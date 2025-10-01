Wednesday, October 1, 2025
TALLANCICH, KELLY RAE; W/F; POB: TX; AGE: 28; ADDRESS: BROWNSVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 9/21/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
LUSK, TYRIK PERNELL; B/M; POB: TX; AGE: 33; ADDRESS: EVERMAN TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VELAZQUEZ P; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 9/21/2025; CHARGES: 1) WARRANT BURLESON PD – DL-NONE; 2) WARRANT BURLESON PD – FAILURE TO APPEAR; 3) WARRANT WAXAHACHIE PD – NO DRIVERS LICENSE; 4) WARRANT WAXAHACHIE PD – SPEEDING 73/60
MATHIS, TAY VEONIA SHU KUR; B/F; POB: TX; AGE: 27; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VELAZQUEZ P; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 9/21/2025; CHARGES: WARRANT CROWLEY PD – NO DL
GROS, JEREMY VICTOR; W/M; POB: TX; AGE: 51; ADDRESS: PORT ARTHUR TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOUA-BROWN M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 9/22/2025; CHARGES: 1) CRIMINAL TRESPASS; 2) PUBLIC INTOXICATION
HAGGARD, JEFFREY SCOTT; W/M; POB: TX; AGE: 35; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBORD J; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 9/22/2025; CHARGES: CRIMINAL TRESPASS
JEWELL, MIKAEL KELSEY; W/M; POB: TX; AGE: 41; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: POOLE O; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 9/22/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
POPHAM, RAML JOSHUA; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 29; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 9/22/2025; CHARGES: 1) PUBLIC INTOXICATION; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – PUBLIC INTOXICATION
MCGAUGH, ADAM LAWSON; W/M; POB: LA; AGE: 42; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 9/23/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
CEDILLO, KEVIN RUSSELL; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 48; ADDRESS: SOUTHLAKE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 9/23/2025; CHARGES: 1) RECKLESS DRIVING; 2) WARRANT BEDFORD PD – FMFR; 3) WARRANT BEDFORD PD – VIOLATE PROMISE TO APPEAR; 4) WARRANT NORTH RICHLAND HILLS PD – ALL BOND TYPES; 5) WARRANT NORTH RICHLAND HILLS PD – ALL BOND TYPES; 6) WARRANT SOUTHLAKE PD – (FMFR-1ST OFFENSE) FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 7) WARRANT SOUTHLAKE PD – (FMFR-1ST OFFENSE) FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 8) WARRANT SOUTHLAKE PD – RAN STOP SIGN
HARVEY, RACHEL ANN; W/F; POB: MN; AGE: 45; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 9/24/2025; CHARGES: 1) EVADING ARREST DETENTION; 2) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT; 3) WARRANT DENTON COUNTY SO – FAILING TO APPEAR; 4) WARRANT DENTON CO SO – FAILING TO APPEAR
ATKINS, TRAEVEON ASHUN; B/M; POB: LA; AGE: 24; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 9/24/2025; CHARGES: 1) FAIL TO ID FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO; 2) WARRANT LEWISVILLE PD – NO DL; 3) WARRANT LEWISVILLE PD – SPEEDING REG ZONE
SAADI, ISAM; A/M; POB: MOROCCO; AGE: 25; ADDRESS: HOMELESS CHICAGO IL
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN T; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 9/25/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
DREASKY, MAGAN DELAINE; W/F; POB: MI; AGE: 44; ADDRESS: HALTOM CITY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: WILBANKS C; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 9/25/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – MAN/DEL CS CAUSE DEATH OR SBI IAT
WILLIAMS, DARIAN RAYMUND; B/M; POB: AR; AGE: 27; ADDRESS: LITTLE ROCK TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 9/25/2025; CHARGES: 1) FAIL TO ID FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO; 2) WARRANT DFW – BURGLARY OF VEHICLES; 3) WARRANT DFW – CREDIT CARD OR DEBIT CARD ABUSE; 4) WARRANT DFW – CREDIT CARD OR DEBIT CARD ABUSE; 5) WARRANT DFW – CREDIT CARD OR DEBIT CARD ABUSE; 6) WARRANT DFW – CREDIT CARD OR DEBIT CARD ABUSE; 7) WARRANT DFW – CREDIT CARD OR DEBIT CARD ABUSE; 8) WARRANT DFW – CREDIT CARD OR DEBIT CARD ABUSE; 9) WARRANT DFW – CREDIT CARD OR DEBIT CARD ABUSE; 10) WARRANT DFW – CREDIT CARD OR DEBIT CARD ABUSE; 11) WARRANT DENTON CO SO – CREDIT CARD OR DEBIT CARD ABUSE ELDERLY; 12) WARRANT COLLIN CO SO – CREDIT CARD OR DEBIT CARD ABUSE ELDERLY; 13) WARRANT COLLIN CO SO – CREDIT CARD OR DEBIT CARD ABUSE ELDERLY; 14) WARRANT COLLIN CO SO – CREDIT CARD OR DEBIT CARD ABUSE ELDERLY; 15) WARRANT FLOWER MOUND PD – CREDIT CARD OR DEBIT CARD ABUSE ELDERLY;
FUDGE, TAMISHA LASHAY; B/F; POB: AR; AGE: 29; ADDRESS: RICHARDSON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 9/25/2025; CHARGES: WARRANT DFW – CREDIT CARD OR DEBIT CARD ABUSE
GARCIA, JAKE FERNANDEZ; W/M HISPANIC; POB: NM; AGE: 62; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 9/25/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC>=0.15
CLARK, BRANDON JERRELL; B/M; POB: MS; AGE: 40; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: OSBORNE B; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 9/26/2025; CHARGES: 1) WARRANT FLOWER MOUND PD – EXPIRED REGISTRATION; 2) WARRANT FLOWER MOUND PD – NO PROOF INSURANCE; 3) WARRANT FLOWER MOUND PD – FTA; 4) WARRANT NORTH RICHLAND HILLS PD – SPEEDING 10% OR OVER 75MPH/55MPH; 5) WARRANT NORTH RICHLAND HILLS PD – EXPIRED REGISTRATION/FAIL TO DISPLAY VILD INSIGNIA
JEWELL, MIKAEL KELSEY; W/M; POB: TX; AGE: 41; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 9/26/2025; CHARGES: 1) PUBLIC INTOXICATION; 2) CAPIAS HURST PD – PUBLIC INTOXICATION
WEBSTER, DARCELL DALONTE; B/M; POB: MI; AGE: 26; ADDRESS: CROWLEY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: LAPPE A; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 9/26/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ<2OZ; 2) UNL CARRYING WEAPON
MCCLOUD, MALIK DESHAWN; B/M; POB: MI; AGE: 25; ADDRESS: CROWLEY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: LAPPE A; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 9/26/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ>2OZ; 2) WARRANT DENTON PD – FMFR; 3) WARRANT DENTON PD – NO DRIVER LICENSE
REYNOLDS, MATTHEW; W/M; POB: CA; AGE: 36; ADDRESS: DENTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN T; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 9/26/2025; CHARGES: BURGLARY HABITATION INTEND OTHER FELONY
ALVAREZ-ALVAREZ, ERICK STANLIN; W/M HISPANIC; POB: HONDURAS; AGE: 34; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 9/26/2025; CHARGES: 1) NO FISHING LICENSE; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – VIOLATE GLASS BEVERAGE CONTAINER ORDINANCE AT LAKE
