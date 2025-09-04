Thursday, September 4, 2025
WILLIAMS, TIFFANY ROSHELLE; B/F; POB: TX; AGE: 35; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 8/21/2025; CHARGES: 1) FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 2) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – DRIVING MTR VEHICLE W/O DL; 3) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – SPEEDING 50/30; 4) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – SPEEDING 45/35; 5) WARRANT DESOTO PD – DL NO OPERATORS LICENSE; 6) WARRANT DESOTO PD – SPEEDING; 7) WARRANT DESOTO PD – LIABILITY INSURANCE FMFR; 8) WARRANT DESOTO PD – FAILURE TO APPEAR; 9) WARRANT DESOTO PD – FAILURE TO APPEAR; 10) WARRANT DESOTO PD – FAILURE TO APPEAR
TEEGARDIN, CARA KAYE; W/F; POB: MN; AGE: 55; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 8/21/2025; CHARGES: POSS CS PG 1/1-B<1G
FULTS, KENNETH DALE; W/M; POB: TX; AGE: 49; ADDRESS: LANCASTER TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL ; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 8/21/2025; CHARGES: 1) WARRANT IRVING PD – SPEEDING IN SCHOOL ZONE-LIGHT 30MPH IN A 20MPH ZONE; 2) WARRANT IRVING PD – FAILURE TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 3) WARRANT GRAPEVINE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY
RICE, MATTHEW JAMES; W/M; POB: TX; AGE: 23; ADDRESS: BEDFORD TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MIRAMONTES K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/21/2025; CHARGES: POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
PRICE, DAMON LAMARCUS; B/M; POB: TX; AGE: 38; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/21/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA; 3) WARRANT NORTH RICHLAND HILLS PD – RAN RED LIGHT; 4) WARRANT NORTH RICHLAND HILLS PD – EXPIRED REGISTRATION/FAIL TO DISPLAY VALID INSIGNIA; 5) WARRANT NORTH RICHLAND HILLS PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 6) WARRANT NORTH RICHLAND HILLS PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID-DWLI; 7) WARRANT NORTH RICHLAND HILLS PD – FAILURE TO APPEAR
ANDERSON, JAVON MARKEE; B/M; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/22/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ<=4OZ>2OZ; 2) WARRANT ARLINGTON PD – DISPLAY EXPIRED TEXAS LICENSE PLATES/REGISTRATION; 3) WARRANT ARLINGTON PD – FMFR-SUBSEQUENT VIOLATION; 4) WARRANT ARLINGTON PD – VIOLATE DL RESTRICTION-CORRECTIVE LENSES
RAMIREZ, MICHAEL; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 24; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SYROME A; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/22/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
KHODADADI, ABDUL QADAR; A/M; POB: AFGHANISTAN; AGE: 35; ADDRESS: HOUSTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: RIEWE K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/22/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
POWELL, KENIAN JAMEL MICHAEL; B/M; POB: TN; AGE: 34; ADDRESS: GARLAND TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 8/22/2025; CHARGES: 1) CAPIAS BEDFORD PD – PUBLIC INTOX; 2) CAPIAS BEDFORD PD – FTA
ROMERO, CESAR ROSAS JR; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 27; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 8/22/2025; CHARGES: WARRANT WISE COUNTY SO – POSS MARIJ LT 2OZ MB
TICE, JENNIFER MARIE; W/F; POB: CA; AGE: 33; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SYROME A; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/22/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
HERNANDEZ, BALENTIN; W/M; POB: TX; AGE: 51; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/22/2025; CHARGES: 1) WARRANT CARROLTON PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 2) WARRANT HALTOM CITY PD – EXPIRED OR NO REGISTRATION; 3) WARRANT HALTOM CITY PD – FAILURE TO APPEAR
MCDOWELL, VERONICA LYNNETTE; B/F; AGE: 28; ADDRESS: SOUTHLAKE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: OSBORNE B; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 8/22/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID
ADAMS, JACOB DAVID; W/M; POB: TX; AGE: 22; ADDRESS: WATAUGA TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 8/22/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – FAIL MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – FTA
OLIVO, ALPHONSO LUIS JR; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 40; ADDRESS: ROYSE CITY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MIRAMONTES K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/22/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
MIJARES, YESENIA; W/F; POB: TX; AGE: 29; ADDRESS: JUSTIN TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 8/23/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2>=1G<4G; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
BESHERS, TONY GLEN; W/M; POB: TX; AGE: 51; ADDRESS: PLANO TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: POOLE O; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 8/23/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
CASTELLANOS-PINEDA, KELVIN; W/M HISPANIC; POB: HONDURAS; AGE: 20; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROMAN S; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 8/23/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC>=0.15
HAYS, LAUREN RENEE; W/F; POB: TX; AGE: 25; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 8/24/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC>=0.15
KRIECHBAUM, MICHAEL VINSON; W/M; POB: IL; AGE: 47; ADDRESS: CARROLLTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 8/24/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE IAT
MAYA DEL ANGEL, JOSE GABINO; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 35; ADDRESS: JUSTIN TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 8/24/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >=0.15
BARNHILL, SIDNEY LYNN; W/F; POB: TX; AGE: 32; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROMAN S; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 8/24/2025; CHARGES: THEFT PROP>=$100<$750
JACOBS, JEAN PIERRE; W/M; POB: SOUTH AFRICA; AGE: 35; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: POOLE O; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 8/24/2025; CHARGES: 1) THEFT PROP>=$100<$750; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
PETERSON, DAVONTE LESHAUN; B/M; POB: WI; AGE: 23; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 8/24/2025; CHARGES: WARRANT HALTOM CITY PD – SPEEDING IN SCHOOL ZONE 31MPH IN A 20MPH ZONE; 2) WARRANT HALTOM CITY PD – FAILURE TO APPEAR; 3) WARRANT ARLINGTON PD – SPEEDING 15MPH OR ORE 91MPH IN A 60MPH ZONE; 4) WARRANT EULESS PD – FAILURE TO APPEAR; 5) WARRANT EULESS PD – POSS DRUG PARAPHERNALIA; 6) WARRANT EULESS PD – FAIL TO MAINTAIN FINAN RESP; 7) WARRANT IRVING PD – SPEEDING SCHOOL ZONE-LIGHT 30MPH IN A 20MPH ZONE; 8) WARRANT IRVING PD – SAFETY BELT-DRIVER
FOSTER, TRACY ALLEN; W/M; POB: TX; AGE: 32; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 8/24/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAND PRAIRIE – EXPIRED DL; 2) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCE RESPONSIBILITY; 3) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – REGISTRATION BELONGING TO ANOTHER VEHICLE; 4) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – EXPIRED DL; 5) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCE RESPONSIBILITY; 6) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – EXPRED DL; 7) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCE RESPONSIBILITY; 8) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DISPLAY EXPIRED LICENSE PLATES; 9) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 10) WARRANT CEDAR HILL PD – EXPIRED REG; 11) WARRANT CEDAR HILL PD – FAILURE TO APPEAR
JUAREZ-SUCHLTE, WILLIAMS ORLANDO; W/M HISPANIC; POB: GUATEMALA; AGE: 28; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 8/24/2025; CHARGES: 1) COLLISION INVOLVING DAMAGE TO VEHICLE>=$200; 2) DRIVING WHILE INTOXICATED BAC>=0.15; 3) WARRANT DHS – IMMIGRATION HOLD
MOURAVIEFF, PETER LOREN; W/M; POB: OK; AGE: 54; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 8/25/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
MCCOY, MEGHAN MERINE; B/F; POB: NM; AGE: 32; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 8/25/2025; CHARGES: 1) WARRANT ARLINGTON PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 2) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – SPEEDING IN 20 MILE SCHOOL ZONE 28 IN A 20MPH ZONE; 3) WARRANT ARLINGTON PD – RAN RED SIGNAL; 4) WARRANT ARLINGTON PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY
DUKES, CHRISTINA NICOLE; B/F; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: MESQUITE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 8/25/2025; CHARGES: WARRANT IRVING PD – DRIVING WITHOUT LIGHTS
WITT, ERIN KEYSHAY; B/F; POB: TX; AGE: 25; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 8/25/2025; CHARGES: WARRANT RICHARDSON PD – 2ND OFFENSE-FAIL TO MAIN FINANCIAL RES
VILLALOBOS, EDGAR; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 32; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TRINIDAD S; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 8/25/2025; CHARGES: 1) WARRANT EULESS PD – REGISTRATION (EXPIRED); 2) WARRANT EULESS PD – FTA; 3) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – NO OPERATORS LICENSE; 4) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – ONE LICENSE PLATE; 5) WARRANT ARLINGTON PD – NO VALID DL; 6) WARRANT ARLINGTON PD – FMFR; 7) WARRANT ARLINGTON PD – NO SEATBELT OR NOT PROPERLY SECURED; 8) WARRANT ARLINGTON PD – NO VALID DL; 9) WARRANT ARLINGTON PD – DISPLAY EXPIRED TX LICENSE PLATES; 10) WARRANT ARLINGTON PD – NO VLID DL; 11) WARRANT ARLINGTON PD – FMFR
MENDOZ-CORDOVA, ISMAEL JR; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 24; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROMAN S; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 8/25/2025; CHARGES: 1) FAIL TO ID FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO; 2) DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 3) WARRANT GRAPEVINE PD – NO DRIVERS LICENSE; 4) WARRANT GRAPEVINE PD – OPEN CONTAINER
COVERSON, KENNEDL LOUISE FRIDAY; B/M; POB: TX; AGE: 23; ADDRESS: WATAUGA TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 8/25/2025; CHARGES: WARRANT GRAND PRAIRIE PD – ASSAULT BY FAMILY VIOLENCE
ELLIS, BREYANNA SANELLE; B/F; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: LITTLE ELM TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 8/25/2025; CHARGES: POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
PIERSON, KALEB AMANI; B/M; POB: NC; AGE: 26; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOUA-BROWN M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 8/25/2025; CHARGES: 1) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – PROHIBITED GLASS COATING; 2) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – NO SEAT BELTS; 3) WARRANT EULESS PD – PUBLIC INTOX; 4) WARRANT RICHARDSON PD – FAILURE TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 5) WARRANT RICHARDSON PD – SPEEDING 55/40
HOOTEN, MATTHEW DAVID; W/M; POB: TX; AGE: 40; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 8/26/2025; CHARGES: 1) CAPIAS GRAND PRAIRIE PD – RAN STOP SIGN; 2) CAPIAS WHITE SETTLEMENT PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 3) CAPIAS WHITE SETTLEMENT PD – DRIVING WHILE DL INVALID; 4) CAPIAS WHITE SETTLEMENT PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID
AGHA, ALAEDDINE LAWRENCE; W/M; POB: TX; AGE: 32; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 8/26/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
VANDIVER, KIRK MCLEOD; W/M; POB: TX; AGE: 56; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 8/26/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ<2OZ; 2) PUBLIC INTOXICATION
WOOD, ASHLEY DANYELL; B/F; POB: TN; AGE: 34; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 8/26/2025; CHARGES: 1) INTERFER W/PUBLIC DUTIES; 2) RESIST ARREST SEARCH OF TRANSP
MOE, KEISHA RENEE; B/F; POB: TX; AGE: 37; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN BT; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 8/26/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
CHAVEZ, ERICA DANIELS; W/M; POB: TX; AGE: 30; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 8/27/2025; CHARGES: PROHIBITED CAMPING
HOGGARD, BRANDON CURTIS; W/M; POB: TX; AGE: 43; ADDRESS: BELMONT NC
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 8/27/2025; CHARGES: 1) UNL CARRYING WEAPON; 2) DRIVING WHILE INTOXICATED
KALOUDIS, ALEXANDER HUGH; W/M; POB: NC; AGE: 40; ADDRESS: CHARLOTTE NC
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 8/27/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
DREASKY, MAGAN DELAINE; W/F; POB: MI; AGE: 44; ADDRESS: BURLESON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOELLER J; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 8/27/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – INTERFER W/PUBLIC DUTIES
KIIRU, ISABEL NJERI; B/F; POB: KENYA; AGE: 52; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 8/27/2025; CHARGES: THEFT PROP>=$100<$750
BAI, SONG; A/M; POB: CHINA; AGE: 30; ADDRESS: FLUSHING NY
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: WOLAN P; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 8/27/2025; CHARGES: 1) MAN/DEL CS PF 1>=4G<200G; 2) THEFT PROP>=$2500<$30K
HART, AMY DIANE; W/F; POB: TX; AGE: 41; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 8/27/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND
PITTMAN, TRE LEON PATRICK; B/M; POB: CO; AGE: 27; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/28/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – NO OPERATORS LICENSE; 2) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCE RESPONSIBILITY; 3) WARRANT HUTCHINS PD – ASSAULT FAMILY VIOLENCE
GOSSETT, DARRELL JAY; W/M; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/28/2025; CHARGES: PUBLIC INTOX W/3 PRIOR CONVICTIONS
BEAL, A C III; B/M; POB: TX; AGE: 42; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BUFFINGTON J; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 8/28/2025; CHARGES: ASSAULT-FAMILY VIOLENCE (CLASS C)
