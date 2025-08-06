Wednesday, August 6, 2025
LocalNewsOnly
Grapevine, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
PERUCH CUYUCH, WILMER; W/M HISPANIC; POB: GUATEMALA; AGE: 21; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SALAZAR T; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 07/22/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
PERUCH CUYUCH, MARVIN JEREMIAS; W/M HISPANIC; POB: GUATEMALA; AGE: 27; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SALAZAR T; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 07/22/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
WILLIAMS, KEVON CONTREAL; B/M; POB: TX; AGE: 22; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: POOLE O; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 07/22/2025; CHARGES: CRIMINAL TRESPASS
PRICE, RILEY BLAKE; W/M; POB: TX; AGE: 22; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 07/22/2025; CHARGES: 1) WARRANT BEDFORD PD – NO DRIVERS LICENSE; 2) WARRANT BEDFORD PD – FMFR; 3) WARRANT BEDFORD PD – VIOLATE PROMISE TO APPEAR; 4) WARRANT SOUTHLAKE PD – NO DL; 5) WARRANT SOUTHLAKE PD – FAIL TO SIGNAL LANE CHANGE; 6) WARRANT SOUTHLAKE PD – FMFR; 7) WARRANT SOUTHLAKE PD – FTA; 8) WARRANT SOUTHLAKE PD – FMFR; 9) WARRANT SOUTHLAKE PD – NO DL; 10 ) WARRANT EULESS PD – FMFR; 11) WARRANT EULESS PD – CRIMINAL MISCHIEF UNDER $100; 12) WARRANT EULESS PD – TRAFFIC CONTROL RED LIGHT; 13) WARRANT EULESS PD – NO DL; 14) WARRANT EULESS PD – MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL; 15) WARRANT EULESS PD – NO DL; 16) WARRANT EULESS PD – FTA; 17) WARRANT EULESS PD – REGISTRATION (EXPIRED); 18) WARRANT EULESS PD – FTA; 19) WARRANT EULESS PD – NO DL; 20) WARRANT EULESS PD – FMFR; 21) WARRANT EULESS PD – UNREGISTERED VEHICLE; 22) WARRANT EULESS PD – REGISTRATION (OPERATER VEHICLE WITHOUT INSIGNIA); 23) WARRANT EULESS PD – FTA; 24) WARRANT EULESS PD – DISREGARD TRAF CONTROL (NO ENTER/NO LEFT TURN); 25) WARRANT EULESS PD – FMFR; 26) WARRANT EULESS PD – REGISTRATION (EXPIRED); 27) WARRANT EULESS PD – FTA
MAGDALENO-VIRAMONTES, JOSE LUIS; W/M; POB: MEXICO; AGE: 30; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SALAZAR T; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 07/22/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED>=0.15; 2) DUTY ON STRIKING UNATTENDED VEHICLE
MACHEMEHL, MOLLY RUTH; W/F; POB: TX; AGE: 49; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 07/23/2025; CHARGES: VIOL BOND/PROTECTIVE ORDER
BROWN, JEREMY GERMAINE; B/M; POB: TX; AGE: 40; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 07/23/2025; CHARGES: 1) WARRANT LANCASTER PD – FAIL TO SHOW FINANCIAL RESPONSIBILITY; 2) WARRANT LANCASTER PD – VIOLATION OF PROMISE TO APPEAR; 3) WARRANT LANCASTER PD – NO DRIVERS LICENSE; 4) WARRANT LANCASTER PD – SPEEDING 56/40; 5) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – FTMFR; 6) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – STATE REG LAW – REG
MORATAYA GONZALEZ, WILLIAM ALEXANDER; W/M HISPANIC; POB: EL SALVADOR; AGE: 47; ADDRESS: TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 07/23/2025; CHARGES: POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
PHILLIPS, SEDARIUS DEMARQUE; B/M; POB: TX; AGE: 23; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 07/23/2025; CHARGES: 1) WARRANT DALLAS COUNTY – ASSAULT CAUSES BOD INJ; 2) WARRANT DALLAS COUNTY – EVADING ARREST DETENTION; 3) WARRANT DALLAS COUNTY – ASSAULT F/V; 4) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – NO DL; 5) WARRANT ARLINGTON PD – U-TURN WHERE PROHIBITED BY SIGN
ADCOCK, RONALD KEITH JR; W/M; POB: TX; AGE: 39; ADDRESS: BEDFORD TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 07/23/2025; CHARGES: 1) VIOLATE CURFEW IN CITY PARKS; 2) WARRANT EULESS PD – FAILED TO SIGNAL LANE CHANGE; 3) WARRANT EULESS PD – NO DL; 4) WARRANT EULESS PD – POSS DRUG PARA; 5) WARRANT EULESS PD – POSS DRUG PARA; 6) WARRANT EULESS PD – FTA; 7) WARRANT EULESS PD – FTA; 8) WARRANT EULESS PD – NO DL; 9) WARRANT EULESS PD – REGISTRATION (EXPIRED); 10) WARRANT ARLINGTON PD – OFFENSIVE/PROVOCATIVE CONTACT (NON FAMILY VIOLENCE); 11) WARRANT ARLINGTON PD – DRIVING WHILE TEXAS LICENSE IS INVALID; 12) WARRANT IRVING PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 13) WARRANT YOUNG COUNTY – BURGLARY OF HABITATION
The ultimate relaxation experience!
LACEY, MILAN TROY JACOB; W/M; POB: TX; AGE: 35; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 07/24/2025; CHARGES: ASSAULT-FAMILY VIOLENCE (CLASS C)
VARICK, MICHAEL KENT; W/M; POB: NV; AGE: 66; ADDRESS: DENTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 07/24/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER; 2) POSS CS PG 2>=4G<400G; 3) POSS CS PF 1/1-B<1G
PHILLIPS, JEFFREY LYNN II; B/M; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 07/24/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ<=5LBS>4OZ; 2) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – SPEEDING 60/45; 3) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – FAIL TO FASTEN SEAT BELTS-DRIVER/PASSENGER 15+
MAINE, DENNIS; B/M; POB: LA; AGE: 48; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 07/24/2025; CHARGES: THEFT PROP <$2500 2/MORE PREV CONV
BOSTICK, DIANA JANE; W/F; POB: NM; AGE: 46; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MCALEER C; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 07/24/2025; CHARGES: 1) WARRANT DENTON CO SO – FTA – THEFT PROP <$100 W/PREV CONV; 2) WARRANT DENTON CO SO – FTA – FAIL TO GIVE FALSE/FICTITIOUS INFO
MYUNG, ALLEN JAESEOK; A/M; POB: CA; AGE: 22; ADDRESS: CARROLLTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: WOLAN P; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 07/24/2025; CHARGES: 1) WARRANT COLLIN CO SO – CREDIT CARD OR DEBIT CARD ABUSE; 2) WARRANT COLLIN CO SO – CREDIT CARD OR DEBIT CARD ABUSE; 3) WARRANT DALLAS CO SO – PV BURG OF VEHICLE W/2+ CONV IAT; 4) WARRANT DALLAS CO SO – PV BURGLARY OF BUILDING; 5) WARRANT DALLAS CO SO – INVASIVE VISUAL RECORDING; 6) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – PI
BENZENHAFER, DONAVAN; A/M; POB: NV; AGE: 26; ADDRESS: ROWLETT TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAVENS J; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 07/24/2025; CHARGES: WARRANT WESTLAKE PD – SPEEDING
LOPEZ, ANTONIO; W/M HISPANIC; POB: CA; AGE: 34; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 07/24/2025; CHARGES: POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
BRINK, ALBERT ELMER III; W/M; POB: IL; AGE: 34; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: EDSON J; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 07/25/2025; CHARGES: WARRANT WILLIAMSON CO SO – BOND FORFEITURE DRIVING WHILE INTOXICATED
DALUZ, DAVID ANTONIO; W/M; POB: TX; AGE: 44; ADDRESS: NORTH RICHLAND HILLS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 07/25/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B>=1G<4G; 2) WARRANT PLANO PD – RED LIGHT – DISREGARD TURNING RIGHT
Regenerative Skincare!
ZAPATA, RICARDO; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 30; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAVENS J; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 07/25/2025; CHARGES: 1) CAPIAS GRAPEVINE PD – ASSAULT-THREATENS BODILY INJURY; 2) CAPIAS GRAPEVINE PD – CRIMINAL MISCHIEF (DAMAGES OR DESTROYS)
SMTIH, TAJAH; W/F; POB: OK; AGE: 43; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 07/25/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
KENRICK, HAROLD; W/M; POB: MI; AGE: 65; ADDRESS: HOUSTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 07/25/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
PARKS, BRANDON; W/M; POB: OK; AGE: 49; ADDRESS: OK
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 07/26/2025; CHARGES: POSS CS PG 2>=1G<4G
COOPER, FRENCHIE; B/F; POB: TX; AGE: 47; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 07/26/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
JUAREZ, ANTONIO NOEL; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 21; ADDRESS: KELLER TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 07/26/2025; CHARGES: PURCHASE FURNISH ALCOHOL TO A MINOR
MENDOZA, JOSE QUINTERO; W/M; POB: MEXICO; AGE: 21; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MCWILLIAMS N; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 07/27/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
RAMOS-CAMACHO, SERAFIN; W/M; POB: MEXICO; AGE: 55; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MCWILLIAMS N; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 07/27/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
ODOM, CHARLIE RAY; B/M; POB: MS; AGE: 43
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: POOLE O; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 07/27/2025; CHARGES: 1) WARRANT LEWISVILLE PD – NO DRIVERS LICENSE; 2) WARRANT LEWISVILLE PD – NO DRIVERS LICENSE; 3) WARRANT CORINTH PD – NO DRIVERS LICENSE; 4) WARRANT CORINTH PD – NO PROOF OF FIN RESP; 5) WARRANT CORINTH PD – NO DRIVER LICENSE; 6) WARRANT CORINTH PD – NO PROOF FIN RESP; 7) WARRANT CORINTH PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 8) WARRANT CORINTH PD – NO PROOF FIN RESP; 9) WARRANT CORINTH PD – DRIVE WHILE LICENSE INVALID; 10) WARRANT CORINTH PD – NO PROOF FIN RESP; 11) WARRANT CORINTH PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
SAAVEDRA, JOSIAH JACOB; W/M HISPANIC; POB: NM; AGE: 26; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROMAN S; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 07/27/2025; CHARGES: 1) WARRANT EULESS PD – UNREGISTERED VEHICLE; 2) WARRANT EULESS PD – VIOLATE DL RESTRICTION; 3) WARRANT EULESS PD – FMFR; 4) WARRANT EULESS PD – FTA; 5) WARRANT GRAPEVINE PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 6) WARRANT GRAPEVINE PD – FAIL TO DISPLAY DRIVERS LICENSE
SOLIZ, JOSEFINA; W/F; POB: TX; AGE: 42; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAYS E; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 07/27/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
EVANS, CHRISTOPHER LEONID; W/M; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: CORINTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 07/27/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND
MEADOWS, TAMRA MICHELLE; W/F; POB: TX; AGE: 41; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 07/27/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – EXPIRED DRIVERS LICENSE; 2) WARRANT EULESS PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 3) WARRANT EULESS PD – FTA; 4) WARRANT BEDFORD PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 5) WARRANT BEDFORD PD – FAILURE TO APPEAR; 6) WARRANT IRVING PD – THEFT UNDER $50.00
LOWERY, JOHNNY RAY; W/M; POB: TX; AGE: 61; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 07/27/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B<1G; 2) WARRANT EULESS PD – PUBLIC INTOXICATION; 3) WARRANT EULESS PD – POSS DRUG PARAPHERNALIA
LEWIS, DENVER MARK; B/M; POB: TX; AGE: 29; ADDRESS: ROANOKE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MCWILLIAMS N; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 07/27/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ<20Z; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
Linda Baker, Crime Reporter
LNO relies on the Federal and State Freedom of Information Act to obtain public information. LNO has been reporting on arrests in the area since 2000. If you have been proven innocent or the charges dismissed please contact LNO at [email protected].
LNO Policy: Considering the time it takes to clear most cases through the court system, LNO does not have the ability to track the eventual outcome of every arrest. LNO often is requested to remove data based on alleged clearance of charges at a later date. LNO therefore is expanding and restating our policy on removing information by request at a later date from the archives dating back to 2000. If you have been reported as arrested and subsequently been cleared of the arrest charges; you may inform LNO with verifiable information. Although LNO is not obligated to remove information based on the information below, as such information was obtained from Law Enforcement and was believed to be true and correct at the time of posting, you have another option, please read carefully. CLEARED OF CHARGES MEANS THE CHARGES WERE DISMISSED OR YOU WERE FOUND NOT GUILTY. SEND A COPY OF THIS INFORMATION VIA EMAIL TO [email protected]. LNO will provide equal coverage to same or removal of information at requester’s choice. Note: A downward plea, for example “obstruction of a roadway” in lieu of a DWI/DUI is not considered “cleared of charges”. If on the other hand, received a deferred adjudication with the charges deferred or dismissed upon successful completion and with verifiable documentation or if an expungement order is presented; LNO will remove the photo and text at no charge. NOTE: LNO does not control any third-party search engines such as Google, Yahoo, etc.; LNO does not provide the information directly to any Internet Search Engine nor has any ability to remove that information. LNO does not sell any information on its site to any other entities. Information is obtained through FOIA and available to the public; as reported by law enforcement. You should check with an attorney concerning Open Records statutes prior to making any assumption of LNO rights to publish same.
Questions? [email protected]