGES: THEFT UNDER $100
ESQUIBEL, ELIZAH JULICIA; W/F; POB: TX; AGE: 20; ADDRESS: COPPELL TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MARRS A; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/13/2025; CHARGES: 1) CONSUMPTION OF ALCOHOL BY MINOR; 2) WARRANT DALLAS COUNTY SHERIFF DEPT – ASSAULT CAUSES BODILY INJ
VILCHEZ MONTIEL, JOSE DANIEL; W/M HISPANIC; POB: VENEZUELA; AGE: 25; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOUA-BROWN M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/13/2025; CHARGES: 1) DISORDERLY CONDUCT – FIGHTS OR AFFRAYS; 2) WARRANT HOMELAND SECURITY – IMMIGRATION HOLD
MONTIEL, OSCAR; MWF; POB: VENEZUELA; AGE: 29; ADDRESS:
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOUA-BROWN M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/13/2025; CHARGES: 1) POSS CS PF 2<=4G<400G; 2) DISORDERLY CONDUCT 0 FIGHTS OR AFFRAYS; 3) WARRANT HOMELAND SECURITY – IMMIGRATION HOLD
GUTIERREZ-MENDOZA, RICARDO; W/M HISPANIC; POB: VENEZUELA; AGE: 24; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOUA-BROWN M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/13/2025; CHARGES: 1) DISORDERLY CONDUCT – FIGHTS OR AFFRAYS; 2) WARRANT HOMELAND SECURITY – IMMIGRATION HOLD
RODRIGUEZ, STEVEN; W/M; POB: CA; AGE: 27; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOUA-BROWN M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/14/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – SPEEDING IN 20 MILE SCHOOL ZONE 32 MPH N A 20 MPH ZONE; 2) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DISPLAY EXPIRED LICENSE PLATES; 3) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCE RESPONSIBILITY; 4) WARRANT ARLINGTON PD – SPEEDING 15MPH OR MORE 62 MPH IN A 40 MPH ZONE; 5) WARRANT ARLINGTON PD – DISPLAY EXPIRED TEXAS LICENSE PLATES/REGISTRATION; 6) WARRANT ARLINGTON PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY
PREYER, TAMIYA NYTRESSE; B/F; POB: AL; AGE: 25; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MARRS A; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/14/2025; CHARGES: CRIMINAL MISCHIEF >=$100<$750; 2) WARRANT ARLINGTON PD – PASS ON RIGHT WHEN NOT PERMITTED/UNLAWFUL DRIVING ON SHOULDER; 3) WARRANT ARLINGTON PD – NO VALID DL – UNLICENSED (NO DISPLAY); 4) WARRANT ARLINGTON PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY
BRINLEE, COLBY RAY; W/M; POB: TX; AGE: 23; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/15/2025; CHARGES: BOATING WHILE INTOXICATED
PEREZ GARCIA, EDWIN; W/M; POB: GUATEMALA; AGE: 27; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOUA-BROWN M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/15/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER
TREVINO, DAMIANLI; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 23; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/15/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) WARRANT GARLAND PD – NO VALID REGISTRATION; 3) WARRANT GARLAND PD – FAILURE MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 4) WARRANT GARLAND PD – NO SEAT BELT – OVER 15 YEARS OF AGE; 5) WARRANT GARLAND PD – SPEEDING
MCKINSTRY, DEMARCUS LEE; B/M; POB: IL; AGE: 27; ADDRESS: LYNWOOD WA
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: CUELLAR L; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/16/2025; CHARGES: 1) POSS CS PF 2< 1G; 2) UNL CARRYING WEAPON; 3) POSS MARIJ < 20Z
HANKE, GUSSIE AUGUSTA; W/M; POB: TX; AGE: 45; ADDRESS: MESQUITE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BOOTHE R; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 04/16/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
LAWRENCE, DWILENE TOMECA; W/F; POB: MS; AGE: 52; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BOOTHE R; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 04/16/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – DEFECTIVE STOP LAMPS; 2) WARRANT LEWISVILLE PD – NO DRIVER’S LICENSE; 3) WARRANT LEWISVILLE PD – EXPIRED LP/REGISTRATION-VEHICLE; 4) WARRANT LEWISVILLE PD – FAIL TO PROVIDE PROOF OF FINANCIAL RESP
GRAY, BRANDAN KEITH; W/M; POB: TX; AGE: 44; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BARCH E; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 04/16/2025; CHARGES: 1) WARRANT DCSO – INSB POSS CS PG 1/1-B<G; 2) WARRANT EULESS PD – DISREGARD TRAF CONTROL (DOUBLE LINE)
HERNANDEZ, JESUS MACARIO; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 29; ADDRESS: WILMER TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/16/2025; CHARGES: POSS MARIJ < 2OZ; 2) FAIL TO IDENTIFY-REFUSE TO GIVE INFO
COCHRAN, JEREMY JAY; W/M; POB: CA; AGE: 40; ADDRESS: COLLEYVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VILLARREAL A; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/17/2025; CHARGES: 1) WARRANT BEDFORD PD – SPEEDING SCHOOL ZONE; 2) WARRANT BEDFORD PD – NO DRIVERS LICENSE; 3) WARRANT BEDFORD PD – VIOLATE PROMISE TO APPEAR; 4) WARRANT HALTOM CITY PD – LIVING IN RESIDENCE WITHOUT WATER SERVICE
LITTLE, CYNTRELL JOVEN JERON; B/M; POB: WI; AGE: 27; ADDRESS: MILWAUKEE WI
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMMER C; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 04/17/2025; CHARGES: 1) FAIL TO ID FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
ALVARADO, NAZARIO; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 33; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VELAZQUEZ P; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 04/17/2025; CHARGES: VIOL PROTECTIVE ORDER
MARTINEZ, ALYSSA LEXIE; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 28; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: PETERSEN K; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 04/17/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – ENGAGING IN ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – ENGAGING IN ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY; 3) POSS CS PG 1/1-B<1G
BRICENO SERRANO, RUT SINAI; W/F HISPANIC; POB: VENEZUELA; AGE: 20; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 04/17/2025; CHARGES: WARRANT PLANO PD – FMFR
SOLIS, ITZHEL LUCIA; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 27; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BOOTHE R; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 04/17/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ < 2OZ; 2) POSS CS PG 2>-4G<400G
JOHNSON, KATHERINE MORRISON; W/F; POB: TX; AGE: 54; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOELLER J; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 04/17/2025; CHARGES: WARRANT – FLOWER MOUND PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
EDWARDS, GERALD; W/M; POB: TX; AGE: 64; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MARRS A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 04/17/2025; CHARGES: 1) WARRANT IRVING PD – NO VALID DL; 2) WARRANT IRVING PD – STOP SIGN; 3) WARRANT IRVING PD – FMFR; 4) WARRANT IRVING PD – DWLI; 5) WARRANT ROWLETT PD – DWLI
HARRIS, JAMES NOLAN; W/M; POB: TX; AGE: 48; ADDRESS: ROWLETT TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MARRS A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 04/17/2025; CHARGES: WARRANT GARLAND PD – NO VALID DRIVERS LICENSE; 2) WARRANT IRVING PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 3) WARRANT IRVING PD – FMFR; 4) WARRANT ARLINGTON PD – FMFR; 5) WARRANT ROWLETT PD – FMFR
CROWNOVER, CHRISTIAN; B/M; POB: TX; AGE: 24; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: LAPPE A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 04/17/2025; CHARGES: 1) EVADING ARREST DETENTION; 2) THEFT PROP <$100 W/PREV CONVIC
ELLISON, MORGAN; B/M; POB: OH; AGE: 27; ADDRESS:
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 04/18/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2<1G; 2) POSS CS PG 1/1-B>=1G<4G; 3) POSS CS PG2<1G; 4) POSS CS PG3<28G; 5) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
BROOKS, SHAWN; W/M; POB: AK; AGE: 40; ADDRESS:
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MARRS A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 04/18/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
GEATHERS, JORDANA STARR; B/F; POB: CT; AGE: 43; ADDRESS: TAYLOR TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 04/18/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
FUENTES-MARTINEZ, ALEJANDRO; W/M; POB: MEXICO; AGE: 45; ADDRESS:
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MARRS A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 04/18/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP; 3) WARRANT DHS/ICE – ICE DETAINER
BARNES, TESSA REANN; W/F; POB: TX; AGE: 37; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TRINIDAD S; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 04/18/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJ
SPORNHAUER, MICHAEL ANTHONY; W/M; POB: OH; AGE: 37; ADDRESS: LUFKIN TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VILLARREAL A; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 04/18/2025; CHARGES: 1) POSS CS PF 2>=1G<4G; 2) UNL CARRYING WEAPON
Linda Baker, Crime Reporter
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