Wednesday, January 28, 2026
LocalNewsOnly
Grapevine, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
LUCAS, TEVIN DENZEL; B/M; POB: TN; AGE: 34; ADDRESS: NORTHLAKE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 1/11/2026; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
KAISER, STEVE JOSEPH; W/M; POB: TX; AGE: 63; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBORD J; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 1/11/2026; CHARGES: WARRANT TDCJ – PAROLE VIOLATION
PORTER, JR BLAINE; W/M; POB: TX; AGE: 47; ADDRESS: NORTH RICHLAND HILLS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FIRSTOV D; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 1/11/2026; CHARGES: 1) POSS CS PG 2>=4G<400G; 2) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP; 3) TERRORISTIC THREAT CAUSE FEAR OF IMMINENT SBI;
DE LA CRUZ, JESS JR; W/M; POB: TX; AGE: 33; ADDRESS: BEDFORD TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HENDRY T; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 1/12/2026; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
HAYNES, TYLER LAKEITH; B/M; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 1/12/2026; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
NEZAJ, ARTENIS; W/M; POB: ALBANIA; AGE: 28; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 1/12/2026; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
GIVENS, LASHANDRA DIANE; B/F; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SALAZAR T; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 1/12/2026; CHARGES: 1) WARRANT ARLINGTON PD – DISPLAY EXPIRED TEXAS LICENSE PLATES/REGISTRATION; 2) WARRANT ARLINGTON PD – NO VALID DL-UNLICENSED (NO DISPLAY); 3) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FMFR; 4) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – NO OPERATORS LICENSE; 5) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FMFR; 6) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DISPLAY EXPIRED LICENSE PLATES; 7) WARRANT IRVING PD – FMFR; 8) WARRANT IRVING PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 9) WARRANT IRVING PD – FMFR
ZAPATA, RICARDO; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 31; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VELAZQUEZ P; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 1/13/2026; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – THEFT PROP<$2500 2/MORE PREV CONV; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – ASSAULT-THREATENS BODILY INJURY; 3) WARRANT GRAPEVINE PD – CRIMINAL MISCHIEF (DAMAGES OR DESTROYS)
VENN, SYLVIA D; B/F; POB: AR; AGE: 60; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: LAPPE A; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 1/13/2026; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – INJ CHILD/ELDERLY/DISABLED W/INT BODILY INJ
BRADFORD, STEVEN KELLY; W/M; POB: TX; AGE: 61; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBORD J; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 1/13/2026; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND
WILLIAMS, TIMOTHY STEPHEN; W/M; POB: KS; AGE: 56; ADDRESS: PARKVILLE MO
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 1/13/2026; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >=0.15
SUNG, JOSHUA DI; W/M; POB: MALAYSIA; AGE: 40; ADDRESS: CLEBURNE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 1/13/2026; CHARGES: 1) FAILED TO DRIVE IN SINGLE LANE; 2) NO VALID DRIVERS LICENSE; 3) FMFR
HILL, HENRY JEFFERSON III; B/M; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 1/14/2026; CHARGES: 1) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 2) WARRANT WAXAHACHIE PD – FMFR; 3) WARRANT WAXAHACHIE PD – FMFR; 4) WARRANT WAXAHACHIE PD – EXP REG
BANKS, BAZILLIE; B/M; POB: TX; AGE: 50; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SYROME A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 1/14/2026; CHARGES: 1) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 2) WARRANT GARLAND PD – FMFR
HEMENEGILDO CRUZ, MIGUEL ANGEL; W/M HISPANIC; POB: DOM REP; AGE: 39; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN T; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 1/14/2026; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – FRAUD USE/POSS IDENTIFYING INFO # OF ITEMS <5; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – CREDIT CARD OR DEBIT CARD ABUSE
WHITACRE, TODD JOSEPH; W/M; POB: TN; AGE: 35; ADDRESS: SOUTHLAKE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: OSBORNE B; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 1/15/2026; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
PELLETT, KIMBERLY; W/F; POB: MO; AGE: 37; ADDRESS: ROANOKE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 1/15/2026; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
SAUNDERS, JAMIR; B/M; POB: NJ; AGE: 28; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 1/15/2026; CHARGES: 1) POSS MARIJ<2OZ; 2) WARRANT IRVING PD – STOP RED LIGHT; 3) WARRANT IRVING PD – OPERATE VEHICLE WITHOUT 2 LICENSE PLATES; 4) WARRANT IRVING PD – FMFR
ALPIZAR, LARISSA DELANE; W/F; POB: RUSSIA; AGE: 24; ADDRESS: ROANOKE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRANCO G; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 1/15/2026; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC>=0.15
JEWELL, DONNALD AARON; W/M; POB: TX; AGE: 44; ADDRESS: ROANOKE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRANCO G; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 1/15/2026; CHARGES: 1) PUBLIC INTOXICATION; 2) WARRANT IRVING PD – PUBLIC INTOXICATION
RAMIREZ, LUIS ALAN; W/M HISPANIC; POB: CA; AGE: 37; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH CD BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 1/15/2026; CHARGES: PROHIBITED CAMPING
WILLIAMS, CHRISTOPHER ANTHONY; B/M; POB: TX; AGE: 37; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: EDSON J; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 1/15/2026; CHARGES: THEFT PROP>=$100<$750
KING, ALEXANDER PAUL; W/M; POB: TX; AGE: 30; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 1/15/2026; CHARGES: WARRANT EULESS PD – PUBLIC INTOXICATION
SABATINI, SARA LINDSAY; W/F; POB: FL; AGE: 33; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 1/15/2026; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
RANGEL, AARON ARMANDO; W/M HISPANIC; POB: CA; AGE: 46; ADDRESS: KRUM TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRANCO G; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 1/15/2026; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >= 0.15
BERRIOS TREJO RICARD; W/M HISPANIC; POB: EL SALVADOR; AGE: 31; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SYROME A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 1/16/2026; CHARGES: 1) WARRANT DALLAS PD – SPEEDING – 48MPH IN A 35MPH ZONE; 2) WARRANT DALLAS PD – DRIVING MOTOR VEHICLE WITHOUT DRIVERS LICENSE; 3) WARRANT LEWISVILLE PD – NO DRIVERS LICENSE; 4) WARRANT LEWISVILLE PD – EXPIRE LP/REGISTRATION; 5) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DISPLAY EXPIRED LICENSE PLATE; 6) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – NO OPERATORS LICENSE PLATE; 7) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FMFR
VALVERDE, SAMANTHA RENEE; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 33; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SYROME A; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 1/16/2026; CHARGES: ASSAULT-FAMILY VIOLENCE (CLASS C)
HARRISON, FREDERRICK; B/M; POB: TX; AGE: 31; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SYROME A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 1/17/2026; CHARGES: 1) WARRANT WESTLAKE PD – SPEEDING 10% OVER LIMIT; 2) WARRANT IRVING PD – ASSAULT; 3) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – JUVENILE DYTIME CURFEW
RAMOS-CAMACHO, SARAFIN; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 55; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BARCH E; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 1/17/2026; CHARGES: 1) DISREGARD STOP SIGN, 2) WARRANT TCSO – ASSAULT CAUSE BODILY INJ
LNO relies on the Federal and State Freedom of Information Act to obtain public information. LNO has been reporting on arrests in the area since 2000. If you have been proven innocent or the charges dismissed please contact LNO at [email protected].
LNO Policy: Considering the time it takes to clear most cases through the court system, LNO does not have the ability to track the eventual outcome of every arrest. LNO often is requested to remove data based on alleged clearance of charges at a later date. LNO therefore is expanding and restating our policy on removing information by request at a later date from the archives dating back to 2000. If you have been reported as arrested and subsequently been cleared of the arrest charges; you may inform LNO with verifiable information. Although LNO is not obligated to remove information based on the information below, as such information was obtained from Law Enforcement and was believed to be true and correct at the time of posting, you have another option, please read carefully. CLEARED OF CHARGES MEANS THE CHARGES WERE DISMISSED OR YOU WERE FOUND NOT GUILTY. SEND A COPY OF THIS INFORMATION VIA EMAIL TO [email protected]. LNO will provide equal coverage to same or removal of information at requester’s choice. Note: A downward plea, for example “obstruction of a roadway” in lieu of a DWI/DUI is not considered “cleared of charges”. If on the other hand, received a deferred adjudication with the charges deferred or dismissed upon successful completion and with verifiable documentation or if an expungement order is presented; LNO will remove the photo and text at no charge. NOTE: LNO does not control any third-party search engines such as Google, Yahoo, etc.; LNO does not provide the information directly to any Internet Search Engine nor has any ability to remove that information. LNO does not sell any information on its site to any other entities. Information is obtained through FOIA and available to the public; as reported by law enforcement. You should check with an attorney concerning Open Records statutes prior to making any assumption of LNO rights to publish same.
Questions? [email protected]