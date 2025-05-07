Wednesday, May 7, 2025
LocalNewsOnly
Grapevine, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
RHONE, JAMES; W/M; POB: TX; AGE: 63; ADDRESS: AZLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRANCO G; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 02/22/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCOHOL CONTAINER
HENDRIX, SHADON DINESHA; B/F; POB: CA; AGE: 32; ADDRESS: AMARILLO TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 02/22/2025; CHARGES: 1) THEFT PROP <$2500 2/MORE PREV CONV; 2) FAIL TO IDENTIFY GIVING FALSE/FICTITIOUS INFO;
HAGGLUND, KYLE; W/M; POB: IL; AGE: 67; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BOLLMAN P; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 02/22/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCOHOL CONTAINER
STRANDER, KAMRYN ALEXIS; W/F; POB: TX; AGE: 25; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 02/22/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >= 0.15
VON EHRENFRIED, RILEY DANIELLE; W/F; POB: TX; AGE: 29; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 02/23/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
The ultimate relaxation experience!
FOGLE RECIO, JOSE; W/M; POB: TX; AGE: 22; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN B; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 02/23/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
RICO RODRIGUEZ, JORGE; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 28; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN K; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 02/23/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
Regenerative Skincare!
CASTLOO, BRANSTEN JOEL; W/M; POB: TX; AGE: 33; ADDRESS: LONGVIEW TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: LYNCH K; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 02/23/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
TALA-LOCH, JOSE ALEXANDER; W/M HISPANIC; POB: GUATEMALA; AGE: 26; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN K; BOOKING OFFICER: COOK J; ARREST DATE: 02/24/2025; CHARGES: 1) PUBLIC INTOXICATION; 2) WARRANT DHS – IMMIGRATION DETAINER
BRATCHER, KELSEY MAURA; W/F; POB: PA; AGE: 31; ADDRESS: SOUTHLAKE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRANCO G; BOOKING OFFICER: COOK J; ARREST DATE: 02/23/2025; CHARGES: 1) ASSAULT PEACE OFFICER/JUDGE FELONY 2ND DEGREE; 2) ASSAULT PEACE OFFICER/JUDGE FELONY 2ND DEGREE; 3) ASSAULT PEACE OFFICER/JUDGE FELONY 2ND DEGREE; 4) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT; 5) PUBLIC INTOXICATION
CISNERO ROBBINS, FAITH DANIELLE; B/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 19; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: WOLAN P; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 02/24/2025; CHARGES: 1) AGG KIDNAPPING WITH DEADLY WEAPON FELONY 1ST DEGREE; 2) AGG ROBBERY FELONY 1ST DEGREE
ALLEN, KNYIA RENEE; B/F; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: WOLAN P; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 02/24/2025; CHARGES: 1) AGG ROBBERY FELONY 1ST DEGREE; 2) AGG KIDNAPPING WITH DEADLY WEAPON FELONY 1ST DEGREE
HUSSAIN, ZESHAN AMER; W/M; POB: TX; AGE: 39; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BOLLMAN P; BOOKING OFFICER: COOK J; ARREST DATE: 02/24/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
WALKER, JAZMINE NICOLE; B/F; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: COOK J; ARREST DATE: 02/25/2025; CHARGES: 1) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – PEDESTRIAN ENTERING PATH OF VEHICLE; 2) WARRANT ARLINGTON PD – FAILURE TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 3) WARRANT ARLINGTON PD – NO VALID DRIVERS LICENSE
KIRKLAND, JAYLEN; B/M; POB: MS; AGE: 19; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: COOK J; ARREST DATE: 02/25/2025; CHARGES: 1) UNL CARRYING WEAPON; 2) POSSESS DRUG PARA
MAYBERRY, DONWAYNE LAWAYNE; B/M; POB: TX; AGE: 32; ADDRESS: HEARTLAND TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOELLER J; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 02/25/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – ENGAGING IN ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY – FELONY SECOND DEGREE; 2) WARRANT MESQUITE PD – NO VALID DRIVERS LICENSE AND SPEEDING; 3) WARRANT WAXAHACHIE PD – EXP MVR; 4) WARRANT DALLAS PD X 2 – SPEEDING BETWEEN SPECIFIED STREETS 64 MPH IN A 45 MPH ZONE AND SPEEDING 46 MPH IN 30 MPH ZONE
TARWATER, LISA MICHELE; W/F; POB: DE; AGE: 58; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BOLLMAN P; BOOKING OFFICER: COOK J; ARREST DATE: 02/25/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
MOTON, RAHEEM JAMAL; B/M; POB: IL; AGE: 32; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: CUELLAR L; BOOKING OFFICER: COOK J; ARREST DATE: 02/25/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER
MORENO, HALIE ANNETTE; W/F; POB: AR; AGE: 33; ADDRESS: FLOWER MOUND TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: COOK J; ARREST DATE: 02/25/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
THOMPSON, THELEMO NAAY; B/F; POB: TX; AGE: 27; ADDRESS: RICHARDSON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN B; BOOKING OFFICER: COOK J; ARREST DATE: 02/25/2025; CHARGES: 1) WARRANT LEWISVILLE PD – FMFR; 2) WARRANT DESOTO PD – FMFR; 3) WARRANT DESOTO PD – FAILURE TO APPEAR; 4) WARRANT RED OAK PD – FMFR; 5) WARRANT RED OAK PD – FAILURE TO APPEAR; 6) WARRANT PLANO PD – SPEEDING; 7) WARRANT PLANO PD – VIOLATE DRIVERS LICENSE RESTRICTION; 8) WARRANT PLANO PD – VIOLATE DRIVERS LICENSE RESTRICTION; 9) WARRANT RICHARDSON PD – NO VALID DRIVERS LICENSE; 10) WARRANT RICHARDSON PD – EXPIRED DEALERS LICENSE PLATE; 11) WARRANT RICHARDSON PD – FMFR; 12) WARRANT RICHARDSON PD – FMFR; 13) WARRANT RICHARDSON PD – SPEEDING; 14) WARRANT RICHARDSON PD – FMFR; 15) WARRANT RICHARDSON PD – FMFR; 16) WARRANT RICHARDSON PD – FMFR 2ND & SUBSEQUENT VIOLATIONS
THOMPSON, THELEMO NAAY; B/F; POB: TX; AGE: 27; ADDRESS: RICHARDSON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN B; BOOKING OFFICER: COOK J; ARREST DATE: 03/07/2025; CHARGES: WARRANT COLLIN COUNTY SO – UNAUTHORIZED USE OF VEHICLE
MONTES, JUAN ANTONIO JR; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 54; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: COOK J; ARREST DATE: 02/26/2025; CHARGES: 1) WARRANT HALTOM CITY PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 2) WARRANT BENBROOK PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 3) WARRANT BENBROOK PD – FMFR; 4) WARRANT RIVER OAKS PD – NO VALID DRIVERS LICENSE; 5) WARRANT RIVER OAKS PD – FMFR; 6) WARRANT RIVER OAKS PD – FAILURE TO APPEAR; 7) WARRANT SAMSOM PARK PD – EXPIRED REGISTRATION; 8) WARRANT SAMSOM PARK PD – FMFR; 9) WARRANT SAMSOM PARK PD – NO VALID DRIVERS LICENSE; 10) WARRANT SAMSOM PARK PD – OPERATE VEHICLE W/1 OR NO LICENSE PLATE; 11) WARRANT SAMSOM PARK PD – FAILURE TO APPEAR
JACKSON, LEROY JADEN-CHARLES; B/M; POB: TX; AGE: 19; ADDRESS: HURST TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: WOLAN P; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 02/26/2025; CHARGES: 1) AGG ROBBERY FELONY 1ST DEGREE; 2) AGG KIDNAPPING WITH DEADLY WEAPON FELONY 1ST DEGREE
SPELLMAN, CHERIE ANN; W/F; POB: CA; AGE: 36; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOUA-BROWN M; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 02/26/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
TELLSON, THOMAS JOSEPH JR; W/M; POB: HI; AGE: 38; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOUA-BROWN M; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 02/26/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
STEINFORD, ADAM CALEB; W/M; POB: TX; AGE: 41; ADDRESS: BEDFORD TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: LAPPE A; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 02/26/2025; CHARGES: POSS CS PG 2 >= 4G<400G
BRIGGS, JOSHUA; W/M; POB: FL; AGE: 37; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MARRS A; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 02/26/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER
BELL, PAUL SANDERS JR; B/M; POB: LA; AGE: 36; ADDRESS: DESOTO TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VILLARREAL A; BOOKING OFFICER: COOK J; ARREST DATE: 02/26/2025; CHARGES: POSS CS PG 2 >= 1G<4G
SALMON, KIMILEE ANIQUE; B/F; POB: JAMAICA; AGE: 28; ADDRESS: MCKINNEY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 02/27/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >= 0.15
STACY, CHAZ BRENT; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 40; ADDRESS: GARLAND TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TRINIDAD S; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 02/27/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – SPEEDING; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – INVALID DRIVERS LICENSE; 3) WARRANT GRAPEVINE PD – EXPIRED REGISTRATION; 4) WARRANT GRAPEVINE PD – FMFR
OJEDA, MARISOL; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 24; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOUA-BROWN M; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 02/27/2025; CHARGES: WARRANT SOUTHLAKE EXPIRED LICENSE PLATE
TAFEL, ROGER MATHEW; W/M; POB: LA; AGE: 62; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 02/27/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B >= 4G<200G; 2) POSSESS DRUG PARA
VIDAL, LEONARDO OMAR; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 33; ADDRESS: BEDFORD TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 02/28/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
GUIDER, TRACY LENORE-ALEXANDRA; B/F; POB: IL; AGE: 35; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TRINIDAD S; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 02/28/2025; CHARGES: CRIMINAL TRESPASS
PROCELL, REYNIE LEA; W/F; POB: TX; AGE: 33; ADDRESS: ROANOKE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VILLARREAL A; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 02/28/2025; CHARGES: THEFT PROP >= $100<$750
HUNT, LACEY MARIE; W/F; POB: CA; AGE: 29; ADDRESS: ROANOKE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VILLARREAL A; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 02/28/2025; CHARGES: 1) THEFT PROPERTY >= $100<$750; 2) EVADING ARREST DETENTION
SAUNDERS, JAMIR; B/M; POB: NJ; AGE: 28; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 03/01/2025; CHARGES: WARRANT DALLAS CO SO INTERFERE W/EMERGENCY REQ FOR ASSISTANCE
TOLIVER, MONTRAE DELMAR; B/M; POB: MO; AGE: 27; ADDRESS: NORTHLAKE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 03/01/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC > 0.15
THOMAS, CHARLES DANIEL; B/M; POB: TX; AGE: 37; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADER E; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 03/01/2025; CHARGES: 1) WARRANT MESQUITE PD – NO OPERATORS LICENSE; 2) WARRANT MESQUITE PD – OPERATE MOTOR VEHICLE WITH EXPIRED REGISTRATION; 3) WARRANT MESQUITE PD – SPEEDING; 4) WARRANT MESQUITE PD – FAILURE TO COMPLY WITH TX MOTOR VEH SAFETY; 5) WARRANT MESQUITE PD – OPERATE VEHICLE WITHOUT FRONT LICENSE PLATE; 6) WARRANT MESQUITE PD – NO OPERATOR LICENSE; 7) WARRANT MESQUITE PD – SPEEDING – HIGHWAY; 8) WARRANT MESQUITE PD – SPEEDING – HIGHWAY; 9) WARRANT EULESS PD – FTA; 10) WARRANT EULESS PD – INVALID DRIVERS LICENSE; 11) WARRANT BALCH SPRINGS PD – SPEEDING 79 IN A 60 MPH ZONE; 12) WARRANT BALCH SPRINGS PD – FAIL TO DISPLAY D.L.; 13) WARRANT BALCH SPRINGS PD – FMFR; 14) WARRANT BALCH SPRINGS PD – FAILURE TO APPEAR; 15) WARRANT BALCH SPRINGS PD – VIOLATE PROMISE TO APPEAR; 16) WARRANT BALCH SPRINGS PD – FAILURE TO APPEAR
GONZOLES, CHRISTOPHER ANDREW; W/M HISPANIC; POB: CA; AGE: 30; ADDRESS: FLOWER MOUND TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 03/01/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >= 0.15
DHANANI, JAVEED M; A/M; POB: INDIA; AGE: 48; ADDRESS: CHATTANOOGA TN
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 03/02/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCOHOL CONTAINER
SANCHEZ, ALEXANDER NOEL; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 28; ADDRESS: MANSFIELD TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 03/02/2025; CHARGES: 1) INTERFER W/EMERGENCY REQ FOR ASSISTANCE; 2) WARRANT DALLAS CO – MAN DEL CS PG 1 >= 1G<4G; 3) WARRANT DALLAS CO – MAN DEL CS PG 1 >= 4G<200G; 4) WARRANT DALLAS CO – MAN DEL CS PG 2 OR 2-A >= 4G<400G; 5) WARRANT ARLINGTON PD – NO VALID DRIVERS LICENSE; 6) WARRANT IRVING PD – SPEEDING OVER LIMIT 47 IN A 35 MPH ZONE; 7) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – NO DRIVERS LICENSE; 8) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – RAN RED LIGHT
ZAVALA, HECTOR; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 24; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MCWILLIAMS N; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 03/02/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – DISREGARD RED LIGHT; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – NO DRIVERS LICENSE; 3) WARRANT GRAPEVINE PD – FMFR; 4) WARRANT GRAPEVINE PD – POSSESS DRUG PARA
DAVIS, DONOVAN JOSEPH; B/M; POB: CA; AGE: 40; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BOLLMAN P; BOOKING OFFICER: COOK J; ARREST DATE: 03/02/2025; CHARGES: 1) THEFT PROP <$2500 2/MORE PREV CONV; 2) FRAUD USE/POSS IDENTIFYING INFO # OF ITEMS <5; 3) WARRANT PLANO PD – POSSESS DRUG PARA; 4) WARRANT MESQUITE PD – POSSESS DRUG PARA
RODRIGUEZ, MIGUEL; W/M HISPANIC; POB: HONDURAS; AGE: 30; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BOLLMAN P; BOOKING OFFICER: COOK J; ARREST DATE: 03/03/2025; CHARGES: WARRANT FORT WORTH PD – AGG ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FELONY 2ND DEGREE
HERNANDEZ, VICTOR RAY; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 38; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRANCO G; BOOKING OFFICER: COOK J; ARREST DATE: 03/04/2025; CHARGES: INDECENT ASSAULT
MCELYEA, ALYSSA DELL; W/F; POB: OK; AGE: 26; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SALAZAR T; BOOKING OFFICER: COOK J; ARREST DATE: 03/04/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
VILLARREAL, KENNETH KIRK; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 19; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOUA-BROWN M; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 03/05/2025; CHARGES: ASSAULT FAMILY/HOUSE MEM IMPEDE BREATH/CIRCULATION FELONY 3RD DEGREE
HENDRIX, JAMES MICHAEL; W/M; POB: TX; AGE: 45; ADDRESS: FRISCO TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 03/05/2025; CHARGES: 1) AGG ASSAULT CAUSES SERIOUS BODILY INJURY FELONY 2ND DEGREE; 2) PUBLIC INTOXICATION
VANCE, GREGORY ALLEN; W/M; POB: AR; AGE: 62; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 03/05/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
PROBST, CINDY MUHL; W/F; POB: KS; AGE: 59; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: RIEWE K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 03/06/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
DECK, DAVID CHRISTIAN; W/M; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 03/07/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE IAT FELONY 3RD DEGREE
ADEDIORA, SUNDAY ADETOKUNBO; B/M; POB: NIGERIA; AGE: 30; ADDRESS: COPPELL TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: EDSON J; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 03/07/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ <2OZ; 2) DHS ICE DETAINER
RIVERA, CHRISTOPHER; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 45; ADDRESS: SAN ANTONIO TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MARRS A; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 03/07/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >= 0.15
COUCH, JASON; W/M; POB: MI; AGE: 52; ADDRESS: SOUTHLAKE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MCALEER C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 03/07/2025; CHARGES: DEADLY CONDUCT
ADAMS, COREY DEAN; W/M; POB: MT; AGE: 56; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: KMAK K; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 03/08/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
CARPENTER, JOHN WILLIAM; W/M; POB: MO; AGE: 57; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MIRAMONTES K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 03/08/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
BENNETT, JADA SHELECE; B/F; POB: MO; AGE: 17; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRANCO G; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 03/08/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER
STOL, MATHEW; W/M; POB: PALAU; AGE: 52; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN D; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 03/08/2025; CHARGES: POSSESS DRUG PARA
LICHTENSTEIN, MARC; W/M; POB: AUSTRALIA; AGE: 55; ADDRESS: AUSTRALIA
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BOLLMAN P; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 03/08/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
GUIDER, TRACY LENORE-ALEXANDRA; B/F; POB: IL; AGE: 35; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: WADOLOWSKI S; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 03/09/2025; CHARGES: CRIMINAL TRESPASS
THOMAS, DESTINY ANGEL; W/F; POB: TX; AGE: 27; ADDRESS: ROME TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 03/09/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
HUNTER, KAI HERBERT; W/M; POB: TX; AGE: 35; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: VEATH D; ARREST DATE: 03/09/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
SHAHI, TOPENDRA; A/M; POB: NEPAL; AGE: 24; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: COOK J; ARREST DATE: 03/10/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
Linda Baker, Crime Reporter
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