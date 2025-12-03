Wednesday, December 3, 2025
Grapevine, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
BLESSING, BRIAN ANTHONY; W/M; POB: IA; AGE: 50; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 11/18/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – INJ CHILD/ELDERLY/DISABLED W/INT BODILY INJ
STARLING, PRESTON; B/M; POB: KY; AGE: 31
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN KG; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 11/18/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
GUERRERO, JONATHAN GILBERT; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 31; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 11/18/2025; CHARGES: URINATING IN PUBLIC
TIJERINA, CHRISTIAN; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 28; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TAYLOR C; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 11/18/2025; CHARGES: 1) EVADING ARREST DETENTION; 2) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP; 3) WARRANT EULESS PD – PUBLIC INTOXICATION
GIBBS, PHILLIP GORDON; W/M; POB: UK; AGE: 68; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FIRSTOV D; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 11/18/2025; CHARGES: WARRANT DFW PD – DRIVING WHILE INTOXICATED
SANCHEZ-MONTOYA, CARLOS; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 33; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOELLER J; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 11/19/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – MAN DEL CS PG 1-B>=4G<200G; 2) MAN DEL CS PG 1-B>=1G<4G; 3) WARRANT GRAPEVINE PD – TAMPER/FABRICATE PHYS EVID W/INTENT TO IMPAIR; 4) WARRANT GRAPEVINE PD – EVADING ARREST DET W/PREV CONVICTION; 5) MAN DEL CS PG 1-B>=4G<200G; 6) MAN DEL CS PG 1-B>=4G<200G
GUERRERO, JONATHAN GILBERT; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 31; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 11/19/2025; CHARGES: 1) PUBLIC INTOXICATION; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
ATTAWAY, JONATHAN DANIEL; W/M; POB: TX; AGE: 39; ADDRESS: ARGYLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BOLLMAN P; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 11/20/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
JOHNSON, ALVIN DEYARN; B/M; POB: MS; AGE: 34; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VELEZ S; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 11/20/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – THEFT PROP>=$2500<$30K; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – THEFT PROP>=$2500<$30K; 3) WARRANT COLLIN CO – THEFT OF PROPERTY>=$100<$750; 4) WARRANT LEWISVILLE PD – THEFT PROP>=$750<$2500
SMITH, JERRY DEAN; W/M; POB: TX; AGE: 56; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: LAPPE A; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 11/20/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – THEFT PROP>=$2500<$30K ENH IAT; 2) ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER
SCHARETT, ROBERT NOEL; W/M; POB: NY; AGE: 53; ADDRESS: BEDFORD TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 11/20/2025; CHARGES: UNAUTH USE OF VEHICLE
FOLEFAC, MICHAEL; B/M; POB: TX; AGE: 37; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRANCO G; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 11/20/2025; CHARGES: 1) WARRANT EULESS PD – FTA; 2) WARRANT EULESS PD – NO DL; 3) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – SPEEDING IN A 45MPH ZONE 54 IN A 45MPH ZONE; 4) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY
WEHRES, DYLLAN JAMES; W/M; POB: TX; AGE: 32; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 11/21/2025; CHARGES: 1) UNL POSS FIREARM BY FELON; 2) THEFT OF FIREARM; 3) WARRANT BEDFORD PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 4) WARRANT HURST PD – PI; 5) WARRANT HURST PD – FTA; 6) WARRANT BEDFORD PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 7) WARRANT BEDFORD PD – FAILURE TO APPEAR
LANDERS, TIMOTHY ALAN; W/M; POB: TX; AGE: 58; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOELLER J; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 11/21/2025; CHARGES: 1) WARRANT TDC JAIL – TEXAS PARDON AND PAROLE; 2) WARRANT DPS – CONTINUOUS SEXUAL ASSAULT OF A CHILD
ADUSMILLI, HARISH; A/M; POB: INDIA; AGE: 32; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VELEZ S; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 11/21/2025; CHARGES: THEFT UNDER $100
JIMENEZ, MARIA ESTER; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 30; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JOHNSON N; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 11/21/2025; CHARGES: ORGANIZED RETAIL THEFT>=$750<$2500
JIMENEZ, JAIME JR; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 25; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JOHNSON N; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 11/21/2025; CHARGES: ORGANIZED RETAIL THEFT>=$750<$2500
NARANJO LOYA, SONIA MARILYN; W/F HISPANIC; POB: CA; AGE: 21; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JOHNSON N; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 11/21/2025; CHARGES: ORGANIZED RETAIL THEFT>=$750<$2500
BISHOP, JAMES STANLEY; B/M; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: CROWLEY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/21/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – FMFR; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – DISPLAY WRONG OR ALTERED LICENSE; 3) WARRANT GRAPEVINE PD – NO DL
WILLIAMS, DANIELLE ELISE; W/F; POB: TX; AGE: 30; ADDRESS: COLONY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRANCO G; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/21/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
REED, KERRY NOEL; W/F; POB: FL; AGE: 48; ADDRESS: KELLER TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/22/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
MATA, OMAR ARISTEO; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 31; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: RIEWE K; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 11/22/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
DIAZ, GABRIEL JR; W/M HISPANIC; POB: CA; AGE: 25; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/22/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
MARTINEZ, JOATAN; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 30; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 11/22/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
ANDRADE RAMIREZ, OMAR JOSUE; W/M HISPANIC; POB: EL SALVADOR; AGE: 24; ADDRESS: NORTH RICHLAND HILLS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 11/22/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
ROJAS, JAVIER FRANCISCO; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 70; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JOHNSON N; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 11/22/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – INDECENT ASSAULT
ABREGO-ALVARENGA, KEVIN ALEXIS; W/M HISPANIC; POB: EL SALVADOR; AGE: 31; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 11/22/2025; CHARGES: NO VALID DRIVERS LICENSE
ALDRICH, CHANDLARE MICHELLE; W/F; POB: AZ; AGE: 30; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADER E; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/22/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
ROSS, AMBER DAWN; W/F; POB: NM; AGE: 38; ADDRESS: AZLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: RIEWE K; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/22/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
DOYLE, MATTHEW JOHN; W/M; POB: IA; AGE: 43; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 11/22/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
GARZA, SHAWN MYKOL; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 30; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 11/22/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B>=1G<4G; 2) FRAUD USE/POSS IDENTIFYING INFO # ITEMS 5<10; 3) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
PENDLETON, KRISTIAN ALLIE; W/F; POB: TX; AGE: 29; ADDRESS: BURLESON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/22/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B>=1G<4G; 2) FRAUD USE/POSS IDENTIFYING INFO # ITEMS 5<10; 3) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
RALEY, SAYRE ALEXANDRA; NAAI/F; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 11/22/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND
DONOHUE, JOHN JOSEPH; W/M; POB: MN; AGE: 28; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: OSBORNE B; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 11/23/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
BREECHAR, DANIEL JOSEPH; W/M; POB: TX; AGE: 30; ADDRESS: SANTA FE NM
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRANCO G; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 11/23/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
SPAGNOLLI, CONOR JOHN; W/M; POB: NY; AGE: 22; ADDRESS: SOUTHLAKE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 11/23/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
VESTAL, AUSTIN RYAN; W/M; POB: TX; AGE: 31; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 11/23/2025; CHARGES: 1) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 2) REGISTRATION REQUIRED
HULL-CHIPLIN, LARENZAL CHATANGALA; B/F; POB: MS; AGE: 26; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBORD J; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 11/23/2025; CHARGES: 1) EVADING ARREST DETENTION; 2) TAMPER/FABRICATE PHYS EVID W/INTENT TO IMPAIR; 3) ORGANIZED RETAIL THEFT>=$750<$2500
BELL, DAVONNA LEEQUINSHA; B/F; POB: TX; AGE: 37; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 11/23/2025; CHARGES: 1) UNL CARRYING WEAPON; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 3) DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 4) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – RAN STOP SIGN; 5) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID
MAGLICCO, WILLIAM LEE; W/M; POB: TX; AGE: 39; ADDRESS: WATAUGA TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 11/23/2025; CHARGES: 1) WARRANT SOUTHLAKE PD – DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED OR INVALID; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
ANAYA-HERNANDEZ, LUIS ENRIQUE; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 34; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VELAZQUEZ P; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 11/23/2025; CHARGES: 1) EVADING ARREST DETENTION; 2) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP; 3) TAMPER/FABRICATE PHYS EVID W/INTENT TO IMPAIR; 4) PUBLIC INTOXICATION
FADELY, WILLIAM MASON; W/M; POB: TX; AGE: 25; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 11/24/2025; CHARGES: POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
BORJAS-CARDONA, EVER DANIEL; W/M HISPANIC; POB: HONDURAS; AGE: 30; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN BT; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 11/24/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED W/CHILD UNDER 15 YOA
HAMILTON, SHAWN MICHAEL; W/M; POB: MN; AGE: 46; ADDRESS: NORTH RICHLAND HILLS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: POOLE O; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 11/24/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 2) WARRANT HURST PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 3) WARRANT HURST PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 4) WARRANT HURST PD – FAILURE TO APPEAR/BAIL JUMPING; 5) WARRANT WATAUGA PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 6) WARRANT WATAUGA PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
JONES, CHAYANNE NOLE; W/F; POB: HI; AGE: 31; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 11/24/2025; CHARGES: 1) WARRANT HALTOM CITY PD – EXPIRED OR NO REG; 2) WARRANT HALTOM CITY PD – FTA
STEINBERG, DENISE MARIE; W/F; POB: TX; AGE: 52; ADDRESS: COLLEYVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VELAZQUEZ P; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 11/24/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – AGG ASSLT W/DEADLY WEAPON
BARGER, ASHLEY NICOLE; W/F; POB: TX; AGE: 41; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 11/24/2025; CHARGES: CRIMINAL TRESPASS
JOHANSSON MENDEZ, ALBERTO ASTORGA; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 46; ADDRESS: CARROLLTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FIRSTOV D; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 11/25/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
WASHINGTON, RAY WESTLEY JR; B/M; POB: TX; AGE: 27; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBORD J; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 11/25/2025; CHARGES: 1) WARRANT DUNCANVILLE PD – EXP REG; 2) WARRANT ARLINGTON PD – OPERATE UNREG MOTOR VEHICLE; 3) WARRANT CEDAR HILL PD – SPEEDING CONST ZONE
RUBEN, LAYLA NASIBA; B/F; POB: TX; AGE: 40; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FIRSTOV D; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 11/25/2025; CHARGES: WARRANT FORT WORTH PD – ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER
BARTON, GREGORY DON; W/M; POB: TX; AGE: 63; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 11/25/2025; CHARGES: 1) EXPIRED REGISTRATION; 2) FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 3) FAIL TO DISPLAY DRIVERS LICENSE
HODGES-BROWN, CHELSEY LYNN; W/F; POB: TX; AGE: 38; ADDRESS: COLLEYVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MCWILLIAMS N; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 11/26/2025; CHARGES: 1) WARRANT EULESS PD – PARKED IN DRIVEWAY; 2) WARRANT EULESS PD – FTA
GALVAN, DANIEL RAY; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 58; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 11/26/2025; CHARGES: 1) WARRANT HALTOM CITY PD – FAIL TO MAINTAIN RESPONSIBILITY; 2) WARRANT HALTOM CITY PD – FAILURE TO APPEAR
