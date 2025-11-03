Monday, November 3, 2025
LocalNewsOnly
Southlake, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
FARISON, BARBARA GAIL; W/F; POB: IN; AGE: 53; ADDRESS: NORTH RICHLAND HILLS TX; OCCUPATION: STUDENT
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: VALDEZ J; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 10/23/2025; CHARGES: 1) ALIAS WARRANT GRAPEVINE PD – SPEEDING; 2) ALIAS WARRANT GRAND PRAIRIE PD – SPEEDING; RELEASE REASON: RELEASED 24 HOUR EXPIRATION
CARMONA MENDEZ, JOVANI; W/F HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 31; ADDRESS: DALLAS TX; OCCUPATION: AIR CONDITIONER MECHANIC
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: FORD C; BOOKING OFFICER: BILLY C; ARREST DATE: 10/23/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2<1G; 2) POSS CS PG 1/1-B<1G; RELEASE REASON: COUNTY CASH BOND
VERA MORENO, JESUS; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 28; ADDRESS: DALLAS TX; OCCUPATION: AIR CONDITIONER MECHANIC
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: FORD C; BOOKING OFFICER: BILLY C; ARREST DATE: 10/23/2025; CHARGES: FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; RELEASE REASON: CASH ESCROW
SAVOY, RYAN SCOTT; W/M; POB: FL; AGE: 45; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: SOSEBEE J; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 10/23/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE IAT; 2) POSS CS PG 1/1-B<1G; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
SMITH, KRISTOPHER JAMES; W/M; POB: TX; AGE: 43; ADDRESS: TROPHY CLUB TX; OCCUPATION: UNEMPLOYED
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: HAMMESFAHR P; BOOKING OFFICER: BILLY C; ARREST DATE: 10/23/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE IAT; 2) ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO VEHICLE>=$200; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
ROMEU, GREGORY; W/M; POB: AL; AGE: 30; ADDRESS: HOMELESS
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: JANOWCZYK J; BOOKING OFFICER: MOAN-STILLMAN A; ARREST DATE: 10/25/2025; CHARGES: 1) CAPIAS WARRANT GRAND PRAIRIE PD – THEFT UNDER $100; 2) CAPIAS WARRANT EULESS PD – PUBLIC INTOXICATION; RELEASE REASON: RELEASED 24 HOUR EXPIRATION
ROGERS, LAROY DESHAY; B/M; POB: LA; AGE: 45; ADDRESS: ARGYLE TX
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: JANOWCZYK J; BOOKING OFFICER: MOAN-STILLMAN A; ARREST DATE: 10/26/2025; CHARGES: 1) PROG SUBSTANCE/ITEM IN CORR/CIV COM FACILITY; 2) DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER; 3) CAPIAS WARRANT DENTON PD – FMFR, DWLI; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
ISKANDER, ADEL FAHMY; W/M; POB: EGYPT; AGE: 51; ADDRESS: SOUTHLAKE TX
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: LANG J; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ J; ARREST DATE: 10/26/2025; CHARGES: VIOL BOND/PROTECTIVE ORDER; RELEASE REASON: COUNTY CASH BOND
SHIPLER, BRANDON LANE; W/M; POB: NM; AGE: 32; ADDRESS: BRIDGEPORT TX; OCCUPATION: UNEMPLOYED
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: RIOS H; BOOKING OFFICER: BILYEU C; ARREST DATE: 10/27/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION; RELEASE REASON: CREDIT TIME SERVED
HARRISON, DIONNTAE LAVAN SHAKYLE; B/M; POB: TX; AGE: 31; ADDRESS: ROWLETT TX; OCCUPATION: FED EX
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: GRACE T; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 10/27/2025; CHARGES: 1) CAPIAS WARRANT ARLINGTON PD CAPIAS X2 – NO SEAT BELT OR NOT PROPERLY SECURED/DRIVER 15 AND OVER, FAIL TO DISPLAY A TX DRIVERS LICENSE; 2) CAPIAS WARRANT ROWLETT PD – ASSAULT BY CONTACT; 3) WARRANT GARLAND PD ALIAS X3 – NO VALID DL, NO VALID REGISTRATION, SPEEDING; 4) ALIAS WARRANT GRAND PRAIRIE PD – ALIAS X2 – NO OPERATORS LICENSE, DISPLY EXPIRED LICENSE PLATES; 5) ALIAS WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – FAILURE TO FASTEN SEAT BELT, FMFR; 6) ALIAS WARRANT ARLINGTON PD ALIAS X4 – DISPLAY EXPIRED TX LICENSE PLATES, NO VALID DL, NO VALID DL – UNLICENSED (NO DISPLAY), FMFR; 7) WARRANT ROWLETT PD ALIAS X1 – POSS DRUG PARA; RELEASE REASON: RELEASED 24 HOUR EXPIRATION
POOLE, CORNELIUS CHARLES; B/M; POB: LA; AGE: 44; ADDRESS: DALLAS TX; OCCUPATION: AUTO SELECTOR/TOM THUMB DISTRIBUTION
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: WHITMAN B; BOOKING OFFICER: BILLY C; ARREST DATE: 10/28/2025; CHARGES: DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
WHITE, COURTLIN EVON; B/F; POB: TX; AGE: 24; ADDRESS: FORT WORTH TX; OCCUPATION: UNEMPLOYED
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: SAVAGE M; BOOKING OFFICER: BILLY C; ARREST DATE: 10/28/2025; CHARGES: 1) WARRANT EULESS PD X2 ALIAS – SPEEDING, VIOLATE PROMISE TO APPEAR; 2) WARRANT HURST PD X5 ALIAS – SPEEDING, VIOLATE PTA, EXPIRED REGISTRATION, SPEEDING, FAILURE TO APPEAR; 3) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE X1 ALIAS – SPEEDING 54/40; RELEASE REASON: CASH ESCROW
DURAN, WILLIAM ALEXANDER; W/M HISPANIC; POB: EL SALVADOR; AGE: 31; ADDRESS: DALLAS TX; OCCUPATION: SURGICAL COUNCILAR-CLIMATE EVANGALISTA
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: VALDEZ J; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 10/28/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 2) WRONG, FICTITIOUS, ALTERED, OR OBSCURED LICENSE PLATE; 3) FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; RELEASE REASON: CASH ESCROW
GREEN, LAKISHA DANYLE; B/F; POB: IL; AGE: 46; ADDRESS: FRISCO TX
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: FORD C; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ J; ARREST DATE: 10/30/2025; CHARGES: FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; RELEASE REASON: CASH ESCROW
LNO relies on the Federal and State Freedom of Information Act to obtain public information. LNO has been reporting on arrests in the area since 2000. If you have been proven innocent or the charges dismissed please contact LNO at [email protected].
LNO Policy: Considering the time it takes to clear most cases through the court system, LNO does not have the ability to track the eventual outcome of every arrest. LNO often is requested to remove data based on alleged clearance of charges at a later date. LNO therefore is expanding and restating our policy on removing information by request at a later date from the archives dating back to 2000. If you have been reported as arrested and subsequently been cleared of the arrest charges; you may inform LNO with verifiable information. Although LNO is not obligated to remove information based on the information below, as such information was obtained from Law Enforcement and was believed to be true and correct at the time of posting, you have another option, please read carefully. CLEARED OF CHARGES MEANS THE CHARGES WERE DISMISSED OR YOU WERE FOUND NOT GUILTY. SEND A COPY OF THIS INFORMATION VIA EMAIL TO [email protected]. LNO will provide equal coverage to same or removal of information at requester’s choice. Note: A downward plea, for example “obstruction of a roadway” in lieu of a DWI/DUI is not considered “cleared of charges”. If on the other hand, received a deferred adjudication with the charges deferred or dismissed upon successful completion and with verifiable documentation or if an expungement order is presented; LNO will remove the photo and text at no charge. NOTE: LNO does not control any third-party search engines such as Google, Yahoo, etc.; LNO does not provide the information directly to any Internet Search Engine nor has any ability to remove that information. LNO does not sell any information on its site to any other entities. Information is obtained through FOIA and available to the public; as reported by law enforcement. You should check with an attorney concerning Open Records statutes prior to making any assumption of LNO rights to publish same.
