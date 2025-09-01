Monday, September 1, 2025

LocalNewsOnly

Colleyville, Texas

Linda Baker, Crime Reporter

Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.



ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: OLIVAREZ E; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 08/22/2025; CHARGES: 1) DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O/FIN RES; 2) WARRANT CAPIAS NORTH RICHLAND HILLS PD – SPEEDING 10% OR OVER 40MPH/30MPH; 3) WARRANT RICHLAND HILLS PD – EXPIRED REGISTRATION/LICENSE PLATES; 4) WARRANT RICHLAND HILLS PD – FAILURE TO APPEAR; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY MUKENDI, DANNY KANKU; B/M; POB: CONGO; AGE: 31; ADDRESS: NORTH RICHLAND HILLS TXARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: OLIVAREZ E; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 08/22/2025; CHARGES: 1) DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O/FIN RES; 2) WARRANT CAPIAS NORTH RICHLAND HILLS PD – SPEEDING 10% OR OVER 40MPH/30MPH; 3) WARRANT RICHLAND HILLS PD – EXPIRED REGISTRATION/LICENSE PLATES; 4) WARRANT RICHLAND HILLS PD – FAILURE TO APPEAR; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY

ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: BOWER R; BOOKING OFFICER: BILYEU C; ARREST DATE: 08/23/2025; CHARGES: 1) DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES; 2) WARRANT ALIAS EULESS PD – DWLI, FMFR, FTA; RELEASE REASON: COUNTY CASH BOND GETTIG, JOSHUA PHILIP; W/M; POB: MO; AGE: 48; ADDRESS: COLLEYVILLE TX; OCCUPATION: UNEMPLOYEDARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: BOWER R; BOOKING OFFICER: BILYEU C; ARREST DATE: 08/23/2025; CHARGES: 1) DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES; 2) WARRANT ALIAS EULESS PD – DWLI, FMFR, FTA; RELEASE REASON: COUNTY CASH BOND

ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: ROSS J; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 08/23/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) UNL CARRYING WEAPON; RELEASE REASON: COUNTY SURETY BOND POWESHIEK-NAIFEH, ROBERT; W/M; POB: OK; AGE: 67; ADDRESS: COPPELL TX; OCCUPATION: RETIREDARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: ROSS J; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 08/23/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) UNL CARRYING WEAPON; RELEASE REASON: COUNTY SURETY BOND

ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: KAMPPI J; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ J; ARREST DATE: 08/24/2025; CHARGES: WARRANT BEDFORD PD – DWI 3RD OR MORE; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY COOPER, BOBBY WALTER; W/M; POB: TX; AGE: 43; ADDRESS: HURST TXARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: KAMPPI J; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ J; ARREST DATE: 08/24/2025; CHARGES: WARRANT BEDFORD PD – DWI 3RD OR MORE; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY

ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: SOLTYSIAK J; BOOKING OFFICER: BILLY C; ARREST DATE: 08/26/2025; CHARGES: 1) WARRANT ALIAS X2 EULESS PD – PUBLIC INTOX, FTA; 2) WARRANT CAPIAS X44 HURST PD – EXPIRED REGISTRATION, EXPIRED OPERATORS LICENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, FAILURE TO APPEAR/BAIL JUMPING, EXPIRED REGISTRATION, FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY, EXPIRED OPERATORS LICENSE, VIOLATE PROMISE TO APPEAR, CRIMINAL MISCHIEF/CLASS C-UNDER 100, DRIVING WHILE LICENSE INVALID, EXPIRED REGISTRATION, FAILURE TO APPEAR/BAIL JUMPING, VIOLATE PROMISE TO APPEAR, CRIMINAL MISCHIEF/CLASS C-UNDER 100, DRIVING WHILE LICENSE INVALID, EXPIRED REGISTRATION, FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY, DROVE WRONG WAY ON ONE-WAY ROADWAY, EXPIRED OPERATORS LICENSE, VIOLATE PROMISE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR/VAIL JUMPING, DRIVING WHILE LICENSE INVALID, RAN STOP SIGN, EXPIRED REGISTRATION, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, FAILURE TO APPEAR/BAIL JUMPING, OPEN CONTAINER, FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY, DISPLAY WRONG REG INSIGNIA, EXPIRED REGISTRATION, EXPIRED OPERATORS LICENSE, FAILURE TO APPEAR/BAIL JUMPING, FAILURE TO APPEAR/BAIL JUMPING, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY, FAILURE TO APPEAR/BAIL JUMPING, DRIVING WHILE LICENSE INVALID, EXPIRED REGISTRATION, FAILURE TO APPEAR/BAIL JUMPING, NO DRIVERS LICENSE, FAILURE TO APPEAR/BAIL JUMPING, NO LP OR NO FRONT LICENSE PLATE, DRIVING WHILE LICENSE INVALID, FAILURE TO APPEAR/BAIL JUMPING ; RELEASE REASON: RELEASED PER HOLDING AGENCY TURNER, WILLIAM TAYLOR; W/M; POB: TX; AGE: 39; ADDRESS: HURST TX; OCCUPATION: LANDSCAPING-TURN YOUR LAWN AROUNDARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: SOLTYSIAK J; BOOKING OFFICER: BILLY C; ARREST DATE: 08/26/2025; CHARGES: 1) WARRANT ALIAS X2 EULESS PD – PUBLIC INTOX, FTA; 2) WARRANT CAPIAS X44 HURST PD – EXPIRED REGISTRATION, EXPIRED OPERATORS LICENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, FAILURE TO APPEAR/BAIL JUMPING, EXPIRED REGISTRATION, FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY, EXPIRED OPERATORS LICENSE, VIOLATE PROMISE TO APPEAR, CRIMINAL MISCHIEF/CLASS C-UNDER 100, DRIVING WHILE LICENSE INVALID, EXPIRED REGISTRATION, FAILURE TO APPEAR/BAIL JUMPING, VIOLATE PROMISE TO APPEAR, CRIMINAL MISCHIEF/CLASS C-UNDER 100, DRIVING WHILE LICENSE INVALID, EXPIRED REGISTRATION, FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY, DROVE WRONG WAY ON ONE-WAY ROADWAY, EXPIRED OPERATORS LICENSE, VIOLATE PROMISE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR/VAIL JUMPING, DRIVING WHILE LICENSE INVALID, RAN STOP SIGN, EXPIRED REGISTRATION, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, FAILURE TO APPEAR/BAIL JUMPING, OPEN CONTAINER, FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY, DISPLAY WRONG REG INSIGNIA, EXPIRED REGISTRATION, EXPIRED OPERATORS LICENSE, FAILURE TO APPEAR/BAIL JUMPING, FAILURE TO APPEAR/BAIL JUMPING, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY, FAILURE TO APPEAR/BAIL JUMPING, DRIVING WHILE LICENSE INVALID, EXPIRED REGISTRATION, FAILURE TO APPEAR/BAIL JUMPING, NO DRIVERS LICENSE, FAILURE TO APPEAR/BAIL JUMPING, NO LP OR NO FRONT LICENSE PLATE, DRIVING WHILE LICENSE INVALID, FAILURE TO APPEAR/BAIL JUMPING ; RELEASE REASON: RELEASED PER HOLDING AGENCY

ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: FOSS M; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 08/28/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR RHEUBOTTOM, VICTORIA DENISE; B/F; POB: MD; AGE: 20; ADDRESS: HALTOM CITY TX; OCCUPATION: RBTARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: FOSS M; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 08/28/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR

ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: CRITTENDEN R; BOOKING OFFICER: BILYEU C; ARREST DATE: 08/28/2025; CHARGES: 1) DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES; 2) WARRANT CLIAS WESTWORTH PD – DWLI, FTA, FMFR-3RD; 3) WARRANT ALIAS RICHLAND HILLS PD – EXPIRED REGISTRATION/LICENSE PLATES, SPEEDING>10% OVER, FAILURE TO APPEAR GARCIA, JUAN LUIS; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 31; ADDRESS: FORT WORTH TX; OCCUPATION: ROOFERARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: CRITTENDEN R; BOOKING OFFICER: BILYEU C; ARREST DATE: 08/28/2025; CHARGES: 1) DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES; 2) WARRANT CLIAS WESTWORTH PD – DWLI, FTA, FMFR-3RD; 3) WARRANT ALIAS RICHLAND HILLS PD – EXPIRED REGISTRATION/LICENSE PLATES, SPEEDING>10% OVER, FAILURE TO APPEAR

