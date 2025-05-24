Saturday, May 24, 2025
LocalNewsOnly
Grapevine, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
LAWTON, RODNEY TERRELL; B/M; POB: OK; AGE: 26; ADDRESS: ROWLETT TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROMAN S; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 04/19/2025; CHARGES: 1) WARRANT IRVING PD – FMFR; 2) WARRANT IRVING PD – DISPLAY EXP LP
BENAVIDEZ, RICARDO; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 61; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BATES B; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 04/19/2025; CHARGES: 1) WARRANT DALLAS PD – NO DL; 2) WARRANT DALLAS PD – FMFR
OSEKO, EDWIN ONDENGL; B/M; POB: KENYA; AGE: 39; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: POOLE O; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 04/19/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) WARRANT DHS – IMMIGRATION HOLD
LEGARDYE, MARIYA SHAMMELL; B/F; POB: MI; AGE: 48; ADDRESS: MCKINNEY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 04/19/2025; CHARGES: THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV
KANG, BUAY PUOCH; B/M; POB: TX; AGE: 24; ADDRESS: FORT WORTHTX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: CUELLAR L; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 04/20/2025; CHARGES: 1) WARRANT HALTOM CITY – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 2) WARRANT HALTOM CITY – FAILURE TO APPEAR; 3) WARRANT IRVING PD – LS-DISPLAY EXPIRED
The ultimate relaxation experience!
BRYDIE, LLOYD; B/M; POB: NC; AGE: 24; ADDRESS: FORT WORTHTX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 04/20/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
DURAN PACHECO, KENDRY; W/M; POB: VENEZUELA; AGE: 26; ADDRESS: MESQUITE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 04/20/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
Regenerative Skincare!
RADA CRIO, MAURIS; W/M; POB: COLOMBIA; AGE: 30
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MCWILLIAMS N; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 04/20/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
SILGADO-PAEZ, LUIS JOSE; W/M; POB: VENEZUELA; AGE: 31
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MCWILLIAMS N; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 04/20/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
CASTRO, TOMAS; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 64; ADDRESS: MCKINNEY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: CUELLAR L; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 04/20/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
FERNANDEZ PAZ, HECTOR JOSE; W/M HISPANIC; POB: VENEZUELA; AGE: 32; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BOWDRE W; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 04/20/2025; CHARGES: 1) CRIMINAL TRESPASS; 2) WARRANT DHS – IMMIGRATION HOLD
EZEH, SCOTT CARRIS; B/M; POB: TX; AGE: 38; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/20/2025; CHARGES: BURGLARY OF BUILDING
RAETZ-MONTGOMERY, ROBERTS; B/F; POB: MS; AGE: 41; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 04/20/2025; CHARGES: 1) PUBLIC INTOXICATION; 2) WARRANT DENTON PD – DISORDERLY CONDUCT ABUSE OR THREATEN
JACKSON, JAHMEAR CHANCE; B/M; POB: TX; AGE: 35; ADDRESS: GODLEY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: CUELLAR L; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/20/2025; CHARGES: ASSAULT – FAMILY VIOLENCE (CLASS C)
RODRIGUEZ-QUIROZ, EMILIO ALEXIS; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 26; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MCWILLIAMS N; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/20/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
HOLTON, HOLLY MENCIA; W/F; POB: TX; AGE: 33; ADDRESS: BAY CITY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/20/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
MAURICIO-MORENO, LUIS FERNANDO; W/M; POB: TX; AGE: 27; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/21/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >=0.15
ADKINS, JOSEPH ALEXANDER; W/M; POB: NC; AGE: 34; ADDRESS: KINGS MOUNTAIN TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN KG; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/21/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >=0.15
ENOZ, ZACHARY RYAN; W/M; POB: TX; AGE: 33; ADDRESS: HALTOM CITY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/21/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2<1G; 2) WARRANT ALLEN PD – VIOLATE PROMISE TO APPEAR; 3) WARRANT ALLEN PD – SPEEDING 97/70; 4) WARRANT ALLEN PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID
GILBERT, WILLIAM SCOTT; W/M; POB: TX; AGE: 47; ADDRESS: BRECKENRIDGE CO
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 04/22/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND
REYNOLDS, DANA ELIZABETH; W/F; POB: IL; AGE: 54; ADDRESS: ALLEN TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TRINIDAD S; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 04/22/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER
PAPPAS, MICHAEL KEITH; W/M; POB: AL; AGE: 60; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN BT; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/22/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – CE-WORK PERMIT RESIDENTIAL
TRAVIS, ALAYIA SHAY LEEANN; B/F; POB: CA; AGE: 26; ADDRESS: CARROLLTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: CUELLAR L; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 04/22/2025; CHARGES: 1) WARRANT DENTON PD – SPEEDING 101 MPH IN A 70 MPH ZONE; 2) WARRANT EULESS PD – SPEEDING 97/65, FTA; 3) WARRANT CARROLLTON PD – FMFR; 4) WARRANT CARROLLTON PD – SPEEDING – POSTED 63 MPH IN A 40 MPH
LOPEZ-MUNIZ, HECTOR; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 26; ADDRESS: SOUTHLAKE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VELAZQUEZ P; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 04/23/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – SPEEDING; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – EXPIRED REGISTRATION; 3) WARRANT GRAPEVINE PD – NO DRIVER’S LICENSE
CANADA, JAVIER; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 42; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BOLLMAN P; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 04/23/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
CHAPMAN, KEITH DAVID; W/M; POB: TX; AGE: 57; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 04/24/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER
JOHNSON, AMILLA JAQUA; B/F; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 04/24/2025; CHARGES: 1) ASSAULT ON SECURITY OFFICER; 2) WARRANT CEDAR HILL PD – EXP REG; 3) WARRANT CEDAR HILL PD – FTA
CARPENTER, MICHAEL ARNELL II; B/M; POB: LA; AGE: 32; ADDRESS: BOSSIER CITY LA
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: NELSON C; ARREST DATE: 04/24/2025; CHARGES: CRIMINAL TRESSPASS
HAGGARD, JEFFREY SCOTT; W/M; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRANCO G; BOOKING OFFICER: NELSON C; ARREST DATE: 04/24/2025; CHARGES: 1) WARRANT TCSO – POSS CS PF 1/1-B<1G; 2) WARRANT SOUTHLAKE PD – SPEEDING; 3) WARRANT SOUTHLAKE PD – EXPIRED LP; 4) WARRANT SOUTHLAKE PD – DWLI
AHMED, KHAJA SAFIUDDIN; A/M; POB: INDIA; AGE: 36; ADDRESS: BEDFORD TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 04/24/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
MUKUNA, LILIAN M; B/F; POB: CONGO; AGE: 43; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MARRS A; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 04/24/2025; CHARGES: 1) CRIMINAL TRESPASS; 2) FAIL TO IDENTIFY-REFUSE TO GIVE INFO
KING, JALEN M; B/M; POB: IL; AGE: 24; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MARRS A; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 04/24/2025; CHARGES: POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
JONES, ARIYAN CACHE; B/F; POB: TX; AGE: 27; ADDRESS: MESQUITE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 04/25/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) UNL CARRYING WEAPON
HOBBS, JERROD WAYNE; W/M; POB: CO; AGE: 48; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRANCO G; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 04/25/2025; CHARGES: POSS CS PF 2>=4G<400G
RODRIGUEZ-ORANTES, MIGUEL ANGEL; W/M; POB: EL SALVADOR; AGE: 22; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MARRS A; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/25/2025; CHARGES: THEFT PROP >=$100<$750
CAMPBELL, CAELAN WAYNE; W/M; POB: TX; AGE: 27; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/25/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – SOLICIT PROST/OTHR PAYOR PERSON UNDER 18YOA
NORMAN, TY RALLY; W/M; POB: TX; AGE: 22; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MARRS A; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/25/2025; CHARGES: INJ CHILD/ELDERLY/DISABLED W/INT BODILY INJ
SALCADO-ABREU, JHONNY; W/M HISPANIC; POB: VENEZUELA; AGE: 45; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/25/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) WARRANT DHS – IMMIGRATION HOLD
GARCIA, NICHOLAS ROBERT; W/M; POB: IL; AGE: 24; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/26/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) UNL CARRYING WEAPON; 3) POSS CS PG 2>=4G<400G
ROBERTS, ELIZABETH KATE; W/F; POB: TX; AGE: 33; ADDRESS: BEDFORD TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRANCO G; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 04/26/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B<1G; 2) FORGERY FINANCIAL INSTRUMENT; 3) WARRANT BEDFORD PD – SIMPLE ASSAULT
PINA, ISAEL JOVANY; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 41; ADDRESS: JOSHUA TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BOOTHE R; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 04/26/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DISPLAY LICENSE PLATES; 2) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DWLI; 3) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FMFR; 4) WARRANT CROWLEY PD – NO DL; 5) WARRANT CROWLEY PD – FMFR; 6) WARRANT CROWLEY PD – EXP MVR
HURSH, NICHOLAS DAVID; W/M; POB: CA; AGE: 40; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MARRS A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 04/26/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
MONTGOMERY, ROBERT SHANNON; W/M; POB: TX; AGE: 50; ADDRESS: FRISCO TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 04/27/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
ABZAKH, NART IBRAHIM; W/M; POB: CA; AGE: 42; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TRANIDAD S; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/28/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
SCHRAM, KNEANG LEIGH; W/F; POB: WY; AGE: 25; ADDRESS: LITTLE ELM TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TRINIDAD S; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 04/28/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
LEPKHAM, NATHAN OROTH; A/M; POB: MA; AGE: 29; ADDRESS: ODESSA FL
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SYROME A; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 04/28/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
SITHIBOUNE, THONGNARK; W/M; POB: IL; AGE: 39; ADDRESS: FITCHBURG MA
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SYROME A; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/28/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
CHANSOUK, TINA; B/F; POB: CA; AGE: 32; ADDRESS: FITCHBURG MA
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TRINIDAD S; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 04/28/2025; CHARGES: 1) WARRANT EULESS PD – SPEEDING; 2) WARRANT EULESS PD – VIOLATE PROMISE TO APPEAR
ALLEN, MICHAEL LEE-JOHN; W/M; POB: TX; AGE: 28; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN KG; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/28/2025; CHARGES: WARRANT HARVEY COUNTY – AGGRAVATED CRIMINAL THREAT
RUSSELL, DANIELLE ANITA; W/F; POB: MN; AGE: 46; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN BT; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/28/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER
BOLT, VALERIE ANN; W/F; POB: TX; AGE: 40; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN KG; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 04/28/2025; CHARGES: 1) CRIMINAL MISCHIEF >=$100<$750; 2) ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER
LAMB, CASHUNDRA DENISE; B/F; POB: TN; AGE: 41; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 04/30/2025; CHARGES: WARRANT DALLAS PD – FAILURE TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY
STOVALL, CHRISTOPHER DAVID; W/M; POB: TX; AGE: 40; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BOLLMAN P; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 04/30/2025; CHARGES: 1) WARRANT ARLINGTON PD – DROVE WITHOUT TWO STOP LIGHTS ON TRAILER; 2) WARRANT ARLINGTON PD – TRAILER REGISTRATION VIOLATION
HILL, JOSEPH PHILLIP; B/M; POB: TX; AGE: 19; ADDRESS: HASLET TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MARRS A; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/30/2025; CHARGES: THEFT PROP <$2,500 2/MORE PREV CONV
TAHRI, LAURA ELLEN; W/F; POB: ; AGE: 56; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: RIEWE K; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 04/30/2025; CHARGES: 1) ASSAULT PEACE OFFICER/JUDGE; 2) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP; 3) PUBLIC INTOXICATION
Linda Baker, Crime Reporter
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