Thursday, September 18, 2025
LocalNewsOnly
Southlake, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
BOYD, KRAWFORD LANORRIS; B/M; POB: MS; AGE: 29; ADDRESS: HOMELESS; OCCUPATION: CAR SALESMAN
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: RIOS H; BOOKING OFFICER: BILYEU C; ARREST DATE: 9/5/2025; CHARGES: POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; RELEASE REASON: CASH ESCROW
NEWBERRY, DAVID LAURENCE; W/M; POB: TX; AGE: 51; ADDRESS: ROWLETT TX; OCCUPATION: PLUMBER-C AND J MECHANICAL
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: FORD C; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 9/5/2025; CHARGES: 1) WARRANT CAPIAS ROWLETT PD – INVALID REG, DWLI, FMFR, OUTSIDE STORAGE, ANIMAL AT LARGE, FAIL TO PAY IMPOUND FEE; 2) WARRANT FLOWER MOUND PD – EXPIRED REGISTRATION; 3) WARRANT FLOWER MOUND PD – EXPIRED DRIVERS LICENSE; 4) WARRANT FLOWER MOUND PD – FAILURE TO APPEAR; RELEASE REASON: CASH ESCROW
BROWNHILL, ADAM FRANCIS; W/M; POB: FL; AGE: 25; ADDRESS: EULESS TX; OCCUPATION: STAPLES-SALES ASSOCIATE
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: DAVIS Z; BOOKING OFFICER: BILLY C; ARREST DATE: 9/5/2025; CHARGES: WARRANT BEDFORD PD – ASSAULT BODILY INJURY; RELEASE REASON: COUNTY CASH BOND
CORNISH, NICOLE YOLANDA BOGAN; B/F; POB: CA; AGE: 33; ADDRESS: FORT WORTH TX; OCCUPATION: GENERAL MOTORS
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: HAMMESFAHR P; BOOKING OFFICER: BILLY C; ARREST DATE: 9/5/2025; CHARGES: WARRANT ALIAS X2 ARLINGTON PD – SPEEDING IN A SCHOOL ZONE 31MPH IN A 20MPH ZONE, EXPIRED TEXAS DRIVERS LICENSE; RELEASE REASON: CASH ESCROW
JONES, JADARRYL CECHADRICK CAPRICE; B/M; POB: LA; AGE: 23; ADDRESS: DALLAS TX; OCCUPATION: CRAIGS LIST
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: GRACE T; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 9/6/2025; CHARGES: 1) FAIL TO ID FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO; 2) WARRANT DALLAS CO SO – EVADING ARREST DET W/VEH; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
RICHMOND, LATRAVION DAJUAN; B/M; POB: LA; AGE: 25; ADDRESS: SHREVEPORT LA
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: GRACE T; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 9/6/2025; CHARGES: 1) POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 2) POSS CS PG 1/1-B>=4G<200G; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
HART, RASHIYDA RAQUEL; B/F; POB: TX; AGE: 38; ADDRESS: HUTCHINS TX
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: TEJADA E; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 9/6/2025; CHARGES: 1) POSS DANGEROUS DRUG; 2) POSS CS PG 2<1G; 3) WARRANT SOUTHLAKE PD – SPEEDING 47MPH/30MPH; 4) WARRANT SOUTHLAKE PD – NO DL; 5) WARRANT SOUTHLAKE PD – STATE REG LAW – REG; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
RIVERA, CHRISTOPHER; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 32; ADDRESS: CLINT TX
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: TEJADA E; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 9/7/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
ESPASADIN, AZUL; W/F HISPANIC; POB: ARGENTINA; AGE: 23; ADDRESS: HASLET TX
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: TEJADA E; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 9/7/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR; RELEASE NOTES: BLEW BELOW LEGAL LIMIT
ONEIL, KEEGAN THOMAS; W/M; POB: CA; AGE: 36; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: SWISHER J; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ J; ARREST DATE: 9/8/2025; CHARGES: WARRANT SOUTHLAKE PD – SPEEDING; RELEASE REASON: CREDIT TIME SERVED
VONWAHLDE, MICAH; W/M; POB: TX; AGE: 40; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX; OCCUPATION: CONSTRUCTION
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: SAVAGE M; BOOKING OFFICER: BILYEU C; ARREST DATE: 9/9/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA; 2) WARRANT IRVING PD – FMFR; 3) WARRANT CAPIAS DALLAS MO – FMFR; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO OTHER AGENCY
ELLIS, CAMERON COLE; W/M; POB: MS; AGE: 26; ADDRESS: FORT WORTH TX; OCCUPATION: SKY ELEMENTS
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: FORD C; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 9/10/2025; CHARGES: DEADLY CONDUCT; RELEASE REASON: COUNTY CASH BOND
OCHOA, RAUL AXEL; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 31; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: GRACE T; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 9/10/2025; CHARGES: 1) WARRANT ALIAS X2 DALLAS MARSHALS OFFICE – SPEEDING/SCHOOL ZONE, SPEEDING BETWEEN SPECIFIED STREETS; 2) WARRANT IRVING PD – FAILURE TO SIGNAL; RELEASE REASON: CASH ESCROW
THOMAS, CHARLES WESLEY JR; B/M; POB: TX; AGE: 30; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: GRACE T; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 9/11/2025; CHARGES: 1) CAPIAS WARRANT GRAND PRAIRIE PD – ILLEGAL PASS ON RIGHT, DWLI, FMFR; 2) CAPIAS WARRANT ARLINGTON PD – DWLI, FMFR; 3) ALIAS WARRANT ARLINGTON PD – EXPIRED DL, IMPORPER WINDOW TINT, TURNED RIGHT INTO WRONG LANE, NO VALID DL; RELEASE REASON: RELEASED MEDICAL/HOSPITAL
PADILLA HERNANDEZ, KEVIN; W/M HISPANIC; POB: HONDURAS; AGE: 24
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: TEJADA E; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 9/11/2025; CHARGES: 1) WARRANT DHS-ICE – IMMIGRATION DETAINER; 2) DRIVING WHILE INTOXICATED; 3) EVADING ARREST DETENTION W/VEH OR WATERCRAFT; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
MIRIK, CAGLAR; W/M; POB: TURKEY; AGE: 39; ADDRESS: LEWISVILLE TX; OCCUPATION: WAREHOUSE MANAGEMENT
ARREST AGENCY: SOUTHLAKE PD; ARREST OFFICER: DAVIS Z; BOOKING OFFICER: BILLY C; ARREST DATE: 9/11/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) POSS CS PG 2<1G; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
