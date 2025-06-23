Monday, June 23, 2025
LocalNewsOnly
Grapevine, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
OTT, MICHAEL DENNIS; W/M; POB: CA; AGE: 55; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: STAUD J; BOOKING OFFICER: SEEL K; ARREST DATE: 05/31/2025; CHARGES: 1) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 2) EXPIRED REGISTRATION
MARLER, ALEXANDRA BEATRICE; W/F; POB: RUSSIA; AGE: 28; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: GRAVES E; BOOKING OFFICER: SEEL K; ARREST DATE: 05/31/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
MILLSON, ROBERT TED; W/M; POB: TX; AGE: 39; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRAZIER M; BOOKING OFFICER: TAYLOR C; ARREST DATE: 05/31/2025; CHARGES: 1) CRIMINAL TRESPASS; 2) THEFT OF MATERIAL ALUM/BRNZ/COPPER/BRASS <$20K
JONES, TERESA ERIN; W/F; POB: OH; AGE: 47; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRAZIER M; BOOKING OFFICER: ROMAN S; ARREST DATE: 05/31/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B>=4G<200G; 2) POSS CS PG 2>=1G<4G; 3) POSS MARIJ <2OZ; 4) WARRANT TARRANT CO SO – POSS CS PG 1/1B<1G
COOK, CHRISTIAN; W/M; POB: IL; AGE: 31; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRAZIER M; BOOKING OFFICER: CALDWELL T; ARREST DATE: 05/31/2025; CHARGES: AGG ASSAULT DATE/FAMILY/HOUSE W/WEAPON SBI
CAVANAUGH, CODY HUNTER; W/M; POB: CA; AGE: 20; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRAZIER M; BOOKING OFFICER: NELSON C; ARREST DATE: 05/31/2025; CHARGES: THEFT PROP>=$750<$2,500
CHAPMAN, SANDRA MENDEZ; W/F; POB: TX; AGE: 42; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: STAUD J; BOOKING OFFICER: NELSON C; ARREST DATE: 05/31/2025; CHARGES: 1) THEFT PROP>=$100<$750; 2) WARRANT TERRELL PD – THEFT OF SERV>=$100<$750; 3) WARRANT GRAPEVINE PD – SPEEDING; 4) WARRANT GRAPEVINE PD – EXPIRED DL; 5) WARRANT MESQUITE PD – SPEEDING
MENDEZ, LAURA LOREDO; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 41; ADDRESS: GARLAND TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: STAUD J; BOOKING OFFICER: NELSON C; ARREST DATE: 05/31/2025; CHARGES: WARRANT DALLAS PD – PARKING IN A SPACE RESRVED FOR DISABLED
The ultimate relaxation experience!
HILL, SHELBY TRAVON; B/M; POB: IL; AGE: 32; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: GRAVES E; BOOKING OFFICER: MCWILLIAMS N; ARREST DATE: 05/31/2025; CHARGES: 1) WARRANT HURST PD – EXPIRED REGISTRATION; 2) WARRANT HURST PD – FAILURE TO APPEAR/BAIL JUMPING
MAYORGA, DAMIAN; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 36; ADDRESS: HURST TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: GRAVES E; BOOKING OFFICER: JAYNES C; ARREST DATE: 05/31/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED W/CHILD UNDER 15 YOA; 2) COLLISION INVOLVING DAMAGE TO VEHICLE>=$200; 3) UNL CARRYING WEAPON
DEPETRO, JAMES JR; W/M; POB: MN; AGE: 55; ADDRESS: FLOWER MOUND TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: GRAVES E; BOOKING OFFICER: FRANCO G; ARREST DATE: 05/31/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE IAT; 2) COLLISION INVOLVING DAMAGE TO VEHICLE>=$200
ORNELAS, GINO ANTHONY; W/M HISPANIC; POB: VA; AGE: 21; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: STAUD J; BOOKING OFFICER: DEBORD J; ARREST DATE: 06/01/2025; CHARGES: 1) WARRANT WISE CO SO – VIOLATION OF PROBATION RECKLESS DRIVING; 2) WARRANT WISE CO SO – RECKLESS DRIVING; 3) WARRANT WISE CO SO – VIOLATION OF PROBATION – ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO VEHICLE>=$200
RUELAS CONDE, JOEL; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 24; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: GRAVES E; BOOKING OFFICER: JAYNES C; ARREST DATE: 06/01/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
HERNANDEZ, RUBEN; W/M; POB: MEXICO; AGE: 32
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: GRAVES E; BOOKING OFFICER: FRANCO G; ARREST DATE: 06/01/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
HARVEY, DEANDRE LAMONT; B/M; POB: OH; AGE: 28; ADDRESS: CINCINNATI OH
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: REEVES L; BOOKING OFFICER: DAVIS EC; ARREST DATE: 06/01/2025; CHARGES: 1) CRIMINAL TRESPASS; 2) CRIMINAL MISCHIEF>=$750<$2,500; 3) WARRANT EULESS PD – ASSAULT OFFENSIVE CONTACT; 4) WARRANT EULESS PD – ASSAULT OFFENSIVE CONTACT; 5) WARRANT EULESS PD – ASSAULT OFFENSIVE CONTACT
JUAREZ-GARCIA, JOSE MARTIN; W/M; POB: MEXICO; AGE: 34; ADDRESS: HALTOM CITY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: REEVES L; BOOKING OFFICER: BROWN KG; ARREST DATE: 06/01/2025; CHARGES: 1) PUBLIC INTOXICATION; 2) OPEN CONTAINER; 3) WARRANT DHS – IMMIGRATION HOLD
Regenerative Skincare!
MARTINEZ SANCHEZ, ABRAHAM ADOLFO; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 44; ADDRESS: HALTOM CITY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HIGHTS R; BOOKING OFFICER: BROWN KG; ARREST DATE: 06/01/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B<1G; 2) WARRANT DHS – IMMIGRATION HOLD
RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: FLOWER MOUND TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: CAFFEY C; BOOKING OFFICER: TRINIDAD S; ARREST DATE: 06/01/2025; CHARGES: FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY
LOPEZ GALLARDO, DIANA; W/F HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 29; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: CAFFEY C; BOOKING OFFICER: BROWN ST; ARREST DATE: 06/01/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
ARENAS, JULIE ANN; W/F; POB: TX; AGE: 52; ADDRESS: KATY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: CAFFEY C; BOOKING OFFICER: NELSON C; ARREST DATE: 06/01/2025; CHARGES: CRIMINAL TRESPASS
HILL, JORDAN ALEXANDER; W/M; POB: FL; AGE: 40; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: LARA A; BOOKING OFFICER: CUELLAR L; ARREST DATE: 06/01/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
ROCHA, ROBERT CHRISTOPHER; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 45; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JARAMILLO D; BOOKING OFFICER: BOWDRE W; ARREST DATE: 06/02/2025; CHARGES: 1) WARRANT BURLESON PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 2) WARRANT BURLESON PD – REGISTRATION (EXPIRED); 3) WARRANT BURLESON PD – FAILURE TO APPEAR
SAMANO, MARIA LUCINDA; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 40; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HIGHTS R; BOOKING OFFICER: SAYRE R; ARREST DATE: 06/02/2025; CHARGES: 1) POSS CS PF 1/1-B>=1G<4G; 2) POSS MARIJ<2OZ
LADMIRAULT, IAN LARSON; W/M; POB: LA; AGE: 41; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JARAMILLO D; BOOKING OFFICER: OLSEN M; ARREST DATE: 06/02/2025; CHARGES: 1) THEFT PROP<$100 W/PREV CONVIC; 2) ASSAULT-PHYSICAL CONTACT
SCRANTON, KENDRELL TYRIQ; B/M; POB: TX; AGE: 20; ADDRESS: HURST TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: REEVES L; BOOKING OFFICER: TAYLOR C; ARREST DATE: 06/02/2025; CHARGES: 1) FAIL TO IDENTIFY GIVING FALSE/FICTITIOUS INFO; 2) CONSUMPTION OF ALCOHOL BY MINOR; 3) VIOLATE GLASS BEVERAGE CONTAINER ORDINANCE AT LAKE
BARBER, SHANNON ODESSA; W/F; POB: TX; AGE: 51; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HIGHTS R; BOOKING OFFICER: POOLE O; ARREST DATE: 06/02/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – FAIL TO DISPLAY DL; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – EXP REG; 3) WARRANT GRAPEVINE PD – THEFT UNDER $100
JONES, FRATREVUS DESHUN; B/M; POB: LA; AGE: 28; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: LARA A; BOOKING OFFICER: DEBORD J; ARREST DATE: 06/02/2025; CHARGES: CROSSED AT POINT OTHER THAN CROSSWALK
CANADA, JAVIER; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 42; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: LARA A; BOOKING OFFICER: NELSON C; ARREST DATE: 06/02/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
FORSHEE, DEMARQUS LEVON; B/M; POB: TX; AGE: 24; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: LARA A; BOOKING OFFICER: MOUA-BROWN M; ARREST DATE: 06/03/2025; CHARGES: 1) FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 2) REGISTRATION REQUIRED; 3) NO VALID DRIVER’S LICENSE; 4) WARRANT ROWLETT PD – FMFR; 5) WARRANT ROWLETT PD – INVALID REGISTRATION; 6) WARRANT ARLINGTON PD – NO VALID DL – UNLICENSED (NO DISPLAY); 7) WARRANT ARLINGTON PD – NO VALID DL – UNLICENSED (NO DISPLAY); 8) WARRANT ARLINGTON PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 9) WARRANT ARLINGTON PD – DISPLAY EXPIRED TEXAS LICENSE PLATES/REGISTRATION; 10) WARRANT ARLINGTON PD – NO VALID DL – ANY RESON (NO DISPLAY)
RUSSELL, KENDRA SHANAE; B/F; POB: AR; AGE: 34; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: STAUD J; BOOKING OFFICER: NELSON C; ARREST DATE: 06/03/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – NO DRIVER’S LICENSE; 2) WARRANT IRVING PD – SPEEDING; 3) WARRANT IRVING PD – FMFR; 4) WARRANT ARLINGTON PD – FAILE TO DIM HEADLIGHTS – FOLLOWING VEHICLE; 5) WARRANT ARLINGTON PD – FMFR; 6) WARRANT ARLINGTON PD – FAIL TO DISPLAY OUT OF STATE OR CANADIAN DL
KING, DEVIN LEQUAN; B/M; POB: IN; AGE: 22; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: CAFFEY C; BOOKING OFFICER: JOHNSON A; ARREST DATE: 06/03/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – AGG ASSLT CAUSES SERIOUS BODILY INJ
KEYES, TERION LAMAR; B/M; POB: MI; AGE: 24; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: LARA A; BOOKING OFFICER: NELSON C; ARREST DATE: 06/03/2025; CHARGES: 1) WARRANT RED OAK PD – AGGRAVATED SEXUAL ASSAULT; 2) WARRANT RED OAK PD – AGGRAVATED SEXUAL ASSAULT
CISNEROS CORDERO, ALEXANDER; W/M HISPANIC; POB: VENEZUELA; AGE: 57; ADDRESS: NORTH RICHLAND HILLS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: LARA A; BOOKING OFFICER: BROWN KG; ARREST DATE: 06/04/2025; CHARGES: WARRANT TARRANT COUNTY SO – ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY VIOLENCE
JONES, FRATREVUS DESHUN; B/M; POB: LA; AGE: 26; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HIGHTS R; BOOKING OFFICER: DELANO P; ARREST DATE: 06/04/2025; CHARGES: 1) CRIMINAL TRESPASS; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – THEFT MAIL<=10ADDRESSES; NOTES: PC DETERMINATION
URIAS SALINAS, YIANAH; W/F; AGE: 21; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRAZIER M; BOOKING OFFICER: BADILLO M; ARREST DATE: 06/04/2025; CHARGES: ASSAULT AGAINST ELDERLY OR DISABLED INDIVIDUAL
SMITH, CHARLES DEE JR; B/M; POB: TX; AGE: 28; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HIGHTS R; BOOKING OFFICER: BYAM D; ARREST DATE: 06/04/2025; CHARGES: 1) EVADING ARREST DET W/VEH; 2) WARRANT FLOWER MOUND PD – NO DL; 3) WARRANT FLOWER MOUND PD – NO LIABILITY INS PROOF; 4) WARRANT FLOWER MOUND PD – FAIL TO YIELD RIGHT OF WAY; 5) WARRANT FLOWER MOUND PD – FAIL TO REG VEH IN STATE OF TEXAS; 6) WARRANT EULESS PD – NO DL; 7) WARRANT EULESS PD – TRAFFIC CONTROL STOP SIGN; 8) WARRANT EULESS PD – FTA; 9) WARRANT EULESS PD – UNREG VEH; 10) WARRANT EULESS PD – NO DL; 11) WARRANT EULESS PD – POSS DRUG PARA; 12) WARRANT EULESS PD – TRAFFIC CONTROL STOP SIGN; 13) WARRANT EULESS PD – POSS DRUG PARA; 14) WARRANT EULESS PD – FTA
Linda Baker, Crime Reporter
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