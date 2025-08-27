Wednesday, August 27, 2025
LocalNewsOnly
Grapevine, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
CHENEVERT, JOHN FREDERICK JR; W/M; POB: TX; AGE: 25; ADDRESS: HALTOM CITY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOUA-BROWN M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 8/13/2025; CHARGES: 1) WARRANT KENNEDALE PD – NO DRIVERS LICENSE; 2) WARRANT KENNEDALE PD – FAILURE TO APPEAR
BUCHANAN, MICHAEL DONTA; B/M; POB: MS; AGE: 23; ADDRESS: HURST TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 8/13/2025; CHARGES: 1) ASSAULT-PHYSICAL CONTACT; 2) WARRANT NORTH RICHLAND HILLS PD – THEFT LESS THAN $100; 3) WARRANT DENTON PD – THEFT UNDER $100
WHITT, DESTIN TIMOTHY; W/M; POB: TX; AGE: 29; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 8/13/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
MOJICA, JOEY; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 35; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/13/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND
ESTRADA, JESSICA MARTINEZ; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 38; ADDRESS: WAXAHACHIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HENSLEY B; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/14/2025; CHARGES: WARRANT WEATHERFORD PD – FRAUD USE/POSS IDENT INFO # ITEMS <5 ELDERLY
WHITT, DESTIN TIMOTHY; W/M; POB: TX; AGE: 29; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/14/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
BARGER, ASHLEY NICOLE; W/F; POB: TX; AGE: 41; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: LAPPE A; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 8/14/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B>=1G<4G; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 3) WARRANT HURST PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 4) WARRANT HURST PD – FAILURE TO APPEAR/BAIL JUMPING
JOHNSON, KATHERINE MORRISON; W/F; POB: TX; AGE: 55; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: LAPPE A; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 8/14/2025; CHARGES: CAPIAS FLOWER MOUND PD – POSS OF DRUG PARAPH
NIETO, MARCO ANTONIO HERNANDEZ; W/M; POB: TX; AGE: 35; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/14/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
CABRERA MONTANO, XAVIER; W/M HISPANIC; POB: VENEZUELA; AGE: 21; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: OSBORNE B; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/14/2025; CHARGES: POSS CS PG 2<1G
The ultimate relaxation experience!
STANAGE, STEPHEN CHRISTOPHER; W/M; POB: TX; AGE: 51; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SYROME A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/14/2025; CHARGES: 1) THEFT OF SERV>=$100<$750; 2) PUBLIC INTOXICATION; 3) WARRANT DALLAS CO SO – THEFT PROP>=$100<$750
MAHONEY, DANIEL PATRICK; W/M; POB: IA; AGE: 49; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 8/15/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
HARRIS, RAYNETTA MARIETTE; B/F; POB: TX; AGE: 25; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOELLER J; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/15/2025; CHARGES: 1) THEFT PROP<$2500 2/MORE PREV CONV; 2) WARRANT FORT WORTH PD – THEFT PROP<$2500 2/MORE PREV CONV; 3) WARRANT FORT WORTH PD – THEFT PROP<$2500 2/MORE PREV CONV; 4) WARRANT ROUND ROCK PD – THEFT SJF
REYES, WENDY CAROLINA; W/F HISPANIC; POB: VENEZUELA; AGE: 36; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: PETERSEN K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/15/2025; CHARGES: 1) THEFT PROP>=$100<$750; 2) THEFT PROP>=$100<$750
JONES, TYNISHA LAVONNE; B/F; POB: NE; AGE: 27; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: WOLAN P; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/15/2025; CHARGES: THEFT PROP<$2500 2/MORE PREV CONV; 2) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – NO DL; 3) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – FMFR
DABOIN-CARABALLO, YEDUINSO; W/M HISPANIC; POB: VENEZUELA; AGE: 23; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: WILBANKS C; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/15/2025; CHARGES: 1) EVADING ARREST DETENTION; 2) ENGAGING IN ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY
LILLARD, TYISHA LANE; B/F; POB: NE; AGE: 23; ADDRESS: ARLIGNTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: WOLAN P; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/15/2025; CHARGES: THEFT PROP>=$100<$750
OLIVAR-GONZALEZ, RENY ALBERTO; W/M HISPANIC; POB: VENEZUELA; AGE: 24; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: WILBANKS C; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/15/2025; CHARGES: EVADING ARREST DETENTION; 2) ENGAGING IN ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY
FORD, TUDARIUS JAVONNE; B/M; POB: MS; AGE: 32; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/15/2025; CHARGES: WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – NO DL
POLK, ASHLEY YVONNE; B/F; POB: TX; AGE: 36; ADDRESS: CORSICANA TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/15/2025; CHARGES: 1) UNL USE OF CRIMINAL INSTRUMENT; 2) THEFT PROP<$2500 2/MORE PREV CONV; 3) WARRANT TARRANT CO SO – THEFT PROP>=$100<$750; 4) WARRANT TARRANT CO SO – THEFT PROP <$2500 2/MORE PREV CONV; 5) WARRANT TARRANT CO SO – THEFT PROP<$2500 2/MORE PREV CONV; 6) WARRANT DALLAS CO SO – EVADING ARREST DET W/PREV CONV; 7) WARRANT TARRANT CO SO – THEFT PROP<$2500 2/MORE PREV CONV; 8) WARRANT TARRANT CO SO – THEFT PROP<$2500 2/MORE PREV CONV; 9) WARRANT DALLAS CO SO – ENGAGING IN ORG CRM ACT; 10) WARRANT GRAPEVINE PD – THEFT PROP<$2500 2/MORE PREV CONV; 11) WARRANT DALLAS CO SO – THEFT PROP<$2500 2/MORE PREV CONV; 12) WARRANT DALLAS CO SO – INSBD/FAIL TO IDENTIFY GIVING FALSE/FICTITIOUS INFO
GLOVER, MYRIELLE LACHELLE; B/F; POB: TX; AGE: 28; ADDRESS: CORSICANA TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/15/2025; CHARGES: 1) THEFT PROP<$2500 2/MORE PREV CONV; 2) UNL USE OF CRIMINAL INSTRUMENT; 3) WARRANT CEDAR HILL PD – THEFT UNDER $100
DENISON, DAVID NATHAN; W/M; POB: CANADA; AGE: 42; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/15/2025; CHARGES: ASSAULT-FAMILY VIOLENCE (CLASS C)
COLVIN, SHERI LYNN; W/F; POB: TX; AGE: 47; ADDRESS: NORTH RICHLAND HILLS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/16/2025; CHARGES: WARRANT TARRANT CO SO – POSS CS PG 1-1/B>=1G<4G
SILVA, J JESUS JR; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 37; ADDRESS: HALTOM CITY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/16/2025; CHARGES: POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
PEREZ-MATEO, HENRY GEOVANY; W/M HISPANIC; POB: GUATEMALA; AGE: 36; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MIRAMONTES K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/16/2025; CHARGES: 1) INTERFER W/PUBLIC DUTIES; 2) ASSAULT-THREATENS BODILY INJURY
Regenerative Skincare!
SANCHEZ, GABRIELLE RENA; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 24; ADDRESS: FLOWER MOUND TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 8/16/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2<1G; 2) PUBLIC INTOXICATION; 3) WARRANT SOUTHLAKE PD – SPEEDING; 4) WARRANT SOUTHLAKE PD – EXP LP; 5) WARRANT SOUTHLAKE PD – DWLI
PEREZ-MATEO, NORVIN RUMALDO; W/M HISPANIC; POB: GUATEMALA; AGE: 32; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MIRAMONTES K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 8/16/2025; CHARGES: AGG ASSLT W/DEADLY WEAPON
KITA, NAIM; W/M; POB: TX; AGE: 39; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 8/16/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJ
HAYNES, DERRELL JAMAL; B/M; POB: AL; AGE: 29; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SYROME A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/16/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 2) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DRIVER NOT USING SEAT BELT; 3) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 4) WARRANT ARLINGTON PD – NO SEAT BELT OR NOT PROPERLY SECURED-DRIVER 15 AND OVER; 5) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – NO DL; 6) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – FMFR; 7) POSS CS PG 2>=1G<4G
STAMPS, MICHAEL SHAWN; B/M; POB: IL; AGE: 48; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/16/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – NO DRIVERS LICENSE; 2) WARRANT PARKER CO SO – NO LP; 3) WARRANT PARKER CO SO – NO DL; 4) WARRANT PARKER CO SO – FAILURE TO APPEAR
DANIELS, DUANE JAMES; B/M; POB: IA; AGE: 68; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/17/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER
YI, PAMELA; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 21; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 8/17/2025; CHARGES: POSS MARIJ < 2OZ
LLESO, WILSON IRHIASUAN; B/M; POB: TX; AGE: 37; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 8/17/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
VALDOVINOSMORUA, MARCO ANTONIO; W/M HISPANIC; POB: CA; AGE: 29; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 8/17/2025; CHARGES: 1) WARRANT SOUTHLAKE PD – SPEEDING; 2) WARRANT PANTEGO PD – SPEEDING; 3) WARRANT PANTEGO PD – FAIL TO SIGNAL LANE CHANGE; 4) WARRANT PANTEGO PD – FTA
JAMISON, OLIVIA DELAINE; B/F; POB: TX; AGE: 27; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 8/17/2025; CHARGES: 1) WARRANT HURST PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 2) WARRANT HURST PD – SPEEDING/SCHOOL ZONE 49MPH IN A 25MPH ZONE; 3) WARRANT BENBROOK PD – DISPLAY EXP REGISTRATION; 4) WARRANT BENBROOK PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY
COZ OXIAKJ, RICARDO; W/M HISPANIC; POB: GUATEMALA; AGE: 20; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 8/17/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >= 0.15
OLVERA, MARK; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 29; ADDRESS: KAUFMAN TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 8/17/2025; CHARGES: ASSAULT-FAMILY VIOLENCE (CLASS C)
QUIROZ, KAMRYN LOURDES; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 22; ADDRESS: JUSTIN TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 8/18/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2>=1G<4G; 2) POSS MARIJ<2OZ
MILLER, KENMUNTA MALACHI; B/M; POB: AR; AGE: 22; ADDRESS: JUSTIN TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 8/18/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B>=1G<4G; 2) POSS CS PG 1/1-B>=1G<4G; 3) POSS CS PF 2<1G; 4) UNL CARRYING WEAPON
HILL, JOSHUA ALLEN; W/M; POB: MN; AGE: 34; ADDRESS: MANSFIELD TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: CUELLAR L; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 8/18/2025; CHARGES: POSS CS PG 3<28G
MCDUFF, JOE WESLEY; W/M; POB: TX; AGE: 50; ADDRESS: COLLEYVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 8/18/2025; CHARGES: ASSAULT-PHYSICAL CONTACT
COLE, BRITTANY ANN; B/F; POB: WI; AGE: 37; ADDRESS: MILWAUKEE WI
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: WOLAN P; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 8/18/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – CREDIT CARD OR DEBIT CARD ABUSE; 2) WARRANT CARROLLTON PD – SPEEDING
ROBLES, JOSE LUIS; W/M HISPANIC; POB: CA; AGE: 32; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MCWILLIAMS N; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 8/18/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – THEFT PROP>=$100<$750
HEATER, JEREMY JOHN; W/M; POB: MI; AGE: 49; ADDRESS: HIRAM GA
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 8/19/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
AUTRY, KRISTI LYNN; W/F; POB: TX; AGE: 46; ADDRESS: NORTH RICHLAND HILLS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 8/19/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
CALLAHAN, DEBORAH YOUNG; W/F; POB: TX; AGE: 63; ADDRESS: ROANOKE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 8/19/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
LAKHANI, KARIM; A/M; POB: PAKISTAN; AGE: 55; ADDRESS: CARROLLTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: CUELLAR L; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 8/19/2025; CHARGES: WARRANT FORT BEND COUNTY – CRIMINAL TRESPASS
GARCIA, AINSLEY; W/M HISPANIC; POB: CA; AGE: 34; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TRINIDAD S; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 8/19/2025; CHARGES: 1) WARRANT COPPELL PD – NO DL; 2) WARRANT COPPELL PD – SPEEDING-HWY 10% ABOVE LIMIT 83/55
ROACH, WILLIAM DANIEL; W/M; POB: OH; AGE: 59; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 8/19/2025; CHARGES: WARRANT GRAND PRAIRIE PD – SPEEDING IN 70 MILE ZONE 85MPH IN A 70MPH ZONE
TEEGARDIN, CARA KAYE; W/F; POB: MN; AGE: 55; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 8/19/2025; CHARGES: WARRANT SOUTHLAKE PD – EXPIRED OPERATORS LICENSE
JOHNSON, LUZETTA; B/F; POB: TX; AGE: 51; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 8/19/2025; CHARGES: 1) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 2) PEDESTRIAN SAFETY-CERTAIN AREAS PROHIBITED BY CITY ORDINANCE
MARIA DE JESUS, JOSE; W/M; POB: GUATEMALA; AGE: 27; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN BT; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 8/20/2025; CHARGES: 1) ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER; 2) PUBLIC INTOXICATION
SMITH, JARED CLYDE; W/M; POB: TX; AGE: 46; ADDRESS: TYLER TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 8/20/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – EXPIRED REGISTRATION; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – POSSESS DRUG PARA; 3) WARRANT GRAPEVINE PD – FTA; 4) WARRANT GRAPEVINE PD – FTA
GRAY, TAYLOR HOLDEN; B/M; POB: NY; AGE: 38; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: OSBORNE B; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 8/20/2025; CHARGES: 1) WARRANT TARRANT CO SO – DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) WARRANT ARLINGTON PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY
Linda Baker, Crime Reporter
LNO relies on the Federal and State Freedom of Information Act to obtain public information. LNO has been reporting on arrests in the area since 2000. If you have been proven innocent or the charges dismissed please contact LNO at [email protected].
LNO Policy: Considering the time it takes to clear most cases through the court system, LNO does not have the ability to track the eventual outcome of every arrest. LNO often is requested to remove data based on alleged clearance of charges at a later date. LNO therefore is expanding and restating our policy on removing information by request at a later date from the archives dating back to 2000. If you have been reported as arrested and subsequently been cleared of the arrest charges; you may inform LNO with verifiable information. Although LNO is not obligated to remove information based on the information below, as such information was obtained from Law Enforcement and was believed to be true and correct at the time of posting, you have another option, please read carefully. CLEARED OF CHARGES MEANS THE CHARGES WERE DISMISSED OR YOU WERE FOUND NOT GUILTY. SEND A COPY OF THIS INFORMATION VIA EMAIL TO [email protected]. LNO will provide equal coverage to same or removal of information at requester’s choice. Note: A downward plea, for example “obstruction of a roadway” in lieu of a DWI/DUI is not considered “cleared of charges”. If on the other hand, received a deferred adjudication with the charges deferred or dismissed upon successful completion and with verifiable documentation or if an expungement order is presented; LNO will remove the photo and text at no charge. NOTE: LNO does not control any third-party search engines such as Google, Yahoo, etc.; LNO does not provide the information directly to any Internet Search Engine nor has any ability to remove that information. LNO does not sell any information on its site to any other entities. Information is obtained through FOIA and available to the public; as reported by law enforcement. You should check with an attorney concerning Open Records statutes prior to making any assumption of LNO rights to publish same.
Questions? [email protected]