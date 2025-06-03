Tuesday, June 3, 2025
LocalNewsOnly
Grapevine, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
RAMIREZ, LUIS ALAN; W/M HISPANIC; POB: CA; AGE: 36; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BASHAM K; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 05/1/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B<1G; 2) THEFT PROP >=$100<$750
MERAZ, ESTEBAN; W/M; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BOOTHE R; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 05/1/2025; CHARGES: 1) WARRANT ARLINGTON PD – SPEEDING; 2) WARRANT ARLINGTON PD – NO VALID DL
ROACH, WILLIAM DANIEL; W/M; POB: OH; AGE: 59; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VELAZQUEZ P; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 05/1/2025; CHARGES: WARRANT IRVING PD – FMFR; 2) WARRANT IRVING PD – SPEEDING; 3) WARRANT IRVING PD – SPEEDING; 4) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – SPEEDING; 5) WARRANT EULESS PD – SPEEDING; 6) WARRANT EULESS PD – VIOLATE PROMISE TO APPEAR
JONES, FRATREVUS DESHUN; B/M; POB: LA; AGE: 28; ADDRESS: GRAPEVINE HOMELESS
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VELAZQUEZ P; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 05/1/2025; CHARGES: CRIMINAL TRESPASS
BROCKENBUSH, CONNOR SCOTT; W/M; POB: TX; AGE: 33; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 05/1/2025; CHARGES: ASSAULT AGAINST ELDERLY OR DISABLED INDIVIDUAL
MESSINA, SMANTHA LEE; W/F; POB: TX; AGE: 41; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 05/2/2025; CHARGES: WARRANT TARRANT CO SO – POSS CS PG 1/1-B>=4G<200G
SANDJO MELL, CHRIS OLIVER; B/M; POB: CAMEROON; AGE: 28; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HAMNER C; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 05/2/2025; CHARGES: WARRANT LEWISVILLE PD – FAIL TO YEILD ROW TURNING LEFT; 2) WARRANT SOUTHLAKE PD – OPERATE MOTOR VEH W/EXPIRED LICENSE PLATES
The ultimate relaxation experience!
ROWINSKI, CODY MICHAEL; W/M; POB: TX; AGE: 25; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: VELAZQUEZ P; BOOKING OFFICER: HIGHTS R; ARREST DATE: 05/2/2025; CHARGES: 1) WARRANT IRVING PD – STOP-SIGN; 2) WARRANT ARLINGTON PD – SPEEDING; 3) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – REGISTRATION BELONGING TO ANOTHER VEHICLE; 4) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FMFR; 5) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – OPERATE UNREG MV; 6) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – RAN STOP SIGN; 7) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FAIL TO SIGNAL-TURN-MOVING RIGHT; 8) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – UNREASONABLE ACCELERATION; 9) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FAIL TO STOP AT DESIGNATED POINT; 10) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – IMPROPER DISPLAY OF LICENSE PLATE; 11) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FAIL TO SIGNAL-REQ DISTANCE BEFORE TURNING
HEREDIA-DELGADO, CARLOS ALFREDO; W/M; POB: VENEZUELA; AGE: 29; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: FRANCO G; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 05/2/2025; CHARGES: THEFT PROP >=$100<$750
GARCIA-SEPEDA, BRANDON; W/M; POB: GUATEMALA; AGE: 31
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: EDSON J; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 03/2/2025; CHARGES: ONLINE SOLICIT OF A MINOR
HERNANDEZ MELO, YOSIMAR COROMOTO; W/F HISPANIC; POB: VENEZUELA; AGE: 18; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 05/2/2025; CHARGES: THEFT PROP >=$100<$750
HERRERA, ESTHEFANY; W/F HISPANIC; POB: VENEZUELA; AGE: 21; ADDRESS: IRVING TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SCHOONMAKER H; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 05/2/2025; CHARGES: THEFT PROP >=$100<$750
SPRINKLE, SHANNON; W/F; POB: OK; AGE: 56; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SEEL K; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 05/3/2025; CHARGES: ASSAULT CAUSES BODILY INJURY FAMILY MEMBER
Regenerative Skincare!
FIRKINS, JOHN FAY; W/M; POB: IA; AGE: 63; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: HOSEY J; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 05/3/2025; CHARGES: 1) POSS DANGEROUS DRUG; 2) OPEN CONTAINER
LAWRENCE, RODERICH KINTEMAURI; B/M; POB: LA; AGE: 42; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 05/3/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER
BYRD, ENGLYSH DWAN; B/F; POB: NE; AGE: 33; ADDRESS: HURST TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 05/3/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND; 2) RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP; 3) ASSAULT PEACE OFFICER/JUDGE
REYNOLDS, SABRINA ANN; W/F; POB: TX; AGE: 51; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: POOLE O; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 05/3/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) WARRANT DALLAS CO SO – INSBD/DWI
CASTANEDA, ASHLEY; W/F; POB: TX; AGE: 26; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TRINIDAD S; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 05/3/2025; CHARGES: 1) THEFT PROP >=$750<$2500; 2) THEFT PROP >=$100<$750; 3) THEFT PROP >=$100<$750; 4) THEFT PROP >=$100<$750; 5) WARRANT DALLAS MARSHALS – SPEEDING; 6) WARRANT DALLAS MARSHALS – NO DL
FLORES RODRIGUEZ, ALMA; W/F; AGE: 44; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TRINIDAD S; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 05/3/2025; CHARGES: 1) THEFT PROP >=$100<$750; 2) WARRANT DALLAS MARSHALS – PUBLIC INTOX; 3) WARRANT DALLAS MARSHALS – NO DL
JENKINS, DOMINIQUE; B/M; POB: TX; AGE: 43; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MCWILLIAMS N; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 04/3/2025; CHARGES: THEFT PROP>=$750<$2,500
JONES-OGUNBANJO, SHERRICE LASHAN; B/F; POB: TX; AGE: 41; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: MCWILLIAMS N; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 05/3/2025; CHARGES: 1) THEFT PROP>=$750<$2,500; 2) WARRANT DALLAS MARSHALS – OBSTRUCTED OR UNCLEAN LICENSE PLATE; 3) WARRANT DALLAS MARSHALS – DRIVING MOTOR VEHICLE W/O DRIVERS LICENSE; 4) WARRANT DALLAS MARSHALS – FAILURE TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY
WILTSHIRE, MERSHEK; B/M; POB: NJ; AGE: 47; ADDRESS: LEWISVILLE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SYROME A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 05/3/2025; CHARGES: 1) WARRANT ARLINGTON PD – OPERATE UN REG MOTOR VEHICLE; 2) WARRANT ARLINGTON PD – FMFR; 3) WARRANT LEWISVILLE PD – VIOLATE DRIVERS RESTRICTIONS; 4) WARRANT LEWISVILLE PD – SPEEDING REGULAR ZONE; 5) WARRANT DENTON CO – ASSAULT FAM/HOUSE MEM IMPEDE BREATH
BARNS SMITH, JEAN; W/F; POB: IL; AGE: 53; ADDRESS: EULESS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN KG; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 05/4/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
NICHOLS, KAREN RENEE; W/F; POB: NY; AGE: 47; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 05/4/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND
RIVERA TIRADO, CESAR; W/M; POB: PUERTO RICO; AGE: 38; ADDRESS: LITTLE ELM TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBORD J; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 05/4/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED
MONETTE, ASHLEY DENISE; B/F; POB: WI; AGE: 24; ADDRESS: NORTH RICHLAND HILLS TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROMAN S; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 05/4/2025; CHARGES: 1) WARRANT BEDFORD PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 2) WARRANT BEDFORD PD – VIOLATE PROMISE TO APPEAR; 3) WARRANT EULESS PD – VIOL DL RESTRICTION MISC; 4) WARRANT EULESS PD – FMFR; 5) WARRANT EULESS PD – FTA
COLLINS, JAYLA JARAE; B/F; POB: LA; AGE: 26; ADDRESS: GRAPEVINE HOMELESS
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: CHRISTIAN T; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 05/4/2025; CHARGES: CRIMINAL TRESPASS
JONES, JAQUAWN JACQUES; B/M; POB: MS; AGE: 20; ADDRESS: ARLINGTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: SYROME A; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 05/4/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2>=1G<4G; 2) WARRENT PANTEGO PD – NO VALID DRIVERS LICENSE; 3) WARRANT PANTEGO PD – FMFR; 4) WARRANT ARLINGTON PD – DISPLAY EXPIRED TEXAS LICENSE PLATES/REGISTRATION
RUEZGA, BRANDON LUIS; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 20; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BROWN BT; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 05/5/2025; CHARGES: 1) RECKLESS DRIVING; 2) POSS CS PG 2<1G; 3) POSS CS PG 3<28G
QUEVEDO, TERESA CRISANTO; W/F HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 45; ADDRESS: GRAPEVINE HOMELESS
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: POOLE O; BOOKING OFFICER: JARAMILLO D; ARREST DATE: 05/5/2025; CHARGES: 1) CRIMINAL TRESPASS; 2) THEFT UNDER $100.00; 3) WARRANT ROANOKE PD – SPEEDING 10% ABOVE LIMIT 74/60MPH ZONE; 4) WARRANT ROANOKE PD – NO DRIVERS LICENSE; 5) WARRANT ROANOKE PD – VIOLATE PROMISE TO APPEAR
MARTINEZ, ANGEL RENE; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 24; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: WOLAN P; BOOKING OFFICER: HIGHTS; ARREST DATE: 05/6/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – AGG ASSAULT DATE/FAMILY/HOUSE W/WEAPON SBI
KEYES, TERION LAMAR; B/M; POB: MI; AGE: 24; ADDRESS: GRAPEVINE TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: BATES L; BOOKING OFFICER: REEVES L; ARREST DATE: 05/6/2025; CHARGES: WARRANT COLONY PD – FAILURE TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY
YSUHUAYLAS, LESLIE; W/F HISPANIC; POB: PERU; AGE: 35; ADDRESS: PLANO TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: TRINDAD S; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 05/6/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
HALL, DOUGLAS TYRONE; B/M; POB: NC; AGE: 52; ADDRESS: LANCASTER TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: JAYNES C; BOOKING OFFICER: CAFFEY C; ARREST DATE: 05/7/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) WARRANT ARLINGTON PD – FAIL TO REPORT CHANGE OF NAME/ADDRESS-TX ID W/I 30 DAYS; 3) WARRANT ARLINGTON PD – SPEEDING – 15MPH OR MORE ABOVE SPEED LIMIT 100MPH IN A 60MPH ZONE; 3) WARRANT ARLINGTON PD – DISPLAY EXPIRED TEXAS LICENSE PLATES/REGISTRATION; 4) WARRANT ARLINGTON PD – NO VALID DL-UNLICENSED (NO DISPLAY); 5) WARRANT ARLINGTON PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY – SUBSEQUENT VIOLATION; 6) WARRANT ARLINGTON PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 7) WARRANT ARLINGTON PD – POSSESSION OF ALCOHOLIC BEVERAGE IN MOTOR VEH (OPEN CONTAINER); 8) WARRANT ARLINGTON PD – NO VALID DL – UNLICENSED (NO DISPLAY); 9) WARRANT ARLINGTON PD – FAIL TO SIGNAL LANE CHANGE; 10) WARRANT ARLINGTON PD – NO OPERATORS LICENSE; 11) WARRANT ARLINGTON PD – DISPLAY EXPIRED LICENSE PLATES; 12) WARRANT GRAND PRAIRIE PD – FAIL TO MAINTAIN FINANCIAL RESPONSIBILITY; 13) WARRANT IRVING PD – STOP – SIGN; 14) WARRANT IRVING PD – FMFR; 15) WARRANT TARRANT CO SO – DWI; 16) WARRANT TARRANT CO SO – DWI BAC; 17) WARRANT TARRANT CO SO – UN CARRYING WEAPON; 18) WARRANT FORT WORTH PD – COLLISION INVOLVING DAMAGE TO VEH
UGALDE, RENE ABRAHAM JR; W/M HISPANIC; POB: CA; AGE: 35; ADDRESS: WACO TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: DEBRUNO M; BOOKING OFFICER: LARA A; ARREST DATE: 05/7/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED BAC >=0.15; 2) UNL CARRYING WEAPON
MILLER, KENYON LEQUELL; B/M; POB: MS; AGE: 39; ADDRESS: BEDFORD TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: PERRY S; BOOKING OFFICER: FRAZIER M; ARREST DATE: 05/7/2025; CHARGES: 1) WARRANT GRAPEVINE PD – ASSAULT FAM/HOUSE MEM IMPEDE BREATH/CIRCULAT; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – AGG SEXUAL ASSAULT
DAVIS, MALIQ ANDREW; B/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 23; ADDRESS: CARROLLTON TX
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: GRAVES E; ARREST DATE: 05/8/2025; CHARGES: WARRANT GRAPEVINE PD – SPEEDING 59MPH IN A 35MPH ZONE; 2) WARRANT GRAPEVINE PD – NO DRIVERS LICENSE; 3) WARRANT CARROLLTON PD – DRIVERS LICENSE FAIL TO DISPLAY; 4) WARRANT CARROLLTON PD – SPEEDING POSTED 110MPH IN A 50MPH ZONE; 5) WARRANT CARROLLTON PD – DRIVING WHILE LICENSE INVALID; 6) WARRANT CARROLLTON PD – DRIVERS LICENSE NONE; 7) WARRANT CARROLLTON PD – DRUG PARAPHERNALIA; 8) WARRANT CARROLLTON PD – FMFR; 9) WARRANT CARROLLTON PD – DRIVERS LICENSE NONE; 10) WARRANT CARROLLTON PD – SPEEDING PRES GEORGE BUSH TURNPIKE 85 IN A 70; 11) WARRANT CARROLLTON PD – DRIVERS LICENSE NONE; 12) WARRANT CARROLLTON PD – SPEEDING POSTED 65MPH IN A 45MPH
HOUP, CHARLES WAYNE III; W/M; POB: KY; AGE: 27; ADDRESS: FRANKFORT KY
ARREST AGENCY: GRAPEVINE PD; ARREST OFFICER: ROUNDS A; BOOKING OFFICER: STAUD J; ARREST DATE: 05/8/2025; CHARGES: PUBLIC INTOXICATION
Linda Baker, Crime Reporter
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