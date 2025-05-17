Saturday, May 17, 2025
LocalNewsOnly
Colleyville, Texas
Linda Baker, Crime Reporter
Arrest and booking photos are provided by law enforcement officials. Arrest does not imply guilt and criminal charges are merely accusations. A defendant is presumed innocent, unless proven guilty and convicted in a Court of Law.
SAFFARIAN, CAMERON MICHAEL; W/M; POB: IA; AGE: 48; ADDRESS: SOUTHLAKE, TX; OCCUPATION: JPS
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: BOWER R; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 04/18/2025; CHARGES: 1) FAIL TO ID FUGITIVE INTENT GIVE FALSE INFO; 2) WARRANT TCIC/NCIC THEFT PROP >= $100<$750; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
BURTON, MICHELE JANNETT; W/F; POB: NY; AGE: 45; ADDRESS: FORT WORTH TX; OCCUPATION: BRIO – BARTENDER
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: BOWER R; BOOKING OFFICER: DUNNAVANT S; ARREST DATE: 04/18/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2 < 1G; 2) DRIVING WHILE INTOXICATED 3RD OR MORE AT IAT; 3) POSS CS PG 3 < 28G; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
MORA CUEVAS, ABEL; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 62; ADDRESS: FORT WORTH TX
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: ROSS J; BOOKING OFFICER: DUNNAVANT S; ARREST DATE: 04/19/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED/OPEN ALCH CONTAINER; RELEASE REASON: COUNTY CASH BOND
LAYMANCE, MELISSA ANDREA; W/F HISPANIC; POB: TX; AGE: 58; ADDRESS: FORT WORTH TX; OCCUPATION: AVATAR SALON – HAIRSTYLIST
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: CRITTENDEN R; BOOKING OFFICER: DUNNAVANT S; ARREST DATE: 04/19/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR; RELEASE NOTES: RELEASED TO SISTER
GIBSON, TAMIJA MONROE; B/M; POB: LA; AGE: 26; ADDRESS: MANSFIELD TX; OCCUPATION: UNEMPLOYED
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: PRATER J; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 04/21/2025; CHARGES: 1) UNAUTHORIZED WINDOW TINT; 2) LICENSE PLATE (NOT DISPLAYING TWO OR OPERATING W/NO LICENSE PLATE); 3) WRONG, FICTITIOUS, ALTERED, OR OBSCURED LICENSE PLATE; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR
Have a project?
DE LA ROSA, EDWIN FRANCISCO; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 26; ADDRESS: DALLAS TX
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: SOLTYSIAK J; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ J; ARREST DATE: 04/22/2025; CHARGES: 1) POSSESSION OF DRUG PARA; 2) LICENSE PLATE (NOT DISPLAYING TWO OR OPERATING W/NO LICENSE PLATE); 3) DEFECTIVE BRAKE LIGHTS; 4) WARRANT TCIC/NCIC DALLAS COUNTY INSBD/DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: CASH ESCROW
WILLIAMS, TAMIA RENAE; B/F; POB: TX; AGE: 23; ADDRESS: FORT WORTH TX; OCCUPATION: UNEMPLOYED
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: HENDRY T; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ J; ARREST DATE: 04/22/2025; CHARGES: WARRANT TCIC/NCIC CARROLLTON PD THEFT PROPERTY $750-$2500; RELEASE REASON: COUNTY SURETY BOND
DAVIS, JILL ANN URQUHART; W/F; POB: NE; AGE: 43; ADDRESS: COLLEYVILLE TX; OCCUPATION: UNEMPLOYED
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: GRAY E; BOOKING OFFICER: BILLY C; ARREST DATE: 04/22/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED W/CHILD UNDER 15 YOA; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR; RELEASE NOTES: PBT AT RELEASE UNDER 0.08
PINEDA, RICHARD DANIEL; W/M HISPANIC; POB: TX; AGE: 39; ADDRESS: FORT WORTH TX; OCCUPATION: MOVER
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: SOLTYSIAK J; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ Z; ARREST DATE: 04/23/2025; CHARGES: 1) DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/SUSP/W/O FIN RES; 2) WARRANT GARLAND PD X4 SPEEDING, RED LIGHT CROSSWALK, NO VALID DRIVERS LICENSE – CLASS C VEH, NO VALID REGISTRATION; 3) WARRANT MEXQUITE PD X7 PUBLIC INTOXICATION, DRIVING WHILE LICENSE INVALID, OPERATE MOTOR VEHICLE WITH EXPIRED REG, FAIL TO COMPLY WITH TX MOTOR VEHICLE SAFETY X2, DRIVING WHILE LICENSE INVALID, SPEEDING SCHOOL ZONE-FLASHING LIGHT; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
TRUONG, HIEU DINH-CHI; A/M; POB: NORTH VIETNAM; AGE: 42; ADDRESS: GRAND PRAIRIE TX; OCCUPATION: TEXAS CAPITAL BANK – BANKER
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: BOWER R; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 04/26/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR; RELEASE NOTES: BLEW UNDER LEGAL LIMIT
SLOCUM, TERRY LEE, JR; B/M; POB: OH; AGE: 27; ADDRESS: LANCASTER TX
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: AGUIRRE J; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 04/28/2025; CHARGES: 1) WARRANT TCIC/NCIC ARLINGTON PD THEFT PROP $100-$750; 2) WARRANT GRAND PRAIRIE PD NO OPERATORS LICENSE, FMFR; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
BOHANON, NELSON ALEXANDER; B/M; POB: TN; AGE: 28; ADDRESS: COLLEYVILLE TX; OCCUPATION: SELF EMPLOYED
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: PERRY J; BOOKING OFFICER: DUNNAVANT S; ARREST DATE: 04/28/2025; CHARGES: POSS CS PG 2 < 1G; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
MARTINEZ, PASCUAL; W/M; POB: TX; AGE: 42; ADDRESS: FORT WORTH TX; OCCUPATION: UNEMPLOYED
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: GRAY E; BOOKING OFFICER: DUNNAVANT S; ARREST DATE: 04/29/2025; CHARGES: 1) POSS MARIJ >4OZ<=5LBS; 2) POSS CS PG 2 >= 1G<4G; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
VINSON, NEAL EDWARD; W/M; POB: TX; AGE: 41; ADDRESS: GRAPEVINE TX; OCCUPATION: UNEMPLOYED
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: BERRY A; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 05/01/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
SMITH, DAVION ARDELLIS; B/M; POB: IL; AGE: 31; ADDRESS: FORT WORTH TX; OCCUPATION: SPROUTS
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: LORTSCHER I; BOOKING OFFICER: BATES B; ARREST DATE: 05/01/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2 >= 1G<4G; 2) WARRANT EULESS PD X2 FTA, DRUG PARA; RELEASE REASON: COUNTY SURETY BOND
VILLANUEVA RAMOS, GUILLERMO; W/M HISPANIC; POB: MEXICO; AGE: 31; ADDRESS: KELLER TX; OCCUPATION: KELLER
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: BERRY A; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 05/02/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 1/1-B < 1G; 2) POSS CS PG 1/1-B < 1G; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
Regenerative anti-aging skincare!
Relaxing sound bath therapy!
MYERS, CALEB LANE; W/M; POB: TX; AGE: 51; ADDRESS: EULESS TX; OCCUPATION: HEAD CHIEF
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: CRITTENDEN R; BOOKING OFFICER: BILLY C; ARREST DATE: 05/03/2025; CHARGES: DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR; RELEASE NOTES: PBT AT RELEASE BLEW UNDER 0.08
CHASTEEN, TERRY LENBERT; W/M; POB: TX; AGE: 47; ADDRESS: FATE TX; OCCUPATION: EXECUTIVE PROTECTION
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: BOWER R; BOOKING OFFICER: DUNNAVANT S; ARREST DATE: 05/04/2025; CHARGES: 1) DRIVING WHILE INTOXICATED; 2) UNL CARRYING WEAPON; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
DUNBAR, RYAN JAMES; W/M; POB: TX; AGE: 25; ADDRESS: BEDFORD TX; OCCUPATION: UNEMPLOYED
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: GRAY E; BOOKING OFFICER: BARTON D; ARREST DATE: 05/06/2025; CHARGES: 1) POSS CS PG 2 < 1G; 2) UNL CARRYING WEAPON; RELEASE REASON: PROMISE TO APPEAR
PORTER, KELDRICK LASHAWN; B/M; POB: LA; AGE: 51; ADDRESS: COLLEYVILLE TX
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: HENDRY T; BOOKING OFFICER: RODRIGUEZ J; ARREST DATE: 05/06/2025; CHARGES: TCIC/NCIC WARRANT DALLAS COUNTY INSB FALSE HOLD ONESELF AS LAWYER; RELEASE REASON: COUNTY SURETY BOND
BROWN, CHARLES PARKER; B/M; POB: CA; AGE: 36; ADDRESS: ARLINGTON TX; OCCUPATION: INSPECTOR
ARREST AGENCY: COLLEYVILLE PD; ARREST OFFICER: PRATER J; BOOKING OFFICER: DIKES K; ARREST DATE: 05/08/2025; CHARGES: 1) THEFT PROP >= $30K<$150K; 2) MONEY LAUNDERING >= $30KK<$150KK; RELEASE REASON: TRANSFERRED TO COUNTY
Linda Baker, Crime Reporter
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