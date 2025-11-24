Monday, November 24, 2025
Grapevine, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
LARA, HECTOR MANUEL; W/M HISPANIC; POB: CA; AGE: 21; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: YOUNG B; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 11/7/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2>=1G<4G; 2) WARRANT MONTEREY CO SO – CARRYING LOADED FIREARM IN PUBLIC PLACE; 3) WARRANT MONTEREY CO SO – CARRY CONCEALED WEAPON IN VEHICLE
CASTRO, DENNISE; W/F; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: EL PASO TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HENDRY T; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/7/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
ARREGUIN, JACQUELYN ALYSSA; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 29; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN T; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/8/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC>=0.15
ARGUELLO, RAYMOND MATTHEW; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 20; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HENDRY T; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 11/8/2025; CHARGES: POSS CS PG 2>=4G<400G
CARNAHAN, EMILY ELIZABETH; W/F; POB: TX; AGE: 39; ADDRESS: MESQUITE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/8/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
TROUPE, MARTELL RICHARDO; B/M; POB: JAMAICA; AGE: 49; ADDRESS: HASLET TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 11/8/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
BARNES, CURTIS LANDRA DE BREZ; B/M; POB: MS; AGE: 44; ADDRESS: LANCASTER TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: PERSSON J; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 11/8/2025; CHARGES: 1) FAIL TO ID FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO; 2) WARRANT PAROLE DIVISION AUSTIN – PAROLE VIOLATION
NELSON, RANDY DALE; W/M; POB: WA; AGE: 63; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 11/8/2025; CHARGES: 1) TERRORISTIC THREAT OF FAMILY/HOUSEHOLD; 2) ASSAULT-FAMILY VIOLENCE (CLASS C); 3) DRIVING WHILE LICENSE INVALID
NARGOTRA, RAGHAV; A/M; POB: INDIA; AGE: 36; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TRINIDAD S; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 11/9/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – INJ CHILD/ELDERLY/DISABLED W/INT BODILY INJ
BURDA, SABRINA CANTU; W/F HISPANIC; POB: MI; AGE: 54; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HENDRY T; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 11/9/2025; CHARGES: 1) WARRANT DALLAS CO SO – FINANCIAL ABUSE OF ELDERLY INDIVIDUAL>$2500<$30K; 2) WARRANT DALLAS CO SO – EXPLOITATION OF ELDERLY INDIVIDUAL
TODHUNTER, BAYLEE ALEXIS; W/F; POB: TX; AGE: 30; ADDRESS: DENISON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 11/9/2025; CHARGES: POSS CS PG 1/1-B<1G
ARGUETA-BONILLA, CARLOS ENMANUEL; W/M HISPANIC; POB: HONDURAS; AGE: 33; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN BT; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 11/10/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
SCHINDLER, CANDACE MARIE; W/F; POB: TX; AGE: 42; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 11/10/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
CARTER, KHALYAH NAVAH; B/F; POB: GA; AGE: 21; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FIRSTOV D; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 11/10/2025; CHARGES: 1) WARRANT LEWISVILLE PD – FAIL TO VACATE LANE CLOSEST TO EMERGENCY VEHICLE; 2) WARRANT CARROLLTON PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY
NORWOOD, GRANT WESLEY; W/M; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: COLLEYVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FIRSTOV D; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 11/10/2025; CHARGES: POSS CS PG 1/1-B>=1G<4G
JONES, FRATREVUS DESHUN; B/M; POB: LA; AGE: 29; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 11/11/2025; CHARGES: CRIMINAL TRESPASS
WASHINGTON, QUINTERRIUS DEQUAN; B/M; POB: LA; AGE: 30; ADDRESS: MONROE LA
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FIRSTOV D; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 11/11/2025; CHARGES: WARRANT WESTLAKE PD – SPEEDING
TORRES HERNANDEZ, MARGARITA; W/F HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 40; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FIRSTOV D; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 11/11/2025; CHARGES: 1) THEFT PROP>=$100<$750; 2) UNL USE OF CRIMINAL INSTRUMENT
CINGRANI, MICHAEL SEAN; W/M; POB: IL; AGE: 41; ADDRESS: ROWLETT TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOUA-BROWN M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 11/12/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
MARCUM, JENNIFER LYNNE; W/F; POB: TX; AGE: 44; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN KG; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 11/12/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – ASSAULT-PHYSICAL CONTACT
MILBOURNE, DAVID JOHN JOSEPH; W/M; POB: MI; AGE: 28; ADDRESS: WILLIAMSTON MI
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BOLLMAN P; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 11/12/2025; CHARGES: ASSAULT-THREATENS BODILY INJURY
BURLESON, TORIN NICHOLS; W/M; POB: TX; AGE: 61; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 11/13/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY
DUNN, RYAN JAMES; W/M; POB: IL; AGE: 31
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: YOUNG B; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 11/13/2025; CHARGES: WARRANT COLLIN CO – SOLICIT PROST/OTHER PAYOR
CALDWELL, RODNEY ELTON; W/M; POB: TX; AGE: 46; ADDRESS: BENBROOK TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: YOUNG B; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 11/13/2025; CHARGES: WARRANT BENBROOK PD – VIOL BOND/PROTECTIVE ORDER
POTTER, BRANDI; W/F; POB: TX; AGE: 53; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOELLER J; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 11/13/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – HINDERING APPREHENSION; 2) POSS CS PG 1/1-B<1G; 3) MAN DEL CS PG 1-B<1G; 4) MAN DEL CS PG 1-B>=4G<200g; 5) MAN DEL CS PG 1-B>=4G<200G
HADDAD, KENNETH ERIC; W/M; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: YARBROUGH D; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 11/13/2025; CHARGES: WARRANT HENDERSON CO SO – SEXUAL ASSAULT OF A CHILD
LEE, DAVID; A/M; POB: CA; AGE: 34; ADDRESS: CARROLLTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: EDSON J; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/13/2025; CHARGES: WARRANT DENTON CO SO – ASSAULT OF HOSPITAL PERSONNEL ON HOSPITAL PROPERTY
WILLIS, MIKE GERARD; B/M; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BOLLMAN P; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/13/2025; CHARGES: WARRANT DALLAS CO SO – DRIVING WHILE INTOXICATED
KAVA, KYLLON ISAAC; A/M; POB: TX; AGE: 21; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MITCHELL B; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 11/14/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJ
RAMIREZ, LINDSAY MICHELLE; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 38; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: LAPPE A; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 11/14/2025; CHARGES: 1) WARRANT FORT WORTH PD – DEADLY CONDUCT – DISCHARGE FIREARM; 2) WARRANT FORT WORTH PD – DEADLY CONDUCT – DISCHARGE FIREARM; 3) WARRANT FORT WORTH PD – ENGAGE IN ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY; 4) WARRANT FORT WORTH PD – ENGAGE IN ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY; 5) WARRANT FORT WORTH PD – ENGAGE IN ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY
BROCK, JACOB ALEXANDER; W/M; POB: TX; AGE: 32; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/14/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
GONZALEZ, ELIZABETH; W/F HISPANIC; POB: ITALY; AGE: 46; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BOLLMAN P; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/14/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
MELENDEZ, VANESSA ANAI; B/F HISPANIC; POB: CA; AGE: 21; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BOLLMAN P; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/15/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
BALSLEY, MAXWELL LORIN; W/M; POB: CA; AGE: 49; ADDRESS: CORINTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BUFFINGTON J; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 11/15/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER
FRANKS, AMANDA MICHELLE; W/F; POB: TX; AGE: 47; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 11/15/2025; CHARGES: 1) INHALANT PARAPHERNALIA USE/POSS TO INHALE; 2) THEFT UNDER $100
MBOSHIMINGA, KWETE MARIAH; B/F; POB: CONGO; AGE: 35; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 11/15/2025; CHARGES: THEFT PROP>=$100<$750
HEBERT, ZACHARY TAYLOR; W/M; POB: TX; AGE: 32; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN KG; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/15/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
ALDACO, ABRAM JERRY; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 45; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 11/15/2025; CHARGES: TEHFT PROP>=$100<$750
MCCARTY, CURRY LOMANOT; B/M; POB: OK; AGE: 20; ADDRESS: DENTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HENDRY T; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/15/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – AGG KIDNAPPING W/DEADLY WEAPON; 2) CRIMINAL MISCHIEF>=$750<$2500; 3) CRIMINAL MISCHIEF>=$100<$750
BASS, BENJAMIN JOSEPH; B/M; POB: LA; AGE: 36; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 11/15/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
MORON MARBACIA, JUAN JOSE; W/M HISPANIC; POB: VENEZUELA; AGE: 25; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/16/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
ROJAS-HURTADO, SERGIO; W/M HISPANIC; POB: VENEZUELA; AGE: 35; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN KG; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/16/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
REID, RENNEE; W/F; POB: TX; AGE: 52; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FIRSTOV D; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 11/16/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
KING, TERRY JASON; W/M; POB: OK; AGE: 49; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 11/16/2025; CHARGES: THEFT PROP<$2500 2/MORE PREV CONV
ERICKSON, EDWARD LEE III; W/M; POB: TX; AGE: 36; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 11/16/2025; CHARGES: WARRANT SOUTHLAKE PD – THEFT>=$750<$2500
GLAHN, STEPHEN LEO; W/M; POB: VA; AGE: 67; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 11/16/2025; CHARGES: 1) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP; 2) PUBLIC INTOXICATION
LOZANO, ISRAEL; W/M HISPANIC; POB: CA; AGE: 52; ADDRESS: DUNCANVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 11/17/2025; CHARGES: 1) WARRANT PANTEGO PD – SPEEDING; 2) WARRANT PANTEGO PD – EXPIRED DL; 3) WARRANT IRVING PD – SPEEDING; 4) WARRANT ARLINGTON PD – DWLI; 5) WARRANT CARROLLTON PD – DRIVER LICENSE EXPIRED
MOLI, VIKA MARIE; B/F; POB: CA; AGE: 25; ADDRESS: WYLIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 11/17/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ<2OZ; 2) FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY
BARGER, ASHLEY NICOLE; W/F; POB: TX; AGE: 41; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FIRSTOV D; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 11/17/2025; CHARGES: 1) WARRANT HURST PD – DWLI; 2) WARRANT HURST PD – FTA; 3) WARRANT ARLINGTON PD – POSSESS OF DRUG PARA
CORTINA, ANDY ELENA; W/M; POB: TX; AGE: 21; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 11/17/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER; 2) TAMPER/FABRICATE PHYS EVID W/INTENT TO IMPAIR
LNO relies on the Federal and State Freedom of Information Act to obtain public information. LNO has been reporting on arrests in the area since 2000. If you have been proven innocent or the charges dismissed please contact LNO at [email protected].
LNO Policy: Considering the time it takes to clear most cases through the court system, LNO does not have the ability to track the eventual outcome of every arrest. LNO often is requested to remove data based on alleged clearance of charges at a later date. LNO therefore is expanding and restating our policy on removing information by request at a later date from the archives dating back to 2000. If you have been reported as arrested and subsequently been cleared of the arrest charges; you may inform LNO with verifiable information. Although LNO is not obligated to remove information based on the information below, as such information was obtained from Law Enforcement and was believed to be true and correct at the time of posting, you have another option, please read carefully. CLEARED OF CHARGES MEANS THE CHARGES WERE DISMISSED OR YOU WERE FOUND NOT GUILTY. SEND A COPY OF THIS INFORMATION VIA EMAIL TO [email protected]. LNO will provide equal coverage to same or removal of information at requester’s choice. Note: A downward plea, for example “obstruction of a roadway” in lieu of a DWI/DUI is not considered “cleared of charges”. If on the other hand, received a deferred adjudication with the charges deferred or dismissed upon successful completion and with verifiable documentation or if an expungement order is presented; LNO will remove the photo and text at no charge. NOTE: LNO does not control any third-party search engines such as Google, Yahoo, etc.; LNO does not provide the information directly to any Internet Search Engine nor has any ability to remove that information. LNO does not sell any information on its site to any other entities. Information is obtained through FOIA and available to the public; as reported by law enforcement. You should check with an attorney concerning Open Records statutes prior to making any assumption of LNO rights to publish same.
