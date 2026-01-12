Monday, January 12, 2026
Grapevine, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
MILLER, JOHN EDWIN; W/M; POB: KS; AGE: 40; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/19/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC>=0.15
HINOJAS, ALEC DOMINIQUE; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: RIEWE K; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/20/2025; CHARGES: 1) POSSESS DRUG PRAPHERNALIA; 2) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DISPLAY EXPIRED LICENSE PLATES
SMITH, MARLA KAY; W/F; POB: TX; AGE: 64; ADDRESS: NORTH RICHLAND HILLS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/20/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
HERNANDEZ-HERNANDEZ, ROMAN; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 42; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRANCO G; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/20/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC>=0.15
PALACIAOS, CARLOS JONATHAN; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 27; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/21/2025; CHARGES: 1) SPEEDING 72MPH IN A 45MPH ZONE; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 3) WARRANT GRAPEVINE PD – ASSAULT FAMILY VIOLENCE
ACOSTA-ANGEL, JOSE GUADALUPE; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 29; ADDRESS: PITTSBURG TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/21/2025; CHARGES: WARRANT GREGG COUNTY SO – ASSAULT FAM/HOUSE MEM IMPEDE BREATH/CIRCULAT
SCOTT, SHAWN MICHAEL; B/M; POB: TX; AGE: 50; ADDRESS: DENTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HENDRY T; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 12/21/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – AGG ASSLT W/DEADLY WEAPON
HARRIS, MICHAELS ANN; W/F; POB: TX; AGE: 28; ADDRESS: COPPELL TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 12/21/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ<2OZ; 2) EXPIRED REGISTRATION
DEATON, ZACHARY KANE; W/M; POB: OK; AGE: 39; ADDRESS: CELINA TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SALAZAR T; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 12/21/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED W/CHILD UNDER 15 YOA
JASAINTO MIX, EDWIN ENRIQUE; W/M HISPANIC; POB: GUATEMALA; AGE: 27; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TAYLOR C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 12/21/2025; CHARGES: 1) COLLISION INVOLVING DAMAGE TO VEHICLE>=$200; 2) FLEEING POLICE OFFICER
MASK, KAYLEE; W/F; POB: TX; AGE: 21; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 12/21/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
MORENO, ALEXIS; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 12/21/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
TINSLEY, SHANNON; W/F; POB: VA; AGE: 51; ADDRESS: FLOWER MOUND TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN BT; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 12/22/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
JACKSON, DELVON LAWSON; B/M; POB: TX; AGE: 28; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROMAN S; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 12/22/2025; CHARGES: 1) UNL CARRYING WEAPON; 2) POSS MARIJ<2OZ
BROOME, JAKOB DANIEL; W/M; POB: LA; AGE: 26; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VELAZQUEZ P; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 12/22/2025; CHARGES: UNAUTH USE OF VEHICLE
MILLSON, ROBERT TED; W/M; POB: TX; AGE: 39; ADDRESS: COLLEYVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 12/22/2025; CHARGES: 1) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 2) WARRANT EULESS PD – NO DRIVERS LIC; 3) WARRANT EULESS PD – FTA
DEAY, JAMES DAVID ALAN; W/M; POB: NC; AGE: 37; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 12/22/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B>=1G<4G; 2) TAMPER/FABRICATE PHYS EVED W/INTENT TO IMPAIR; 3) WARRANT DALLAS COUNTY SO – POSS CS PG 1/1-B>=1G<4G
GILBERT, MIRIAM CLARK; W/F; POB: JAPAN; AGE: 66; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 12/23/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
PINA, DIEGO ARMANDO; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 21; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 12/23/2025; CHARGES: 1) NO VALID DRIVERS LICENSE; 2) FAIL TO SIGNAL REQUIRED DISTANCE
HILTON, JAMES DAVID; W/M; POB: MS; AGE: 69; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 12/24/2025; CHARGES:WARRANT GRAPEVINE PD – AGG ASSLT W/DEADLY WEAPON
RUIZ, KRISTEN RENA; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 37; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: YOUNG B; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 12/24/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – DISREGARD RED LIGHT; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – NO DRIVERS LICENSE
GOSSETT, DARRELL JAY; W/M; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 12/24/2025; CHARGES: PUBLIC INTOX W/3 PRIOR CONVICTIONS
CASH, LEA CHERIE; B/F; POB: OH; AGE: 50; ADDRESS: FAYETTEVILLE GA
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 12/24/2025; CHARGES: 1) WARRANT DALLAS COUNTY SO – ASSAULT CAUSES BODILY INJ; 2) WARRANT DALLAS COUNTY SO – CRIMINAL TRESPASS
MASETTI, SRIKANTH; A/M; POB: INDIA; AGE: 39; ADDRESS: CHARLOTTE NC
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: RIEWE K; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 12/25/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
ZAPATA, RONNY; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 19; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 12/25/2025; CHARGES: 1) ENGAGE ORG CRIM ACTIVITY USE/EXHIBIT DEADLY WEAPON; 2) ASSAULT PEACE OFFICER/JUDGE; 3) FAIL TO IDENTIFY GIVING FALSE/FICTITIOUS INFO; 4) PUBLIC INTOXICATION
LEZAMA, DAMIAN FERNANDO; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 21; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 12/25/2025; CHARGES: 1) ENGAGE ORG CRIM ACTIVITY USE/EXHIBIT DEADLY WEAPON; 2) AGG ASSAULT AGAINST PUB SERVANT; 3) AGGRAVATED ASSAULT; 4) TERRORISTIC THREAT AGAINST PEACE OFFICER/JUDGE; 5) EVADING ARREST DETENTION; 6) FAIL TO IDENTIFY-REFUSE TO GIVE INFO; 7) PUBLIC INTOXICATION; 8) CRIMINAL MISCHIEF>=$100<$750
PINA, DIEGO ARMANDO; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 21; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 12/25/2025; CHARGES: 1) ENGAGE ORG CRIM ACTIVITY USE/EXHIBIT DEADLY WEAPON; 2) FAIL TO IDENTIFY GIVING FALSE/FICTITIOUS INFO; 3) PUBLIC INTOXICATION; 4) CRIMINAL MISCHIEF>=$100<$750
BALLERO, TALIA ANNLISE; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: NORTH RICHLAND HILLS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: YOUNG B; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 12/25/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
WILLIAMS, KAILA JAMENAH; B/F; POB: MS; AGE: 34; ADDRESS: FARMERS BRANCH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRANCO G; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 12/26/2025; CHARGES: WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – SPEEDING 45MPH IN A 35MPH ZONE
MCCALLUM, LANHAM WAYNE; W/M; POB: TX; AGE: 40; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: LAPPE A; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 12/26/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – THEFT PROP>=$750<$2500
ZAPATA, ROY VALENTIN; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 23; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 12/26/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – CRIMINAL MISCHIEF>=$2500<$30K; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – DUTY ON STRIKING FIXTURE/HWY LANDSCAPE>=$200
DEADMON, NICOLAS DAMON; B/M; POB: TX; AGE: 44; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADER E; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/26/2025; CHARGES: WARRANT COLLEYVILLE PD – UNLAWFUL DISCLOSURE OR PROMOTION OF INTIMATE VISUAL
ATTAWAY, JONATHAN DANIEL; W/M; POB: TX; AGE: 39; ADDRESS: ARGYLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/26/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
SMILEY, DANIEL ANTHONY JR; B/M; POB: TX; AGE: 38; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADER E; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 12/26/2025; CHARGES: 1) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP; 2) EVADING ARREST DETENTION
PEARSON, KEITH AUGUSTUS; B/M; POB: TX; AGE: 36; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SYROME A; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 12/27/2025; CHARGES: 1) WARRANT IRVING PD – REGISTRATION-DISPLAY UNAUTHORIZED TEMPORARY TAGS; 2) WARRANT IRVING PD – DL-NO VALID TEXAS; 3) WARRANT IRVING PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 4) WARRANT IRVING PD – FMFR
REED, SHANIQUE SHONTA; B/F; POB: MS; AGE: 30; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: CUELLAR L; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 12/27/2025; CHARGES: WARRANT CARROLLTON PD – SPEEDING IN SCHOOL ZONE
CARDOZO, MARCO ANTONIO; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 25; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: LAPPE A; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 12/27/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ<2OZ; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
MCBRIDE, JOSEPH ADAM; W/M; POB: AR; AGE: 47; ADDRESS: SAGINAW TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BOLLMAN P; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/27/2025; CHARGES: WARRANT TARRANT CO SO – PROBATION VIOLATION
HUDSON, KATARINA LEANNA; W/F; POB: MO; AGE: 32; ADDRESS: SAGINAW TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: POOLE O; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 12/27/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ<2OZ; 2) WARRANT HURST PD – POSS DRUG PARA; 3) WARRANT HURST PD – FTA
WOODARD, WALI JAMIL ALLAH; B/M; POB: GA; AGE: 49; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 12/27/2025; CHARGES: 1) WARRANT PLANO PD – FMFR; 2) WARRANT PLANO PD – NO DL
FIELDS, TREASURE LEANNE; B/F; POB: MI; AGE: 26; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 12/27/2025; CHARGES: 1) FMFR; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
MYERS, GARROD ALEXANDER; W/M; POB: MI; AGE: 38; ADDRESS: FLOWER MOUND TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 12/28/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B>=1G<4G; 2) POSS CS PG 2>=4G<400G
AVRETT, AARON TODD; W/M; POB: TX; AGE: 45; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 12/28/2025; CHARGES: 1) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 2) EXPIRED REGISTRATION
ESPINOZA-MARTINEZ, PEDRO JUAN; W/M HISPANIC; POB: COLOMBIA; AGE: 67; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/28/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
DUNAJ, PAMELA A; W/F; POB: MI; AGE: 61; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 12/28/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
SIMS, KELVIN DWAYNE; B/M; POB: TX; AGE: 37; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TAYLOR C; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 12/29/2025; CHARGES: 1) WARRANT ARLINGTON PD – FELONY ASSAULT INT/RECK BREATH/CIRC FAM MEM PREV IAT NVR LOST CONSCIOUSNESS; 2) WARRANT ARLINGTON PD – FELONY ASSAULT FAM/HSE MEMBER W/PREV CONV; 3) WARRANT ARLINGTON PD – UNLAWFUL RESTRAINT; 4) WARRANT IRVING PD – THEFT UNDER $100; 5) WARRANT IRVING PD – STOP-SIGN; 6) WARRANT IRVING PD – DWLI; 7) WARRANT IRVING PD – OPERATE UNREG M/V; 8) WARRANT IRVING PD – SAFETY SEAT-DRIVER-FOR CHILD UNDER 8; 9) WARRANT THE COLONY PD – POSS DRUG PARA; 10) WARRANT THE COLONY PD – EXP OPERATORS LIC
TREVINO, ADRIANA ASHLY; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 39; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 12/30/2025; CHARGES: 1) WARRANT DALLAS CO SO – PV FRAUD USE/POSS OF IDENT INFO # ITEMS 10<50; 2) WARRANT DALLAS CO SO – PV POSS CS PG 1>=1G<4G; 3) WARRANT DALLAS CO SO – PV POSS CS PG 1<1G; 4) WARRANT IRVING PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
DURAN, BRENDA; W/F HISPANIC; POB: IL; AGE: 34; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 12/30/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – FMFR; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – EXPIRED REGISTRATION; 3) WARRANT EULESS PD – NO DL; 4) WARRANT EULESS PD – FTA; 5) WARRANT FLOWER MOUND PD – EXPIRED REGISTRATION; 6) WARRANT FLOWER MOUND PD – NO LIABILITY INSURANCE PROOF; 7) WARRANT FLOWER MOUND PD – FAILURE TO APPEAR; 8) WARRANT FLOWER MOUND PD – FAILURE TO APPEAR
BELL, ALEXIS MARIE; B/F; POB: TX; AGE: 27; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 12/30/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
GUIDER, TRAC LENORE-ALEXANDRA; B/F; POB: IL; AGE: 36; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: WADOLOWSKI S; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 12/31/2025; CHARGES: CRIMINAL TRESPASS
GONZALEZ, MARGARITA; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 39; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN KG; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 12/31/2025; CHARGES: 1) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP; 2) WARRANT IRVING PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
MILLSON, ROBERT TED; W/M; POB: TX; AGE: 39; ADDRESS: COLLEYVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN KG; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 12/31/2025; CHARGES: RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP
DARBY, JOHNATHAN ANDREW; B/M; POB: MS; AGE: 33; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN KG; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 12/31/2025; CHARGES: RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP
HARVEY, DEANDRE LAMONT; B/M; POB: IN; AGE: 29; ADDRESS: CINCINNATI OH
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN T; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 12/31/2025; CHARGES: DISORDERLY CONDUCT-INDECENT EXPOSURE ANUS OR GENITALS
GONZALEZ-SORIA, ALFREDO; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 45; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 12/31/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
LOHRKE, JOE LOUIS; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 37; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADER E; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 12/31/2025; CHARGES: 1) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 2) PUBLIC INTOXICATION
