Wednesday, October 29, 2025

LocalNewsOnly

Southlake, Texas

Linda Baker, Crime Reporter

Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.



ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: GRACE T; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 10/17/2025; CHARGES: WARRANT SOUTHLAKE PD – OPERATE MOTOR VEHICLE WITH EXPIRED LICENSE PLATES (EXP REG); RELEASE REASON: CASH ESCROW BARRON, STEPHANIE JOSETTE; W/F; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: ROANOKE TX; OCCUPATION: INSURANCE AGENCYARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: GRACE T; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 10/17/2025; CHARGES: WARRANT SOUTHLAKE PD – OPERATE MOTOR VEHICLE WITH EXPIRED LICENSE PLATES (EXP REG); RELEASE REASON: CASH ESCROW

ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: GRACE T; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 10/17/2025; CHARGES: WARRANT SOUTHLAKE PD – SPEEDING IN SCHOOL ZONE-30MPH IN A 20MPH ZONE; RELEASE REASON: CASH ESCROW VAN SICE, CASEY DANIEL; W/M; POB: TX; AGE: 42; ADDRESS: GRAPEVINE TX; OCCUPATION: INSURANCE MARKETINGARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: GRACE T; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 10/17/2025; CHARGES: WARRANT SOUTHLAKE PD – SPEEDING IN SCHOOL ZONE-30MPH IN A 20MPH ZONE; RELEASE REASON: CASH ESCROW

ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: SAVEAGE M; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 10/17/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR MOUTON, BRAD BAILEY; W/M; POB: CA; AGE: 66; ADDRESS: SOUTHLAKE TXARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: SAVEAGE M; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 10/17/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR

ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: SOSEBEE J; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 10/17/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION; RELEASE REASON: CASH ESCROW SEETON, KYLE LEE; W/M; POB: TX; AGE: 27; ADDRESS: BEDFORD TXARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: SOSEBEE J; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 10/17/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION; RELEASE REASON: CASH ESCROW

ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: HARRAID C; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 10/18/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION; RELEASE REASON: CASH ESCROW; RELEASE NOTES: BLEW UNDER .08 MONTES CORONADO, ESEQUIEL; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 43; ADDRESS: FARMERS BRANCH TX; OCCUPATION: EQUIPMENT COORDINATORARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: HARRAID C; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 10/18/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION; RELEASE REASON: CASH ESCROW; RELEASE NOTES: BLEW UNDER .08

ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: SMITH K; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 10/19/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: COUNTY CASH BOND HOGAN, SUZANNE ELAINE; W/F; POB: TX; AGE: 54; ADDRESS: FORT WORTH TXARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: SMITH K; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 10/19/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: COUNTY CASH BOND



ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: JANOWCZYK J; BOOKING OFFICER: BILYEU C; ARREST DATE: 10/20/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR CRAWFORD, GINA MARIE; W/F; POB: TX; AGE: 66; ADDRESS: KELLER TX; OCCUPATION: NURSEARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: JANOWCZYK J; BOOKING OFFICER: BILYEU C; ARREST DATE: 10/20/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR

ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: WOMACK C; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 10/21/2025; CHARGES: 1) FAILURE TO IDENTIFY; 2) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT; 3) FLEEING POLICE OFFICER; RELEASE REASON: COUNTY CASH BOND TREVINO GUEVARA, CARLOS A; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 31; ADDRESS: FORT WORTH TX; OCCUPATION: PLUMBINGARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: WOMACK C; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 10/21/2025; CHARGES: 1) FAILURE TO IDENTIFY; 2) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT; 3) FLEEING POLICE OFFICER; RELEASE REASON: COUNTY CASH BOND

ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: FORD C; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 10/22/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 2) FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; RELEASE REASON: CASH ESCROW KUPU, LESIELI ANNE-SHIRLEY; W/F; POB: CA; AGE: 32; ADDRESS: EULESS TX; OCCUPATION: PRIVATE NURSING HOMEARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: FORD C; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 10/22/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 2) FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; RELEASE REASON: CASH ESCROW

LNO relies on the Federal and State Freedom of Information Act to obtain public information. LNO has been reporting on arrests in the area since 2000. If you have been proven innocent or the charges dismissed please contact LNO at [email protected].



LNO Policy: Considering the time it takes to clear most cases through the court system, LNO does not have the ability to track the eventual outcome of every arrest. LNO often is requested to remove data based on alleged clearance of charges at a later date. LNO therefore is expanding and restating our policy on removing information by request at a later date from the archives dating back to 2000. If you have been reported as arrested and subsequently been cleared of the arrest charges; you may inform LNO with verifiable information. Although LNO is not obligated to remove information based on the information below, as such information was obtained from Law Enforcement and was believed to be true and correct at the time of posting, you have another option, please read carefully. CLEARED OF CHARGES MEANS THE CHARGES WERE DISMISSED OR YOU WERE FOUND NOT GUILTY. SEND A COPY OF THIS INFORMATION VIA EMAIL TO [email protected]. LNO will provide equal coverage to same or removal of information at requester’s choice. Note: A downward plea, for example “obstruction of a roadway” in lieu of a DWI/DUI is not considered “cleared of charges”. If on the other hand, received a deferred adjudication with the charges deferred or dismissed upon successful completion and with verifiable documentation or if an expungement order is presented; LNO will remove the photo and text at no charge. NOTE: LNO does not control any third-party search engines such as Google, Yahoo, etc.; LNO does not provide the information directly to any Internet Search Engine nor has any ability to remove that information. LNO does not sell any information on its site to any other entities. Information is obtained through FOIA and available to the public; as reported by law enforcement. You should check with an attorney concerning Open Records statutes prior to making any assumption of LNO rights to publish same.

Questions? [email protected]