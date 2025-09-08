Tuesday, September 8, 2025

ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: BOEHMISCH L; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 8/23/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION; RELEASE REASON: CREDIT TIME SERVED ALVARADO, BIANCA NICOLE; W/F; POB: TX; AGE: 27; ADDRESS: FORT WORTH TXARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: BOEHMISCH L; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 8/23/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION; RELEASE REASON: CREDIT TIME SERVED

ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: FOREST A; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 8/23/2025; CHARGES: POSS MARIJ < 2OZ; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY RAPHEL, ELDWIN; B/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 30; ADDRESS: FORT WORTH TXARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: FOREST A; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 8/23/2025; CHARGES: POSS MARIJ < 2OZ; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY

ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: FOREST A; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 8/23/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B<1G; 2) WARRANT WILLIAMSON COUNTY SO – POSS CS PG 3<28G; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY KEABLE, JOHN; W/M; POB: GA; AGE: 32; ADDRESS: KELLER TXARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: FOREST A; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 8/23/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B<1G; 2) WARRANT WILLIAMSON COUNTY SO – POSS CS PG 3<28G; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY

ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: HINKLE A; BOOKING OFFICER: BILYEU C; ARREST DATE: 8/23/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ<2OZ; 2) WARRANT TARRANT COUNTY – FLSE DRUG TEST RESULTS, COLLISION INVOLVING SERIOUS BODILY INJURY; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY OROZCO, JASON; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 47; ADDRESS: FORT WORTH TXARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: HINKLE A; BOOKING OFFICER: BILYEU C; ARREST DATE: 8/23/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ<2OZ; 2) WARRANT TARRANT COUNTY – FLSE DRUG TEST RESULTS, COLLISION INVOLVING SERIOUS BODILY INJURY; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY

ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: HINKLE A; BOOKING OFFICER: BILYEU C; ARREST DATE: 8/23/2025; CHARGES: POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; RELEASE REASON: CASH ESCROW SAMBRANO, ANTONIA; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 38; ADDRESS: FORT WORTH TXARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: HINKLE A; BOOKING OFFICER: BILYEU C; ARREST DATE: 8/23/2025; CHARGES: POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; RELEASE REASON: CASH ESCROW

ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: CANNON M; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 8/24/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ<2OZ; 2) WARRANT EULESS PD – EXPIRED DL, FTA; 3) WARRANT BEDFORD PD – SPEEDING, EXPIRED DL, VPTA; RELEASE REASON: RELEASED 24 HOUR EXPIRATION COOK, DEANDRE CORTEZ; B/M; POB: KS; AGE: 27; ADDRESS: BEDFORD TXARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: CANNON M; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 8/24/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ<2OZ; 2) WARRANT EULESS PD – EXPIRED DL, FTA; 3) WARRANT BEDFORD PD – SPEEDING, EXPIRED DL, VPTA; RELEASE REASON: RELEASED 24 HOUR EXPIRATION

ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: BOEHMISCH L; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 8/23/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2<1G; 2) EVADING ARREST DETENTION W/VEH OR WATERCRAFT; 3) RECKLESS DRIVING; 4) RECKLESS DAMAGE; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY HERNANDEZ, JUAN JOSE, JR; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 21; ADDRESS: FORT WORTH TXARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: BOEHMISCH L; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 8/23/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2<1G; 2) EVADING ARREST DETENTION W/VEH OR WATERCRAFT; 3) RECKLESS DRIVING; 4) RECKLESS DAMAGE; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY

ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: RIVERA J; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ J; ARREST DATE: 8/24/2025; CHARGES: 1) ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER; 2) ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER; RELEASE REASON: COUNTY SURETY BOND WARE, SHANNA RAECHELLE; B/F; POB: TX; AGE: 40; ADDRESS: KELLER TXARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: RIVERA J; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ J; ARREST DATE: 8/24/2025; CHARGES: 1) ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER; 2) ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER; RELEASE REASON: COUNTY SURETY BOND

ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: VILBIG R; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 8/25/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR GONZALEZ, JENAVEVE EVELYN; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: RHOME TXARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: VILBIG R; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 8/25/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR

ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: GARCIA R; BOOKING OFFICER: MOAN-STILLMAN A; ARREST DATE: 8/27/2025; CHARGES: HARASSMENT; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY BRADY, CLAUDIA ALEXANDRA; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 40; ADDRESS: WESTLAKE TXARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: GARCIA R; BOOKING OFFICER: MOAN-STILLMAN A; ARREST DATE: 8/27/2025; CHARGES: HARASSMENT; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY

ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: FOREST A; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 8/28/2025; CHARGES: 1) DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES; 2) WARRANT ARLINGTON PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY-SUBSEQUENT VIOLATION; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY STAYTON, JOSEPH CORY; W/M; POB: TX; AGE: 41; ADDRESS: NORTH RICHLAND HILLS TXARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: FOREST A; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 8/28/2025; CHARGES: 1) DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES; 2) WARRANT ARLINGTON PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY-SUBSEQUENT VIOLATION; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY

ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: SAN MIGUEL T; BOOKING OFFICER: BILLY C; ARREST DATE: 8/29/2025; CHARGES: 1) ASSAULT-FAMILY VIOLENCE; 2) INTERFER W/EMERGENCY REQ FOR ASSISTANCE; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR HUDSON, LISA FALZONE; W/F; POB: TX; AGE: 47; ADDRESS: KELLER TXARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: SAN MIGUEL T; BOOKING OFFICER: BILLY C; ARREST DATE: 8/29/2025; CHARGES: 1) ASSAULT-FAMILY VIOLENCE; 2) INTERFER W/EMERGENCY REQ FOR ASSISTANCE; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR

ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: GONZALEZ A; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 8/29/2025; CHARGES: WARRANT KELLER PD – CONTINUOUS VIOLENCE AGAINST THE FAMILY; RELEASE REASON: COUNT SURETY BOND SLONE, JEFFERY RONDALL; W/M; POB: KY; AGE: 49; ADDRESS: KELLER TXARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: GONZALEZ A; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 8/29/2025; CHARGES: WARRANT KELLER PD – CONTINUOUS VIOLENCE AGAINST THE FAMILY; RELEASE REASON: COUNT SURETY BOND

ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: LIKHITE B; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 8/29/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY ESTES, CARLI BRYANNE; W/F; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: ROANOKE TXARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: LIKHITE B; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 8/29/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY

