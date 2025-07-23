Wednesday, July 23, 2025
LocalNewsOnly
Grapevine, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
GIBSON, WENDELL MATTHEW; W/M; POB: TX; AGE: 45; ADDRESS: WEATHERFORD TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 07/03/2025; CHARGES: ASSAULT PHYSICAL CONTACT
CALLOWAY, DARSHAE LASHAUN; B/F; POB: TX; AGE: 29; ADDRESS: CEDAR HILL TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 07/03/2025; CHARGES: WARRANT DALLAS CO SO – THEFT PROP>=$100<$750
STEPHENS, DEJONNA ASHLEY; B/F; POB: CA; AGE: 30; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 07/03/2025; CHARGES: 1) FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 2) REGISTRATION REQUIRED
AKINSEMOYIN, OMOGBOLAHAN; B/M; POB: NIGERIA; AGE: 28; ADDRESS: CARROLLTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 07/03/2025; CHARGES: 1) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 2) FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY
RODRIGUEZ MORALES, CRISTIAN EURALIO; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 25; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 07/03/2025; CHARGES: 1) CRIMINAL MISCHIEF>=$750<$2,500; 2) THEFT UNDER $100
The ultimate relaxation experience!
HINOJOSA, ALEC DOMINIQUE; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 25; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 07/03/2025; CHARGES: 1) CAPIAS GRAND PRAIRIE PD – DISPLAY EXPIRED LICENSE PLATES; 2) WARRANT ARLINGTON PD – DISPLAY EXPIRED TEXAS LICENSE PLATES/REGISTRATION; 3) WARRANT ARLINGTON PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY
DAVIS, KESHAUN DESHAWNTAE; B/M; POB: WI; AGE: 27; ADDRESS: MILWAUKEE WI
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADER E; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 07/03/2025; CHARGES: 1) CONTINUOUS VIOLENCE AGAINST THE FAMILY; 2) VIOL BOND/PROTECTIVE ORDER; 3) CRIMINAL TRESPASS; 4) NO DL; 5) WARRANT DALLAS PD – FAILURE TO SEAT BELT
WILLIAMS, CHRISTINA MARIE; W/F; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: COLLEYVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 07/03/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
FIELDS, JAMIE LEE; W/M; POB: TN; AGE: 46; ADDRESS: OKLAHOMA CITY OK
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 07/04/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
KORANTENG, ISAAC OWUSU; B/M; POB: GHANA; AGE: 42; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 07/04/2025; CHARGES: 1) WARRANT IRVING PD – FMFR; 2) WARRANT EULESS PD – SPEEDING 81/65
WRIGHT, HARRISON; W/M; POB: RUSSIA; AGE: 29; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VELAZQUEZ P; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 07/04/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
STERLING, JACKSON MEDELLIN; W/M; POB: TX; AGE: 25; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 07/04/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
BOONE, AMY MICHELLE; W/F; POB: TX; AGE: 33; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 07/04/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER
SWOPES, SHIRAH MARIE; B/F; POB: OR; AGE: 42; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 07/04/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
CORTES-MARQUEZ, ADELYS ALEXANDER; W/M HISPANIC; POB: VENEZUELA; AGE: 41; ADDRESS: HURST TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 07/05/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
Regenerative Skincare!
RADFORD, JERRY LEE; W/M; POB: TX; AGE: 43; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 07/05/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B>=4G<200G; 2) CAPIAS EULESS PD – ASSAULT FV
HERNANDEZ, AXEL EMMANUEL; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 21; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 07/05/2025; CHARGES: 1) CAPIAS IRVING PD – FMFR; 2) CAPIAS HURST PD – FMFR
LOBUE, TREVOR SCOTT; W/M; POB: TX; AGE: 31; ADDRESS: NORTH LAKE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 07/05/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
DIGNAM, COLE NATHAN; W/M; POB: AZ; AGE: 26; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 07/05/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
SORIANO, LUIS; W/M HISPANIC; POB: EL SALVADOR; AGE: 44; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 07/05/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
LOPEZ, HECTOR; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 50; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 07/05/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
CORNELISON, AYRICKA JORDYN; W/F; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MIRAMONTES K; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 07/05/2025; CHARGES: 1) HINDERING APPREHENSION OR PROSECUTION; 2) CRIMINAL TRESPASS; 3) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
CARDOZO, MARCO ANTONIO; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 25; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MIRAMONTES K; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 07/05/2025; CHARGES: 1) CRIMINAL TRESPASS; 2) FAIL TO ID FUGITIVE INTENT TO GIVE FALSE INFO; 3) FRAUD POSS/USE CREDIT OR DEBIT CARD=>5<10; 4) FRAUD USE/POSS IDENTIFYING INFO # OF ITEMS <5; 5) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 6) WARRANT SOUTHLAKE PD – DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION OF; 7) WARRANT SOUTHLAKE PD – DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION OF; 8) WARRANT DENTON CO SO – DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND; 9) WARRANT WESTLAKE PD – POSSESSION OF DRIG PARAPHERNALIA
WALTER, MATTHEW SCOTT; W/M; POB: FL; AGE: 26; ADDRESS: KILLEEN TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADER E; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 07/06/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2<1G; 2) PUBLIC INTOXICATION
OLDFIELD, RHONDA GAIL; W/F; POB: TX; AGE: 54; ADDRESS: CARROLLTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 07/06/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
MARTINEZ, VINCENT; W/M; POB: TX; AGE: 24; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 07/06/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
JONES, FRATREVUS DESHUN; B/M; POB: LA; AGE: 28; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COPAS L; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 07/06/2025; CHARGES: CRIMINAL TRESPASS
RANGEL, RUBEN ALEXANDER; W/M HISPANIC; POB: VENEZUELA; AGE: 24; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TAYLOR C; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 07/06/2025; CHARGES: WARRANT SOUTHLAKE PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
LUNA, DARIEN SAMIR; W/M HISPANIC; POB: HONDURAS; AGE: 22; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 07/06/2025; CHARGES: POSS MARIJ < 2OZ
GRIMM, RANDON ROBERT; W/M; POB: TX; AGE: 23; ADDRESS: JUSTIN TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 07/06/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) POSS CS PG 2>=1G<4G
SALGADO, BRYAN; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 21; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TRINIDAD S; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 07/06/2025; CHARGES: 1) WARRANT DALLAS MARSHALS – SPEEDING; 2) WARRANT DALLAS MARSHALS – NO DL
CRESSEY, ARIC WILLIAM; W/M; POB: IL; AGE: 38; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN BT; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 07/06/2025; CHARGES: POSS CS PG 1/1-B>=1G<4G
MARSHALL, DEONTE; B/M; POB: FL; AGE: 22; ADDRESS: LANCASTER TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: POOLE O; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 07/07/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 2) CRIMINAL TRESPASS
WILSON, KEVIN A; W/M; POB: EGYPT; AGE: 52; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: STANDAGE S; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 07/07/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – SEXUAL ASSAULT
BETHEA, ANDRE; B/M; POB: AZ; AGE: 35; ADDRESS: PHOENIX AZ
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN BT; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 07/07/2025; CHARGES: POSS CS PG 1/1-B<1G
SUTTON, BRANDON TYLER; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 28; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VIA A; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 07/08/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
ROJAS, SAMANTHA RACHEL; W/F; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VIA A; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 07/08/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
CAMPOS, JOSE; W/M HISPANIC; POB: CA; AGE: 25; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MCWILLIAMS N; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 07/08/2025; CHARGES: 1) WARRANT ARLINGTON PD – ASSAULT-BODILY INJURY FAMILY OR HOUSEHOLD MEMBER; 2) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – NO OPERATORS LICENSE
LIGHTFOOT, WILLIAM CODY; W/M; POB: VA; AGE: 36; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 07/08/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
DELGADILLO PULIDO, JOSE LUIS; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 36; ADDRESS: HURST TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOUA-BROWN M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 07/08/2025; CHARGES: FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY
SANDERS, DONALD RAY JR; B/M; POB: TX; AGE: 41; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 07/08/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – FMFR; 2) WARRANT ARLINGTON PD – FAILED TO DRIVE IN SINGLE LANE; 3) WARRANT ARLINGTON PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 4) WARRANT ARLINGTON PD – DROVE WITHOUT TWO STOP LIGHTS; 5) WARRANT ARLINGTON PD – DRIVING WHILE TEXAS LICENSE IS INVALID
PRENTICE, KAITLIN PARKER; W/F; POB: TX; AGE: 23; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 07/09/2025; CHARGES: POSS MARIJ < 2OZ
RAMOS-MARTINEZ, JUAN CARLOS; W/M HISPANIC; POB: HONDURAS; AGE: 20; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 07/09/2025; CHARGES: NO VALID DRIVER’S LICENSE
LINDSEY, JOHNNY LEE; B/M; POB: WI; AGE: 20; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAVENS J; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 07/09/2025; CHARGES: WARRANT DENTON CO SO – ASSAULT CAUSES INJURY FAMILY MEMBER
SCHWARTZ, KEVAN RICHARD; W/M; POB: CA; AGE: 42; ADDRESS: HOMELESS FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JOHNSON N; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 07/09/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – STALKING; 2) WARRANT DPS – FAIL TO COMPLY SEX OFF DUTY TO REG LIFE/ANNUAL
BROWN, SCOTT ALEXANDER; W/M; POB: TX; AGE: 52; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 07/09/2025; CHARGES: 1) CRIMINAL TRESPASS; 2) WARRANT ROWLETT PD – SLEEPING IN PUBLIC PLACES
CASTILLO, BRANDY CORTES; W/F HISPANIC; POB: MO; AGE: 43; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: STAUD J; BOOKING OFFICER: NELSON C; ARREST DATE: 07/09/2025; CHARGES: 1) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 2) WARRANT MESQUITE PD – NO DL; 3) WARRANT MESQUITE PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 4) WARRANT MESQUITE PD – SPEEDING; 5) WARRANT MESQUITE PD – NO DL
CHITTENDEN, MICHAEL JARED; W/M; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRANCO G; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 07/10/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
NGO, GLAV VAN; A/M; POB: VIETNAM; AGE: 55; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 07/10/2025; CHARGES: THEFT PROP>=$100<$750
Linda Baker, Crime Reporter
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