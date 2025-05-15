Thursday, May 15, 2025
LocalNewsOnly
Southlake, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
BLANSHAN, WILLIAM JOSEPH; W/M; POB: MI; AGE: 61; ADDRESS: DALLAS TX; OCCUPATION: SECURITY GUARD TEXAS
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: ANDERSON N; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 03/14/2025; CHARGES: 1) WARRANT FAILURE TO APPEAR; 2) WARRANT – FMFR; RELEASE REASON: CASH ESCROW
TEMPLE-LEE, TIMOTHY RAY; W/M; POB: OK; AGE: 36; ADDRESS: MAYSVILLE OK; OCCUPATION: CHIROPRACTOR – SELF EMPLOYED
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: PETROVICH S; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 03/14/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2 >= 1G<4G; 2) POSS CS PG 1/1-B >= 1G<4G; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR
CORTEZ, MELINA; W/F HISPANIC; POB: AZ; AGE: 41; ADDRESS: NORMAN OK; OCCUPATION: UNEMPLOYED
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: PETROVICH S; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 03/14/2025; CHARGES: POSS CS PG 1/1-B >= 4G<200G; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR
Experience total relaxation!
MCCLENDON, GEORGE WASHINGTON, III; B/M; POB: TX; AGE: 24; ADDRESS: THE COLONY TX;
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: RIOS H; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ J; ARREST DATE: 03/15/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) DUTY ON STRIKING FIXTURE/HWY LANDSCAPE; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
Anti-aging skincare products!
BINGHAM, KAYDENCE CIERRA; W/F; POB: WA; AGE: 18; ADDRESS: MANSFIELD TX; OCCUPATION: SEAFOOD SERVER
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: RIOS H; BOOKING OFFICER: BILYEU C; ARREST DATE 03/17/2025; CHARGES: DRIVING UNDER INFLUENCE – MINOR; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR
GOT A PROJECT? NEED ASSISTANCE IN NAVIGATING CITY ORDINANCES?
BASS, CASEY GENE; W/M; POB: TX; AGE: 31; ADDRESS: ARGYLE TX; OCCUPATION: PROJECT MANAGER
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: MARTINEZ A; BOOKING OFFICER: BILLY C; ARREST DATE: 03/18/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
SAUL, BRIAN RONALD; W/M; POB: TX; AGE: 53; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: HAMMESFAHR P; BOOKING OFFICER: MOAN-STILLMAN A; ARREST DATE: 03/19/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED – 2ND; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
GUARDADO, SALVADOR, JR; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 39; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX; OCCUPATION: MAINTENANCE – UNION PACIFIC
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: WOMACK C; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 03/19/2025; CHARGES: 1) THEFT PROPERTY <$2500 2/MORE PREV CONV; 2) UNL USE OF CRIMINAL INSTRUMENT; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
DUNN, MARGARET NAN; W/F; POB: TX; AGE: 61; ADDRESS: SOUTHLAKE TX; OCCUPATION: UNEMPLOYED
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: HARRAID C; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ J; ARREST DATE: 03/20/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR
ARMSTRONG, COLEMAN FOREST; W/M; POB: TX; AGE: 23; ADDRESS: KELLER TX; OCCUPATION: RETAIL ACCOUNT MANAGER – LIQUOR
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: DURHAM N; BOOKING OFFICER: BERNHARDT H; ARREST DATE: 03/20/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: COUNTY CASH BOND
KEETON, MICHAEL TODD, JR; B/M; POB: TX; AGE: 36; ADDRESS: DALLAS TX; OCCUPATION: UNEMPLOYED
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: FORD C; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 03/21/2025; CHARGES: 1) WARRANT WESTLAKE PD – SPEEDING 10% OR LESS; 2) WARRANT SOUTHLAKE PD – POSSESSION OF DRUG PARA; 3) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – RAN RED LIGHT – NO ARROWS; 4) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FMFR; 5) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – OPERATE UNREGISTERED MOTOR VEHICLE; RELEASE REASON: CASH ESCROW
BURNS, JOHN; B/M; POB: IL; AGE: 36; ADDRESS: PLANO TX; OCCUPATION: MACHINE OPERATOR
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: GRACE T; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ Z; ARREST DATE: 03/21/2025; CHARGES: 1) WARRANT DALLAS PD X3 – SPEEDING 10% OR OVER 84 MPH IN A 65 MPH ZONE – FMFR – FAILURE TO APPEAR; 2) WARRANT DALLAS PD X3 – JAYWALK CROSSING STREET AGAINST SIGNAL – DRIVING MOTOR VEHICLE WITHOUT DRIVERS LICENSE – FMFR; 3) WARRANT PLANO PD X3 – REGISTRATION/LP EXPIRED – DL – NO DRIVERS LICENSE – FMFR; 4) WARRANT IRVING PD X2 – SPEEDING OVER LIMIT 75 MPH IN A 60 MPH ZONE – NO VALID DRIVERS LICENSE; RELEASE REASON: RELEASED TO OTHER AGENCY – IRVING PD
COOK, ISAAC DEMOND; B/M; POB: LA; AGE: 43; ADDRESS: SHREVEPORT LA
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: GRACE T; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 03/22/2025; CHARGES: 1) POSSESSION OF DRUG PARA; 2) WARRANT FARMERS BRANCH PD X 2 – NO THRU VEHICLES OVER 2 AXELS OR TRAILER – FAILURE TO APPEAR/BAIL JUMPING; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO OTHER AGENCY – FARMERS BRANCH PD
KLINKER, STEPHANIE; W/F; POB: TX; AGE: 43; ADDRESS: SHREVEPORT LA; OCCUPATION: CASHIER
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: GRACE T; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ Z; ARREST DATE: 03/22/2025; CHARGES: POSS CS PG 1/1-B >= 4G<200G; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
MCQUEEN, JESSICA LEIGH; W/F; POB: TX; AGE: 38; ADDRESS: SANGER TX; OCCUPATION: UNEMPLOYED
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: HAMMESFAHR P; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ Z; ARREST DATE: 03/22/2025; CHARGES: THEFT PROPERTY >= $100<$750; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR
SOTO-RODRIGUEZ, SERGIO ANDRES; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 34; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: MARTINEZ A; BOOKING OFFICER: DUNNAVANT S; ARREST DATE: 03/22/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: COUNTY CASH BOND
HOOVER, DONEISHIA MONIQUE; B/F; POB: TX; AGE: 30; ADDRESS: DALLAS TX; OCCUPATION: HAIR STYLIST
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: SOSEBEE J; BOOKING OFFICER: BILLY C; ARREST DATE: 03/27/2025; CHARGES: 1) THEFT PROPERTY <$2500 2/MORE PREV CONV; 2) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – THEFT $2500 WITH TWO OR MORE PREV CONVICTIONS; 3) TCIC/NCIC WARRANT SO COLLIN COUNTY – THEFT PROPERTY >= $2500 AND THEFT PROPERTY <$2500 2/MORE PREV CONV
DAVIS, MICAHALA CHITAMESHIA; B/F; POB: TX; AGE: 33; ADDRESS: WACO TX; OCCUPATION: UNEMPLOYED
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: SOSEBEE J; BOOKING OFFICER: BILLY C; ARREST DATE: 03/27/2025; CHARGES: THEFT PROPERTY <$2500 2/MORE PREV CONV
HUBERT, JAYMECIA ARIONNA; B/F; POB: TX; AGE: 21; ADDRESS: CHINA SPRING TX; OCCUPATION: UNEMPLOYED
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: SOSEBEE J; BOOKING OFFICER: BILLY C; ARREST DATE: 03/27/2025; CHARGES: THEFT PROPERTY >= $100<$750
HERVIE, JOSEPH; B/M; POB: TX; AGE: 32; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: SEWELL R; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 03/28/2025; CHARGES: WARRANT SOUTHLAKE PD – SPEEDING 10% OR OVER 89 MPH IN A 65 MPH ZONE; RELEASE REASON: CASH ESCROW
MYCK, MADISON VICTORIA; W/F; POB: TX; AGE: 23; ADDRESS: LEWISVILLE TX; OCCUPATION: BABY SITTING
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: HARRAID C; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 03/28/2025; CHARGES: 1) WARRANT SOUTHLAKE PD – OPERATE MOTOR VEHICLE WITH EXPIRED LICENSE PLATES/REGISTRATION; 2) WARRANT SOUTHLAKE PD – NO DRIVERS LICENSE; RELEASE REASON: CREDIT TIME SERVED
DORMAN, ANDREW COOLEY; W/M; POB: VA; AGE: 36; ADDRESS: SOUTHLAKE TX; OCCUPATION: I.T.
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: SWISHER J; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 03/28/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER; RELEASE REASON: COUNTY SURETY BOND
VASQUEZ, SERGIO; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 42; ADDRESS: FORT WORTH TX; OCCUPATION: SELF EMPLOYED
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: SAWYER D; BOOKING OFFICER: BERNHARDT H; ARREST DATE: 03/28/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR
MACHUCA, ALEXIS; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: FORT WORTH TX; OCCUPATION: FORKLIFT OPERATOR
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: WOMACK C; BOOKING OFFICER: BILYEU C; ARREST DATE: 03/29/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR
LUEDTKE, ROBERT ALLEN; W/M; POB: TX; AGE: 46; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: DAVIS M; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 03/29/2025; CHARGES: POSS CS PG 1/1-B < 1G; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
EMMONS, REBECCA ASHLYND; W/F; POB: TX; AGE: 32; ADDRESS: HALTOM CITY TX; OCCUPATION: UNEMPLOYED
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: JENKINS M; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 03/29/2025; CHARGES: 1) THEFT PROPERTY <$2500 2/MORE PREV CONV; 2) EVADING ARREST DETENTION; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
LOPEZ, STEPHANIE; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 24; ADDRESS: FORT WORTH TX; OCCUPATION: UNEMPLOYED
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: JENKINS M; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 03/29/2025; CHARGES: THEFT PROPERTY >= $100<$750; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
SIMPSON, LINDI ELIZABETH; W/F; POB: TX; AGE: 31; ADDRESS: SOUTHLAKE TX; OCCUPATION: SALES – DENTAL IMPLANTS
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: DAMICO C; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 03/30/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR
KELLY, LUKE DANIEL; W/M; POB: CA; AGE: 17; ADDRESS: KELLER TX; OCCUPATION: STUDENT
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: RIOS H; BOOKING OFFICER: BILYEU C; ARREST DATE: 03/30/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR
CHAVARRIA RAMIREZ, LEIDY YAJAIRA; W/F HISPANIC; POB: CHIHUAHUA; AGE: 24; ADDRESS: ARLINGTON TX; OCCUPATION: ACCOUNTING
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: FORD C; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ Z; ARREST DATE: 03/31/2025; CHARGES: FAIL TO IDENTIFY GIVING FALSE/FICTITIOUS INFO; RELEASE REASON: COUNTY CASH BOND
MITCHELL, STERLING SCOTT; W/M; POB: TX; AGE: 38; ADDRESS: SOUTHLAKE TX; OCCUPATION: SELF EMPLOYED
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: VALDEZ J; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 03/31/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR
HOPKINS, JEREMYAH CHRISTIAN; B/M; POB: MS; AGE: 26; ADDRESS: LEWISVILLE TX; OCCUPATION: SECURITY
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: LANG J; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 04/02/2025; CHARGES: 1) WARRANT SOUTHLAKE PD – SPEEDING 10% OR OVER 97 MPH IN A 65 MPH ZONE; 2) WARRANT SOUTHLAKE PD – FMFR; 3) WARRANT SOUTHLAKE PD – FAILURE TO APPEAR; RELEASE REASON: CASH ESCROW
SHAH, BHARGAV; A/M; POB: INDIA; AGE: 49; ADDRESS: SOUTHLAKE TX; OCCUPATION: TECHNOLOGY HELD E-COMMERCE
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: WOMACK C; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 04/02/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR
Linda Baker, Crime Reporter
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