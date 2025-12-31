Wednesday, December 31, 2025
LocalNewsOnly
Grapevine, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
CARTER, ZATERRIUS I; B/M; POB: LA; AGE: 34; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 12/11/2025; CHARGES: WARRANT DENTON PD – REGISTRATION EXPIRED REGISTRATION
GONZALEZ, SHELBY; W/F; POB: TX; AGE: 29; ADDRESS: MCALLENTX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VELEZ J; BOOKING OFFICER: VELEZ G; ARREST DATE: 12/11/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER
LOPEZ, CARLOS ALEXANDER; W/M; POB: AZ; AGE: 29; ADDRESS: COPPELL TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/11/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
MCDAY, ANDY CHARLIE; B/M; POB: GA; AGE: 40; ADDRESS: STONE MOUNTAIN GA
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SYROME A; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/11/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER
GUIDER, TRACY LENORE-ALEXANDRA; B/F; POB: IL; AGE: 36; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BARCH E; BOOKING OFFICER: VELEZ G; ARREST DATE: 12/12/2025; CHARGES: PROHIBITED CAMPING
BURKS, JASON DAVID; W/M; POB: TX; AGE: 32; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: YOUNG B; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 12/12/2025; CHARGES: 1) WARRANT HURST PD – PEDESTRIAN ROADWAY; 2) WARRANT HURST PD – FAILURE TO APPEAR/BAIL JUMPING
TOWNSEND, THOR NATHANIEL; W/M; POB: TX; AGE: 38; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: YOUNG B; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 12/12/2025; CHARGES: 1) WARRANT NORTH RICHLAND HILLS PD – EVADING ARREST OR DETENTION WITH VEH, 3RD; 2) WARRANT NORTH RICHLAND HILLS PD – RESISTING ARREST, SEARCH OR TRANSPORTATION
BURKS, JASON DAVID; W/M; POB: TX; AGE: 32; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BOLLMAN P; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/12/2025; CHARGES: DISORDERLY CONDUCT-INDECENT EXPOSURE ANUS OR GENITALS
POZOS BENITEZ, JORGE; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 41; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRANCO G; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/12/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC>=0.15
EDWARDS, DALTON TAYLOR; W/M; POB: TX; AGE: 32; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/13/2025; CHARGES: POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
REED, BRONSON DAVID; W/M; POB: FL; AGE: 36; ADDRESS: MANASSAS PARK VA
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/13/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER
SEAY-GONZALES, MATTHEW COLE; W/M; POB: TX; AGE: 32; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRANCO G; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/13/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2<1G; 2) DRIVING WHILE INTOXICATED
PATE, DOMARI; B/M; POB: WI; AGE: 29; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: CUELLAR L; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 12/13/2025; CHARGES: ASSAULT-FAMILY VIOLENCE (CLASS C)
GARGAN, MATTHEW JASON; W/M; POB: MI; AGE: 47; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SALAZAR T; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 12/13/2025; CHARGES: 1) AGG ASSLT W/DEADLY WEAPON; 2) ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER
PLATT, RICHARD ALLEN; W/M; POB: MN; AGE: 50; ADDRESS: ST PAUL MN
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBORD J; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 12/13/2025; CHARGES: VIOL BOND/PROTECTIVE ORDER
PLATT, HEATHER MARIE; W/F; POB: TX; AGE: 25; ADDRESS: ST PAUL MN
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: LAPPE A; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 12/13/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJ
RODRIGUEZ, JORGE JR; W/M; POB: TX; AGE: 27; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MCWILLIAMS N; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/13/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – FAILED TO YIELD RIGHT OF WAY AT STOP INT; 2) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 3) WARRANT BEDFORD PD – SPEEDING; 4) WARRANT BEDFORD PD – NO DRIVERS LICENSE; 5) WARRANT BEDFORD PD – VIOLATE PROMISE TO APPEAR; 6) WARRANT ARLINGTON PD – FAIL TO SIGNAL LANE CHANGE; 7) WARRANT ARLINGTON PD – EXPIRED TEXAS LICENSE PLATES/REGISTRATION
VALLES, ANDREW; W/M; POB: TX; AGE: 25; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/13/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >= 0.15
MACE, YVONE DELROY; W/F; POB: MI; AGE: 58; ADDRESS: PARKER CO
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 12/13/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER
BISTA, BINOD; W/M; POB: NEPAL; AGE: 37; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 12/13/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
BLACKBURN, JOSHUA WAYNE; W/M; POB: CA; AGE: 53; ADDRESS: PARKER CO
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 12/14/2025; CHARGES: 1) UNL CARRYING WEAPON; 2) ASSAULT-FAMILY VIOLENCE (CLASS C)
CASAS, JESUS; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 33; ADDRESS: TERRELL TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN KG; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 12/13/2025; CHARGES: 1) ASSAULT CAUSES BODILY INJ; 2) UNL CARRY WEAPON CERTAIN PROHIBITED PLACES
WALTON, RONALD LUNSFORD; B/M; POB: TN; AGE: 26; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN KG; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/14/2025; CHARGES: UNLAWFUL RESTRAINT
HUTTO, BENJAMIN LEE BRICE; W/M; POB: IL; AGE: 37; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/14/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
LOMBARD, HALLEY AMYRIE; B/F; POB: LA; AGE: 23; ADDRESS: JUSTIN TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 12/14/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
FOSTER, RICHARD JOSEPH; W/M; POB: MO; AGE: 70; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROMAN S; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 12/14/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER
SULLIVAN, CLARE ELIZABETH; W/F; POB: AK; AGE: 42; ADDRESS: DUNCANVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 12/14/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
CASTILLO, CESAR; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 38; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 12/14/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
RENTERIA, IVAN; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 23; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAVENS J; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 12/15/2025; CHARGES: THEFT PROP>=$30K<$150K
PATE, DOMARI; B/M; POB: WI; AGE: 29; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAVENS J; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 12/15/2025; CHARGES: VIOL BOND/PROTECTIVE ORDER
PEREZ CORRALES, ALBERT; W/M HISPANIC; POB: VENEZUELA; AGE: 21; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROMAN S; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 12/15/2025; CHARGES: 1) WARRANT IRVING PD – DL-NO VALID TEXAS; 2) WARRANT IRVING PD – FMFR; 3) WARRANT IRVING PD – SAFETY SEAT-DRIVER-FOR CHILD UNDER 8
ZAMARRON A; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 21; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAVENS J; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 12/15/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJ
GARCIA, ALEJANDRO; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 31; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FIRSTOV D; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 12/16/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
LIMON, ALBERT JR; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 22; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROMAN S; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 12/16/2025; CHARGES: 1) WARRANT RIVER OAKS PD – OPER UNREG MOTOR VEH; 2) WARRANT RIVER OAKS PD – FTA; 3) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – SPEEDING
SMITH, JERRY DEAN; W/M; POB: TX; AGE: 56; ADDRESS: NORTH RICHLAND HILLS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 12/16/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – VIOL BOND/PROTECTIVE ORDER
RAUDA, DAVID; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 25; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN KG; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 12/16/2025; CHARGES: 1) TERRORISTIC THREAT OF FAMILY/HOUSEHOLD; 2) ASSAULT-FAMILY VIOLENCE (CLASS C)
ANDALIB, AFROZ; A/M; POB: BANGLADESH; AGE: 67; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 12/16/2025; CHARGES: CONTINUOUS VIOLENCE AGAINST THE FAMILY
HOUSTON, DONALD RAY JR; B/M; POB: CA; AGE: 45; ADDRESS: LANCASTER TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 12/17/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B>=1G<4G; 2) MAN DEL CS PG 1-B>=1G<4G; 3) POSS DANGEROUS DRUG; 4) DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND
VENTURA, JERONIMO JR; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 37; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOELLER J; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 12/17/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – THEFT PROP>=$30K<$150K; 2) WARRANT IRVING PD – THEFT OF PROPERTY>=$30K<$150K AUTO THEFT; 3) ENGAGING IN ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY
MENDOZA, OMAR V; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 36; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOELLER J; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 12/17/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – ENGAGING IN ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY; 2) WARRANT IRVING PD – THEFT OF PROPERTY>=$30K<$150K AUTO THEFT; 3) ENGAGING IN ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY
FOSTER, DANIEL JAY; W/M; POB: AR; AGE: 65; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADER E; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/17/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE IAT
BLOOMER, JERMAINE CHARLES; B/M; POB: TX; AGE: 39; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 12/18/2025; CHARGES: 1) CAPIAS GRAND PRAIRIE PD – RAN STOP SIGN; 2) CAPIAS GRAND PRAIRIE PD – FMFR; 3) CAPIAS GRAND PRAIRIE PD – NO OPERATORS LICENSE; 4) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FMFR COLLISION; 5) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – NO OPERATORS LICENSE; 6) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – RAN RED LIGHT; 7) CAPIAS ARLINGTON PD – SPEEDING; 8) CAPIAS ARLINGTON PD – NO VALID DL
CORBETT, COLTON RYAN; W/M; POB: TX; AGE: 37; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/18/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER
MCGHEE, JESSE CARL; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 40; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/19/2025; CHARGES: 1) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP; 2) PUBLIC INTOXICATION
HAGGARD, JEFFREY SCOTT; W/M; POB: TX; AGE: 35; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/19/2025; CHARGES: 1) CREDIT CARD OR DEBIT CARD ABUSE; 2) POSS CS PG 1/1-B<1G; 3) RECREATIONAL BURNING; 4) PROHIBITED CAMPING; 5) WARRANT GRAPEVINE PD – POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
TETTLETON, HUNTER SCOTT; W/M; POB: TX; AGE: 29; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BUFFINGTON J; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/19/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
KING, SHANE ANFERNEE; B/M; POB: LA; AGE: 28; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: OSBORNE B; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/19/2025; CHARGES: 1) WARRANT ARLINGTON PD – NO SEAT BELT OR NOT PROPERLY SECURED; 2) WARRANT ARLINGTON PD – NO VALID DL; 3) WARRANT IRVING PD – ASSAULT; 4) WARRANT IRVING PD – DL NO VALID TEXAS; 5) WARRANT IRVING PD – FMFR; 6) WARRANT IRVING PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 7) WARRANT IRVING PD – DL NO VALID TEXAS
DELGADILLO, JOSE LUIS; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 36; ADDRESS: HURST TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN T; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 12/19/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B>=1G<4G; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 3) OPEN CONTAINER; 4) RESTRICTION ON WINDOWS (WINDOW TINT)
SABILLON-LAGOS, DIEGO; W/M HISPANIC; POB: HONDURAS; AGE: 20; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/19/2025; CHARGES: 1) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 2) NO VALID DRIVERS LICENSE; 3) FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY
SABILLON-FERNANDEZ, EDWARD; W/M HISPANIC; POB: HONDURAS; AGE: 26; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/19/2025; CHARGES: POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
TRAN, JOSEPH; W/M; POB: TX; AGE: 23; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: LAPPE A; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 12/19/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2>=4G<400G; 2) UNL CARRYING WEAPON
