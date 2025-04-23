Wednesday, April 23, 2025
LocalNewsOnly
Keller, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
ADKINS BRET ARLEN; W/M; POB: KS; AGE: 63; ADDRESS: KELLER TX; OCCUPATION: RETIRED;
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: BARRETT M; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 03/14/2025; CHARGES: WARRANT TCIC/NCIC ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER; RELEASE REASON: COUNTY CASH BOND
TOW, BRANDON RAY; W/M; POB: TEXAS; AGE: 35; ADDRESS: ARLINGTON TX; OCCUPATION: ENGINEER;
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: MOORE G; BOOKING OFFICER: BILLY C; ARREST DATE: 03/08/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: TRANSFERED TO COUNTY
MALZAC, KALEB RYAN; W/M; POB: TEXAS; AGE: 18; ADDRESS: KELLER TX; OCCUPATION: UNEMPLOYED
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: MOORE G; BOOKING OFFICER: BILLY C; ARREST DATE: 03/09/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >= 0.15 2) FRAUD USE/POSS IDENTIFYING INFO # ITEMS <5; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
The ultimate relaxation!
DE JESUS, DAVID MICHAEL; W/M HISPANIC; POB: NC; AGE: 44; ADDRESS: KELLER TX; OCCUPATION: RETIRED
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: MOORE G; BOOKING OFFICER: BILLY C; ARREST DATE: 03/09/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR; RELEASE COMMENTS: BLEW UNDER LEGAL LIMIT
GENTZLER, KRISTI NOELLE; W/F; POB: MA; AGE: 38; ADDRESS: FORT WORTH TX; OCCUPATION: BARTENDER
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: VIGBIG R; BOOKING OFFICER: BILLY C; ARREST DATE: 03/09/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR; RELEASE COMMENTS: BLEW UNDER LEGAL LIMIT
Regenerative skincare!
SMITH, ERIC RYAN; W/M; POB: TX; AGE: 48; ADDRESS: KELLER TX
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: STEVENSON A; BOOKING OFFICER: BILLY C; ARREST DATE: 03/09/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER; RELEASE REASON: COUNTY SURETY BOND
PESCHARD, MICHAEL; AMERICAN INDIAN OR ALASKA NATIVE/M; POB: TX; AGE: 37; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: BAUGH H; BOOKING OFFICER: NGUYEN N; ARREST DATE: 03/11/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ < 2OZ 2) WARRANT HARRIS CO TERRORISTIC THREAT FEAR IMMINENT SBI; RELEASE REASON: COUNTY SURETY BOND
WEBB, JUSTIN JAMES; W/M; POB: NV; AGE: 33; ADDRESS: KELLER TX
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: DUBOSE B; BOOKING OFFICER: BILYEU C; ARREST DATE: 03/11/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >= 0.15; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR; RELEASE NOTES: STILL OVER LEGAL LIMIT. RELEASED TO RESPONSIBLE PARTY
ALKHAWALDEH, ZEIDOON MOHAMMED; W/M; POB: ENGLAND; AGE: 35; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: LIKHITE B; BOOKING OFFICER: BILYEU C; ARREST DATE: 03/11/2025; CHARGES: POSS CS PG 2 >= 4G<400G; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR
SANCHEZ, RUDY RUEDA; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 28; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: FURIN K; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 03/15/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED 2) UNL CARRYING WEAPON; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR; RELEASE COMMENTS: PBT WAS BELOW LEGAL LIMIT PRIOR TO RELEASE
PHILLIPS, ANTAINETTE LA; B/F; POB: TX; AGE: 39; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: LIKHITE B; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 03/16/2025; CHARGES: 1)POSS CS PG 2 >= 1G<4G 2) WARRANT ARLINGTON PD EXPIRED TX DRIVERS LICENSE/FAIL TO DISPLAY A TX DRIVERS LICENSE/EXPIRED TX DRIVERS LICENSE; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
SPRIGGINS, TOMORA DUQRILL; B/F; POB: TX; AGE: 52; ADDRESS: ARLINGTON TX; OCCUPATION: RETIRED
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: LIKHITE B; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 03/16/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2 >= 4G < 400G 2) FRAUD USE/POSS IDENTIFYING INFO # ITEMS < 5 3) UNL CARRYING WEAPON 4) WARRANT ARLINGTON PD FMFR/SPEEDING/DRIVING WHILE TEXAS LICENSE IS INVALID/FMFR/FAIL TO OBERY ‘NO LEFT TURN’ SIGN/SPEEDING/DRIVING WHILE TEXAS LICENSE IS INVALID; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY; RELEASE COMMENTS: TRANSFERRED TO DENTON COUNTY BY KPD
SCOPER, BROOKLYN ASHLEY; W/F; POB: TX; AGE: 20; ADDRESS: KELLER TX; OCCUPATION: COOK – BUFFALO WILD WINGS
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: TELESKO G; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 03/17/2025; CHARGES: POSSESSION OF DRUG PARA; RELEASE REASON: CASH ESCROW
SAVAGE, BRYAN STEVEN; W/M; POB: TX; AGE: 18; ADDRESS: FORT WORTH TX; OCCUPATION: COOK BUFFALO WILD WING
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: TELESKO G; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 03/17/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2>= 4G < 400G 2) POSS MARIJ < 2OZ; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR
NOWE, BRIAN; B/M; POB: CA; AGE: 32; ADDRESS: KELLER TX
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: HINKLE A; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 03/19/2025; CHARGES: 1) WARRANT BEDFORD PD SPEEDING-MANAGED LANES/NO DRIVERS LICENSE/FMFR/FAILURE TO APPEAR 2) TRN VIOLATION BOND/PROTECTIVE ORDER 3) WARRANT HURST PD POSS DRUG PARA/FTA/BAIL JUMPING; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
ROHDE, JACOB DANIEL; W/M; POB: CA; AGE: 17; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: STEVENSON A; BOOKING OFFICER: MOAN-STILLMAN A; ARREST DATE: 03/21/2025; CHARGES: RACING ON HIGHWAY; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR
BODEMPUDI, VISWESWARA; NATIVE HAWAIIAN OR OTHER PACIFIC ISLANDER/M; POB: INDIA; AGE: 18; ADDRESS: HASLET TX
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: SAN MIGUEL T; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ Z; ARREST DATE: 03/22/2025; CHARGES: ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO VEHICLE >=$200 2) WARRANT RICHLAND HILLS PD AGG ROBBERY; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
ROWAN MASON, JOSHUA ALEC LIAM; W/M; POB: ENGLAND; AGE: 32; ADDRESS: PFLUGERVILLE TX
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: BAUGH H; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ J; ARREST DATE: 03/25/2025; CHARGES: POSS CS PG 1/1-B < 1G; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
MCGONIGLE, SEAN TIMOTHY; W/M; POB: NY; AGE: 41; ADDRESS: KELLER TX; OCCUPATION: ATTORNEY/SECURITY AND EXCHANGE COMMISSION
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: DUBOSE B; BOOKING OFFICER: BILYEU C; ARREST DATE: 03/26/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER 2) POSS CS PG 2 < 1G 3) ASSAULT FAMILY VIOLENCE; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR
DOLSKY, MARTIN; W/M; POB: CZECH REPUBLIC; AGE: 44; ADDRESS: KELLER TX; OCCUPATION: BUSINESS DEVELOPMENT-ELLIOT ELECTRICAL SUPPLY
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: GONZALEZ A; BOOKING OFFICER: DUNNAVANT S; ARREST DATE: 03/26/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE IAT; RELEASE REASON: COUNTY CASH BOND
WILLIAMS, CAIDENCE DALANE; W/F; POB: TX; AGE: 17; ADDRESS: KELLER TX
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: FOREST A; BOOKING OFFICER: BERNHARDT H; ARREST DATE: 03/28/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
Linda Baker, Crime Reporter
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