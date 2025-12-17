Wednesday, December 17, 2025
Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
JENKINS, CHRISTOPHER BRUCE; W/M; POB: TX; AGE: 40; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 11/27/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – EXPIRED REGISTRATION; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 3) WARRANT GRAPEVINE PD – THEFT OF SERVICE-SECURE PERFORMANCE UNDER $100
BUSTAMANTE-PADRON, MARCOS; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 31; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 11/28/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B<1G; 2) PUBLIC INTOXICATION
PADRON LOPEZ, JOSE DIEGO; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 31; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/28/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B<1G; 2) PUBLIC INTOXICATION
KINCAID, PATRICK SEAN; W/M; POB: TX; AGE: 38; ADDRESS: NORTH RICHLAND HILLS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BARCH E; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/28/2025; CHARGES: 1) HARRASMENT OF PUBLIC SERVANT; 2) PUBLIC INTOXICATION; 3) WARRANT CLEBURNE PD – PUBLIC INTOXICATION
THOMAS, MICHAEL JOE JR; B/M; POB: LA; AGE: 43; ADDRESS: JACKSON MS
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/28/2025; CHARGES: FAIL TO IDENTIFY GIVING FALSE/FICTITIOUS INFO
ALVAREZ, GILDARDO ESTEBAN; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 37; ADDRESS: CARROLLTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SALAZAR T; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 11/29/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE IAT
BRISCO, VINCENT DEJUAN; B/M; POB: MS; AGE: 33; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 11/29/2025; CHARGES: 1) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 2) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCE RESPONSIBILITY; 3) WARRANT ARLINGTON PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 4) WARRANT ARLINGTON PD – NO VALID DL-UNLICENSED(NO DISPLAY); 5) CAPIAS ARLINGTON PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY-SUBSEQUENT VIOLATION; 6) CAPIAS ARLINGTON PD – NO VALID DL-ANY REASON (NO DISPLAY); 7) CAPIAS ARLINGTON PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY-SUBSEQUENT VIOLATION
HERNANDEZ, SALVADOR III; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: JUSTIN TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FIRSTOV D; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/29/2025; CHARGES: THEFT PROP>=$100<$750
GUZMAN, DANIEL NATHANIEL; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 23; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/29/2025; CHARGES: 1) THEFT PROP>=$100<$750; 2) CRIMINAL TRESPASS
MANCINAS, GABRIEL YASMINE; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 21; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/30/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
SANTIAGO ALEMAN, KARINA; W/F HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 34; ADDRESS: PALESTINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/30/2025; CHARGES: PURCHASE FURNISH ALCOHOL TO A MINOR
STAFFORD, ZYKIAH VANYALE; B/F; POB: TX; AGE: 27; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SALAZAR T; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 11/30/2025; CHARGES: 1) ENGAGING IN ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY; 2) POSS MAN/DISTR INSTR TO COMMIT RETAIL THEFT; 3) WARRANT ARLINGTON PD – SPEEDING 15MPH OR MORE 51MPH IN A 35MPH ZONE; 4) WARRANT ARLINGTON PD – EXPIRED TEXAS DRIVERS LICENSE; 5) WARRANT ARLINGTON PD – FAIL TO MAINTIAN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 6) WARRANT ARLINGTON PD – THEFT UNDER $100; 7) WARRANT ARLINGTON PD – VIOLATE D/L RESTRICTION 21YR OR OLDER IN FRONT SEAT; 8) WARRANT ARLINGTON PD – DISPLAY EXPIRED TEXAS LICENSE PLATE/REGISTRATION; 9) WARRANT ARLINGTON PD – VIOLATE D/L RESTRICTION 21 YR OR OLDER IN FRONT SEAT; 10) WARRANT ARLINGTON PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 11) WARRANT ARLINGTON PD – FAILED TO DIM HEADLIGHTS-FOLLOWING VEHICLE; 12) WARRANT ARLINGTON PD – OPERATE UNREGISTERED MOTOR VEHICLE; 13) WARRANT ARLINGTON PD – NO VALID DL-ANY REASON(NO DISPLAY); 14) WARRANT ARLINGTON PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 15) WARRANT ARLINGTON PD – ATTACH LICENSE PLATE OR SEAL TO WRONG VEHICLE; 16) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DRIVER NOT USING SEAT BELT; 17) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – REGISTRATION BELONGING TO ANOTHER VEHICLE; 18) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – NO OPERATORS LICENSE; 19) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 20) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 21) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – NO OPERATORS LICENSE; 22) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DISPLAY EXPIRED LICENSE PLATES; 23) WARRANT HURST PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 24) WARRANT HURST PD – FAILURE TO APPEAR/BAIL JUMPING
JOHNSON, VALENCIA SINNE LATRESHA; B/F; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SALAZAR T; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 11/30/2025; CHARGES: 1) ENGAGING IN ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY; 2) POSS MAN/DISR INSTR TO COMMIT RETAIL THEFT; 3) WARRANT ARLINGTON PD – FMFR
GEE, ALEXANDER HUGH; W/M; POB: TX; AGE: 28; ADDRESS: ROANOKE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 11/30/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
MARTINEZ, BLASS RIVAS; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 27; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 12/1/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC>=0.15
DUJKA, MATHEW RICHARD; W/M; POB: IL; AGE: 45; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 12/1/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2<1G; 2) WARRANT CAROL STREAM PD – OBSTRUCTING JUSTICE
ROMERO, RUBY; W/F; POB: TX; AGE: 25; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 12/2/2025; CHARGES: WARRANT DENTON COUNTY – MOTION TO PROCEED WITH AN ADJUDICATION OF GUILT-ACCIDENT INVOLVING DEATH
PUGH, ALISHA NICOLE; W/F; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: GILMER TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN KG; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 12/2/2025; CHARGES: POSS MARIJ<2OZ
WARD, THOMAS SAIGEN; B/M; POB: CA; AGE: 39; ADDRESS: MANSFIELD TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SALAZAR T; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 12/2/2025; CHARGES: 1) CRIMINAL TRESPASS; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
COOKE, SHERESE ELIZABETH; B/F; POB: IL; AGE: 23; ADDRESS: MCKINNEY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 12/3/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) WARRANT HIGHLAND VILLAGE PD – FMFR
ALONSO, OSCAR MANUEL; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 23; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 12/3/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – SPEEDING 86MPH IN A 65MPH ZONE; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – RESTRICTIONS ON WINDOWS (WINDOW TINT); 3) WARRANT ARLINGTON PD – NO SEAT BELT OR NOT PROPERLY SECURED-DRIVER 15 AND OVER; 4) WARRANT ARLINGTON PD – VIOLATE D/L RESTRICTION 21 YR OR OLDER IN FRONT SEAT; 5) WARRANT ARLINGTON PD – TEXAS REGISTRATION INSIGNIA DISPLAYED; 6) WARRANT ARLINGTON PD – IMPROPER WINDOW TINT OR MATERIAL OBSTRUCTING WINDSHIELD OR SIDE OR REAR WINDOW; 7) WARRANT ARLINGTON PD – RAN RED SIGNAL; 8) WARRANT ARLINGTON PD – UNREASONABLE ACCELERATION; 9) WARRANT ARLINGTON PD – REGISTRATION STICKER NOT ATTACHED
BURNS, LOGAN BRYCE; B/M; POB: LA; AGE: 24; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADER E; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/3/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG2<1G; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 3) DISPLAY WRONG LICENSE PLATE; 4) WARRANT ARLINGTON PD – FMFR; 5) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 6) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FMFR; 7) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FAIL TO OBTAIN TX REGISTRATION
VASQUEZ-GARCIA, SELVIN; W/M HISPANIC; POB: GUATEMALA; AGE: 34; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FIRSTOV D; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/4/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
HOOD, BRAYLON TYVLONS; B/M; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/4/2025; CHARGES: POSS MARIJ<2OZ
IGBOEKWE, FESTUS OKWUDILL; B/M; POB: NIGERIA; AGE: 60; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRANCO G; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/4/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – FMFR; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – FMFR; 3) WARRANT GRAPEVINE PD – FMFR; 4) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DISPLAY EXPIRED LICENSE PLATES
SHORT, TIFFANY MICHELLE; B/F; POB: MS; AGE: 27; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FIRSTOV D; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 12/5/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – HANDICAPPED PARKING ONLY FIRST OFFENSE; 2) EXPIRED REGISTRATION; 3) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
GILMORE, SETH WILLIAM; W/M; POB: TX; AGE: 30; ADDRESS: CEDAR RAPIDS IA
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADER E; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 12/5/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
JOHNSEN, JERALD LES; W/M; POB: VA; AGE: 35; ADDRESS: SPRINGTOWN TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: RIEWE K; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 12/5/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
EVANS, DELILA TANATHA; W/M; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HENSLEY B; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 12/5/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
DAVULURI, RISHEETH; A/M; POB: TX; AGE: 25; ADDRESS: FLOWER MOUND TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BUFFINGTON J; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 12/5/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) INTERFER W/PUBLIC DUTIES
VALDIVIESO-CRUS, ALLAN DAVID; W/M HISPANIC; POB: HONDURAS; AGE: 33; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/5/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
HAGGARD, JEFFREY SCOTT; W/M; POB: TX; AGE: 35; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VELEZ J; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 12/5/2025; CHARGES: POSSESS DRUG PARAPHERNALIA-TO INJECT INHALE OR INJEST
GOSSETT, DARRELL JAY; W/M; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FIRSTOV D; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/5/2025; CHARGES: GRAFFITI PECUNIARY LOSS>=$100<$750
RUSSELL, JACOB ISREAL; W/M; POB: TX; AGE: 49; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/6/2025; CHARGES: 1) ASSAULT FAM/HOUSE MEM IMPEDE BREATH/CIRCULAT; 2) INTERFER W/EMERGENCY REQ FOR ASSISTANCE
AULT, AUSTIN LEE; W/M; POB: WA; AGE: 30; ADDRESS: ROANOKE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SYROME A; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/6/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
ROBISON, MEGAN; W/F; POB: TX; AGE: 35; ADDRESS: PRINCETON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FIRSTOV D; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 12/6/2025; CHARGES: 1) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP; 2) PUBLIC INTOXICATION
DODGE, JACOB CODY; W/M; POB: TX; AGE: 35; ADDRESS: ORANGE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/6/2025; CHARGES: 1) WARRANT TEXAS DEPT OF CRIM INV – PAROLE VIOLATION; 2) FMFR; 3) NO MOTORCYCLE LICENSE
GOMEZ-MENDEZ, JOSE EMILIO; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: AUSTIN TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SYROME A; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/6/2025; CHARGES: WARRANT KINNEY CO SO – SMUGGLING OF PERSONS
ROSE, THOMAS HEATH; W/M; POB: TX; AGE: 50; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/7/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
PEROZA-GIMENEZ, JHOAN FERNANDO; W/M HISPANIC; POB: VENEZUELA; AGE: 32; ADDRESS: NORTH RICHLAND HILLS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BUFFINGTON J; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/7/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
PLAIR, ANDRAE DURELL; B/M; POB: CA; AGE: 43; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 12/7/2025; CHARGES: 1) WARRANT CARROLLTON PD – FAILURE TO APPEAR; 2) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – STATE REG LAW
SHAH, HEMANGL PATEL; W/F; POB: TX; AGE: 40; ADDRESS: FRISCO TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 12/8/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
DEW, LEONARD MAURICE; B/M; AGE: 30; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: WADOLOWSKI S; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 12/9/2025; CHARGES: 1) WARRANT ARLINGTON PD – SPEEDING 15MPH OR MORE (CITY RD) (SERIOUS TRAF VIOL) 60MPH IN A 40MPH ZONE; 2) WARRANT ARLINGTON PD – FMFR; 3) WARRANT ARLINGTON PD – DISPLAY EXPIRED TEXAS LICENSE PLATES/REGISTRATION; 4) WARRANT ARLINGTON PD – SPEEDING 15MPH OR MORE (CITY RD) (SERIOUS TRAF VIOL) 55MPH IN A 40 MPH ZONE; 5) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FMFR; 6) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – SPEEDING IN 35 MILE ZONE 50MPH IN A 35MPH ZONE; 7) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FMFR; 8) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DEALER LICENSE VIOLATION; 9) WARRANT KENNEDALE PD – FMFR; 10) WARRANT KENNEDALE PD – FTA; 11) WARRANT PANTEGO PD – FMFR
MONTGOMERY, MICHAEL TALMADGE; W/M; POB: KY; AGE: 41
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MCWILLIAMS N; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 12/9/2025; CHARGES: 1) FALSE ALARM ON REPORT; 2) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP; 3) WARRANT NORTH RICHLAND HILLS PD – THEFT OF SERVICE
CLEMONS, DARYL JAMES; B/M; POB: TX; AGE: 52; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: POOLE O; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 12/9/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
RAE, JULIE CHRISTINE; W/F; POB: TX; AGE: 28; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 12/9/2025; CHARGES: CAPIAS – PUBLIC INTOXICATION
PANDEY, GEETA DEVI; A/F; POB: NEPAL; AGE: 49; ADDRESS: HASLET TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 12/9/2025; CHARGES: 1) CRIMINAL TRESPASS; 2) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP
COPE, JESSICA FAITH; W/F; POB: TX; AGE: 41; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 12/9/2025; CHARGES: POSS CS PG1/1-B>=1G<4G
BENSON, MICAH ANDREW; B/M; POB: CA; AGE: 43; ADDRESS: THE COLONY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADER E; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/5/2025; CHARGES: 1) WARRANT DALLAS COUNTY SO – THEFT OF PROP>=$2500<$30K; 2) EXPIRED DRIVERS LICENSE
