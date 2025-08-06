Wednesday, August 6, 2025
LocalNewsOnly
Grapevine, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
ZAVALA, TANNER BRADY; W/M; POB: TX; AGE: 24; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 07/28/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
FRAZIER, TAREK JAMAHL; B/M; POB: CO; AGE: 31; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TAYLOR C; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 07/28/2025; CHARGES: 1) WARRANT TCSO – BURGLARY OF BUILDING; 2) WARRANT TCSO – THEFT PROP>=$2500<30K; 3) WARRANT TCSO – THEFT PROP<$2500 2/MORE PREV CONV
MUHAMMAD, MUSTAFA MUNIR; B/M; POB: GA; AGE: 40; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 07/28/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – DISORDERLY CONDUCT-INDECENT EXPOSURE
GARCIA, FERNANDO; W/M HISPANIC; POB: UT; AGE: 55; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VANDIFORD C; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 07/28/2025; CHARGES: 1) THEFT PROP >=$750<$2500; 2) WARRANT FORT WORTH PD – THEFT OF PROPERTY $100-$750
GONZALES, CATHY JO; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 52; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VANDIFORD C; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 07/28/2025; CHARGES: 1) UNL USE OF CRIMINAL INSTRUMENT; 2) THEFT PROP<$2500 2/MORE PREV CONV; 3) WARRANT FRISCO PD – FMFR
MCGHEE, JESSE CARL; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 39; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TRINIDAD S; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 07/28/2025; CHARGES: 1) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP; 2) PUBLIC INTOXICATION
VASQUEZ, MELANI MADAL; W/F HISPANIC; POB: EL SALVADOR; AGE: 27; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: OLSEN M; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 07/28/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER
SANWAL, RISHI NANDAN; A/M; POB: CA; AGE: 40; ADDRESS: EL DORADO HILLS CA
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 07/28/2025; CHARGES: POSS MARIJ<2OZ
DIAZ RODRIGUEZ, DANIELA XIOMARA; W/F; POB: EL SALVADOR; AGE: 30; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 07/29/2025; CHARGES: 1) WARRANT HALTOM CITY PD – CHILD NOT SECURED BY SAFETY BELT; 2) WARRANT HALTOM CITY PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 3) WARRANT HALTOM CITY PD – NO DRIVERS LICENSE; 4) WARRANT HALTOM CITY PD – SPEEDING 10 PERCENT OR OVER 80MPH IN A 60MPH ZONE; 5) WARRANT HALTOM CITY PD – FAILURE TO APPEAR; 6) WARRANT IRVING PD – NO VALID DRIVERS LICENSE; 7) WARRANT IRVING PD – FAILURE TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY
PEREZ, ANNDREA; W/F; POB: TX; AGE: 22; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 07/29/2025; CHARGES: WARRANT ARLINGTON PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
ROMERO, EDGAR ALLEN; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 35; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROMAN S; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 07/29/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – INDECENCY W/CHILD SEXUAL CONTACT
YSASSL, OSCAR JR; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 31; ADDRESS: VICTORIA TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROMAN S; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 07/29/2025; CHARGES: WARRANT IRVING PD – FMFR
FERGUSON, DAVID MICHAEL; W/M; POB: PUERTO RICO; AGE: 46; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HALE C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 07/30/2025; CHARGES: 1) POSS DANGEROUS DRUG; 2) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 3) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DISPLAY FICTITIOUS LICENSE PLATE; 4) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 5) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 6) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – HANDICAPPED PARKING ONLY FIRST OFFENSE; 7) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – EXPIRED DL; 8) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 9) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY COLLISION; 10) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FAILURE TO CONTROL SPEED; 11) WARRANT DALLAS COUNTY – POSS CS PG 1/1-B<1G
ZAMUDIO ESPINOZA, ELVIRA; W/F HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 40; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 07/30/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER; 2) FAIL TO IDENTIFY GIVING FALSE/FICTITIOUS INFO
ALEJANDRO SANDERS, CARLOS; W/M HISPANIC; POB: HONDURAS; AGE: 27; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 07/30/2025; CHARGES: 1) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 2) CHILD UNDER 8 NOT SECURED BY SAFETY BELT; 3) NO VALID DRIVERS LICENSE; 4) FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY
HALL, TODD WILLIAM; W/M; POB: TX; AGE: 61; ADDRESS: BEDFORD TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 07/30/2025; CHARGES: 1) CAPIAS FLOWER MOUND PD – VIOLATE WRITTEN PROMISE TO APPEAR; 2) CAPIAS FLOWER MOUND PD – FAILURE TO APPEAR; 3) CAPIAS FLOWER MOUND PD – FAILURE TO APPEAR; 4) CAPIAS GARLAND PD – FMFR; 5) CAPIAS GARLAND PD – NO VALID DL – CLASS C
CASTRO, DIEGO; W/M HISPANIC; POB: GUATEMALA; AGE: 21; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 07/31/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
PRICE, DAWN MONIQUE; B/F; POB: LA; AGE: 48; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 07/31/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – EXPIRED DRIVERS LICENSE; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 3) WARRANT IRVING PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 4) WARRANT IRVING PD – FMFR; 5) WARRANT IRVING PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID
CHAVEZ, RAMIO; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 53; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 07/31/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND; 2) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP
MESSER, TRENTON JAMES; W/M; POB: TX; AGE: 22; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 07/31/2025; CHARGES: POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
MILLER, JARRED MATTHEW; W/M; POB: OK; AGE: 37; ADDRESS: SOUTHLAKE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 07/31/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
WALDO, AARON JOSEPH; W/M; POB: KS; AGE: 38; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 07/31/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
MENDOZA, MAXIMO RAMOS JR; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 48; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAVENS J; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 07/31/2025; CHARGES: 1) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – VIOLATION OF MOTOR VEHICLE INSPECTION LAW; 2) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – SPEEDING – 50MPH IN A 40MPH ZONE; 3) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – FAILURE TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 4) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – DRIVING WHILE MOTOR VEHICLE W/O DRIVERS LICENSE; 5) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – RAN RED LIGHT; 6) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – SPEEDING 59MPH IN A 45MPH ZONE; 7) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – SPEEDING 71 IN A 45MPH ZONE; 8) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – DRIVING MOTOR VEHICLE W/O DRIVERS LICENSE; 9) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – FAILURE TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 10) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – STATE REGISTRATION LAW; 11) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED/REVOKED; 12) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – DRIVING MOTOR VEHICLE W/O DRIVERS LICENSE; 13) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – SPEEDING – 67MPH IN 30MPH ZONE; 14) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – OPERATE MOTOR VEHICLE W/EXPIRED DL; 15) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – STATE REGISTRATION LAW; 16) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 17) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED/REVOKED; 18) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – RAN STOP SIGN AT MARKED STOP LINE
CHANCHO LOCK, ESTUARDO MISAEL; W/M HISPANIC; POB: GUATEMALA; AGE: 26; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 07/31/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
