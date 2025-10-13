Monday, October 13, 2025
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
STILWELL, AMBER LORRAINE; W/F; POB: TX; AGE: 53; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN T; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 9/28/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
SHARMA, ROHIT; A/M; POB: INDIA; AGE: 40; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MCALEER C; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 9/27/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – INDECENT ASSAULT
MARTINEZ-GONZALEA, GERARDO; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 29; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HENDRY T; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 9/27/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC>=0.15
IQBAL, HAMAAD; A/M; POB: TX; AGE: 22; ADDRESS: FRISCO TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN T; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 9/28/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC>=0.15
HOLMES, CHARLES JOHN JR; B/M; POB: IN; AGE: 49; ADDRESS: COLLEYVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 9/28/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B<1G; 2) EVADING ARREST DETENTION; 3) WARRANT EULESS PD – SPEEDING 33/20; 4) WARRANT EULESS PD – VIOL PROMISE TO APPEAR; 5) WARRANT HALTOM CITY PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 6) WARRANT HALTOM CITY PD – DEFECTIVE EQUIPMENT; 7) WARRANT HALTOM CITY PD – FAILURE TO APPEAR; 8) WARRANT DALLAS CO SO – POSS CS PG 1>=1G<4G; 9) WARRANT DALLAS CO SO – UNAUTH USE OF VEHICLE
BALDILLEZ, SERENA; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 21; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HENDRY T; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 9/28/2025; CHARGES: 1) ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER; 2) PUBLIC INTOXICATION
RODRIGUEZ, JIMMLIL II; W/M; POB: TX; AGE: 23; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HENDRY T; BOOKING OFFICER: LEWIS A; ARREST DATE: 9/28/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) UNL CARRYING WEAPON
VIEBROCK, JEFFREY ALAN GREENE; W/M; POB: KS; AGE: 45; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SYROME A; BOOKING OFFICER: LEWIS J; ARREST DATE: 9/28/2025; CHARGES: 1) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP; 2) PUBLIC INTOXICATION
SHAMBERGER, KYLE RICKIE; W/M; POB: MI; AGE: 42; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBORD J; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 9/28/2025; CHARGES: 1) WARRANT DALLAS PD – POSSESS DRUG PARAPHERNALIA (HEALTH AND SAFETY CODE); 2) WARRANT DALLAS PD – ASSAULT (CONTACT)
TURCIOS, CHRISTIAN DAVID; W/M HISPANIC; POB: NY; AGE: 24; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 9/28/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ<20Z; 2) UNL CARRYING WEAPON; 3) TAMPER/FABRICATE PHYS EVID W/INTENT TO IMPAIR
SANCHEZ-MONTACINOS, ANIBAL; W/M HISPANIC; POB: GUATEMALA; AGE: 38; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: CUELLAR L; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 9/29/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
ZUGHBI, MAHMOUD; A/M; POB: SAUDI ARABIA; AGE: 32; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 9/30/2025; CHARGES: CRIMINAL TRESPASS
ADDERTON, BRYAN EUGENE; B/M; POB: NY; AGE: 46; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 9/30/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND
MCDONALD, IMAN LATEFAH; B/F; POB: OH; AGE: 29; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAVENS J; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 9/30/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – EXPIRED REGISTRATION
KALALA, ISAAC MFWAMBA; B/M; POB: CENTRAL AFRICA; AGE: 27; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 10/1/2025; CHARGES: 1) WARRANT IRVING PD – SPEEDING; 2) WARRANT IRVING PD – FMFR; 3) WARRANT EULESS PD – FMFR; 4) WARRANT EULESS PD – FTA
KOJAC, JAMES JARET; W/M; POB: NY; AGE: 47; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MIRAMONTES K; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 10/1/2025; CHARGES: WARRANT SOUTHLAKE PD – POSS DRUG PARA
VASQUEZ, FRANCISCO JAVIER; W/M; POB: TX; AGE: 22; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 10/1/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ<2OZ; 2) UNL CARRYING WEAPON; 3) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – STATE REG LAW-REG; 4) WARRANT MESQUITE PD – SPEEDING; 5) WARRANT MESQUITE PD – NO OPERATOR LICENSE
COX, WILLIAM FRANCIS; W/M; POB: LA; AGE: 33; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOELLER J; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 10/1/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – EVADING ARREST DET W/VEH
GARCIA, GABRIEL ANTONIO; W/M; POB: CA; AGE: 60; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HENDRY T; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/2/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – DISREGARD STOP SIGN; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – FAILURE TO APPEAR; 3) WARRANT GRAPEVINE PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
WALTER, BREEZE ANNETTE; W/F; POB: MT; AGE: 23; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BOLLMAN P; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 10/2/2025; CHARGES: WARRANT GRAND PRAIRIE PD – THEFT 25000<30000
BLESSING, BRIAN ANTHONY; W/M; POB: IA; AGE: 50; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN T; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/2/2025; CHARGES: ASSAULT-FAMILY VIOLENCE (CLASS C)
LILL, JOSHUA ADAM; W/M; POB: VA; AGE: 21; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: OSBORNE B; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/2/2025; CHARGES: INVASIVE VISUAL RECORDING
HODGES-BROWN, CHELSEY LYNN; W/F; POB: TX; AGE: 38; ADDRESS: COLLEYVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MIRAMONTES K; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 10/2/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B>=1G<4G; 2) PUBLIC INTOXICATION
SMITH, LAQUINTIN; B/M; POB: TX; AGE: 36; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 10/2/2025; CHARGES: WARRANT GARLAND PD – NO VALID REGISTRATION
YOUNG, CHRISTOPHER B; B/M; POB: IL; AGE: 46; ADDRESS: LAKE DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SMITH RL; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 10/2/2025; CHARGES: 1) WARRANT GARLAND PD – NO VALID REGISTRATION; 2) WARRANT GARLAND PD – NO VALID DL; 3) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – FMFR
WESLEY, JA NYA MONAE; B/F; POB: TX; AGE: 21; ADDRESS: LANCASTER TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HENDRY T; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 10/3/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2<1G; 2) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA; 3) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – SPEEDING 57/45
JONES, FRATREVUS DESHUN; B/M; POB: LA; AGE: 29; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: PERSSON J; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 10/3/2025; CHARGES: CRIMINAL TRESPASS
GOSSETT, DARRELL JAY; W/M; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: LYNCH K; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 10/3/2025; CHARGES: 1) CAPIAS GRAPEVINE PD – PUBLIC INTOXICATION; 2) CAPIAS GRAPEVINE PD – CRIMINAL MISCHIEF; 3) CAPIAS GRAPEVINE PD – PUBLIC INTOXICATION; 4) CAPIAS GRAPEVINE PD – PUBLIC INTOXICATION
CANALES-CANALES, JOSE DE LA PAZ; W/M HISPANIC; POB: EL SALVADOR; AGE: 36; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 10/3/2025; CHARGES: NO FISHING LICENSE
HYMAN, MAKALLA NYCOLE; B/M; POB: TX; AGE: 20; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HENDRY T; BOOKING OFFICER: MATOS R; ARREST DATE: 10/4/2025; CHARGES: WARRANT FORT WORTH PD – AGG ASSLT W/DEADLY WEAPON
VELASQUEZ, FLORENTINO G; W/M HISPANIC; POB: CA; AGE: 48; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 10/4/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ<2OZ; 3) DISREGARD STOP SIGN; 3) EXP REGISTRATION; 4) POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
CHANCE-COX, KRISTIAN JARMAEL; B/M; POB: TX; AGE: 39; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROMAN S; BOOKING OFFICER: MARRS A; ARREST DATE: 10/4/2025; CHARGES: CAPIAS GRAPEVINE PD – DISPLAY EXPIRED LICENSE PLATES
DROZ, MITCHELL ACE; W/M; POB: TX; AGE: 31; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN KG; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 10/5/2025; CHARGES: 1) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 3) WARRANT GRAPEVINE PD – SPEEDING
HERRON, KACEY ROSE; W/F; POB: NV; AGE: 29; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN KG; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 10/5/2025; CHARGES: WARRANT IRVING PD – SPEEDING
LOPEZ, DAVID; NA/M; POB: TX; AGE: 21; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 10/5/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC>=0.15
JOHNSON, DEVONTE; B/M; POB: LA; AGE: 33; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOUA-BROWN M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/6/2025; CHARGES: 1) WARRANT IRVING PD – DL-NO VALID TEXAS; 2) WARRANT IRVING PD – FMFR; 3) WARRANT IRVING PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 4) WARRANT IRVING PD – DL-NO VALID TEXAS; 5) WARRANT IRVING PD – FMFR; 6) WARRANT IRVING PD – DISREGARD TRAFFIC CONTROL DEVICE; 7) WARRANT IRVING PD – FMFR
CRETHERS, DARIUS DEON; B/M; POB: TX; AGE: 30; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROMAN S; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 10/6/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) WARRANT DENTON CO SO – PV-INTERFER W/PUBLIC DUTIES; 3) WARRANT TITUS CO SO – POSS CS PG 1/1-B u/1G
NICHOLS, JAX PAYTON; W/F; POB: CA; AGE: 45; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FEATHER S; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 10/6/2025; CHARGES: 1) INJ CHILD/ELDERLY/DISABLED W/INT BODILY INJ; 2) OPERATE VEHICLE W/O LICENSE PLATE ON FRONT
BALDWIN, ZAYLA KAY; B/F; POB: TX; AGE: 33; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADILLO M; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 10/6/2025; CHARGES: WARRANT ARLINGTON PD – FORGERY FINANCIAL INSTRUMENT
WELLS, MARCUS ANTHONY; B/M; POB: TX; AGE: 44; ADDRESS: FORNEY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOUA-BROWN M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/6/2025; CHARGES: 1) WARRANT GARLAND PD – NO VALID REGISTRATION; 2) WARRANT GARLAND PD – NO VALID DL; 3) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DISREGARD NO U-TURN SIGN; 4) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – NO OPERATORS LICENSE; 5) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DISPLAY EXPIRED LICENSE PLATES; 6) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DEFECTIVE STOP LAMPS; 7) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 8) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCE RESPONSIBILITY; 9) WARRANT IRVING PD – FAILURE TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 10) WARRANT RICHARDSON PD – SPEEDING; 11) WARRANT RICHARDSON PD – EXPIRED REG; 12) WARRANT RICHARDSON PD – DRIVING W/INVALID LICENSE
ALLEN, CHASE TYLER; A/M; POB: TX; AGE: 25; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: COLLINS M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/7/2025; CHARGES: WARRANT WICHITA SO – CRIMINAL TRESPASS
CASTILLO, ANTHONY RAY; W/M; POB: TX; AGE: 40; ADDRESS: SAGINAW TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/7/2025; CHARGES: 1) WARRANT DENTON CO SO – FTA THEFT PROP>=$2500<$30K; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 3) WARRANT COPPELL PD – DWI-SUSP/REVOKED; 4) WARRANT CARROLLTON PD – RAN RED LIGHT; 5) WARRANT IRVING PD – DL-NO VALID TEXAS; 6) WARRANT IRVING PD – FMFR
FIELD, DEVIN DEPAUL; B/M; POB: TX; AGE: 32; ADDRESS: PORT ARTHUR TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/7/2025; CHARGES: 1) THEFT PROP<$2500 2/MORE PREV CONV; 2) EVADING ARREST DET W/PREV CONVICTION; 3) WARRANT FORT WORTH PD – THEFT PROP LESS THAN $2500 2/MORE PREV CONV; 4) WARRANT DALLAS CO SO – INSUFFICIENT BOND-THEFT PROP>=$100<$750; 5) WARRANT COLLIN COUNTY SO – THEFT PROP<$2500 2/MORE PREV CONV; 6) WARRANT COLLIN COUNTY SO – THEFT PROP<$2500 2/MORE PREV CONV; 7) WARRANT ARLINGTON PD – THEFT UNDER $100; 8) WARRANT ARLINGTON PD – THEFT UNDER $100; 9) WARRANT ARLINGTON PD – FAIL TO DISPLAY A TEXAS DRIVER’S LICENSE; 10) WARRANT ARLINGTON PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 11) WARRANT ARLINGTON PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 12) WARRANT ARLINGTON PD – RAN RED SIGNAL; 13) WARRANT ARLINGTON PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 14) WARRANT DALLAS MARSHALS OFFICE – FTMFR
PARRA, OLIVER; W/M; POB: MEXICO; AGE: 42; ADDRESS: LAKE DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 10/7/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
