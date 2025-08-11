Monday, August 11, 2025
LocalNewsOnly
Keller, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
WRIGHT, ANTHONY DOUGLAS, JR; W/M; POB: TX; AGE: 40; ADDRESS: FORT WORTH TX; OCCUPATION: SPIDER DOCTOR-PEST CONTROL
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: LIKHITE B; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 07/26/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
BLACHE, KAYLA ALEENA; B/F; POB: TX; AGE: 24; ADDRESS: BEDFORD TX
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: MOORE G; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 07/26/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
DUNAGAN, SCOTT ROSS; W/M; POB: CA; AGE: 53; ADDRESS: KELLER TX; OCCUPATION: DIRECTOR OF MARKETING-TEXAS VALLEY THEATRE
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: VILBIG R; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 07/26/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: COUNTY CASH BOND; RELEASE NOTE: BLEW UNDER LEGAL LIMIT
MARCHAN, ALEJANDRO; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 35; ADDRESS: FORT WORTH TX; OCCUPATION: UNEMPLOYED
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: QUIROS E; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 07/26/2025; CHARGES: 1) WARRANT DHS ICE – IMMIGRATION DETAINER; 2) DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
DELAO, ERIK LEE; W/M; POB: TX; AGE: 25; ADDRESS: BELLEVUE TX; OCCUPATION: NCTC-STUDENT
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: CANNON M; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 07/27/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) POSS CS PG 2>=1G<4G; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
GIFFORD, AIDAN CHRISTOPHER; W/M; POB: IN; AGE: 28; ADDRESS: HASLET TX; OCCUPATION: UNEMPLOYED
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: LEIMBACHER D; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 07/27/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2>=1G<4G; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR
HILL, JENNIFER; W/F; POB: MN; AGE: 49; ADDRESS: KELLER TX; OCCUPATION: RETIRED
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: MOORE G; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 07/27/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER; RELEASE REASON: COUNTY CASH BOND
SANABRIA SANCLEMENTE, CHRISTIAN KEVIN; W/M HISPANIC; POB: COLOMBIA; AGE: 35; ADDRESS: FORT WORTH TX; OCCUPATION: DELIVERY COMPANY
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: VILBIG R; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 07/27/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR
The ultimate relaxation!
MUSSATTI, JAMES ROBERT; W/M; POB: TX; AGE: 42; ADDRESS: HASLET TX; OCCUPATION: SELF EMPLOYED
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: QUIROS E; BOOKING OFFICER: BILLY C; ARREST DATE: 07/28/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) WARRANT HARRIS CO – FAILURE TO APPEAR-DWI 1ST OFFENDER BAC>=0.15; 3) WARRANT NORTH RICHLAND HILLS PD X2 ALIAS – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY-2ND, FAILURE TO APPEAR; 3) WARRANT IRVING PD X1 ALIAS – WRONG WAY-ONE WAY; RELEASE REASON: CASH ESROW
ELLIOT, PARKER ARRENDELL; W/M; POB: TX; AGE: 30; ADDRESS: TX; OCCUPATION: UNEMPLOYED
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: DURCAN C; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 07/28/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER; RELEASE REASON: COUNTY CASH BOND
ORTIZ AYALA, GLORIA MARGARITA; W/F HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 46; ADDRESS: KELLER TX; OCCUPATION: UBER DRIVER
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: LEIMBACHER D; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 07/29/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
FOWLER, BENNETT MCCABE; W/M; POB: OK; AGE: 27; ADDRESS: NEWARK TX; OCCUPATION: UNEMPLOYED
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: FOREST A; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 07/29/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION; RELEASE REASON: CASH ESCROW
Regenerative skincare!
BRINKSCHROEDER, GARY BERNARD; W/M; POB: IL; AGE: 60; ADDRESS: FORT WORTH TX; OCCUPATION: ARTIST-SELF EMPLOYED
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: CANNON M; BOOKING OFFICER: DUNNAVANT S; ARREST DATE: 07/29/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ<2OZ; 2) POSS CS PG 1/1-B>=1G<4G; 3) POSS CS PG 2>=1G<4G; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
HARDING, ASHLEY ANN; W/F; POB: TX; AGE: 38; ADDRESS: KELLER TX; OCCUPATION: TEACHER
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: DURCAN C; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 07/30/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER; RELEASE REASON: COUNTY CASH BOND
REDFEARN, BROOK RENE; W/F; POB: TX; AGE: 45; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: RIDER B; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ J; ARREST DATE: 07/30/2025; CHARGES: THEFT PROP>=$100<$750; RELEASE REASON: COUNTY CASH BOND
REDD, JEROMY DANE; W/M; POB: AR; AGE: 47; ADDRESS: KELLER TX; OCCUPATION: SELF EMPLOYED
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: DURCAN C; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 08/1/2025; CHARGES: TERRORISTIC THREAT CAUSE FEAR OF IMMINENT SBI; RELEASE REASON: COUNTY CASH BOND
YOUNG, MICHAEL MACLEAN; W/M; POB: OH; AGE: 45; ADDRESS: SOUTHLAKE TX
ARREST AGENCY: KELLER PD; ARREST OFFICER: DURCAN C; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 08/1/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) UNL CARRYING WEAPON; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR
Linda Baker, Crime Reporter
LNO relies on the Federal and State Freedom of Information Act to obtain public information. LNO has been reporting on arrests in the area since 2000. If you have been proven innocent or the charges dismissed please contact LNO at [email protected].
LNO Policy: Considering the time it takes to clear most cases through the court system, LNO does not have the ability to track the eventual outcome of every arrest. LNO often is requested to remove data based on alleged clearance of charges at a later date. LNO therefore is expanding and restating our policy on removing information by request at a later date from the archives dating back to 2000. If you have been reported as arrested and subsequently been cleared of the arrest charges; you may inform LNO with verifiable information. Although LNO is not obligated to remove information based on the information below, as such information was obtained from Law Enforcement and was believed to be true and correct at the time of posting, you have another option, please read carefully. CLEARED OF CHARGES MEANS THE CHARGES WERE DISMISSED OR YOU WERE FOUND NOT GUILTY. SEND A COPY OF THIS INFORMATION VIA EMAIL TO [email protected]. LNO will provide equal coverage to same or removal of information at requester’s choice. Note: A downward plea, for example “obstruction of a roadway” in lieu of a DWI/DUI is not considered “cleared of charges”. If on the other hand, received a deferred adjudication with the charges deferred or dismissed upon successful completion and with verifiable documentation or if an expungement order is presented; LNO will remove the photo and text at no charge. NOTE: LNO does not control any third-party search engines such as Google, Yahoo, etc.; LNO does not provide the information directly to any Internet Search Engine nor has any ability to remove that information. LNO does not sell any information on its site to any other entities. Information is obtained through FOIA and available to the public; as reported by law enforcement. You should check with an attorney concerning Open Records statutes prior to making any assumption of LNO rights to publish same.
Questions? [email protected]