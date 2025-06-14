SATURDAY, JUNE 14, 2025
LocalNewsOnly
Grapevine, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
VALDES, EDGAR; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 36; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 05/25/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
BECERRA, JOSE CHABELO; W/M; POB: TX; AGE: 35; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: OSBORNE B; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 05/25/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND
EZEH, SCOTT CARRIS; B/M; POB: TX; AGE: 38; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 05/25/2025; CHARGES: POSSESS DRUG PARAPHERNALIA
IVEY, CRYSTAL GAYLE-MILLER; W/F; POB: TX; AGE: 46; ADDRESS: CROWLEY TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 05/25/2025; CHARGES: FAIL TO ID FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO
PENSAMIENTO-MENDEZ, HELBER HUMBERTO; W/M; POB: GUATEMALA; AGE: 29; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 05/25/2025; CHARGES: 1) AGG ASSLT W/DEADLY WEAPON; 2) ASSAULT PUBLIC SERVANT; 3) WARRANT DHS – IMMIGRATION DETAINER
LOVE, LAWSON BLAYNE; W/M; POB: AR; AGE: 53; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TAYLOR C; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 05/26/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER
SHORES, DAVARUS DARNELL; B/M; POB: TX; AGE: 33; ADDRESS: CEDAR HILL TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: LYNCH K; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 05/26/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCE RESPONSIBILITY; 2) WARRANT BEDFORD PD – THEFT OF PROPERTY $100<$750 SHOPLIFTING; 3) WARRANT BEDFORD PD – THEFT OF PROPERTY $100<$750 SHOPLIFTING; 4) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DISPLAY EXPIRED LICENSE PLATES; 5) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID
The ultimate relaxation experience!
DELGADILLO PULLDO, JOSE LUIS; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 35; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: POOLE O; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 05/26/2025; CHARGES: ASSAULT – FAMILY VIOLENCE (CLASS C)
LOPEZ SORIANO, JESUS FRANCISCO; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 27; ADDRESS: CARROLLTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SYROME A; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 05/26/2025; CHARGES: WARRANT DENTON COUNTY PD – POSS MARIJ>2OZ<=4OZ
BLACKMON, JOSEPH MICHAEL JR; B/M; POB: CA; AGE: 49; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN KG; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 05/26/2025; CHARGES: WARRANT ARLINGTON PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY-SUBSEQUENT VIOLATION
MUCHIRI, JAMES LABAN-MWANGL; B/M; POB: KENYA; AGE: 43; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 05/26/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
GALLIANO, JENNIFER NICOLE; W/F; POB: LA; AGE: 41; ADDRESS: ODESSA TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TAYLOR C; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 05/27/2025; CHARGES: 1) WARRANT HURST PD – EXPIRED REGISTRATION; 2) WARRANT HURST PD – FMFR; 3) WARRANT HURST PD – FTA; 4) WARRANT WHITE SETTLEMENT PD – FAILED TO DIM HEADLIGHTS MTG; 5) WARRANT WHITE SETTLEMENT PD – FAIL TO DISPLAY DRIVERS LICENSE; 6) WARRANT WHITE SETTLEMENT PD – FMFR 2ND OFF; 7) WARRANT EULESS PD – THEFT UNDER $100; 8) WARRANT EULESS PD – FAILURE TO APPEAR; 9) WARRANT FARMERS BRANCH PD – RAN RED LIGHT; 10) WARRANT FARMERS BRANCH PD – VIOLATE PROMISE TO APPEAR
RAMZY, VOLINETINA MONICK; W/F; POB: TX; AGE: 48; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROMAN S; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 05/27/2025; CHARGES: WARRANT POTTER CO SO – PROBATION VIOLATION
COELLO-PEROZO, MAIKEL ALEXANDER; W/M HISPANIC; POB: VENEZUELA; AGE: 21; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JOHNSON N; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 05/27/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – HINDERING APPREHENSIO OR PROSECUTION; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – COLLISION INVOLVING DAMAGE TO VEHICLE>=$200; 3) WARRANT DOH – IMMIGRATION DETAINER
Regenerative Skincare!
SAVALA, JEREMY PAUL; W/M; POB: TX; AGE: 36; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 05/27/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DISPLAY EXPIRED LICENSE PLATES; 3) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCE RESPONSIBILITY; 4) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 5) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – WRONG COLOR OTHER LAMPS; 6) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – DRVING WHILE LICENSE INVALID; 7) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FAIL TO MAINTIAN FINANCE RESPONSIBILITY
TRIDICO, CLARE ELIZABETH; W/F; POB: OH; AGE: 35; ADDRESS: BEDFORD TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: NELSON C; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 05/28/2025; CHARGES: 1) CRIMINAL TRESPASS; 2) FAIL TO IDENTIFY-REFUSE TO GIVE INFO
MORRIS, MERCY; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 57; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SALAZAR T; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 05/28/2025; CHARGES: POSS DANGEROUS DRUG
MEJIA-BONITO, CESAR DANILO; W/M HISPANIC; POB: EL SALVADOR; AGE: 22; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VELAZQUEZ P; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 05/28/2025; CHARGES: 1) PUBLIC INTOXICATION; 2) WARRANT DHS – IMMIGRATION HOLD
HOPSON, CHANDRA; W/F; POB: NE; AGE: 52; ADDRESS: OLYMPIA WA
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 05/28/2025; CHARGES: CRIMINAL TRESPASS
DIAZ, JEREMY; W/M; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: GARLAND TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 05/28/2025; CHARGES: 1) EVADING ARREST DETENTION; 2) WARRANT DALLAS COUNTY SO – DEADLY CONDUCT DISCHARGE FIREARM; 3) WARRANT DALLAS COUNTY SO – UNL POSS FIREARM BY FELON
JOHNSON, JESSICA ANN; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 38; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 05/28/2025; CHARGES: 1) ASSAULT PUBLIC SERVANT; 2) FAIL TO ID FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO; 3) PUBLIC INTOXICATION; 4) WARRANT MESQUITE PD – NO DL; 5) WARRANT MESQUITE PD – FAIL TO COMPLY WITH TX MOTOR VEH. SAFETY; 6) WARRANT MESQUITE PD – FAIL TO WEAR SEAT BELT; 7) WARRANT MESQUITE PD – NO DL; 8) WARRANT MESQUITE PD – OPERATE MOTOR VEH WITH UNCLEAN LICEN; 9) WARRANT MESQUITE PD – FAIL TO COMPLY WITH TX MOTOR VEH. SAFETY; 10) WARRANT EULESS PD – FTA; 11) WARRANT EULESS PD – ASSAULT FV; 12) WARRANT BALCH SPRINGS PD – SPEEDING; 13) WARRANT BALCH SPRINGS PD – NO DL; 14) WARRANT BALCH SPRINGS PD – SPEEDING; 15) WARRANT DALLAS MARSHAL’S OFFICE – FAIL TO FASTEN SEAT BELT DRIVER/PASSENGER OVER 15; 16) WARRANT DALLAS MARSHAL’S OFFICE – STATE REGISTRATIO LAW
GUZMAN, JOSE JAIME; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 62; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VILLARREAL A; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 05/29/2025; CHARGES: SOLICIT PROST/OTHER PAYOR
ROBINSON, CHRISTY DIANNE; W/F; POB: TX; AGE: 31; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 05/29/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B>=1G<4G; 2) WARRANT IRVING PD – POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
KHAMVONGSA, ANOUSA; A/M; POB: THAILAND; AGE: 50; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 05/29/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG2<1G; 2) POSS CS PF 1/1-B>=4G<200G; 3) POSSESS DRIG PARAPHERNALIA; 4) WARRANT WISE CO SO – POSS CS PG2<1G; 5) WARRANT WISE CO SO – PROH SUBSTANCE/ITEM IN CORRECTIONAL PACILITY; 6) WARRANT WATAUGA PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 7) WARRANT WATAUGA PD – FAILED TO REPORT CHANGE OF ADDRESS/NAME
GRANT, JOAN MARIE; W/F; POB: PHILIPPINES; AGE: 36; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADER E; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 05/29/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
BACHA, HENRY; W/M; POB: GUATEMALA; AGE: 33; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 05/29/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
HANSON, BENNY LEE; W/M; POB: TX; AGE: 54; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: EDSON J; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 05/29/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG2<1G; 2) POSS MARIJ<2OZ; 3) CAPIAS HURST PD – PUBLIC INTOXICATION; 4) CAPIAS HURST PD – FTA
WILLIAMS, ULYSSES RAY; B/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 40; ADDRESS: BEDFORD TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MOELLER J; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 05/29/2025; CHARGES: 1) MAN DEL CS PG 1-B>=1G<4G; 2) WARRANT BEDFORD PD – EVADING ARREST DET W/VEH; 3) WARRANT TARRANT CO SO – POSS CS PG 1/1-B<1G; 4) WARRANT DALLAS CO SO – P/V UNL POSS FIREARM BY FELON; 5) WARRANT ELLIS CO SO – UNL POSS FIREARM BY FELON; 6) WARRANT ELLIS CO SO – POSS MARIJ<2OZ; 7) WARRANT LUBBOCK CO SO – UUMV; 8) WARRANT WISE CO SO – POSS CS PG 1/1-B>=1G<4G
DYNES, ELIZABETH CLEMENTINE; W/F; POB: WV; AGE: 59; ADDRESS: HOMELESS GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BADER E; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 05/29/2025; CHARGES: 1) POSS DANGEROUS DRUG; 2) PUBLIC INTOXICATION
BURNETT, HAYDEN; W/M; POB: TX; AGE: 22; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 05/29/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
BLACKWELL, MARCUS BRANDON; B/M; POB: IL; AGE: 36; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: OSBORNE B; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 05/29/2025; CHARGES: 1) WARRANT SOUTHLAKE PD – FMFR; 2) WARRANT SOUTHLAKE PD – NO DL; 3) WARRANT SOUTHLAKE PD – FTA; 4) WARRANT GRAPEVINE PD – REGISTRATION REQUIRED; 5) WARRANT GRAPEVINE PD – EXPIRED DRIVERS LICENSE; 6) WARRANT GRAPEVINE PD – FMFR; 7) WARRANT CARROLLTON PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 8) WARRANT CARROLLTON PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID
HARRIS, STEVEN; W/M; POB: TX; AGE: 29; ADDRESS: PLANO TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 05/30/2025; CHARGES: WARRANT NORTH RICHLAND HILLS PD – HARRASSMENT FAMILY VIOLENCE
TORRES CATETE, IGNACIO; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 46
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 05/30/2025; CHARGES: POSS CS PG 1/1-B>=1G<4G
GONZALEZ, MARGARITA; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 38; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 05/30/2025; CHARGES: 1) WARRANT COLLEYVILLE PD – THEFT PROP >=$100<$750; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID
MILLSON, ROBERT TED; W/M; POB: TX; AGE: 39; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 05/30/2025; CHARGES: 1) WARRANT EULESS PD – NO DL; 2) WARRANT EULESS PD – FTA
THORNHILL, MICHAEL WAYNE; W/M; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: AZLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 05/30/2025; CHARGES: 1) EXPIRED REGISTRATION; 2) OPERATE VEHICLE W/O LICENSE PLATE ON FRONT
WEJE, JOSHUA OMONDI; B/M; POB: KENYA; AGE: 44; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: GOODMAN C; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 05/30/2025; CHARGES: 1) REGISTRATION REQUIRED; 2) DISPLAY OBSCURED LP; 3) EXP TRAILER REGISTRATION; 4) FMFR; 5) WARRANT ARLINGTON PD – PARK CERT VEH ON STREET LESS THAT 30FT WIDE; 6) WARRANT ARLINGTON PD – PARK ON ROAD W/O VALID REGISTRATION; 7) WARRANT DALWORTH GARDENS PD – DISP EXP REG; 8) WARRANT DALWORTH GARDENS PD – FMFR; 9) WARRANT DALWORTH GARDENDS PD – FTA
STAMPLEY, JORDAN; B/M; POB: LA; AGE: 23; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DELANO P; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 05/30/2025; CHARGES: 1) CRIMINAL TRESPASS; 2) WARRANT CEDAR HILL PD – ASSAULT BY CONTACT
STIENKEMEYER, ALICE; W/F; POB: TX; AGE: 56; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: EDSON J; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 05/30/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED BAC>=0.15
HOUSEWRIGHT, MONICA DAWN; W/F; POB: TX; AGE: 49; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: RIEWE K; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 05/30/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
EDWARDS, ADAM PATRICK; W/M; POB: TX; AGE: 34; ADDRESS: COPPELL TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 05/30/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) DUTY ON STRIKING FIXTURE/HWY LANDSCAPE>=$200; 3) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSPORT
Linda Baker, Crime Reporter
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