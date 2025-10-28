Tuesday, October 28, 2025
LocalNewsOnly
Grapevine, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
CARRERA PUSSAHINA, JOSE DAVID; W/M HISPANIC; POB: VENEZUELA; AGE: 40; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MCWILLIAMS N; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/8/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
HONNEYWELL, BRIAN CHRISTOPHER; W/M; POB: CO; AGE: 29; ADDRESS: AZLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: PERSSON J; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 10/8/2025; CHARGES: WARRANT PARKER CO – CREDIT CARD OR DEBIT CARD ABUSE
HICKEY, SAMANTHA LEDELL; W/F; POB: LA; AGE: 30; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 10/9/2025; CHARGES: 1) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP; 2) ASSAULT-FAMILY VIOLENCE (CLASS C); 3) FAIL TO DISPLAY DRIVERS LICENSE; 4) NO TURN SIGNAL LAMP WHEN REQUIRED
HERNANDEZ, MARTIN; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 60; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: OSBORNE B; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 10/9/2025; CHARGES: POSS DRUG PARAPHERNALIA
BRYANT, CHRISTOPHER ANTONIO; B/M; POB: VA; AGE: 40; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JOHNSON N; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 10/10/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC>=0.15
VASQUEZ, NATALIE; W/F HISPANIC; AGE: 23; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 10/11/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
TREVINO, JOSEPH ARMANDO; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 39; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: OSBORNE B; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 10/11/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ<2OZ; 2) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – FAILURE TO APPEAR(1)
ROBINSON, TEDD CHRISTIAN; B/M; POB: CT; AGE: 46; ADDRESS: PLANO TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: OSBORNE B; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 10/11/2025; CHARGES: 1) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 2) WARRANT IRVING PD – SPEEDING OVER THE LIMIT 87MPH IN A 65MPH
LEONARD, CHRISTOPHER MORGAN; W/M; POB: TN; AGE: 37; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 10/11/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
THALLURI, RICHARD CHRISTI; A/M; POB: INDIA; AGE: 44; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 10/11/2025; CHARGES: 1) ASSAULT PHYSICAL CONTACT; 2) PUBLIC INTOXICATION
BLALOCK, COLBY ALAN; W/M; AGE: 22; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 10/12/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2>=1G<4G; 2) PUBLIC INTOXICATION
CHAVEZ, FRANCISCO MIGUEL; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 10/12/2025; CHARGES: 1) UNL POSS FIREARM BY FELON; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 3) FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 4) NO VALID DRIVERS LICENSE; 5) NO VEHICLE REGISTRATION (NONE); 6) WARRANT HALTOM CITY PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 7) WARRANT HALTOM CITY PD – NO DRIVERS LICENSE; 8) WARRANT HALTOM CITY PD – FAILURE TO APPEAR
CHAVEZ, JORGE ALVERTO; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 29; ADDRESS: HALTOM CITY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 10/12/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ<2OZ; 2) WARRANT HALTOM CITY PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 3) WARRANT HALTOM CITY PD – FAILURE TO APPEAR
HILL, ANTONIO LAMAR; B/M; POB: IL; AGE: 29; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 10/12/2025; CHARGES: POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
WEGER, CAL AUSTIN; W/M; POB: OK; AGE: 37; ADDRESS: CALERA OK
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 10/12/2025; CHARGES: 1) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP; 2) ASSAULT-FAMILY VIOLENCE (CLASS C)
Provide top-quality fire protection solutions with an emphasis on customer service, compliance and growth
BARBOZA, GREGORY GARCIA; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 48; ADDRESS: DENTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 10/13/2025; CHARGES: 1) WARRANT SOUTHLAKE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 2) WARRANT SOUTHLAKE PD – FAILURE TO APPEAR
KING, CHARLES KENNETH KISNER; W/M; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 10/13/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – SPEEDING; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – SPEEDING
WILSON, ERIK MICHAEL; W/M; POB: TX; AGE: 49; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/13/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND
PEOPLES, BRANDON KENARD; B/M; POB: TX; AGE: 36; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: CUELLAR L; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 10/14/2025; CHARGES: 1) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – DRIVING MV NO DRIVERS LICENSE; 2) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESP; 3) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – ASSAULT CONTACT FAMILY VIOLENCE; 4) WARRANT LANCASTER PD – NO DRIVERS LICENSE; 5) WARRANT LANCASTER PD – VIOLATION OF PROMISE TO APPEAR; 6) WARRANT LANCASTER PD – DEFECTIVE EQUIPMENT; 7) WARRANT LANCASTER PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY
POPOL-APEN, ANA GREGORIA; W/F HISPANIC; POB: GUATEMALA; AGE: 22; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JOHNSON N; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 10/14/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – AGG ASSAULT DATE/FAMILY/HOUSE W/WEAPON SBI
JONES, REYNALDO; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 50; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/15/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – DISREGARD RED LIGHT; 3) WARRANT GRAPEVINE PD – EXPIRED DRIVERS LICENSE
LUDWIG, ASHLEY NICOLE; W/F; POB: GERMANY; AGE: 35; ADDRESS: DESOTO TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/15/2025; CHARGES: POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
CHANCY, LA MAAR D; B/M; POB: OH; AGE: 46; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 10/15/2025; CHARGES: 1) FAIL TO ID FUGITIVE FRM JUSTICE REFUSE TO GIVE; 2) PUBLIC INTOXICATION
TORRES, PASCUAL; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 22; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: WILBANKS C; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 10/15/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – ENGAGING IN ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – THEFT PROP>=$2500<$30K; 3) WARRANT GRAPEVINE PD – THEFT PROP>=$2500<$30K; 4) WARRANT GRAPEVINE PD – THEFT PROP>=$2500<$30K; 5) WARRANT GRAPEVINE PD – THEFT PROP>=$2500<$30K
TORRES, WILLIAM; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 19; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DPS-OFC STOCKARD; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 10/15/2025; CHARGES: 1) WARRANT BEDFORD PD – EVADING ARREST DET W/VEH; 2) WARRANT BEDFORD PD – BURGLARY OF VEH
Regenerative Skincare!
MULDROW, JAYLON MARQUIS; B/M; POB: OK; AGE: 30; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: OSBORNE B; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/15/2025; CHARGES: 1) PUBLIC INTOXICATION; 2) ASSAULT-PHYSICAL CONTACT; 3) ASSAULT-PHYSICAL CONTACT
HAGGARD, JEFFREY SCOTT; W/M; POB: TX; AGE: 35; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/16/2025; CHARGES: 1) CRIMINAL TRESPASS; 2) POSS MARIJ>2OZ
PASTORE, NICHOLAS PAUL; W/M; POB: CO; AGE: 24; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VELEZ J; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 10/16/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
KELLY, JERMORIO JERMAINE; B/M; POB: LA; AGE: 39; ADDRESS: BEDFORD TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MIRAMONTES K; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 10/16/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC>=0.15
BROWN, KENYATTA DANIELLE; B/F; POB: TX; AGE: 33; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 10/16/2025; CHARGES: 1) WARRANT DUNCANVILLE PD – NO DRIVERS LICENSE; 2) WARRANT DUNCANVILLE PD – FAILURE TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 3) WARRANT DUNCANVILLE PD – NO DRIVERS LICENSE; 4) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – DRIVING MTR VEHICLE W/O DL; 5) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – DRIVING MTR VEHICLE W/O DL; 6) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – DEFECTIVE EQUIPMENT; 7) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – DRIVING MTR VEHICLE W/O DL; 8) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – SPEEDING 63/45; 9) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – SPEEDING 73/50; 10) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – DRIVING MTV VEHICLE W/O DL; 11) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – DRIVING MTR VEHICLE W/O DL; 12) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – SPEEDING 60/20; 13) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – SPEEDING 57/40; 14) WARRANT SPEEDING 61/40; 15) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – DRIVING MTR VEHICLE W/O DL; 16) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – FAILURE TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY
GOINGS, BEATRICE ONETA; B/F; POB: CT; AGE: 53; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRANCO G; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 10/18/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
JARAMILLO MATA, DANIEL; W/M; POB: MEXICO; AGE: 30; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TRINIDAD S; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 10/18/2025; CHARGES: 1) MAN DEL CS PG 1-B>=4G<200G; 2) MAN DEL CS PG 1-B>=1G<4G; 3) TAMPER/FABRICATE PHYS EVID W/INTENT TO IMPAIR; 4) PUBLIC INTOXICATION; 5) WARRANT HURST PD – TINTED WINDOWS NOT APPROVED BY DPS/OBSTRUCTION VIEW; 6) WARRANT HURST PD – NO DRIVERS LICENSE; 7) WARRANT HURST PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 8) WARRANT HURST PD – VIOLATE PROMISE TO APPEAR
MELGIRI, RAVINDRA D; A/M; POB: INDIA; AGE: 71; ADDRESS: PLANO TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN BT; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 10/19/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
MIRALDA, JACOBY AKEEM; B/M HISPANIC; POB: CA; AGE: 40; ADDRESS: SAGINAW TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 10/19/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND; 2) EVADING ARREST DET W/VEH
MAINES, ANGELA MICHELLE; W/F; POB: TX; AGE: 36; ADDRESS: BURLESON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 10/19/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
EPHRIM, DYLAN LEWIS; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 24; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROMAN S; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 10/19/2025; CHARGES: 1) WARRANT ARLINGTON PD – SPEEDING (10% OR MORE) 91MPH IN A 70MPH ZONE; 2) WARRANT ARLINGTON PD – NO VALID DL-UNLICENSED(NO DISPLAY); 3) WARRANT EULESS PD – VIOL DL RESTRICTION MISC; 4) WARRANT EULESS PD – FTA; 5) WARRANT EULESS PD – FTA; 6) WARRANT EULESS PD – VIOL DL RESTRICTION MISC; 7) WARRANT EULESS PD – SPEEDING; 8) WARRANT EULESS PD – FAILED TO YIELD ENTERED HIGHWAY
JONES, FRATREVUS DESHUN; B/M; POB: LA; AGE: 29; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: POOLE O; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 10/19/2025; CHARGES: CRIMINAL TRESPASS
ZODROW, AUSTIN THOMAS; W/M; POB: FL; AGE: 29; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/19/2025; CHARGES: 1) CRIMINAL TRESPASS; 2) POSS CS PG 1/1-B>=1G<4G
BETTIS, RICKY WAYNE; W/M; POB: AR; AGE: 46; ADDRESS: LONOKE AR
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/19/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
VASQUEZ, JULIA LUCILLA; W/F; POB: TX; AGE: 20; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 10/19/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2>=1G<4G; 2) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – SPEEDING; 3) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – NO DL
ODELL, CONNOR MICHAEL; W/M; POB: CA; AGE: 23; ADDRESS: SOUTHLAKE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MCWILLIAMS N; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/19/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – FAIL MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY
SANDERS, ZANA MARIE; B/F; POB: CA; AGE: 30; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 10/20/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) WARRANT WHITE SETTLEMENT PD – FMFR
TARVER, DARIUS DEVON; B/M; POB: TX; AGE: 32; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MCWILLIAMS N; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/20/2025; CHARGES: 1) WARRANT FORNEY PD – FMFR; 2) WARRANT IRVING PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 3) WARRANT IRVING PD – ASSAULT; 4) WARRANT IRVING PD – SAFETY BELT – DRIVER; 5) WARRANT ARLINGTON PD – SEAT BELT OR NOT PROPERLY SECURED-DRIVER 15 AND OVER
BRADBERRY, TABIJAH TAMLA; B/F; POB: LA; AGE: 25; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROMAN S; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 10/20/2025; CHARGES: POSS CS PG 1/1-B<1G
ARGUETA, ANTONIO ALEXANDER; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 23; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/20/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DISPLAY EXPIRED LICENSE PLATES; 2) WARRANT IRVING PD – FMFR-SUBSEQUENT OFFENCE; 3) WARRANT IRVING PD – SPEEDING OVER LIMIT 49MPH IN A 35MPH ZONE; 4) WARRANT IRVING PD – FMFR-SUBSEQUENT OFFENCE
Linda Baker, Crime Reporter
LNO relies on the Federal and State Freedom of Information Act to obtain public information. LNO has been reporting on arrests in the area since 2000. If you have been proven innocent or the charges dismissed please contact LNO at [email protected].
LNO Policy: Considering the time it takes to clear most cases through the court system, LNO does not have the ability to track the eventual outcome of every arrest. LNO often is requested to remove data based on alleged clearance of charges at a later date. LNO therefore is expanding and restating our policy on removing information by request at a later date from the archives dating back to 2000. If you have been reported as arrested and subsequently been cleared of the arrest charges; you may inform LNO with verifiable information. Although LNO is not obligated to remove information based on the information below, as such information was obtained from Law Enforcement and was believed to be true and correct at the time of posting, you have another option, please read carefully. CLEARED OF CHARGES MEANS THE CHARGES WERE DISMISSED OR YOU WERE FOUND NOT GUILTY. SEND A COPY OF THIS INFORMATION VIA EMAIL TO [email protected]. LNO will provide equal coverage to same or removal of information at requester’s choice. Note: A downward plea, for example “obstruction of a roadway” in lieu of a DWI/DUI is not considered “cleared of charges”. If on the other hand, received a deferred adjudication with the charges deferred or dismissed upon successful completion and with verifiable documentation or if an expungement order is presented; LNO will remove the photo and text at no charge. NOTE: LNO does not control any third-party search engines such as Google, Yahoo, etc.; LNO does not provide the information directly to any Internet Search Engine nor has any ability to remove that information. LNO does not sell any information on its site to any other entities. Information is obtained through FOIA and available to the public; as reported by law enforcement. You should check with an attorney concerning Open Records statutes prior to making any assumption of LNO rights to publish same.
Questions? [email protected]