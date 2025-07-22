Tuesday, July 22, 2025
LocalNewsOnly
Grapevine, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
BASQUES, VALARIE HENRIETTA; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 21; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOELLER J; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 06/23/2025; CHARGES: 1) ENGAGING IN ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY; 2) ABNDN/ENDANGR CHILD INDV INT/KNOW/RECK/CRIM NEG
RODRIGUEZ, JOSIA SALVADOR; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 21; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOELLER J; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 06/23/2025; CHARGES: 1) ENGAGING IN ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY; 2) ABNDN/ENDANGR CHILD INDV INT/KNOW/RECK/CRIM NEG
BREWER, VICTORIA RENEE; B/F; POB: TX; AGE: 20; ADDRESS: HURST TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VIA A; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 06/23/2025; CHARGES: 1) WARRANT HURST PD – THEFT<$100; 2) WARRANT BEDFORD PD – SPEEDING; 3) WARRANT BEDFORD PD – NO VALID OR EXP LP REG; 4) WARRANT BEDFORD PD – VIOLATE PROMISE TO APPEAR; 5) WARRANT BEDFORD PD – SPEEDING; 6) WARRANT BEDFORD PD – VIOLATE PROMISE TO APPEAR
FORDER, ASIANNA LATOYA; B/F; POB: TX; AGE: 22; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 06/23/2025; CHARGES: POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
VALLADARES, JARED ALEXIS; B/M; POB: TX; AGE: 24; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MCWILLIAMS N; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 06/23/2025; CHARGES: 1) WARRANT THE COLONY PD – EXPIRED REGISTRATION; 2) WARRANT ARLINGTON PD – IMPROPER WINDOW TINT OR MATERIAL OBSTRUCTING WINDSHIELD OR SIDE OR REAR WINDOW
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BENJAMIN, COREY WILLIAM; B/M; POB: DE; AGE: 26; ADDRESS: MCKINNEY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: CUELLAR L; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 06/24/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ<2OZ; 2) WARRANT MCKINNEY PD – ASLT DV BY CONTACT
JOHNSON, NOREEN MARIE; W/F; POB: IA; AGE: 50; ADDRESS: TROPHY CLUB TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 06/24/2025; CHARGES: THEFT UNDER $100
BALLARD, MARION; B/M; POB: MI; AGE: 43; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 06/24/2025; CHARGES: 1) WARRANT IRVING PD – SAFETY BELT-DRIVER; 2) WARRANT IRVING PD – LP-DISPLAY EXPIRED; 3) WARRANT IRVING PD – FMFR
KING, JALEN M; B/M; POB: IL; AGE: 24; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 06/25/2025; CHARGES: FAIL TO IDENTIFY GIVING FALSE/FICTITIOUS INFO
SZEKER, BRANDI ELISE; W/F; POB: TX; AGE: 30; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 06/25/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER
BADGETT, JOHN CHRISTOPHER; W/M; POB: TX; AGE: 55; ADDRESS: HOMELESS IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HALE C; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 06/25/2025; CHARGES: 1) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP; 2) POSS CS PG1/1-B<1G; 3) CRIMINAL MISCHIEF>=$100<$750
ROTHLIS, CALEB ANTHONY; W/M; POB: TX; AGE: 31; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 06/25/2025; CHARGES: 1) WARRANT FRISCO PD – POSS OF DRUG PARA; 2) WARRANT FRISCO PD – DRIVING WHILE LIC INV; 3) WARRANT FRISCO PD – FTA
DAVID, AUSTIN JACOB; W/M; POB: CO; AGE: 27; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 06/25/2025; CHARGES: 1) WARRANT WHITE SETTLEMENT PD – CREDIT CARD OR DEBIT ABUSE; 2) WARRANT WHITE SETTLEMENT – COMPUTER SECURITY BREACH
RODRIGUEZ, ALEJANDRO ADOLFO; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 37; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 06/26/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
MITCHELL, KYLE DEAN; W/M; POB: TX; AGE: 37; ADDRESS: FARMERS BRANCH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAVENS J; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 06/26/2025; CHARGES: 1) WARRANT ADDISON PD – POSS DRUG PARAPHERNALIA; 2) WARRANT ADDISON PD – FTA
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GARCIA, ANTHONY CHARLES; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 22; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 06/26/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – AGG SEXUAL ASSLT CHILD; 3) WARRANT MESQUITE PD – POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA
WOLFE, DAVID SCOTT JR; W/M; POB: TX; AGE: 35; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HALE C; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 06/26/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – INDECENCY W/CHILD SEXUAL CONTACT; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – THEFT UNDER 100; 3) WARRANT BEDFORD PD – THEFT UNDER $100; 4) WARRANT BEDFORD PD – FTA
ALVARADO, BRENDA MELISSA; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 41; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 06/26/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – SPEEDING
OLVADA, HECTOR; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 23; ADDRESS: FARMERS BRANCH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADER E; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 06/26/2025; CHARGES: 1) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 2) WARRANT DALLAS PD – DRIVING WRONG WAY ON ONE WAY STREET; 3) WARRANT DALLAS PD – FAILURE TO MAINTAIN FINANCIAL REPONSIBILITY
BUTLER, CHIANTAE; B/F; POB: LA; AGE: 32; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: PETERSEN K; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 06/27/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – AGG ASSLT W/DEADLY WEAPON
JIMENEZ TOVAR, JOSE FEDERICO; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 40; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 06/27/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – SEXUAL ASSLT CHILD
SADDLER, HUBART WAYNE; B/M; POB: TX; AGE: 41; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 06/27/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
JENSEN, BRETT ROBERT; W/M; POB: IL; AGE: 47; ADDRESS: SOUTHLAKE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: RIEWE K; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 06/27/2025; CHARGES: 1) CRIMINAL MISCHIEF>=$100<$750; 2) HARASSMENT OF PUBLIC SERVANT; 3) HARASSMENT OF PUBLIC SERVANT; 4) PUBLIC INTOXICATION
BAILEY, DARYL ROMIG JR; B/M; POB: HI; AGE: 28; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 06/28/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
LEAL, ALAZAI ALEXA FRANCISE; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 27; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: CALDWELL T; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 06/28/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – POSSESSION DRUG PARAPHERNALIA
WORKS, DEVAN RASHAD; B/M; POB: OK; AGE: 29; ADDRESS: MIDLOTHIAN TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: CALDWELL T; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 06/28/2025; CHARGES: CAPIAS GRAPEVINE PD – PUBLIC INTOXICATION
SALINAS, MASON; W/M; POB: TX; AGE: 24; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 06/28/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ<2OZ; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
GADI, RACHANA REDDY; A/F; POB: INDIA; AGE: 30; ADDRESS: KELLER TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VIA A; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 06/28/2025; CHARGES: CRIMINAL MISCHIEF>=$100<$750
DILLARD, THEODORIC; B/M; POB: MS; AGE: 47; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 06/29/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >=0.15
ALLEN, SHANNON; W/F; POB: AZ; AGE: 40; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN D; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 06/29/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – PUBLIC INTOXICATION
RIVERA MORA, NATALI NOEMI; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 23; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VIA A; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 06/29/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ<2OZ; 2) UNL CARRYING WEAPON
ARAIZA, MAGDIEL; W/F HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 23; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VIA A; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 06/29/2025; CHARGES: POSS MARIJ<2OZ
DE LA ROSA PARADES, JEREMY; W/M; POB: VENEZUELA; AGE: 22; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 06/29/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
ZAMPIER, ALEXANDER MAXWELL; W/M; POB: NY; AGE: 36; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAYS E; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 06/29/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER
JOHNSON, TIFFANY MARIE; B/F; POB: NC; AGE: 38; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: POOLE O; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 06/29/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >=0.15
FALCONER, SHELBLE NOELLE; W/F; POB: GA; AGE: 30; ADDRESS: DESOTO TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBORD J; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 06/29/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV
WHITESIDE, WILLIAM DAVID; W/M; POB: TX; AGE: 22; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SALAZAR T; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 06/30/2025; CHARGES: POSS CS PG 2>=4G<400G
MCCAMMON, KEVIN LEWIS; W/M; POB: TX; AGE: 35; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DAVIS EC; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 06/30/2025; CHARGES: 1) MAN DEL CS PG 1-B>=200<400G; 2) EVADING ARREST DETENTION; 3) FAIL TO ID FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO; 4) FRAUD USE/POSS IDENTIFYING INFO #ITEMS 10<50; 5) EVADE ARR DET W/VEH/WTRCFT W/PREV CONV OR SBI; 6) WARRANT TDCJ – PAROLE VIOLATION
MARTINEZ, REYES G JR; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 61; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 06/30/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – THEFT PROP>=$100<$750
VICENTE-VELAZQUEZ, ARNOLDO BENITO; W/M HISPANIC; POB: GUATEMALA; AGE: 31; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 06/30/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER
JONES, KAMRYN EDGAR CROWFORD; W/M; POB: TX; AGE: 22; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JOHNSON N; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 07/01/2025; CHARGES: 1) WARRANT JOHNSON CO SO – ENGAGING IN ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY; 2) WARRANT JOHNSON CO SO – THEFT OF PROPERTY>=$300K
BOURGUE, MATTHEW ROBERT; W/M; AGE: 67
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 07/01/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
BURKETT, MARK DWAYNE JR; W/M; POB: TX; AGE: 25; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JOHNSON N; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 07/01/2025; CHARGES: 1) WARRANT JOHNSON CO SO – ENGAGING IN ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY; 2) WARRANT JOHNSON CO SO – THEFT OF PROPERTY>=$300K
EARL, COLTON LANE; W/M; POB: TX; AGE: 19; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JOHNSON N; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 07/01/2025; CHARGES: 1) WARRANT JOHNSON CO SO – THEFT OF PROPERTY>=$300K; 2) WARRANT JOHNSON CO SO – ENGAGING IN CRIMINAL ACTIVITY
SMITH, TIMOTHY MICHAEL; W/M; POB: NY; AGE: 31; ADDRESS: FERRIS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JOHNSON N; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 07/01/2025; CHARGES: 1) WARRANT JOHNSON CO SO – THEFT OF PROPERTY>=$300K; 2) WARRANT JOHNSON CO SO – ENGAGING IN ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY
GATEWOOD, ERICA JEAN; B/F; POB: TX; AGE: 41; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MCWILLIAMS N; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 07/01/2025; CHARGES: 1) WARRANT ARLINGTON PD – NO VALID DL; 2) WARRANT ARLINGTON PD – FMFR
OCONNELL, EDDIE LEE; W/M; POB: TX; AGE: 53; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 07/02/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER
VERASTEGUI, ABEL E; W/M; POB: MEXICO; AGE: 31; ADDRESS: HALTOM CITY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 07/02/2025; CHARGES: 1) ASSAULT OF PREGNANT PERSON; 2) UNL INSTALLATION OF TRACKING DEVICE
DEL RIO ORTUNO, ROGERS ENRIQUE; W/M HISPANIC; POB: VENEZUELA; AGE: 25; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 07/02/2025; CHARGES: 1) WARRANT DHS – ICE DETAINER; 2) WARRANT IRVING PD – DL-FAILURE TO DISPLAY; 3) WARRANT FARMERS BRANCH PD – NO DRIVER LICENSE; 4) WARRANT FARMERS BRANCH PD – FMFR; 5) WARRANT FARMERS BRANCH PD – OPER MOTOR VEHICLE W/WRONG LICENSE PLATE; 6) WARRANT FARMERS BRANCH PD – FAILURE TO APPEAR/BAIL JUMPING
PROENZA DE LA CRUZ, TAHIMIS; W/F HISPANIC; POB: CUBA; AGE: 32; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 07/02/2025; CHARGES: 1) FAIL TO ID FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO; 2) POSS CS PG 2<1G; 3) POSS CS PG 1/1-B>=4G<200G; 4) FRAUD USE/POSS IDENTIFYING INFO # OF ITEMS <5; 5) WARRANT TARRANT CO SO – POSS CS PF 1/1-B>=1G<4G
Linda Baker, Crime Reporter
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