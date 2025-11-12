Wednesday, November 12, 2025
Linda Baker, Crime Reporter
JENKINS, KACIE MARIE; B/F; POB: TX; AGE: 35; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBORD J; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 10/28/2025; CHARGES: CRIMINAL TRESPASS
MESSINA, SAMANTHA LEE; W/F; POB: TX; AGE: 41; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROMAN S; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 10/28/2025; CHARGES: WARRANT TARRANT CO SO – POSS CS PG 1/1-B>=4G<200G
HUNT, JARROD KYLE; W/M; POB: TX; AGE: 32; ADDRESS: CLARKSVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/29/2025; CHARGES: BURGLARY OF BUILDING
LORA-SANCHEZ, YORDIS; W/M HISPANIC; POB: CUBA; AGE: 30; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 10/29/2025; CHARGES: UNAUTHORIZED USE OF TEMPORARY TAG
MORALES, CHRISTOPHER RYAN; W/M HISPANIC; POB: AZ; AGE: 33; ADDRESS: GLENDALE AZ
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN T; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 10/29/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
LICONA-BALDERRAMOS, CARLOS; W/M HISPANIC; POB: HONDURAS; AGE: 22
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/30/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B<1G; 2) PUBLIC INTOXICATION
WRIGHT, BLAKE MORGAN; W/M; POB: TX; AGE: 30; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN T; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 10/30/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – BURGLARY OF BUILDING
ESCORCIA-RODRIGUEZ, CRISTIAN ANTONIO; W/M HISPANIC; POB: VENEZUELA; AGE: 29; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 10/30/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2>=1G<4G; 2) EVADING ARREST DETENTION; 3) THEFT PROP>=$100<$750; 4) WARRANT DALLAS PD – THEFT (APPROPRIATE PROPERTY); 5) WARRANT DALLAS PD – DRIVING MOTOR VEHICLE WITHOUT DRIVERS LICENSE; 6) WARRANT DALLAS PD – FAILURE TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 7) WARRANT DALLAS PD – STATE REGISTRATION LAW – REGULAR
TYNER, GAGE STEAPHEN; W/M; POB: TX; AGE: 30; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRANCO G; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 11/1/2025; CHARGES: POSS MARIJ<2OZ
KIBBE, HOLLY LYNN; W/F; POB: MA; AGE: 42; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: RIEWE K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 11/1/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
CHERRY, PHILLIP DIONNE; B/M; POB: TX; AGE: 31; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 11/1/2025; CHARGES: 1) CRIMINAL TRESPASS; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
ADESHINA, BOLAJI ADEDAMOLA; B/M; POB: FL; AGE: 33; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TRINIDAD S; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 11/1/2025; CHARGES: CRIMINAL TRESPASS
ALBERTO-MELENDEZ, BRYAN JOSUE; W/M HISPANIC; POB: HONDURAS; AGE: 24; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/2/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
SUDTELGTE, AUDREY NICHOLE; W/F; AGE: 40; ADDRESS: MONTAQUE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 11/2/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY
MIMS, JEROME DEMETRIUS; B/M; POB: IL; AGE: 32; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 11/2/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – SPEEDING 69MPH IN A 45MPH ZONE
WASHINGTON, JAMELL DEWAYNE; B/M; POB: TX; AGE: 20; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: POOLE O; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 11/3/2025; CHARGES: 1) CRIMINAL TRESPASS; 2) CRIMINAL MISCHIEF >= $100<$750
HUNTER, DARRIN LEE; W/M; POB: TN; AGE: 58; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOELLER J; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 11/3/2025; CHARGES: WARRANT TDCJ – PAROLE VIOLATION
GORMAN, ALEXANDRA; W/F; POB: PUERTO RICO; AGE: 40; ADDRESS: OAK POINT TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 11/4/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
AGUERO, JAIME MARCUS; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 50; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 11/4/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
MOREY, CHRISTOPHER MICHAEL; W/M; POB: ND; AGE: 51; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 11/4/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >= 0.15
WILLIAMS, TAMEKI DUSHAN; B/F; POB: TX; AGE: 50; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 11/4/2025; CHARGES: 1) NO DRIVERS LICENSE; 2) WARRANT FORT WORTH PD – FORGERY FINANCIAL INSTRUMENT $2500-$30K; 3) WARRANT CROWLEY PD – NO DL
ROJAS, JAIRO; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 28; ADDRESS: CROWLEY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 11/4/2025; CHARGES: 1) WARRANT CLEBURNE PD – DRIVERS LICENSE NONE/1ST OFFENSE; 2) WARRANT CLEBURNE PD – REGISTRATION/MVR/LP/EXPIRED
HALLMAN, ASHTON DION; B/M; POB: NC; AGE: 33; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: JARMAMILLO D; ARREST DATE: 11/6/2025; CHARGES: WARRANT CARROLLTON PD – THEFT UNDER 100
MCCONAHA, MICHAEL ANTHONY; W/M; POB: OH; AGE: 30; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: YOUNG B; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 11/6/2025; CHARGES: WARRANT FORT WORTH PD – THREAT TO PUBLISH INTIMATE VISUAL MATERIAL
BUENROSTRO, ALEJANDRO; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/6/2025; CHARGES: WARRANT NORTH RICHLAND HILLS PD – EXPIRED REGISTRATION/FAIL TO DISPLAY INVALID INSIGNIA
PINA, DIEGO ARMANDO; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 21; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN T; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/6/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
GONZALES FUENTES, OLGER MERARY; W/M HISPANIC; POB: HONDURAS; AGE: 20; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 11/6/2025; CHARGES: POSS CS PG 2>=1G<4G
GARZA, ANGEL GABRIEL; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 20; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HENDRY T; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/6/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – NO DRIVERS LICENSE; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – UNAUTHORIZED USE OF TEMPORARY TAG; 3) WARRANT GRAPEVINE PD – NO DRIVERS LICENSE; 4) WARRANT GRAPEVINE PD – NO DRIVERS LICENSE; 5) WARRANT GRAPEVINE PD – SPEEDING 90MPH IN A 65MPH ZONE
