Thursday, January 22, 2026
Grapevine, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
ABELL, CALVIN WALKER; W/M; POB: CA; AGE: 21; ADDRESS: AZLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 1/1/2026; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
WIGGINS, RODNIE WAYNE; B/M; POB: TX; AGE: 56; ADDRESS: GLENN HEIGHTS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADER E; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 1/1/2026; CHARGES: DEL MARIJ<=5LBS>1/4OZ
DARNE, CAMDYN SOFIA; W/F; POB: TX; AGE: 23; ADDRESS: WICHITA FALLS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 1/1/2026; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER
FLEMING, COLIN WALTER; W/M; POB: TX; AGE: 55; ADDRESS: CARROLLTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SOLIS L; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 1/1/2026; CHARGES: CRIMINAL TRESPASS
WESLEY, DEMAUREA DANTE; B/M; POB: TX; AGE: 29; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 1/2/2026; CHARGES: 1) POSS CS PG 2>=1G<4G; 2) POSS MARIJ<2OZ; 3) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 4) WARRANT IRVING PD – SPEEDING OVER LIMIT 50MPH IN A 30MPH ZONE; 5) WARRANT WATAUGA PD – FMFR; 6) WARRANT BEDFORD PD – FMFR; 7) WARRANT BEDFORD PD – SPEEDING; 8) WARANT BEDFORD PD – VIOLATE PROMISE TO APPEAR
MISIANI, ZAKAYO OGARA; B/M; POB: KENYA; AGE: 32; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SYROME A; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 1/2/2026; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
MARINO, CRISTIAN MICHAEL; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 32; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BUFFINGTON J; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 1/2/2026; CHARGES: 1) EVADING ARREST DETENTION W/VEH OR WATERCRAFT; 2) DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE IAT; 3) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP
PERALTA, LUIS; W/M; POB: HONDURAS; AGE: 27
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: LYNCH K; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 1/3/2026; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
ROMEU, GREGORY GONCALVES; W/M; POB: AL; AGE: 30; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BUFFINGTON J; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 1/3/2026; CHARGES: AGG ASSLT W/DEADLY WEAPON
WILBURN, MYA LAJADE; B/F; POB: MO; AGE: 32; ADDRESS: LITTLE ELM TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRANCO G; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 1/4/2026; CHARGES: OBSTRUCT HWY PSGWAY
GARNER, JERRY LEVANN; B/M; POB: MO; AGE: 33; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRANCO G; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 1/4/2026; CHARGES: 1) UNL CARRYING WEAPON; 2) PUBLIC INTOXICATION
COOKS, BRIAN KEITH; B/M; POB: TX; AGE: 41; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: CUELLAR L; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 1/4/2026; CHARGES: 1) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – FMFR; 2) WARRANT UNIVERSITY PARK PD – FMFR; 3) WARRANT FARMERS BRANCH PD – DROVE W/O LIGHTS (REQUIRED); 4) WARRANT FARMERS BRANCH PD – NO DL; 5) WARRANT RED OAK PD – UNREG MOTOR VEH; 6) WARRANT RED OAK PD – NO LIABILITY INSURANCE; 7) WARRANT RED OAK PD – FTA
WORKS, DEVAN RASHAD; B/M; POB: OK; AGE: 30; ADDRESS: MIDLOTHIAN TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAVENS J; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 1/4/2026; CHARGES: 1) WARRANT HALTOM CITY PD – PUBLIC INTOXICATION; 2) WARRANT HALTOM CITY PD – OPEN CONTAINER; 3) WARRANT HALTOM CITY PD – THEFT UNDER $100; 4) WARRANT IRVING PD – PUBLIC INTOXICATION; 5) WARRANT IRVING PD – PUBLIC INTOXICATION
PEREZ, ROBERTO ANTONIO; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 33; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAVENS J; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 1/4/2026; CHARGES: FRAUD DESTROY REMOVAL CONCEALMENT WRITING
BARGER, ASHLEY NICOLE; W/F; POB: TX; AGE: 42; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 1/4/2026; CHARGES: WARRANT HURST PD – FTA/BAIL JUMPING
MARTINEZ, ALEXANDRA PAULINE; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 43; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 1/4/2026; CHARGES: 1) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 2) WARRANT RICHLAND HILLS PD – PEDESTRIAN WALKING ON WRONG SIDE OF ROAD; 3) WARRANT RICHLAND HILLS PD – VIOLATE PROMISE TO APPEAR
ZAVALETA, VICTOR; W/M HISPANIC; POB: IL; AGE: 22; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 1/4/2026; CHARGES: 1) UNL CARRYING WEAPON; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
GUMBLETON, CORTNEY; W/F; POB: TN; AGE: 41; ADDRESS: AZLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 1/4/2026; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
BURLEY, NICHOLAS DONNELL JR; B/M; POB: MI; AGE: 22; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN KG; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 1/4/2026; CHARGES: 1) WARRANT ARLINGTON PD – SPEEDING 15MPH OR MORE (ST RD) (SERIOUS TRAF VIOL) 64MPH INA 40MPH ZONE; 2) WARRANT ARLINGTON PD – SPEEDING 15MPH OR MORE (ST RD) (SERIOUS TRAF VIOL) 64MPH IN A 40 MPH ZONE; 3) WARRANT EULESS PD – FAILED TO YIELD TO EMERGENCY VEHICLE; 4) WARRANT EULESS PD – VIOLATE PROMISE TO APPEAR; 5) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – SPEEDING IN A 40MPH ZONE 62MPH IN A 40 MPH ZONE; 6) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DISPLAY EXPIRED LICENSE PLATES
ROBERTS, WESLEY MARCEL; B/M; POB: TX; AGE: 29; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: CUELLAR L; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 1/6/2026; CHARGES: 1) POSS MARIJ<2OZ; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 3) WARRANT WATAUGA PD – SPEEDING; 4) WARRANT WATAUGA PD – NO/EXPIRED LP; 5) WARRANT HALTOM CITY PD – EXP OR NO REG; 6) WARRANT HALTOM CITY PD – FTA
CASTILLO-ANDRADE, ENRIQUE ANTONIO; W/M HISPANIC; POB: EL SALVADOR; AGE: 21; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: OLSEN M; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 1/6/2026; CHARGES: 1) ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER; 2) INJ CHILD/ELDERLY/DISABLED W/INT BODILY INJ
PATE, DOMARI EDWARD; B/M; POB: WI; AGE: 29; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAVENS J; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 1/6/2026; CHARGES: VIOL BOND/PROTECTIVE ORDER
ANAYA, AMADEUSE; W/M HISPANIC; POB: CA; AGE: 25; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: YOUNG B; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 1/7/2026; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – ASSAULT OF PREGNANT PERSON; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – INTERFER W/EMERGENCY REQ FOR ASSISTANCE
GARZA, ANGEL GABRIEL; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 20; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 1/7/2026; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – ENGAGE ORG CRIM ACTIVITY USE/EXHBT DEADLY WEAPON
AUGUSTINO, KYLE MITCHELL; W/M; POB: JAPAN; AGE: 21; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 1/7/2026; CHARGES: 1) DISREGARD STOP SIGN; 2) EXPIRED REGISTRATION; 3) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
TIBBALS, ANDREW DOUGLAS JR; W/M; POB: VA; AGE: 33; ADDRESS: BEDFORD TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 1/8/2026; CHARGES: 1) WARRANT EULESS PD – PUBLIC INTOX; 2) WARRANT EULESS PD – FTA; 3) WARRANT IRVING PD – FTA; 4) WARRANT IRVING PD – LP-DISPLAY EXPIRED; 5) WARRANT IRVING PD – DL-NO VALID TEXAS
SADDLER, HUBERT WAYNE; B/M; POB: TX; AGE: 41; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 1/8/2026; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – BURGLARY OF HABITATION
ONYEBETOR, STEPHANIE IFEOMA; B/F; AGE: 37; ADDRESS: GARLAND TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BUFFINGTON J; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 1/8/2026; CHARGES: THEFT UNDER $100
AUGUSTINE, KYLE MITCHELL; W/M; POB: JAPAN; AGE: 21; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 1/8/2026; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
WAYMAN, MICHAEL LEE; B/M; POB: IA; AGE: 42; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: LAPPE A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 1/9/2026; CHARGES: 1) POSS DANGEROUS DRUG; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
MCBEAN, NATHATUIS LEE; B/M; POB: GA; AGE: 23; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VELEZ J; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 1/9/2026; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER
SAMUEL, JANE JACOB; A/F; POB: NY; AGE: 34; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: PERSSON J; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 1/9/2026; CHARGES: 1) PUBLIC INTOXICATION; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
